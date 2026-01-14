Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас

Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти

Один из лидеров бразильского футбола — «Палмейрас» — обязан своим нынешним успехом женщине — Лейле Перейре. Она стала президентом клуба четыре года назад и за это время успела привести мужскую команду к победам в восьми турнирах. Перейра не собиралась связывать жизнь со спортом и думала уйти в юриспруденцию, а стала одним из самых влиятельных функционеров в мужском футболе. Женщина у руля — в материале «Холода».

В истории клубного футбола уже были женщины-президенты, хоть это до сих пор редкость. Например, в Аргентине Лусия Барбуто три года руководила «Банфилдом», а в Европе в разное время женщины были президентами в итальянской «Роме» и испанском «Райо Вальекано».

Российские болельщики могут вспомнить Ольгу Смородскую, при которой московский «Локомотив» провел нестабильные шесть лет, хотя и выиграл Кубок России, или бывшую главу «Тосно» Светлану Пронину, при которой клуб вышел в премьер-лигу, но на которую позже жаловались в прокуратуру футболисты.

«Не истерите», — говорила Перейра мужчинам после пресс-конференции для журналисток.

Но пример «тети Лейлы», как ее называют болельщики, уникален для мужского футбола. Она — первая женщина на посту президента в истории «Палмейраса», а на мужском клубном чемпионате мира 2025 года ее клуб оказался единственным среди 32 участников, которым руководит женщина. Та же ситуация и внутри страны: в чемпионате Бразилии, где в двух сильнейших дивизионах, Серии А и Серии B, выступают 40 команд, только «Палмейрас» возглавляет женщина. При этом первый вице-президент клуба (всего у Перейры четыре заместителя) — тоже женщина.

Лейла Перейра вручает трофей чемпиона Густаво Гомесу из «Палмейраса», после матча между «Палмейрасом» и «Америкой Минейро» в Сан-Паулу, 2022 год. Фото: Ricardo Moreira / Getty Images

Перейра не считает себя феминисткой, хотя регулярно говорит о сексизме и роли женщин в футболе, традиционно «мужском» виде спорта. В начале 2024 года она наглядно напомнила об этом, устроив пресс-конференцию о будущем «Палмейраса» только для женщин. Этот жест вызвал негодование среди журналистов-мужчин, на что Перейра ответила: «Не истерите».

С момента избрания Перейры мужская команда «Палмейраса» завоевала восемь титулов. Среди них — две победы в чемпионате Бразилии, Суперкубок страны, а также Кубок Либертадорес (самый престижный клубный турнир континента, аналог европейской Лиги чемпионов). Все это время команду тренирует португалец Абел Феррейра, самый высокооплачиваемый тренер в чемпионате Бразилии.

«Наслаждайтесь этим, потому что это самый успешный период за всю историю клуба. Это невероятное чувство — видеть, как твой клуб выигрывает столько трофеев», — говорила Лейла Перейра.

Тем не менее Перейра не может похвастаться красивой историей, как она с детства болела за «Палмейрас». До прихода в футбол она была далека от спорта и возглавляла (и до сих пор возглавляет) одну из самых успешных инвесткомпаний Бразилии, специализирующуюся на потребительских кредитах. Эта работа, которую она получила благодаря мужу, помогла ей войти в число богатейших женщин страны с состоянием в 8,8 миллиарда реалов (1,6 миллиарда долларов).

Все дороги ведут на стадион

Лейла Перейра родилась в 1964 году в маленьком муниципалитете в штате Рио-де-Жанейро. Она росла в семье врача и домохозяйки и была средним ребенком из трех. Ее братья любили футбол, часто ходили с отцом на матчи клуба «Васко да Гама» и брали на игры и маленькую Лейлу.

Единственной девочке в семье пророчили судьбу домохозяйки, пока мальчики учились на врачей. Отец боялся отпускать дочь в большой город и хотел, чтобы она вышла замуж и родила детей. Мать была иного мнения о будущем Лейлы: она хотела, чтобы дочь получила образование и профессию.

