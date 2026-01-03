США захватили президента союзника России

Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса

США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой американские спецподразделения захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. В США им предъявили обвинения в «наркотерроризме» и сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

Около двух часов ночи в столице Венесуэлы Каракасе прогремело как минимум семь взрывов. В городе заметили военно-транспортные вертолеты CH-47 (Chinook), которые состоят на вооружении армии США. В результате несколько южных районов Каракаса остались без света, а воздушное пространство над Венесуэлой закрыли.

В сети появились видеозаписи нанесения ударов. Очевидцы рассказали, что атака пришлась в том числе на порт Каракаса и остров Маргарита в Карибском море. Sky News Arabia со ссылкой на источники с венесуэльской стороны сообщил, что под удар также попал дом главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

В некоторых СМИ появилась информация, что он погиб, однако позже министр записал обращение, в котором заявил, что «венесуэльский народ подвергся преступной военной агрессии со стороны правительства США».

Дым после взрывов в Каракасе 3 января 2026 года. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Давид Смолянски, представитель лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, сообщил, что США нанесли удары по главной военной базе в Каракасе Фуэрте-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, центру связи Эль-Волькан и порту Ла-Гуайра. Власти объявили чрезвычайное положение в стране и призвали к «мобилизации перед лицом империалистической агрессии».

Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили и вывезли Николаса Мадуро и его супругу из Венесуэлы. По его словам, операция была «блестящей» и хорошо спланированной, в ней участвовали «много отличных военных и замечательных людей». Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс уточнила, что захват осуществили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». После этого Венесуэла потребовала от США доказательств, что Мадуро и его жена живы.

На этом фоне в сети появились сгенерированные с помощью нейросетей фотографии Мадуро якобы после задержания. На одной из них он сидит в наручниках в камуфляже, а на его левой руке виден украинский флаг.

При этом источники в оппозиции Венесуэлы считают, что захват Николаса Мадуро мог быть результатом закулисных договоренностей, а не заставшей его врасплох военной операцией. Они допустили, что произошедшее в ночь на субботу могло быть «договорным выходом» политика.

Реакция в России

Российский МИД, в свою очередь, выпустил два заявления. В первом говорилось, что Россия расценивает атаку США как «акт вооруженной агрессии», который вызывает «глубокую озабоченность и осуждение».

«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», — заявили в российском МИДе.

Позже ведомство заявило, что Россия «предельно встревожена» сообщениями о захвате Мадуро и его жены «в ходе агрессивных действия США». МИД потребовал «незамедлительно внести ясность в эту ситуацию».

Спустя некоторое время российский МИД опубликовал третье заявление, в котором призвал освободить Мадуро и его жену. «Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — заявили в ведомстве.

При этом некоторые российские пропагандисты выразили восхищение операцией США. «Завидовать будем, товарищ Берия», — написала Маргарита Симоньян. Блогер Анатолий Шарий назвал захват Мадуро «крутым». «Трамп показал две вещи. Как бить по центрам принятия решений. Как должны работать спецслужбы», — написал он.

Телеграм-канал «Два майора» сравнил атаку США с войной в Украине. «Наверняка, так и наша СВО задумывалась. Быстро, эффектно и результативно. Вряд ли Герасимов планировал четыре года воевать», — говорится в посте. Военкор Юрий Котенок считает, что США «копируют действия спецподраздений русской армии в первые часы СВО в Гостомеле в 2022 году».

Реакции мировых политиков

Мировые лидеры и политики отреагировали на проведение военной операции США и атаку на столицу Венесуэлы Каракас, а также на объявление американского президента Дональда Трампа о захвате президента Николаса Мадуро и его супруги.

Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас написала в соцсети Х, что она поговорила с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе.

«ЕС неоднократно заявлял, что господин Мадуро не обладает легитимностью, и выступал за мирный переходный период власти. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности», — написала Каллас, добавив, что безопасность граждан европейских стран в Венесуэле является главным приоритетом.

Также на атаку отреагировали в МИДах Германии и Испании. В первом ведомстве заявили, что там с большой обеспокоенностью следят за ситуацией в Венесуэле и что позже должно состояться заседание кризисной группы для дальнейшего обсуждения. Испанский МИД призвал к «деэскалации и умеренности, а также к тому, чтобы действия всегда принимались в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН».

