Потопить крейсер «Москва» украинцам помогли низкая облачность и самоуверенность российских моряков

Газета «Украинская правда» опубликовала неизвестные ранее подробности удара украинских ракетчиков по флагману Черноморского флота России ракетному крейсеру «Москва».

Как пишет издание, 13 апреля 2022 года операторы украинских радаров неожиданно для себя засекли «большую цель» в 120 километрах от побережья. По размеру метки, они пришли к выводу, что это крейсер «Москва».

Дальность обнаружения украинских радаров в нормальных условиях не превышает 20 километров. Однако в этот день стояла очень низкая облачность, из-за чего сигнал от радара отражался от облаков и воды, что позволило засечь цель на гораздо большем расстоянии.

Украинские военные настаивают, что засекли цель без посторонней помощи. В то же время The New York Times ранее писала, что данные о местоположении российского флагмана украинским ракетчикам передал американский самолет-разведчик.

По мнению украинских военных, уничтожить «Москву» им помогла уверенность российских моряков в своей неуязвимости.

«Они решили, что с берега их не видно, и с неба тоже (из-за плохой погоды — прим. «Холод»). Плюс у них были очень серьезные системы ПВО и другой защиты на борту. Вот они и подошли к украинскому берегу на 120 километров. И эта самоуверенность их и сгубила», — рассказал один из военных журналистам.

Некоторые из собеседников издания предположили, что на крейсере «Москва» были до такой степени уверены в своей неуязвимости, что вышли в море, не активировав имеющиеся на борту системы ПВО.

После того, как крейсер засекли операторы радаров по нему были выпущены две противокорабельные ракеты «Нептун». О том, что они попали в цель украинцам сказали маневры, которые спустя некоторое время стал совершать корабль.

Позже начался шторм, во время которого российский флагман затонул.

По версии российского Минобороны, гибель крейсера «Москва» стала результатом пожара на борту, который привел к детонации боеприпасов.

Источник: «Украинская правда»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.