Люди объели пингвинов

Если раньше главной причиной гибели пингвинов было то, что люди собирали их яйца, то теперь всему виной голод. Больше 60 тысяч африканских пингвинов погибли, вероятно, из-за нехватки сардин, показало недавнее исследование. Без рыбы у них нет сил охотиться, а еще они почти не размножаются. Целый вид африканских пингвинов может исчезнуть уже к 2035 году. Как предотвратить гибель пингвинов — в материале «Холода».
Ученые из университета Эксетера и министерства лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Южно-Африканской Республики изучали пингвинов на островах Дассен и Роббен — там, к северу от южноафриканского города Кейптауна, находятся две основные гнездовые колонии. Выяснилось, что 95% пингвинов, родившихся в 2004 году, погибли от голода в течение восьми лет.
«В период с 2004 по 2011 год количество сардин у западных берегов Южной Африки постоянно составляло меньше 25% от их пиковой численности, и это, по-видимому, вызвало острую нехватку продовольствия для африканских пингвинов и привело к потере около 62 тысяч особей», — говорил один из авторов исследования, биолог Ричард Шерли из университета Эксетера.
Больше всего птиц погибло во время линьки. Пингвины линяют ежегодно: меняют старые перья на новые, чтобы сохранить теплоизоляцию и водонепроницаемость. Линька длится в среднем 21 день — и пингвины, которые питаются в основном рыбой, остаются на берегу. Они не могут находиться под водой, пока не отрастут новые перья. Чтобы пережить линьку, пингвины заранее накапливают жировой запас, но из-за нехватки сардин делать им это крайне трудно.
«Эволюционно они накапливают жир, а затем голодают, пока их организм усваивает эти запасы и белок в мышцах, чтобы они могли пережить линьку, — рассказал Ричард Шерли. — После этого они должны быстро восстановить изначальное состояние. Если будет слишком трудно найти пищу до линьки или сразу после нее, у них не будет достаточно ресурсов, чтобы пережить голод».
«В море не осталось рыбы»
Сардин становится меньше из-за изменений климата и действий человека. Раньше они шли на нерест у западных берегов Южной Африки. Однако глобальное потепление изменило температуру и соленость воды. Из-за этого места нереста сместились к южным побережьям. Кроме того, в начале 2000-х годов увеличилась добыча сардин: в 2006 году люди выловили рекордные 80% популяции.
«В хороший год [пингвины с охоты] возвращаются с выпирающими животами, — объясняла журналистам представительница фонда BirdLife South Africa Элеонора Вайдеман. — За один день поиска пищи пингвины могут прибавить до трети своей массы тела. Но [в море] просто не осталось рыбы».
В результате пингвины, которые и так проводят 21 день без еды, выходят на охоту обессиленными — и на сушу зачастую не возвращаются. «Мы не находим больших скоплений останков. Мы считаем, что пингвины, вероятно, погибают в море», — говорит Ричард Шерли.
Причем голод влияет и на размножение пингвинов: в норме самка откладывает около двух яиц в год, но от голода пингвины отказываются размножаться.
Пингвины моногамны, и оба партнера делят обязанности поровну: пока один охотится, другой высиживает яйца, а потом они меняются ролями. О новорожденном птенце они тоже заботятся по очереди. Когда птенцу исполняется 30 дней, он присоединяется к «яслям» — там его и других детенышей охраняют другие взрослые пингвины, а родители отправляются на поиски пищи.
Надежда на восстановление
Исследователи изучили, как с 1995 года менялась численность пингвинов на Дассене и Роббене. Взрослых птиц отлавливали, окольцовывали и отпускали на волю, а потом смотрели, сколько из них вернется в свою колонию для линьки. Выяснилось, что выживаемость взрослых пингвинов была связана с доступностью добычи — причем проблемы голода есть не только на Дассене и Роббене.
В октябре 2024 года Международный союз охраны природы включил африканского пингвина в список видов, находящихся на грани исчезновения. По словам Ричарда Шерли, за последние 30 лет популяция пингвинов сократилась на 80%.
Ученые назвали «трудной задачей» увеличение популяции африканских пингвинов — ведь нерест сардин зависит от температуры и солености океана. Чтобы спасти пингвинов от вымирания, доктор Шерли предлагает сокращать добычу сардин.
Защитники природы многие годы боролись с рыболовными промышленниками — последние доказывали, что влияние рыболовства на численность пингвинов «невелико». В итоге в районе шести крупнейших колоний южноафриканских пингвинов, где проживает 76% их популяции, в начале 2025 года все-таки запретили ловлю сардин и анчоусов. Правда, под запрет попала только коммерческая ловля кошельковыми неводами — огромными сетями длиной до тысячи метров и высотой до 350 метров, которыми окружают косяк рыбы, после чего стягивают дно и достают пойманную рыбу.
По словам профессора Университета Глазго в отставке Боба Фернесса, одного этого запрета может быть недостаточно: сардин уже мало, а отлов и без использования кошельковых неводов может навредить пингвинам. Параллельно защитники природы работают на южноафриканских побережьях — создают искусственные гнезда, оберегают пингвинов от хищников, а также спасают, лечат и выращивают в неволе пострадавших птенцов и взрослых особей.
Исчезнут к 2035 году
Профессор морской биологии Лориен Пишегрю из Университета Нельсона Манделы в Южной Африке назвала исследование коллег «чрезвычайно тревожным» и заявила, что нормы отлова мелких рыб в ЮАР превышали десятилетиями. «Результаты исследования основаны только на данных о выживании пингвинов до 2011 года, но со временем ситуация не улучшилась», — сказала она. Нехватку мелкой рыбы для пропитания пингвинов, по ее словам, нужно срочно исправлять — это важно «не только для африканских пингвинов, но и для других эндемичных видов, которые зависят от [ее] запасов».
В 1956 году в мире насчитывалось 141 тысяча пар африканских пингвинов — теперь же осталось меньше 20 тысяч особей. По мнению зоозащитников, если ничего не изменится, эти пингвины исчезнут из дикой природы к 2035 году.
«Когда популяции находятся на таком уязвимом уровне и сокращаются так сильно, они становятся более чувствительными к другим случайным воздействиям, — сказал журналистам руководитель направления по сохранению морских птиц фонда BirdLife South Africa Алистер Макиннес. — Если произойдет вспышка болезни или разлив нефти в море, пострадает непропорционально большая часть колонии [пингвинов]».
Когда в 2000 году недалеко от Кейптауна грузовое судно потерпело крушение и случился разлив нефти, волонтеры спасли 40 тысяч африканских пингвинов — если бы не их усилия, вид мог бы исчезнуть еще в 2010 году.
Голод и разливы нефти — не единственная угроза для популяции. Изменения климата вызывают штормы и наводнения в прибрежных районах, которые разрушают места гнездования пингвинов. Также рядом с колониями птиц находятся морские порты — шум от бункеровки, то есть заправки судна топливом и моторным маслом, тоже влияет на популяцию. Зато люди перестали собирать яйца пингвинов. В XIX и первой половине XX века это было главной причиной их вымирания, пока в 1968 году сбор яиц пингвинов не запретили в ЮАР.