Каракас. Фото: Gaby Oraa / Reuters

Действия США также осудили президент Чили Габриэль Борич, который призвал к мирному урегулированию кризиса, президент Колумбии Густаво Петро, который выступил против «любых односторонних военных действий, которые могут усугубить ситуацию или подвергнуть опасности гражданское население», и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Ивонн Мевенгканг призвал стороны к «мирному урегулированию путем деэскалации и диалога, а также защите гражданского населения».

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о «категорическом осуждении» действий США. «Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что “это будет второй Вьетнам”. И американцам он не нужен», — сказала Эйсмонт.

Об отслеживании ситуации заявили также премьер-министр Испании Педро Санчес, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево и министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел.

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал действия США. «Бомбардировки на территории Венесуэлы и захват президента страны перешли все границы допустимого. Эти действия представляют собой серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы и еще один крайне опасный прецедент для всего международного сообщества», — написал он в соцсети Х.

В МИДе Китая, в свою очередь, заявили, что страна «глубоко потрясена и решительно осуждает вопиющее применение силы США против суверенного государства и действия против его президента». Действия американских военных в ведомстве назвали «гегемонистскими» и отметили, что они «серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе».

Что дальше?

По данным АР, атака на Каракас длилась менее 30 минут, однако, как отмечает издание, неизвестно, планируются ли другие действия. Ранее сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли заявил, что он созвонился с Рубио и что США больше не будут предпринимать никаких действий в Венесуэле.

Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Об этом сообщила американский генпрокурор Пэм Бонди в соцсети Х. «Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов», — написала Бонди.

ABC News пишет со ссылкой на неназванные источники, что Мадуро с супругой доставят самолетом в Нью-Йорк для суда. Где их будут содержать, издание не уточнило, отметив личшь, что обычно обвиняемых отправляют в федеральное исправительное учреждение в Бруклине Metropolitan Detention Center. Официально о местоположении Мадуро пока не сообщалось.

Позже Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена находятся на авианосца USS Iwo Jima, куда их доставили американские военные на вертолете. По данным CNN, президента Венесуэлы и его супругу застали врасплох и вытащили из спальни в их доме, который американский президент сравнил с «крепостью». Трамп рассказал, что операцию по захвату Мадуро планировали провести несколько дней назад, но ее откладывали из-за непогоды. По его данным, в результате атаки погибших среди американский военных нет, но есть несколько раненых. Трамп добавил, что в ходе операции был подбит вертолет, но ни один летательный аппарат не был потерян.

Кроме того, Трамп заявил, что наблюдал за процессом захвата Мадуро в режиме реального времени из резиденции Мар-а-Лаго вместе с американскими генералами. Он сравнил это с просмотром телешоу. По словам Трампа, США будут участвовать в принятии решений о дальнейшей судьбе Венесуэлы.

«Мы будем принимать активное участие в решении вопроса о том, кто будет управлять страной. Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил», — заявил американский президент.

Как пишет CNN, Конституция Венесуэлы гласит, что после захвата Мадуро власть должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес. При этом телеканал поставил под сомнение будущее режима в стране, поскольку оппозиция как внутри страны, так и за ее пределами, вероятно, воспримет захват Мадуро американцами как решающую возможность. Так, венесуэльская оппозиция утверждает, что законным президентом является изгнанный политик Эдмундо Гонсалес. CNN описал три сценария развития событий.

Эдмундо Гонсалес. Фото: Yara Nardi / Reuters

Согласно первому, Делси Родригес занимает место Мадуро и назначает выборы в течение 30 дней. Затем новоизбранный президент приходит на свой пост на полный шестилетний срок.

Второй сценарий подразумевает падение режима Мадуро и отставку или бегство его соратников. Наиболее вероятным кандидатом в президенты от оппозиции в этом случае является Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который баллотировался на выборах 2024 года. Гонсалес, ученый и многолетний дипломат, сейчас находится в изгнании в Испании. Его поддерживает недавний лауреат Нобелевской премии мира из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. В декабре она заявила, что Гонсалес пригласил ее стать вице-президентом и что «подавляющее большинство» полиции и вооруженных сил будут следовать приказам новой администрации после начала политического перехода.

Третий сценарий — это военный переворот. Такой вывод телеканал сделал на основе слов министра обороны Владимира Падрино Лопеса, который после ударов США заявил, что Венесуэла будет сопротивляться присутствию иностранных войск в стране.

