В результате украинского удара по судостроительному заводу в Керчи был поврежден военный корабль

В результате попадания украинской крылатой ракеты по судостроительному заводу «Залив» имени Бутомы в Керчи был поврежден корабль. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, на которые ссылается агентство, 4 ноября ВСУ атаковали завод 15 крылатыми ракетами. Российская система ПВО смогла сбить 13 из них.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что во время удара на заводе находился «один из самых важных современных кораблей ЧФ РФ — носитель крылатых ракет “Калибр”».

«Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за “москвой”! … Молодцы, словно SCALPелем прошлись!», — написал Олещук, намекая на то, что для атаки использовались французские крылатые ракеты SCALP — аналог британских Storm Shadow. Утром 5 ноября он опубликовал еще один пост со словом: «Подтверждаю».

Днем 4 ноября назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над судостроительным заводом имени Бутомы сработала система ПВО, и что часть обломком сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Он отметил, что никто не пострадал.

По информации «Крым.Реалии», «Залив» — один из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе, известный за счет строительства военных фрегатов. С 2020 года завод приступил к строительству авианесущих кораблей для российского ВМФ.

14 апреля 2022 года затонул флагман Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва». По версии Минобороны РФ, это произошло в результате пожара, вызванного детонацией боеприпаса. В Украине заявили, что крейсер был успешно атакован двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». Эту версию подтвердили в Пентагоне.

В октябре 2023-го стало известно, что в результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю была повреждена российская подводная лодка «Ростов-на-Дону».

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