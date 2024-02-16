Прекрасная Россия будущего

Сегодня стало известно о смерти Алексея Навального в исправительной колонии особого режима №3 в поселении Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. На протяжении многих лет он был главным оппозиционным политиком в России. «Холод» вспоминает его политическую программу и в 10 пунктах показывает, какой могла бы стать Россия, если бы президентом стал Алексей Навальный.

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Прекращение войны

«Те сотни миллиардов, которые сейчас выкидывает Россия на войны на территории Сирии и Украины, на помощь дальним странам, лучше потратить на улучшение жизни у себя дома», — говорил Алексей Навальный в своей президентской программе еще в 2018 году.

После начала полномасштабной войны в Украине политик, тогда уже находившийся в заключении, выступил с конкретными предложениями о том, как она должна быть прекращена. Он предложил: вывести все войска с территории Украины, вернуться к границам 1991 года; совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине, а также расследовать военные преступления совместно с международными институтами.

«Мы должны прекратить все войны, явные и неявные. Они нам не нужны, они ведут к потерям наших граждан, они дорогие, они делают нас бедными».

Россия — часть Европы

«Осознавая свои историю и традиции, мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно», — заявлял Алексей Навальный. Он говорил о необходимости использования уникального географического положения России — это возможность стать уважаемым партнером для всех. «В современном мире выгоднее дружить и торговать, чем воевать. В современном мире уважают ту страну, граждане которой живут свободно и в достатке», — подчеркивал Навальный.

Россия Навального должна была стать лидирующей страной Европы и Азии, расширить влияние через экономическую мощь и культурную экспансию, в том числе поддержку русского языка во всем мире.

Политик обещал ввести безвизовый режим со странами Европы. «Европа не против, проблема в “идиотском” российском правительстве», — говорил Навальный.

Власть регионам

«Формально оставаясь федерацией, Россия к сегодняшнему дню превратилась в унитарное государство. Необходимо начать движение в обратную сторону — к местному самоуправлению как основе всей структуры власти — и восстановить баланс полномочий федеральной и региональной власти, который сейчас нарушен в пользу центра. России необходим федеративный принцип устройства», — заявлял Навальный в своей программе.

Политик также предлагал регионам самостоятельно распределять налоги, определять расходные обязательства, принимать решения о введении тех или иных законов, например, о возможности заключения гей-браков. Навальный заявлял о необходимости исключить вышестоящие органы власти из формирования нижестоящих, таким образом предоставляя полную самостоятельность регионам и муниципалитетам. Последние должны были стать ключевым звеном в системе власти.



«Больше денег и полномочий нужно дать в города, чтобы основная власть находилась уровнем ниже. Это убережет нас от сепаратизма. В идеальной России будущего Казань должна конкурировать с Набережными Челнами, а не субъекты федерации друг с другом», — говорил Навальный в интервью экономисту Сергею Гуриеву.

Смягчение уголовного законодательства и реформа ФСИН

Политик, которого пытали в колонии, в России будущего хотел начать гуманизацию ФСИН с общественного контроля и реальной защиты прав заключенных.

«Нужно кардинально изменить работу системы ФСИН: из просто “службы исполнения наказаний”, которая только плодит преступность, превратить ее в институт перевоспитания оступившихся граждан», — говорил Навальный в своей президентской программе.

Навальный предлагал сильно сократить число уголовных статей, по которым возможно заключение под стражу, декриминализировать «мыслепреступления», например, отменить 282-й статью УК («экстремизм») и уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств и клевету. По целому ряду составов преступлений, как считал политик, необходимо смягчить наказание, особенно в экономической сфере, сделав лишение свободы крайней мерой. Также Навальный хотел провести амнистию для осужденных по уголовным статьям, которые были бы признаны необоснованно жестокими, и расширить сферу применения суда присяжных.

«У нас сейчас тюрьмы забиты молодыми, глупыми людьми. которые сидят по 228. За минимальное количество наркотиков им ломают жизнь, их сажают на пять лет. Это безумие и глупость. Большую часть людей надо выпустить, а сажать реальных наркоторговцев», — так политик говорил о необходимости частичной декриминализации наркотических статей.

