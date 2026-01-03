США захватили президента союзника России

США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой американские спецподразделения захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. В США им предъявили обвинения в «наркотерроризме» и сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия. «Холод» рассказывает, что об этом известно.
Около двух часов ночи в столице Венесуэлы Каракасе прогремело как минимум семь взрывов. В городе заметили военно-транспортные вертолеты CH-47 (Chinook), которые состоят на вооружении армии США. В результате несколько южных районов Каракаса остались без света, а воздушное пространство над Венесуэлой закрыли.
В сети появились видеозаписи нанесения ударов. Очевидцы рассказали, что атака пришлась в том числе на порт Каракаса и остров Маргарита в Карибском море. Sky News Arabia со ссылкой на источники с венесуэльской стороны сообщил, что под удар также попал дом главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.
В некоторых СМИ появилась информация, что он погиб, однако позже министр записал обращение, в котором заявил, что «венесуэльский народ подвергся преступной военной агрессии со стороны правительства США».
Давид Смолянски, представитель лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, сообщил, что США нанесли удары по главной военной базе в Каракасе Фуэрте-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, центру связи Эль-Волькан и порту Ла-Гуайра. Власти объявили чрезвычайное положение в стране и призвали к «мобилизации перед лицом империалистической агрессии».
Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили и вывезли Николаса Мадуро и его супругу из Венесуэлы. По его словам, операция была «блестящей» и хорошо спланированной, в ней участвовали «много отличных военных и замечательных людей». Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс уточнила, что захват осуществили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». После этого Венесуэла потребовала от США доказательств, что Мадуро и его жена живы.
На этом фоне в сети появились сгенерированные с помощью нейросетей фотографии Мадуро якобы после задержания. На одной из них он сидит в наручниках в камуфляже, а на его левой руке виден украинский флаг.
При этом источники в оппозиции Венесуэлы считают, что захват Николаса Мадуро мог быть результатом закулисных договоренностей, а не заставшей его врасплох военной операцией. Они допустили, что произошедшее в ночь на субботу могло быть «договорным выходом» политика.
Реакция в России
Российский МИД, в свою очередь, выпустил два заявления. В первом говорилось, что Россия расценивает атаку США как «акт вооруженной агрессии», который вызывает «глубокую озабоченность и осуждение».
«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», — заявили в российском МИДе.
Позже ведомство заявило, что Россия «предельно встревожена» сообщениями о захвате Мадуро и его жены «в ходе агрессивных действия США». МИД потребовал «незамедлительно внести ясность в эту ситуацию».
Спустя некоторое время российский МИД опубликовал третье заявление, в котором призвал освободить Мадуро и его жену. «Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — заявили в ведомстве.
При этом некоторые российские пропагандисты выразили восхищение операцией США. «Завидовать будем, товарищ Берия», — написала Маргарита Симоньян. Блогер Анатолий Шарий назвал захват Мадуро «крутым». «Трамп показал две вещи. Как бить по центрам принятия решений. Как должны работать спецслужбы», — написал он.
Телеграм-канал «Два майора» сравнил атаку США с войной в Украине. «Наверняка, так и наша СВО задумывалась. Быстро, эффектно и результативно. Вряд ли Герасимов планировал четыре года воевать», — говорится в посте. Военкор Юрий Котенок считает, что США «копируют действия спецподраздений русской армии в первые часы СВО в Гостомеле в 2022 году».
Реакции мировых политиков
Мировые лидеры и политики отреагировали на проведение военной операции США и атаку на столицу Венесуэлы Каракас, а также на объявление американского президента Дональда Трампа о захвате президента Николаса Мадуро и его супруги.
Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас написала в соцсети Х, что она поговорила с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе.
«ЕС неоднократно заявлял, что господин Мадуро не обладает легитимностью, и выступал за мирный переходный период власти. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности», — написала Каллас, добавив, что безопасность граждан европейских стран в Венесуэле является главным приоритетом.
Также на атаку отреагировали в МИДах Германии и Испании. В первом ведомстве заявили, что там с большой обеспокоенностью следят за ситуацией в Венесуэле и что позже должно состояться заседание кризисной группы для дальнейшего обсуждения. Испанский МИД призвал к «деэскалации и умеренности, а также к тому, чтобы действия всегда принимались в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН».