«Женщине все дается сложнее. Все. Я даже задумываюсь: если бы я родилась заново, хотела бы я родиться женщиной? Но, поразмыслив, я понимаю, что ответ: “Да, я хочу снова родиться женщиной”. Эта борьба приносит мне огромное удовлетворение», — говорила Перейра.

Вопреки желаниям отца, Перейра решила получить высшее образование. Она поступила на факультет журналистики и совершенно случайно попала на стажировку в спортивный отдел местного телеканала, хоть и не хотела связывать свою карьеру со спортом. Юная и очень застенчивая студентка журфака работала там во время чемпионата мира по футболу 1990 года, где играла сборная Бразилии, и освещала игры «Фламенго» на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Стадион «Маракана» в Бразилии, 1990-е. Фото: Matthew Ashton / EMPICS via Getty Images

Но тогда с футболом все-таки не задалось, и Перейра захотела получить еще и юридическое образование. После окончания университета она попыталась устроиться на должность судьи, но завалила экзамены на государственную службу и нашла работу в обычной юридической фирме.

В конечном счете Лейла Перейра вернулась к футболу благодаря своему мужу Хосе Роберто Ламаккье, успешному бизнесмену и давнему фанату футбольного клуба «Палмейрас». Они познакомились на вечеринке, когда Лейле было всего 18 лет. В то время она еще училась на журфаке, а Хосе Роберто, которому тогда было 38, уже был состоявшимся бизнесменом.

Бето, как называет мужа сама Лейла, в 1964 году основал финансовую компанию Crefisa, которая и по сей день занимается предоставлением потребительских кредитов и займов. Свою компанию он открыл на деньги с продажи банка, принадлежавшего его отцу. В Crefisa Лейле Перейре пригодилось ее юридическое образование: Хосе Роберто позвал ее работать к себе, а в 2008 году она возглавила компанию.

Роковой завтрак

Лейла Перейра всегда была окружена мужчинами, которые обожали футбол. Ее отец и братья болели за «Васко да Гама», а муж поддерживал «Палмейрас». Она вспоминала, как Бето обзванивал знакомых, чтобы узнать результаты матчей, еще в ту эпоху, когда интернета не существовало. Именно из-за мужа Перейра и полюбила «Палмейрас».

Одним субботним утром в 2014 году, как вспоминала Перейра, она завтракала вместе с Хосе Роберто и обсуждала с ним футбол. В том сезоне дела у «Палмейраса» шли не очень хорошо: клуб финишировал пятым с конца и был в одном шаге от вылета из высшей лиги Бразилии. Откровенно неудачный сезон не стал сенсацией, ведь 2013 год команда провела во втором дивизионе.

Игроки «Палмейрас» в 2013 году. Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Неудачи «Палмейраса» на футбольном поле частично были связаны с шатким финансовым положением клуба. С середины 2013 года у него не было титульного спонсора, так как предыдущий спонсор — автомобильная компания KIA — пересмотрел свои расходы из-за повышения налогов на импорт в Бразилию. Возможная смена титульного спонсора могла навредить контракту с Adidas, который обеспечивал клуб экипировкой. По условиям контракта с немецкой компанией внешний вид футболок до конца сезона менять было нельзя — это нарушало условия соглашения.

За тем завтраком Перейра предложила мужу финансово помочь «Палмейрасу». Бето поначалу был против, но вскоре все же согласился. Для Перейры и ее мужа тот период жизни тоже был очень сложным: ранее у Бето обнаружили онкологическое заболевание, но он вылечился и потихоньку восстанавливался.

«У меня был рак, и я смог его победить. Однажды за завтраком в клубе мы с Лейлой говорили о “Палмейрасе”, и тогда она спросила меня: “Ты так любишь этот клуб, но что ты для него делаешь?” После этого я решил стать его спонсором», — вспоминал тот день Хосе Роберто Ламаккья.