Независимость судебной системы

Одна из главных реформ, которой добивался Навальный, — это возвращение независимости судебной системы. Он намеревался снизить влияние на нее исполнительной власти во главе с президентом и демонтировать «судебную вертикаль». «Разумеется, не обойтись и без люстрации судей, уличенных в участии в неправосудных, заказных и политических процессах», — заявлял Навальный в своей президентской программе.

Мировые судьи должны избираться прямым голосованием граждан на местном уровне, считал Навальный. Также он предлагал ввести двухлетний карантин для кандидатов в судьи — после работы на госслужбе, в судебной системе или правоохранительных органах.



Дела между судьями распределяются случайным образом, а институт председателей судов отменен — такой могла бы быть судебная система Алексея Навального.

Люстрации

«Объективность и эффективность люстрации будет гарантировать специально созданная из представителей разных ветвей власти комиссия. Она также займется выявлением и отменой вредных законов, принятых за последние 17 лет, и расследованием фактов политических репрессий», — говорил о необходимости люстрации Навальный в 2018 году.

Он предлагал выявить круг лиц, чьи действия нанесли существенный вред общественным интересам и находились в явном противоречии с конституционными принципами, принципами права, а также нарушали права и свободы человека и профессиональную этику.

«Люстрация — мягкая форма общественного наказания, она не означает освобождения от уголовной ответственности для тех, чьи действия прямо нарушали Уголовный кодекс», — подчеркивал Навальный. Отдельно о тех, кто должен попасть под люстрации, политик говорил: «Должны быть подвергнуты: лица, находившиеся в политическом руководстве страны, начиная с 2011 года, руководители партии “Единая Россия”, руководители и главные лица СМИ, ответственные за распространение лжи и пропаганды».



Также политик считал, что чиновников, судей, следователей и полицейских, которые ответственны за политические преследования и фальсификации выборов, необходимо привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Сроки давности по таким делам должны быть отменены.

Борьба с коррупцией

Навальный основал Фонд борьбы с коррупцией и много лет разоблачал главных коррупционеров страны. Политик считал коррупцию одной из главных проблем, которая не дает развиваться современной России.

В своей президентской программе он предлагал учредить специальную независимую структуру по борьбе с коррупцией, не входящую в систему правоохранительных органов, и ужесточить наказания за коррупционные преступления. Также политик планировал начать активный поиск за границей российских денег, похищенных в результате коррупционных преступлений, и вернуть их в Россию.

Борьба с неравенством

«Достаток для всех, а не богатство для 0,1%» — так звучал один из основных программных пунктов Алексея Навального. Политик предлагал повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей (в 2018 году, когда курс доллара был около 65 рублей. С учетом актуального курса валют, эта сумма могла бы увеличиться до 35 тысяч рублей. — Прим. «Холода»).

Навальный требовал сделать жилье доступным для всех: «Дебюрократизировать и демонополизировать строительный рынок, снизить ставки ипотечного кредитования до 2% и активно помогать в подготовке инфраструктуры для новых микрорайонов».

Также он предлагал ввести компенсационный налог на использование инфраструктуры, созданной трудом прежних поколений и нечестно приватизированной в 1990-е и 2000-е годы, а аналогичные выплаты за использование инфраструктуры бывших госпредприятий регионального уровня передать регионам.

Свободные и независимые СМИ

«Отменить законы, каким-либо образом ограничивающие свободу слова; сделать саморегулируемым интернет; снизить и ограничить долю государства в СМИ; исключить возможность концентрации в одних руках нескольких СМИ и долей федеральных телеканалов свыше 25%», — предлагал Навальный в своей программе.

Политик также говорил о необходимости государственной грантовой поддержки независимых медиа для предотвращения монополизации рынка. «Решение о выдаче подобных грантов должны принимать не чиновники, а независимые общественные комиссии», — подчеркивал он.

Отмена призыва в армию

«Мы выступаем за полный переход к контрактно-добровольной армии. Основным фактором безопасности России является профессиональная армия. Призывная армия неэффективна и слишком дорого обходится обществу», — заявлял Навальный в 2018 году.

«Призывная армия — это налог на бедных. Москва откупается, поэтому в армию идут служить те, у кого нет денег, кто живет в небольших городах. У человека бедная семья, но вместо этого давайте мы заберем кормильца, чтобы он строил чью-то дачу», — говорил политик во время одной из поездок по стране в рамках президентской кампании.

«Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент — раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу». Алексей Навальный