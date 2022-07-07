Хроника войны с Украиной. День 134

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко призвал к эвакуации более 350 тысяч жителей региона.
10:55
9:43
В Харьковской области за прошедшие сутки погибли два человека, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. Еще один человек госпитализирован.
По его словам, один человек погиб в Харькове, еще один — в Харьковском районе.
9:31
Российские военные призывают в армию местных жителей в Северодонецке и Лисичанске, рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
«Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина"», — пишет он.
По словам Гайдая, на границу области российские войска пока не вышли.
9:15
За прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны российских военных погибли семь мирных жителей Донецкой области, пишет глава областной администрации Павел Кириленко. Еще два человека ранены.
В штабе теробороны самопровозглашенной ДНР сообщают о семи погибших и тридцати раненых от обстрелов со стороны украинских военных за последние сутки.
Итоги 133-го дня войны
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко призвал к эвакуации более 350 тысяч жителей региона. По его словам, это необходимо для спасения жизней и для того, чтобы у украинской армии была возможность защищать города от наступления российских военных.
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Фото на обложке: Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / ddp / Vida Press