Перейра сама позвонила в отдел маркетинга и договорилась о встрече с президентом «Палмейраса». Так в 2015 году их с Бето компания Crefisa официально стала главным спонсором клуба — на тот момент контракт восьмикратного чемпиона страны «Палмейраса» и Crefisa стал самой крупной сделкой в чемпионате Бразилии.

С 2015 по 2021 год Crefisa инвестировала в «Палмейрас» более миллиарда бразильских реалов (186 миллионов долларов). Хосе Роберто Ламаккья даже говорил, что компания явно «переплачивает» клубу. К Crefisa с предложением о сотрудничестве обращался и футбольный клуб «Сан-Паулу», но Перейра отказала ему из-за сильной привязанности к «Палмейрасу».

Финансовые рекорды

Результаты инвестиций не заставили себя долго ждать. В 2015 году «Палмейрас» взял Кубок Бразилии, а в следующем сезоне впервые за 22 года выиграл чемпионат страны. В 2017 году Перейру выбрали в совет клуба рекордным количеством голосов, а еще через четыре года ее избрали президентом «Палмейраса» — она была единственным кандидатом на выборах.

Прибыльность «Палмейраса» выше, чем у мадридского «Реала»

Весь свой первый срок Перейра совмещала должности президента клуба и главы его основного спонсора. Многие критики видели в этом конфликт интересов: якобы решения Перейры могут быть больше выгодны ее бизнесу, чем клубу. Сама Перейра это отрицала. Сейчас подобного конфликта нет, так как в конце 2024 года контракт Crefisa и «Палмейрас» закончился, а новым спонсором клуба стала британская букмекерская контора Sportingbet.

Перейра на пресс-конференции в 2025 году. Фото: Ettore Chiereguini / Reuters

За время сотрудничества с Перейрой «Палмейрас» добился явных финансовых успехов. Клуб завершил 2024 год с рекордной выручкой в 1,2 миллиарда реалов (224 миллиона долларов), более трети из которой заработал на трансферах собственных воспитанников. Прибыль составила около 200 миллионов реалов (37,2 миллиона долларов).

А это разве много? Данные показывают, что многие бразильские футбольные клубы находятся в тяжелом финансовом положении и заканчивают сезоны с убытками — и это привычное явление в бразильском футболе. «Палмейрас» — один из немногих бразильских футбольных клубов, который завершает сезон с прибылью. По итогам 2024 года о доходах сообщили лишь шесть бразильских футбольных клубов. 37 миллионов чистой прибыли «Палмейраса» — это заметно больше, чем у других. К примеру, «Куяба» показал прибыль в 11 миллионов долларов, а четырехкратный чемпион Бразилии «Флуминенсе» — всего 17 тысяч долларов. Для сравнения, в Европе чистая прибыль мадридского «Реала» по итогам сезона 24/25 (в Испании сезон длится с осени по весну следующего года, а не как в Бразилии, где он совпадает с календарным годом) составила 24,3 миллиона евро (28,5 миллионов долларов). Несмотря на рекордные доходы, в 2024 году совокупный бюджет 20 крупнейших клубов Бразилии ушел в минус более чем на 167 миллионов долларов. Например, у «Коринтианса» дефицит бюджета составил 30 миллионов долларов, а у «Крузейро» — 28 миллионов долларов.

Самые дорогие трансферы «Палмейраса» в прошлом году — переход Эндрика в мадридский «Реал» за 47,5 миллиона евро и Луиса Гильерме в «Вест Хэм» за 23 миллиона евро. В январе 2025 года еще 37 миллионов евро принес переход Витора Рейса в «Манчестер Сити», а в июле за 45 миллионов евро продали в «Челси» Эстевао.

