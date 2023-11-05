Проект «Схемы» опубликовал спутниковые снимки судостроительного завода «Залив» в Керчи, по которому ударили ВСУ  

Украинский расследовательский проект «Схемы» опубликовал спутниковые снимки завода «Залив» в Керчи, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины. На кадрах, сделанных компанией Planet Labs 31 октября и 5 ноября, видно место атаки и поврежденный корабль.

Капитан первого ранга ВМС в запасе Андрей Рыженко сообщил «Схемам», что, по его информации, во время удара по заводу там находился только один корабль, способный перевозить ракеты класса «Калибр», а именно «Аскольд».

Фото: «Схемы»

«Этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена», — сказал Рыженко после анализа спутникового снимка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о повреждении корабля на заводе в Керчи в результате атаки ВСУ. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сказал, что во время удара на заводе находился «один из самых важных современных кораблей ЧФ РФ — носитель крылатых ракет “Калибр”».

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