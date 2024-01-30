Шахтинский автодорожный институт сообщил о гибели своего выпускника, служившего на потопленном БДК «Новочеркасск»

Старший матрос Игорь Мещеряков, служивший на потопленном большом десантном корабле «Новочеркасск», погиб в день нанесения по судну ракетного удара. Сообщение об этом появилось на сайте Шахтинского автодорожного института, выпускником которого был Мещеряков.

«В зоне проведения Специальной военной операции, при исполнении воинского долга погиб выпускник ШАДИ, старший матрос Игорь Мещеряков. <...> После окончания колледжа Мещеряков подписал контракт на службу в ВМФ РФ ВС РФ, с августа 2021 г проходил службу 197 бригаде больших десантных кораблей ВМФ РФ БДК "Новочеркасск" в звании матрос. С началом СВО принимал участие в боевых действиях. 01.09.2022 г. за проявленный героизм и мужество был награжден правительственной наградой - медаль "За Отвагу"», — говорится в нем. В сообщении также отмечается, что Мещерякова посмертно наградили Орденом Мужества.

После того, как сообщение на сайте Шахтинского автодорожного колледжа процитировали несколько СМИ, его удалили, а на странице осталась лишь фотография Мещерякова.

26 декабря 2023 года ВСУ заявили об уничтожении в порту Феодосии в аннексированном Крыму БДК «Новочеркасск» российского Черноморского флота. «А флота в России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам воздушных сил и всем причастным за филигранную работу», — написал тогда в своем телеграм-канале командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

В тот же день сообщения о ракетном ударе по порту и вторичных детонациях там подтвердили власти аннексированного Крыма. Местное министерство здравоохранения сообщило, что в результате один человек погиб, а еще четверо получили ранения. В свою очередь, министр обороны России доложил Владимиру Путину о «повреждении» «Новочеркасска».

Спустя три дня несколько СМИ аннексированного Севастополя сообщили о гибели 74 моряков, находившихся на борту «Новочеркасска» в момент удара, и о ранении еще 27 человек. Позже эти сообщения были удалены без пояснений.

Министерство обороны России до сих пор ничего не сообщало о судьбе экипажа «Новочеркасска».

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