Люди объели пингвинов

Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе

Если раньше главной причиной гибели пингвинов было то, что люди собирали их яйца, то теперь всему виной голод. Больше 60 тысяч африканских пингвинов погибли, вероятно, из-за нехватки сардин, показало недавнее исследование. Без рыбы у них нет сил охотиться, а еще они почти не размножаются. Целый вид африканских пингвинов может исчезнуть уже к 2035 году. Как предотвратить гибель пингвинов — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Ученые из университета Эксетера и министерства лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Южно-Африканской Республики изучали пингвинов на островах Дассен и Роббен — там, к северу от южноафриканского города Кейптауна, находятся две основные гнездовые колонии. Выяснилось, что 95% пингвинов, родившихся в 2004 году, погибли от голода в течение восьми лет.

«В период с 2004 по 2011 год количество сардин у западных берегов Южной Африки постоянно составляло меньше 25% от их пиковой численности, и это, по-видимому, вызвало острую нехватку продовольствия для африканских пингвинов и привело к потере около 62 тысяч особей», — говорил один из авторов исследования, биолог Ричард Шерли из университета Эксетера.

Африканские пингвины. Фото: Unsplash

Больше всего птиц погибло во время линьки. Пингвины линяют ежегодно: меняют старые перья на новые, чтобы сохранить теплоизоляцию и водонепроницаемость. Линька длится в среднем 21 день — и пингвины, которые питаются в основном рыбой, остаются на берегу. Они не могут находиться под водой, пока не отрастут новые перья. Чтобы пережить линьку, пингвины заранее накапливают жировой запас, но из-за нехватки сардин делать им это крайне трудно.

«Эволюционно они накапливают жир, а затем голодают, пока их организм усваивает эти запасы и белок в мышцах, чтобы они могли пережить линьку, — рассказал Ричард Шерли. — После этого они должны быстро восстановить изначальное состояние. Если будет слишком трудно найти пищу до линьки или сразу после нее, у них не будет достаточно ресурсов, чтобы пережить голод».

«В море не осталось рыбы»

Сардин становится меньше из-за изменений климата и действий человека. Раньше они шли на нерест у западных берегов Южной Африки. Однако глобальное потепление изменило температуру и соленость воды. Из-за этого места нереста сместились к южным побережьям. Кроме того, в начале 2000-х годов увеличилась добыча сардин: в 2006 году люди выловили рекордные 80% популяции.

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

«В хороший год [пингвины с охоты] возвращаются с выпирающими животами, — объясняла журналистам представительница фонда BirdLife South Africa Элеонора Вайдеман. — За один день поиска пищи пингвины могут прибавить до трети своей массы тела. Но [в море] просто не осталось рыбы».

В результате пингвины, которые и так проводят 21 день без еды, выходят на охоту обессиленными — и на сушу зачастую не возвращаются. «Мы не находим больших скоплений останков. Мы считаем, что пингвины, вероятно, погибают в море», — говорит Ричард Шерли.

Африканские пингвины. Фото: Unsplash

Причем голод влияет и на размножение пингвинов: в норме самка откладывает около двух яиц в год, но от голода пингвины отказываются размножаться.

Пингвины моногамны, и оба партнера делят обязанности поровну: пока один охотится, другой высиживает яйца, а потом они меняются ролями. О новорожденном птенце они тоже заботятся по очереди. Когда птенцу исполняется 30 дней, он присоединяется к «яслям» — там его и других детенышей охраняют другие взрослые пингвины, а родители отправляются на поиски пищи.

Надежда на восстановление

Исследователи изучили, как с 1995 года менялась численность пингвинов на Дассене и Роббене. Взрослых птиц отлавливали, окольцовывали и отпускали на волю, а потом смотрели, сколько из них вернется в свою колонию для линьки. Выяснилось, что выживаемость взрослых пингвинов была связана с доступностью добычи — причем проблемы голода есть не только на Дассене и Роббене.

В октябре 2024 года Международный союз охраны природы включил африканского пингвина в список видов, находящихся на грани исчезновения. По словам Ричарда Шерли, за последние 30 лет популяция пингвинов сократилась на 80%.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

Ученые назвали «трудной задачей» увеличение популяции африканских пингвинов — ведь нерест сардин зависит от температуры и солености океана. Чтобы спасти пингвинов от вымирания, доктор Шерли предлагает сокращать добычу сардин.

Защитники природы многие годы боролись с рыболовными промышленниками — последние доказывали, что влияние рыболовства на численность пингвинов «невелико». В итоге в районе шести крупнейших колоний южноафриканских пингвинов, где проживает 76% их популяции, в начале 2025 года все-таки запретили ловлю сардин и анчоусов. Правда, под запрет попала только коммерческая ловля кошельковыми неводами — огромными сетями длиной до тысячи метров и высотой до 350 метров, которыми окружают косяк рыбы, после чего стягивают дно и достают пойманную рыбу.

Сардины в Индийском океане. Фото: Alamy

По словам профессора Университета Глазго в отставке Боба Фернесса, одного этого запрета может быть недостаточно: сардин уже мало, а отлов и без использования кошельковых неводов может навредить пингвинам. Параллельно защитники природы работают на южноафриканских побережьях — создают искусственные гнезда, оберегают пингвинов от хищников, а также спасают, лечат и выращивают в неволе пострадавших птенцов и взрослых особей.

Исчезнут к 2035 году

Профессор морской биологии Лориен Пишегрю из Университета Нельсона Манделы в Южной Африке назвала исследование коллег «чрезвычайно тревожным» и заявила, что нормы отлова мелких рыб в ЮАР превышали десятилетиями. «Результаты исследования основаны только на данных о выживании пингвинов до 2011 года, но со временем ситуация не улучшилась», — сказала она. Нехватку мелкой рыбы для пропитания пингвинов, по ее словам, нужно срочно исправлять — это важно «не только для африканских пингвинов, но и для других эндемичных видов, которые зависят от [ее] запасов».

Фото: Unsplash

В 1956 году в мире насчитывалось 141 тысяча пар африканских пингвинов — теперь же осталось меньше 20 тысяч особей. По мнению зоозащитников, если ничего не изменится, эти пингвины исчезнут из дикой природы к 2035 году.

«Когда популяции находятся на таком уязвимом уровне и сокращаются так сильно, они становятся более чувствительными к другим случайным воздействиям, — сказал журналистам руководитель направления по сохранению морских птиц фонда BirdLife South Africa Алистер Макиннес. — Если произойдет вспышка болезни или разлив нефти в море, пострадает непропорционально большая часть колонии [пингвинов]».

Последняя фотография За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми Криминал 6 минут чтения

Когда в 2000 году недалеко от Кейптауна грузовое судно потерпело крушение и случился разлив нефти, волонтеры спасли 40 тысяч африканских пингвинов — если бы не их усилия, вид мог бы исчезнуть еще в 2010 году.

Голод и разливы нефти — не единственная угроза для популяции. Изменения климата вызывают штормы и наводнения в прибрежных районах, которые разрушают места гнездования пингвинов. Также рядом с колониями птиц находятся морские порты — шум от бункеровки, то есть заправки судна топливом и моторным маслом, тоже влияет на популяцию. Зато люди перестали собирать яйца пингвинов. В XIX и первой половине XX века это было главной причиной их вымирания, пока в 1968 году сбор яиц пингвинов не запретили в ЮАР.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности