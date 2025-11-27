Насилие над женщинами признали национальной катастрофой

Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа

Власти ЮАР назвали убийства женщин и гендерное насилие национальной катастрофой. Это произошло под давлением граждан страны. Протесты проходили во многих городах, и под петицией, которая требовала признать такое положение дел, подписался миллион человек. Как женщины заставили себя услышать — в материале «Холода».

21 ноября на улицы 15 городов ЮАР, включая Кейптаун, Дурбан и Йоханнесбург, вышло множество людей. Ровно в полдень они легли на тротуары и остались лежать там 15 минут. Так участники акции хотели привлечь внимание к мрачной статистике: по их словам, в стране каждый день убивают 15 женщин (по другим данным, в среднем около девяти).

«Каждая минута молчания — это дань памяти и уважения тем, кого мы потеряли [в этот день]», — сказала координатор акции Кортни Гелдерблом

На земле в этот день лежали и жертвы насилия. Люди держали плакаты с надписями: «Почему вы нас ненавидите?» и «Мое тело — не место преступления». Также активисты призвали женщин и представителей ЛГБТК+ на один день отказаться от работы и покупок, чтобы показать, как их действия влияют на экономику страны.

Протестующие лежат на набережной в Кейптауне. Фото: Matrix Images / Leigh Groenemeyer / Reuters

«Давайте остановим Африку. Давайте покажем им, что происходит, когда они игнорируют тот факт, что женщин и представителей ЛГБТК+ сообщества убивают каждый день. Давайте заставим их обратить внимание на социальные и экономические последствия нашего отсутствия», — сказала Кэмерон Касамбала, спикер НКО Women for Change («Женщины за перемены»), организовавшей протест.

По данным ВОЗ за 2019 год, женщин в ЮАР убивали в 5,6 чаще, чем в среднем по миру. Согласно исследованию научного центра в Кейптауне, более трети женщин от 18 лет сообщили, что пережили физическое или сексуализированное насилие хотя бы раз в жизни.

«Фиолетовое движение»

Организация Women for Change решила провести эту акцию в преддверии саммита лидеров G20, который прошел в ЮАР 22–23 ноября. Она также создала петицию Declare Gender-Based Violence a National Disaster («Объявите гендерное насилие национальной катастрофой»), которая к 13 ноября собрала более миллиона подписей.

«Пока в Южной Африке каждые 2,5 часа не будут хоронить женщину, на G20 не имеют права говорить о прогрессе», — говорилось в анонсе акции

Организация запустила онлайн-кампанию, которая получила название purple movement («фиолетовое движение»). Пользователи меняли аватары в соцсетях на фиолетовые. Участники акции также массово публиковали фотографии в одежде этого цвета и использовали эмодзи с фиолетовыми сердечками.

Движение поддержали и в других странах континента: Эсватини, Кении и Намибии.

От кризиса к катастрофе

Еще в 2019 году власти признавали масштаб проблемы. Тогда президент Сирил Рамафоса назвал гендерное насилие и фемицид (то есть убийства женщин) «национальным кризисом». В обращении к нации он писал: «Насилие против женщин <…> — это преступление против нашей общей человечности».

Несмотря на это, ситуация за последующие годы почти не изменилась. Долгое время правительство отказывалось классифицировать ситуацию как национальную катастрофу.

Протестующие в Претории, ЮАР, 21 ноября 2025 года. Фото: Alet Pretorius / Reuters

Это и стало одной из причин нынешнего протеста — и в этот раз удалось добиться результатов. По словам министра по вопросам кооперативного управления и традиционных дел республики Веленкосини Хлабиса, Национальный центр управления катастрофами при министерстве провел «тщательную переоценку прежних отчетов».

24 ноября гендерное насилие и фемицид официально признали национальной катастрофой

Как сообщили Би-би-си в Министерстве кооперативного управления, такое решение напрямую связано с уровнем насилия над женщинами и фемицида. Новый статус открывает организациям доступ к экстренному финансированию: ведомства смогут использовать свои бюджеты для принятия любых мер, необходимых для снижения числа нападений и убийств. В министерстве отметили, что, если ситуация не улучшится, правительство может объявить чрезвычайное положение.

Президент Рамафоса сказал на одном из саммитов G20: «Мы не сможем построить общество, основанное на равенстве, если оно не будет защищать права женщин и девочек. Ни одно общество не сможет процветать, пока продолжается гендерное насилие и фемицид <…> Насилие, совершаемое мужчинами в отношении женщин, разъедает социальную ткань наций».

