Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях

Суд рассматривает одно из самых громких дел в истории Норвегии. На скамье подсудимых — сын будущей королевы Мариус Борг Хёйби. Ему предъявлено сразу 38 обвинений, среди которых — за угрозы, изнасилования и хранение наркотиков. Хёйби приводит в свое оправдание то, что у него было сложное детство и к нему всегда было повышенное внимание со стороны прессы и общества, а большинство обвинений отрицает. Если суд признает его виновным, то сын кронпринцессы может провести за решеткой больше 10 лет. Позор норвежской монархии — в материале «Холода».
29-летний Мариус Борг Хёйби является пасынком будущего короля Норвегии Хокона (сейчас он наследный принц). С королевской семьей Хёйби связан через мать, кронпринцессу Метте-Марит, но сам не имеет королевского титула. Он родился от предыдущего партнера Метте-Марит еще до того, как она вышла замуж за Хокона.
Уголовное преследование Мариуса Борга Хёйби началось в 2024 году с жалобы на домашнее насилие, но вскоре выросло в большое дело о целой серии преступлений — от нарушений правил дорожного движения до сексуализированного насилия и хранения наркотиков.
Хёйби предстал перед судом по 38 обвинениям — в зале суда их зачитывали почти полчаса. Он признал вину в 18 из них: например, в нарушении правил дорожного движения и в нападении, но отверг самые тяжкие обвинения, включая четыре эпизода изнасилования — по его словам, все его сексуальные контакты с девушками происходили добровольно.
Судебный процесс над Хёйби совпал со скандалом, в котором замешана и сама кронпринцесса Норвегии Метте-Марит. Она три года переписывалась с Джеффри Эпштейном и даже виделась с ним на его вилле во Флориде в 2013 году. Будущей королеве Норвегии пришлось извиниться за связи с Эпштейном.
Королева из народа
Многие воспринимали сам факт наличия у Метте-Марит добрачного сына как позор для королевской семьи. «Маленький Мариус», как называли его в Норвегии, родился, когда Метте-Марит еще не была широко известна. Сама она не королевских кровей и воспитывалась в обычной семье журналиста и банковской служащей в городе Кристиансанн. Ее отец страдал от алкоголизма и имел две судимости за нападения.
В молодости у Метте-Марит был «бунтарский» период. В 1996 году, когда ей было 23 года, она жила в общежитии и работала официанткой в Осло, а в свободное время много «тусовалась» — на одной из вечеринок она и познакомилась с Мортеном Боргом, биологическим отцом Мариуса Хёйби.
Отношения продлились недолго: к моменту рождения Мариуса в 1997 году Борг уже сидел в тюрьме за распространение наркотиков. Это не был его последний срок: в 2000 году он был вновь осужден за хранение 50 граммов кокаина.
После рождения Мариуса Метте-Марит пришлось вернуться в Кристиансанн. Ее друзья тогда говорили, что она «пожертвовала собой ради сына», много работая и воспитывая ребенка в одиночку. Так она жила до 1999 года, пока через общих друзей не познакомилась с наследным принцем Норвегии Хоконом Магнусом.
Выбор Хокона вызвал бурную реакцию норвежцев: одни называли Метте-Марит «современной Золушкой», а другие смаковали подробности ее прошлого. Норвежская церковь осудила их сожительство до брака, а тетя Хокона, принцесса Рагнхильда говорила, что надеется не дожить до коронации Метте-Марит (она умерла в 2012 году).
Однако общественное осуждение не помешало Метте-Марит выйти замуж за Хокона в 2001 году. Притом на свадьбе они нарушили давнюю традицию и вместе прошли к алтарю, а четырехлетний Мариус присутствовал на церемонии в качестве пажа.
«Маленький Мариус — самый красивый, жизнерадостный малыш в мире, такой очаровательный и милый, так что для меня это не проблема», — говорила тогда королева Норвегии Соня Харльдсен.
Так Мариус Борг Хёйби стал членом королевской семьи Норвегии. Хотя из-за своего происхождения он не может претендовать на норвежский престол, интереса к нему было не меньше, чем к другим членам королевской семьи. В 2017 году его даже отправили в США из-за слишком большого внимания прессы — Хёйби решили на время убрать с глаз норвежцев после того, как полиция задержала его с наркотиками (тогда он отделался лишь штрафом).
