Во время субботней атаки морские беспилотники атаковали фрегат класса «Адмирал Григорович». Один из этих кораблей должен был стать новым флагманом Черноморского флота

«Институт изучения войны» утверждает, что на появившихся накануне кадрах атаки морских беспилотников по военным кораблям снято нападение на как минимум один фрегат класса «Адмирал Григорович». К нему относится в том числе фрегат «Адмирал Макаров», который должен был стать новым флагманом Черноморского флота вместо затонувшего крейсера «Москва».

В субботу вечером о повреждении «Адмирала Макарова» сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом он уточнил, что неизвестно, насколько повреждено судно, а вот тральщик «Иван Голубец» «решительно последовал за крейсером "Москва"».

29 октября, по сообщению Минобороны, Севастополь атаковали девять дронов и семь морских беспилотников. При ударе, по данным ведомства, был поврежден всего один корабль — тральщик «Иван Голубец».

Источник: «Институт изучения войны»