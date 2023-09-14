Минобороны отчиталось о сбитых дронах над аннексированным Крымом и об атаке на корабль в Черном море 

Министерство обороны России сообщило об 11 сбитых беспилотниках над территорией аннексированного Крыма.

В то же время в районе Евпатории прозвучали несколько взрывов. Местный телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что обломки по меньшей мере одного дрона упали во двор на улице Демышева.

«Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, целые военные», — прокомментировала взрывы пресс-секретарь оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

Кроме того, Минобороны России также утверждает, что утром 14 сентября пять морских безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».

«В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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