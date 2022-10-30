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Во время субботней атаки морские беспилотники атаковали фрегат класса «Адмирал Григорович». Один из этих кораблей должен был стать новым флагманом Черноморского флота

19:13 • 30.10.2022

«Институт изучения войны» утверждает, что на появившихся накануне кадрах атаки морских беспилотников по военным кораблям снято нападение на как минимум один фрегат класса «Адмирал Григорович». К нему относится в том числе фрегат «Адмирал Макаров», который должен был стать новым флагманом Черноморского флота вместо затонувшего крейсера «Москва».

В субботу вечером о повреждении «Адмирала Макарова» сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом он уточнил, что неизвестно, насколько повреждено судно, а вот тральщик «Иван Голубец» «решительно последовал за крейсером "Москва"».

29 октября, по сообщению Минобороны, Севастополь атаковали девять дронов и семь морских беспилотников. При ударе, по данным ведомства, был поврежден всего один корабль — тральщик «Иван Голубец».

Источник: «Институт изучения войны»

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