Хроника войны с Украиной. День 134

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко призвал к эвакуации более 350 тысяч жителей региона.

10:55

9:43

В Харьковской области за прошедшие сутки погибли два человека, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. Еще один человек госпитализирован.

По его словам, один человек погиб в Харькове, еще один — в Харьковском районе.

9:31

Российские военные призывают в армию местных жителей в Северодонецке и Лисичанске, рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина" », — пишет он.

По словам Гайдая, на границу области российские войска пока не вышли.

9:15

За прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны российских военных погибли семь мирных жителей Донецкой области, пишет глава областной администрации Павел Кириленко. Еще два человека ранены.

В штабе теробороны самопровозглашенной ДНР сообщают о семи погибших и тридцати раненых от обстрелов со стороны украинских военных за последние сутки.

Итоги 133-го дня войны

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко призвал к эвакуации более 350 тысяч жителей региона. По его словам, это необходимо для спасения жизней и для того, чтобы у украинской армии была возможность защищать города от наступления российских военных.

Госдума приняла закон, который приравнивает переход на сторону противника во время вооруженного конфликта к госизмене и вводит уголовное наказание за «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

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Фото на обложке: Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / ddp / Vida Press