Доходы «Палмейраса» позволяют клубу тратить деньги на топовых футболистов. В феврале 2025 года «Палмейрас» подписал нападающего «Барселоны» Витора Роке за 25,5 миллиона евро. Не сумевший заиграть в Европе и вернувшийся на родину форвард стал самым дорогим на тот момент приобретением в истории бразильского футбола. В целом за 10 лет, с 2015 по 2025 год, состав «Палмейраса» подорожал в три с половиной раза.

«“Палмейрас” — один из немногих клубов в Бразилии, который вовремя выполняет все свои финансовые обязательства: перед персоналом, игроками, за трансферы. <…> Абсурдно, что некоторые бразильские клубы не могут платить зарплаты, но продолжают подписывать игроков», — говорила Перейра.

При Лейле Перейре «Палмейрас» обновил тренировочную базу в Гуарульюсе, улучшив поля и инфраструктуру, а также значительно увеличил инвестиции в женскую команду. Академия, которой с 2015 года руководит Жоао Пауло Сампайо, считается лучшей в стране, одна из причин — семейная атмосфера, которую привнесла Перейра, что позволяет удерживать ключевых сотрудников.

Параллельно клуб занялся развитием бренда: открыл первую академию за границей, в Дубае, и запустил программу Palmeiras Pay — цифровой счет или, проще говоря, банк от клуба: через него можно переводить деньги, получать кредитные карты и инвестировать.

Несменяемость власти

Полномочия Лейлы Перейры на посту президента «Палмейраса» истекают в конце 2027 года. Тогда подойдет к концу ее второй срок на посту президента, но она уже успела объявить о намерении пойти на третий. Правда, это противоречит уставу клуба, согласно которому президент «Палмейраса» может переизбираться только один раз.

Чтобы Перейра снова смогла выдвинуться на пост президента, руководство «Палмейраса» должно одобрить изменения устава. Для этого требуется 151 голос членов Совещательного совета, то есть 50% плюс один голос. Сторонники Перейры уверены, что на собрании совета это предложение пройдет легко. Если поправки будут внесены, то Перейра останется на своем посту до 2030 года.

Лейла Перейра на стадионе «Альянс Парке» в Сан-Паулу. Фото: Ricardo Moreira / Getty Images

«Если в тот день, когда я покину “Палмейрас”, к власти придет другой президент, который не пойдет по тому же пути, что и я, то, без сомнения, “Палмейрас” вернется к тому, каким он был в 2014 году», — говорила Лейла Перейра в 2023 году.

Группа оппозиционных членов Совета «Палмейраса» выступила с жесткой критикой возможного изменения устава, которое смогло бы позволить Перейре баллотироваться на третий срок. Они назвали эту попытку «посягательством на демократию», а тех, кто поддерживает инициативу, — «причастными к разрушению традиций».

Сама Перейра не против внесения изменений в устав клуба. Она привела в пример президента «Реала» Флорентино Переса, который с учетом трехлетнего перерыва возглавляет мадридский клуб почти 20 лет. Кроме того, и у «Палмейраса» были президенты, которые руководили больше двух сроков: и до сих пор сохраняющий влияние Мустафа Контурси, и работавший в 1960-е годы Дельфино Факкина оставались у руля по 12 лет.

Пока что на посту президента Перейра планирует развивать женский футбол и усилить мужскую команду — в идеале клуб должен подписывать по четыре качественных игрока в год, отказавшись от поиска звезд с большими запросами. Кроме того, Перейра выступает за внедрение финансового fair play в бразильском футболе (система, ограничивающая финансовые расходы футбольных клубов), чтобы обеспечить более стабильное и ответственное управление клубами.

При этом на посту лидера бразильского футбола команду Перейры в последний год подвинул «Фламенго» из Рио. В 2025 году этот клуб опередил «Палмейрас» в чемпионате Бразилии, а также выиграл в очной встрече в финале Кубка Либертадорес.

