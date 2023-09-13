ВСУ нанесли удар по Севастополю и кораблям Черноморского флота

В ночь на 13 сентября украинские военные нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе с помощью крылатых ракет, а также атаковали морскими беспилотниками отряд кораблей Черноморского флота, находившийся в открытом море. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства в атаке были задействованы десять крылатых ракет и три морских беспилотника. «Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем “Василий Быков” уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — говорится в сообщении ведомства.

В местных телеграм-каналах и чатах очевидцы писали о сильных взрывах в Севастополе около трех часов ночи.Также сообщалось, что в некоторых студенческих общежитиях жильцов эвакуировали в бомбоубежища.

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в результате удара пострадали 24 человека, а в районе Южной бухты возник пожар.

В свою очередь, телеграм-канал «Mash на волне» сообщил, что после ракетной атаки загорелся Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в Корабельной бухте.

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