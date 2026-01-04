Какие фильмы ждать в 2026 году

2026 год будет насыщенным для большого кино. Режиссер Кристофер Нолан готовит к выходу один из самых дорогих фильмов в своей карьере, Стивен Спилберг возвращается к научной фантастике, а трилогия «Дюны» подходит к своему финалу. На экраны также выйдет продолжение культового «Дьявол носит Prada». Роберт Паттинсон появится сразу в нескольких громких проектах, а Зендея закрепляет статус одной из главных актрис современности. Главные кинопремьеры 2026 года — в материале «Холода».

«Одиссея» Нолана

Режиссер Кристофер Нолан, известный по таким работам, как «Начало», «Интерстеллар» и «Оппенгеймер», 17 июля 2026 года выпустит совместно с киностудией Universal новый фильм — «Одиссея». Главную роль исполнил актер Мэтт Дэймон. В картине также снимались Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

Кадр: фильм «Одиссея» / Universal Pictures

Новая работа Нолана — это экранизация приписываемой Гомеру древнегреческой поэмы «Одиссея», которая была создана предположительно в VIII веке до нашей эры. В основе сюжета лежит возвращение царя Одиссея после Троянской войны домой, на остров Итака. В пути он сталкивается с опасными испытаниями, чудовищами и богами.

Уже сейчас понятно, что фильм «Одиссея» — одна из самых амбициозных работ Нолана. Во-первых, бюджет картины составит, по предварительным оценкам, 250 миллионов долларов. Таким образом, фильм может стать одним из самых дорогих в карьере режиссера.

Во-вторых, «Одиссея» полностью снята с учетом новых технологий IMAX для пленки. Нолан использовал специальные камеры, которые захватывают больше деталей и делают цвет насыщеннее. Качество картинки получается максимально высоким. Нолан сообщил, что использовал более 600 тысяч метров пленки и у него получилось свыше 100 часов необработанного материала.

Съемки, которые проводились в Греции, Марокко, Италии, Исландии и других странах, закончились в августе 2025 года. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. «Я провел в море последние четыре месяца. Мы снимали экипаж корабля Одиссея на настоящих волнах… Мы действительно хотели запечатлеть, насколько трудными были эти путешествия для людей», — отметил Нолан.

«Дьявол носит Prada» 2

В 2025 году стало известно, что в Нью-Йорке студия 20th Century Studios снимает вторую часть культового фильма «Дьявол носит Prada» спустя практически 20 лет после выхода первой. Кресло режиссера занял Дэвид Фрэнкель, который снимал предыдущую картину. Актерский состав также сохранился.

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada 2» / 20th Century Studios

В фильме вновь будут показаны проблемы глянцевой индустрии. Однако теперь события развиваются в современном мире, где вместо печатных журналов популярность набирают онлайн-издания. В центре картины — легендарная Миранда Пристли (Мерил Стрип), которая борется за сохранение своей позиции в условиях кризиса бизнеса. Подробностей о развитии персонажа Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй) в новой картине пока нет.

Премьера фильма намечена на 1 мая 2026 года. Съемки проходили в 2025 году в Нью-Йорке и Милане. Помимо актрис Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй, в картине также появятся Эмили Блант и Стэнли Туччи, которые снимались в первой части, а также Кеннет Брана. По данным Variety, Леди Гага также подтвердила свое участие в фильме.

CNN отметил, что фильм анонсировали в знаковое для модной индустрии время, когда Анна Винтур объявила об уходе с поста главного редактора американского Vogue. В этой должности она проработала почти 40 лет и именно она, как принято считать, стала прототипом персонажа Мерил Стрип. Несмотря на то что оригинальная картина снята по книге ее бывшей ассистентки Лорен Вайсбергер, она отметила в 2009 году, что описанное в ней — художественный вымысел.

«Грозовой перевал»

Сюжет готического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» вновь будет экранизирован. Главные роли влюбленных исполнят Джейкоб Элорди и Марго Робби, которая является также продюсером проекта. Режиссером и сценаристом стала Эмиральд Феннел — автор таких фильмов, как «Девушка, подающая надежды» и «Солтберн».

Кадр: фильм «Грозовой перевал» / Warner Bros.

Фильм от студии Warner Bros.появится на экранах кинотеатров 11 февраля — в преддверии Дня святого Валентина. Съемки проходили в 2025 году в Великобритании, однако детали сюжета адаптации Феннел на данный момент неизвестны. Трейлер фильма, саундтрек к которому записала британская певица Charli XCX, произвел фурор, как только появился в сети.

Несмотря на то что актеры, сыгравшие возлюбленных, Марго Робби и Джейкоб Элорди — суперзвезды, зрители оказались недовольны кастом. Ключевая претензия заключается в том, что у Элорди белая кожа. В романе его персонаж, воспитанный в семье помещиков Эрншоу подкидыш, описывается как темнокожий человек. Это, по мнению читателей, раскрывало его характер и объясняло причину социального напряжения в истории. Марго Робби тоже не устроила зрителей, так как актриса сильно старше героини произведения.

«Дюна» 3

Третья часть «Дюны» режиссера Дени Вильнёва станет завершением трилогии режиссера (сам Вильнёв при этом настаивает, что третья часть в цикле это отдельное произведение). Первые два фильма стали очень успешными. Картина 2021 года, несмотря на пандемию, собрала около 410 миллионов долларов, сиквел 2024 года — более 700 миллионов долларов.

