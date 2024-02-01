Украина уничтожила российский ракетный катер «Ивановец» — ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляет, что уничтожило катер «Ивановец» Черноморского флота России в ночь на 1 февраля. Он находился на рейде на озере Донузлав в аннексированном Крыму.

«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением — “Ивановец” дал крен на корму и затонул», — заявили в ГУР.

На видео, которое публикуют в том числе российские провоенные каналы, изображен момент взрыва катера. Несколько морских беспилотников атакуют корабль, по силуэту напоминающий ракетный катер проекта 1241 «Молния», к которому принадлежит и «Ивановец», сообщает «Медуза».

О количестве жертв не сообщается. Ракетные катера проекта 1241 рассчитаны на экипаж из 40 человек. Катер «Ивановец» ввели в эксплуатацию в декабре 1989 года.

Российские власти пока не комментировали ситуацию.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов заявил, что это второй российский боевой корабль с ракетным вооружением, уничтоженный в море. По международным стандартам данный катер является корветом. Успех этой атаки может означать, что «ВСУ совершенствуют тактику борьбы с Черноморским флотом, когда для ударов по неподвижным целям в доках и у причалов применяются крылатые ракеты, а морские цели на рейдах и в открытом море — безэкипажными кораблями».

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