Преступление за преступлением
Инцидент, который послужил поводом для большого расследования против Мариуса Борга Хёйби, произошел летом 2024 года. 4 августа полицейские приехали по вызову в квартиру в районе Фрогнер в Осло. Их вызвала избитая девушка — после допроса ее отвезли в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга.
Полиция узнала, что девушка состояла в романтических отношениях с Хёйби и в тот вечер они серьезно поругались. В порыве гнева Хёйби сорвал люстру в квартире и бросил нож в стену, а потерпевшую душил и избивал.
Вскоре сына норвежской кронпринцессы арестовали, но отпустили через день. За несколько часов до ареста Хёйби звонил потерпевшей, ругался с ней по телефону и угрожал сжечь ее вещи — это подтверждают аудиозаписи разговоров, которые опубликовала норвежская пресса.
Хёйби предъявили обвинения в нападении и нанесении побоев. Вину он не отрицал и признался, что в тот вечер принимал наркотики и выпил много алкоголя. Свое агрессивное поведение он объяснил некими психическими заболеваниями, от которых он страдает с детства.
Вскоре после задержания вскрылось еще несколько случаев, когда Хёйби вел себя агрессивно: две девушки, состоявшие с ним в отношениях в разное время, публично обвинили его в физическом и психологическом насилии. Вскоре их допросили и признали пострадавшими, а их показания добавили в дело.
После этого обвинения буквально посыпались на Хёйби. Всего против него выдвинуто 38 обвинений разной степени тяжести. Среди них — четыре эпизода сексуализированного насилия (включая одно изнасилование), шесть эпизодов незаконной интимной съемки, один эпизод домашнего насилия, два нападения, угрозы и пять эпизодов безрассудного поведения (то есть он вел себя так, что люди боялись за свою безопасность).
Также сына кронпринцессы Норвегии будут судить за хранение наркотиков, несоблюдение запрета на приближение и нарушение правил дорожного движения. Кроме того, суд рассмотрит еще два эпизода, связанных с неуважением к полиции: Хёйби, в частности, грозит штраф за то, что он показал пальцем на двух полицейских (свою вину он не признал).
Изнасилование в Рождество
Судебный процесс против Мариуса Борга Хёйби начался 3 февраля в окружном суде Осло. На первой неделе заседаний опрашивали одну из потерпевших — девушку, которая обвиняет Хёйби в сексуализированном насилии в 2018 году. Ее имя, как и имена других потерпевших, запретили раскрывать в СМИ.
Всего Хёйби обвиняют по четырем эпизодам сексуализированного насилия. В одном эпизоде речь идет о полноценном половом акте, а в остальных — о действиях без проникновения. Ни в одном из них он не признает себя виновным.
Во всех четырех случаях говорится о сексе с девушками, которые не могли сопротивляться из-за того, что были либо без сознания, либо сильно пьяны. Кроме того, Хёйби предъявлены шесть обвинений за съемку интимных фото и видео без согласия.
Первая потерпевшая рассказала, что встретила Хёйби в одном из клубов во время празднования Рождества в 2018 году. К тому моменту они уже были знакомы несколько лет. Она сказал, что Хёйби казался ей «очень милым, обаятельным, добрым и вежливым». Она помнит, что выпила пару бокалов вина и чувствовала легкое опьянение, но все же понимала, что происходит.
В тот вечер Хёйби пригласил ее и других своих знакомых в Скаугум — это официальная резиденция Хокона и Метте-Марит. По словам потерпевшей, она не планировала ехать в поместье наследного принца Норвегии, но потом все же решила поехать.
Потерпевшая указала, что между ней и Хёйби до этого не было и намека на романтические отношения: они просто общались в общей компании. И все же в какой-то момент они занялись сексом в туалете, но вскоре вернулись на вечеринку. Она подтвердила, что близость произошла по обоюдному согласию, хоть и не помнила, что было после нее.
«Я помню, как уезжала из Скаугума. Чувствовала покой и безопасность. На самом деле, у меня было хорошее настроение», — вспоминала ту ночь потерпевшая.
Однако все изменилось, когда полиция нашла на компьютере Хёйби несколько компрометирующих видео и фото. На них видно, как он трогает нижнюю часть живота и ягодицы девушки, лежащей на диване — судя по всему, в тот момент она не могла оказать никакого сопротивления, так как была без сознания. Эти кадры хранились в приложении iSafe в папке под названием «porrrr».