Действия США также осудили президент Чили Габриэль Борич, который призвал к мирному урегулированию кризиса, президент Колумбии Густаво Петро, который выступил против «любых односторонних военных действий, которые могут усугубить ситуацию или подвергнуть опасности гражданское население», и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Ивонн Мевенгканг призвал стороны к «мирному урегулированию путем деэскалации и диалога, а также защите гражданского населения».
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о «категорическом осуждении» действий США. «Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что “это будет второй Вьетнам”. И американцам он не нужен», — сказала Эйсмонт.
Об отслеживании ситуации заявили также премьер-министр Испании Педро Санчес, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево и министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел.
Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал действия США. «Бомбардировки на территории Венесуэлы и захват президента страны перешли все границы допустимого. Эти действия представляют собой серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы и еще один крайне опасный прецедент для всего международного сообщества», — написал он в соцсети Х.
В МИДе Китая, в свою очередь, заявили, что страна «глубоко потрясена и решительно осуждает вопиющее применение силы США против суверенного государства и действия против его президента». Действия американских военных в ведомстве назвали «гегемонистскими» и отметили, что они «серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе».
Что дальше?
По данным АР, атака на Каракас длилась менее 30 минут, однако, как отмечает издание, неизвестно, планируются ли другие действия. Ранее сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли заявил, что он созвонился с Рубио и что США больше не будут предпринимать никаких действий в Венесуэле.
Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Об этом сообщила американский генпрокурор Пэм Бонди в соцсети Х. «Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов», — написала Бонди.
ABC News пишет со ссылкой на неназванные источники, что Мадуро с супругой доставят самолетом в Нью-Йорк для суда. Где их будут содержать, издание не уточнило, отметив личшь, что обычно обвиняемых отправляют в федеральное исправительное учреждение в Бруклине Metropolitan Detention Center. Официально о местоположении Мадуро пока не сообщалось.
Позже Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена находятся на авианосца USS Iwo Jima, куда их доставили американские военные на вертолете. По данным CNN, президента Венесуэлы и его супругу застали врасплох и вытащили из спальни в их доме, который американский президент сравнил с «крепостью». Трамп рассказал, что операцию по захвату Мадуро планировали провести несколько дней назад, но ее откладывали из-за непогоды. По его данным, в результате атаки погибших среди американский военных нет, но есть несколько раненых. Трамп добавил, что в ходе операции был подбит вертолет, но ни один летательный аппарат не был потерян.
Кроме того, Трамп заявил, что наблюдал за процессом захвата Мадуро в режиме реального времени из резиденции Мар-а-Лаго вместе с американскими генералами. Он сравнил это с просмотром телешоу. По словам Трампа, США будут участвовать в принятии решений о дальнейшей судьбе Венесуэлы.
«Мы будем принимать активное участие в решении вопроса о том, кто будет управлять страной. Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил», — заявил американский президент.
Как пишет CNN, Конституция Венесуэлы гласит, что после захвата Мадуро власть должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес. При этом телеканал поставил под сомнение будущее режима в стране, поскольку оппозиция как внутри страны, так и за ее пределами, вероятно, воспримет захват Мадуро американцами как решающую возможность. Так, венесуэльская оппозиция утверждает, что законным президентом является изгнанный политик Эдмундо Гонсалес. CNN описал три сценария развития событий.
Согласно первому, Делси Родригес занимает место Мадуро и назначает выборы в течение 30 дней. Затем новоизбранный президент приходит на свой пост на полный шестилетний срок.
Второй сценарий подразумевает падение режима Мадуро и отставку или бегство его соратников. Наиболее вероятным кандидатом в президенты от оппозиции в этом случае является Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который баллотировался на выборах 2024 года. Гонсалес, ученый и многолетний дипломат, сейчас находится в изгнании в Испании. Его поддерживает недавний лауреат Нобелевской премии мира из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. В декабре она заявила, что Гонсалес пригласил ее стать вице-президентом и что «подавляющее большинство» полиции и вооруженных сил будут следовать приказам новой администрации после начала политического перехода.
Третий сценарий — это военный переворот. Такой вывод телеканал сделал на основе слов министра обороны Владимира Падрино Лопеса, который после ударов США заявил, что Венесуэла будет сопротивляться присутствию иностранных войск в стране.