Кадр: фильм «Дюна: Часть вторая» / Warner Bros. Pictures

Основной актерский состав будет таким же, как в первых двух фильмах, а это значит, что у зрителей появится еще один шанс посмотреть на Тимоти Шаламе и Зендею. Помимо них, на экране появится новый персонаж — злодей Сайтейл, которого сыграл не менее известный актер Роберт Паттинсон. В заключительной части вновь появится музыка композитора Ханса Циммера.

Фильм, основанный на научно-фантастической серии книг Фрэнка Герберта, в романе которого «Мессия Дюны» история Пола Атрейдеса продолжается спустя 12 лет после событий, показанных в первых двух фильмах Вильнёва. Еще во время написания сценария Вильнёв говорил, что этот фильм не будет заканчивать трилогию, а будет «чем-то другим, обладающим собственной индивидуальностью». Съемки уже завершены, и картина запланирована к выходу 18 декабря 2026 года.

«День раскрытия» Спилберга

79-летний режиссер Стивен Спилберг возвращается спустя восемь лет к научной фантастике с новым фильмом под названием «День раскрытия». По сюжету человечество сталкивается с неопровержимым доказательством существования внеземной жизни. Сценарий к картине написал Дэвид Кепп, работавший над сценарием «Парка Юрского периода» и «Войны миров».

Кадр: фильм «День раскрытия» / Universal Pictures

В тизере говорится: «Если бы вы узнали, что мы не одни, если бы кто-то показал и доказал вам это, вас бы это напугало? Этим летом правда принадлежит 7 миллиардам человек. Мы приближаемся к… Дню раскрытия правды».

В фильме снялись Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Колман Доминго, Ив Хьюсон и Уайатт Рассел. Музыку к картине написал Джон Уильямс — это его 30‑я коллаборация со Спилбергом. Премьера запланирована на 12 июня 2026 года.

«Драма»

Этот фильм привлек внимание своим звездным актерским составом. Зендея и Роберт Паттинсон вновь появятся на экранах, но в этот раз сыграют пару, готовящуюся к свадьбе. По сюжету отношения возлюбленных резко рушатся прямо перед торжеством из-за раскрытых тайн. О фильме «Драма» практически ничего не известно, кроме того, что это романтическая комедия от студии A24 («Все везде и сразу», «Леди Берд», сериал «Эйфория»), снятая режиссером Кристоффером Боргли.

Кадр: фильм «Драма» / A24

Съемки фильма проходили в 2024–2025 годах в Великобритании и нескольких американских городах, включая Бостон. Премьера «Драмы» намечена на 3 апреля 2026 года.

«Человек-Паук. Совершенно новый день»

История Питера Паркера вновь продолжится в рамках киновселенной Marvel. Это будет четвертая часть с Томом Холландом в роли Человека-паука. Режиссером фильма стал Дестин Дэниел Креттон, а среди актерского состава вновь появилась Зендея, которая снималась в трех предыдущих картинах. На площадке в 2016 году Холланд и Зендея познакомились, а в январе 2025 года объявили о помолвке.

Кадр: Sony Pictures Entertainment / Youtube

По сюжету новой части злодеи опять нападают на Нью-Йорк, а Питеру Паркеру в очередной раз приходится балансировать между жизнью студента колледжа и обязанностями супергероя. Студия Marvel объявила, что фильм выйдет в прокат 31 июля 2026 года.

«История игрушек 5»

19 июня 2026 года выйдет пятая часть культовой анимационной саги студии Pixar «История игрушек». Первый фильм появился еще 30 лет назад. На экранах вновь появятся игрушки шериф Вуди, Базз Лайтер и ковбой Джесси в озвучке Тома Хэнкса, Тима Аллена и Джоан Кьюсак. Режиссером фильма стал Эндрю Стэнтон, который работал над сценариями всех частей «Истории игрушек», а также снял «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо».

Кадр: фильм «История игрушек 5» / Walt Disney Studios

К оригинальному актерскому составу в этот раз присоединилась актриса Грета Ли. Она озвучила нового персонажа по имени Lilypad — умный планшет‑антигерой в форме лягушки, представляющий угрозу привычному миру игрушек. По сюжету герои сталкиваются с новой реальностью, в которой современные гаджеты и традиционные игрушки начинаются бороться за внимание детей.

«Собачьи звезды»

Фильм «Собачьи звезды» — новая постапокалиптическая научно‑фантастическая драма от режиссера Ридли Скотта («Чужой», «Марсианин», «Бегущий по лезвию», «Прометей»). Она основана на одноименном бестселлере Питера Хеллера 2012 года. Сюжет разворачивается в мире, где вирус почти уничтожил человечество, и выжившие борются за существование. Главный герой — пилот Хиг — потерял жену и оказался в ангаре со своим псом. Однажды он поймал загадочный радиосигнал и решил выбраться из укрытия, чтобы найти источник сигнала. Ради этого он рискнул всем, что у него осталось.

Главную роль пилота Хига исполнил звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди. В актерский состав также вошли Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс и Бенедикт Вонг. Премьера фильма запланирована студией 20th Century Studios на 28 августа 2026 года.