О существовании записей потерпевшая узнала только в полицейском участке, когда ей показали эти кадры. Она заявила, что не помнит ничего подобного и подозревает, что перед съемкой ее накачали наркотиками. До ее показаний в деле Хёйби не было обвинений, связанных с подмешиванием наркотиков.
Один и тот же сценарий
На второй неделе суд продолжил разбор обвинений в изнасилованиях и сексуализированном насилии и перешел к допросу свидетелей по поводу инцидента, произошедшего 8 октября 2023 года. Тогда, по данным следствия, произошло изнасилование с проникновением.
В октябре 2023 года Хёйби поехал вместе с наследным принцем Норвегии на Лофотенские острова. Это была частная поездка, поэтому Хёйби мог позволить себе «потусить» — в тот вечер он пошел в ночной клуб, а оттуда поехал в сауну. Рядом с сауной была квартира, где вечеринка продолжилась — там, как утверждает следствие, и случилось изнасилование.
В ту ночь Хёйби и потерпевшая уединились в одной из комнат. Они, оба пьяные, занялись сексом четыре раза: три раза, как призналась жертва, это было по обоюдному согласию. Насилие произошло на четвертый раз, когда женщина уже уснула. По ее словам, она проснулась от боли и увидела, что Хёйби занимался с ней сексом.
«Ты теряешь себя. Ты перестаешь присутствовать в моменте. Просто исчезаешь. Твой мозг, наверное, пытается как-то тебя защитить, я не знаю», — говорила потерпевшая на суде.
Полиция и в этот раз нашла на мобильном телефоне Хёйби видео с участием пострадавшей — позже выяснилось, что она не знала о съемке. На записи женщина лежит неподвижно, пока Хёйби снимает ее тело. Эксперты также изучили данные с ее умных часов: на момент съемки у нее был слабый пульс, но вскоре он участился — это могло означать, что пострадавшая действительно спала и резко проснулась.
Похожий сценарий описывается и третьем эпизоде предполагаемого сексуализированного насилия, которое было совершено в Вербное воскресенье в 2024 году. Хёйби и потерпевшая встретились на вечеринке: они выпили (а Хёйби, вероятно, еще и принял наркотики) и занялись сексом у нее дома. Полиция узнала об их контакте из интимных видео, которые Хёйби снимал без спроса девушки.
Четвертый эпизод на момент написания материала еще не рассматривался в суде.
«Мамин сын»
Мариус Борг Хёйби говорил суду, что не помнит, как снимал девушек, с которыми занимался сексом. Тем не менее он точно знал, что эти кадры хранятся на его устройствах: перед арестом он пытался удалить некоторые записи со своего телефона.
Выступление Хёйби в суде было эмоциональным: он плакал и много жаловался на свою жизнь. Он рассказал, что с трех лет чувствует, какое давление на него оказывают СМИ и общественность. Из-за своего статуса, по его словам, он всю жизнь испытывал острую потребность доказать собственную значимость.
«Меня знают только как маминого сына. Ничего больше», — пожаловался Мариус Борг Хёйби.
Он признал, что в его жизни было много секса, алкоголя и наркотиков, но утверждал, что в ней никогда не было насилия. Он настаивал, что не стал бы заниматься сексом с женщиной, если бы та была без сознания.
Суд над Мариусом Боргом Хёйби должен закончиться в начале марта. Его дело рассматривают трое судей. Ему грозит тюремное заключение, но точный срок еще не ясен.
В Норвегии наказание выносится по такой системе: суд рассматривает все обвинения и по каждому решает, виновен человек или нет. Затем суд выбирает самое тяжкое доказанное преступление и назначает за него основной срок.
Хёйби будут судить по самому серьезному преступлению с максимальным наказанием — это изнасилование, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы. После этого суд может добавить «сверху» до шести лет за остальные обвинения, и тогда за все доказанные преступления Хёйби может получить максимум 16 лет тюрьмы.
Но есть вероятность, что он избежит сурового наказания, а суд приговорит его к общественным работам либо даст условный срок. Это может произойти из-за общественного давления: про Хёйби много пишут в газетах, книгах и соцсетях. Суд может решить, что такое непрошеное внимание нанесло Хёйби серьезный психологический ущерб, фактически став дополнительным наказанием. Поэтому это может быть учтено как смягчающее обстоятельство при обвинительном приговоре.