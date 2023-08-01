Российское Минобороны сообщило об атаке украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота

В ночь на 1 августа украинские морские беспилотники атаковали корабли российского Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков” Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении ведомства.

Там утверждают, что атака была успешно отражена, а все три морских дрона «уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей».

По данным Минобороны, корабль «Сергей Котов» подвергся нападению морских беспилотников уже второй раз. 25 июля ведомство уже сообщало о «безуспешной атаке» украинских дронов на это судно.