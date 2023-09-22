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Российские власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

13:36 • 22.09.2023

В аннексированном Севастополе по зданию штаба Черноморского флота России нанесен ракетный удар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

В свою очередь, Минобороны России сегодня сообщало об отражении атаки украинских ракет и беспилотников. «Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — говорилось в сообщении.

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