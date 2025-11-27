EN
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой

Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
5 минут чтения 00:01 27 ноября
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой

Власти ЮАР назвали убийства женщин и гендерное насилие национальной катастрофой. Это произошло под давлением граждан страны. Протесты проходили во многих городах, и под петицией, которая требовала признать такое положение дел, подписался миллион человек. Как женщины заставили себя услышать — в материале «Холода»

21 ноября на улицы 15 городов ЮАР, включая Кейптаун, Дурбан и Йоханнесбург, вышло множество людей. Ровно в полдень они легли на тротуары и остались лежать там 15 минут. Так участники акции хотели привлечь внимание к мрачной статистике: по их словам, в стране каждый день убивают 15 женщин (по другим данным, в среднем около девяти). 

«Каждая минута молчания — это дань памяти и уважения тем, кого мы потеряли [в этот день]», — сказала координатор акции Кортни Гелдерблом

На земле в этот день лежали и жертвы насилия. Люди держали плакаты с надписями: «Почему вы нас ненавидите?» и «Мое тело — не место преступления». Также активисты призвали женщин и представителей ЛГБТК+ на один день отказаться от работы и покупок, чтобы показать, как их действия влияют на экономику страны.

Протестующие против фемицида лежат на набережной в Кейптауне
Протестующие лежат на набережной в Кейптауне. Фото: Matrix Images / Leigh Groenemeyer / Reuters

«Давайте остановим Африку. Давайте покажем им, что происходит, когда они игнорируют тот факт, что женщин и представителей ЛГБТК+ сообщества убивают каждый день. Давайте заставим их обратить внимание на социальные и экономические последствия нашего отсутствия», — сказала Кэмерон Касамбала, спикер НКО Women for Change («Женщины за перемены»), организовавшей протест.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

По данным ВОЗ за 2019 год, женщин в ЮАР убивали в 5,6 чаще, чем в среднем по миру. Согласно исследованию научного центра в Кейптауне, более трети женщин от 18 лет сообщили, что пережили физическое или сексуализированное насилие хотя бы раз в жизни.

«Фиолетовое движение» 

Организация Women for Change решила провести эту акцию в преддверии саммита лидеров G20, который прошел в ЮАР 22–23 ноября. Она также создала петицию Declare Gender-Based Violence a National Disaster («Объявите гендерное насилие национальной катастрофой»), которая к 13 ноября собрала более миллиона подписей.

«Пока в Южной Африке каждые 2,5 часа не будут хоронить женщину, на G20 не имеют права говорить о прогрессе», — говорилось в анонсе акции

Организация запустила онлайн-кампанию, которая получила название purple movement («фиолетовое движение»). Пользователи меняли аватары в соцсетях на фиолетовые. Участники акции также массово публиковали фотографии в одежде этого цвета и использовали эмодзи с фиолетовыми сердечками.

Движение поддержали и в других странах континента: Эсватини, Кении и Намибии.

От кризиса к катастрофе

Еще в 2019 году власти признавали масштаб проблемы. Тогда президент Сирил Рамафоса назвал гендерное насилие и фемицид (то есть убийства женщин) «национальным кризисом». В обращении к нации он писал: «Насилие против женщин <…> — это преступление против нашей общей человечности». 

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Несмотря на это, ситуация за последующие годы почти не изменилась. Долгое время правительство отказывалось классифицировать ситуацию как национальную катастрофу. 

Протестующие против фемицида в Претории, ЮАР, 21 ноября 2025 года
Протестующие в Претории, ЮАР, 21 ноября 2025 года. Фото: Alet Pretorius / Reuters

Это и стало одной из причин нынешнего протеста — и в этот раз удалось добиться результатов. По словам министра по вопросам кооперативного управления и традиционных дел республики Веленкосини Хлабиса, Национальный центр управления катастрофами при министерстве провел «тщательную переоценку прежних отчетов».

24 ноября гендерное насилие и фемицид официально признали национальной катастрофой

Как сообщили Би-би-си в Министерстве кооперативного управления, такое решение напрямую связано с уровнем насилия над женщинами и фемицида. Новый статус открывает организациям доступ к экстренному финансированию: ведомства смогут использовать свои бюджеты для принятия любых мер, необходимых для снижения числа нападений и убийств. В министерстве отметили, что, если ситуация не улучшится, правительство может объявить чрезвычайное положение. 

Президент Рамафоса сказал на одном из саммитов G20: «Мы не сможем построить общество, основанное на равенстве, если оно не будет защищать права женщин и девочек. Ни одно общество не сможет процветать, пока продолжается гендерное насилие и фемицид <…> Насилие, совершаемое мужчинами в отношении женщин, разъедает социальную ткань наций».

Автор:Никита Чернов
Фото:Sodiq Adelakun / Reuters

