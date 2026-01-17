Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной

Напугавшие весь мир исследования о влиянии микропластика на человеческий организм подверглись масштабной критике. Оказалось, что многие ученые не соблюдали базовых требований проведения экспериментов, а нынешние методы замеров далеки от идеала. Все это ставит под сомнение значительную часть выводов, согласно которым наличие частиц микропластика в человеческом организме угрожает здоровью человека. Что не так с исследованиями и можно ли есть из пластиковой посуды — в материале «Холода».

Ученые находили микропластик в человеческом мозге, мужских яичках, в кровеносной системе, плаценте и не только — результаты их исследований публиковали мировые СМИ. Однако недавно издание The Guardian поговорило с учеными, изучило критические работы по этой теме и пришло к выводу, что современных технологий на самом деле недостаточно, чтобы точно определить уровень микропластика в организме человека и понять, как именно он влияет на здоровье.

Чтобы оценить количество нано- и микропластика в образце, современная наука предлагает метод «пиролитическая газовая хроматография и хромато-масс-спектрометрия (пиро-ГХ/МС)». Образец, который содержит полимеры, нагревают до разложения на более мелкие молекулы. Затем полученные пары пропускают через газовый хроматограф, который отделяет молекулы меньшего размера от больших. Наконец, масс-спектрометр идентифицирует ту или иную молекулу по массе, что позволяет оценить изначальное содержание вещества в образце.

Что меньше, микро- или нанопластик? Разница между микропластиком и нанопластиком заключается в размере частиц. Хотя единая классификация отсутствует, микропластиком обычно считают частицы размером меньше пяти миллиметров, а нанопластиком — меньше одного микрометра (0,001 миллиметра). Толщина среднего человеческого волоса, для сравнения, — примерно 20–180 микрометров.

Этот метод (пока единственный), однако, дает неточные результаты при анализе полиэтилена и ПВХ. Дело в том, что жиры из человеческих тканей во время пиролиза (нагрева и последующего анализа) выделяют те же молекулы, что и эти виды пластика. Чтобы не получить завышенное количество пластика в результатах анализа, человеческие ткани предварительно обрабатывают химическими веществами.

Газовый хромато-масс-спектрометр. Фото: Университет Лобачевского

Однако есть риск, что после обработки часть жиров останется, и тогда результаты будут ложноположительными — но не все исследователи учитывают это. Теперь ученые опасаются, что в погоне за сенсациями авторы многих исследований поспешили с выводами.

«Смехотворные» данные

«Уровень микропластика в мозге людей может стремительно расти», — под таким заголовком в феврале прошлого года журналисты The Guardian выпустили материал, посвященный свежему исследованию. В нем ученые изучили ткани мозга людей, взятые при посмертном вскрытии, и пришли к выводу, что с 1997 по 2024 год количество микропластика в человеческом мозге росло. Исследование было опубликовано в авторитетном журнале Nature Medicine.

Рост количества микропластика в мозге людей, может объясняться банальным ростом ожирения

Однако в ноябре 2025 года в том же журнале в рубрике «Возникшие вопросы» появилось письмо от группы ученых, которые усомнились в выводах коллег. «Исследование, по-видимому, имеет методологические проблемы, такие как ограниченный контроль загрязнения [образцов] и недостаток проверки результатов. Это все может влиять на надежность выводов о концентрации [микропластика в тканях человека]», — заявили авторы письма.

Один из авторов, профессор Душан Материч из Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Германии, в соцсетях и вовсе назвал исследование коллег «смехотворным».

Мозг. Фото: Alamy

«Известно, что жир приводит к ложноположительным результатам при попытках выявить полиэтилен. Мозг примерно на 60% состоит из жира», — сказал Материч. Авторы письма предположили, что рост количества микропластика в мозге людей, о котором говорили исследователи, на деле может объясняться ростом ожирения.

Авторы оригинального исследования ответили, что и у критиков нет достаточных данных, чтобы что-то утверждать наверняка. «Мы просто находимся на начальном этапе попыток понять потенциальное воздействие микропластика на здоровье человека, и нет книги инструкций, как это сделать, — сказал профессор фармацевтики университета Нью-Мексико Мэттью Кэмпен, ответственный автор исследования, которое вызвало сомнения у коллег. — Большая часть критики, направленной на результаты проделанной на сегодняшний день работы, с нашей стороны или же со стороны других ученых, была предположительной и не подкреплялась фактическими данными».

Без учета погрешности

Данные о микропластике в мозге — не единственные, в которых можно усомниться. Например, исследователей микропластика в атеросклеротических бляшках в сонных артериях критиковали за игнорирование фонового загрязнения образцов, а микропластика в мужских яичках — еще и за выбор «недостаточно надежного аналитического подхода».

По словам Роджера Кульмана, PhD в области химии и бывшего сотрудника международной компании Dow Chemical, критика вроде бы надежных данных стала «сенсацией».

«Это действительно заставляет нас пересмотреть все, что, как нам казалось, мы знали о микропластике в теле. Как выяснилось, на деле знали мы не слишком много. Множество исследователей делали необыкновенные заявления, не подкрепляя их самыми обыкновенными доказательствами», — сказал Кульман.

В аналитической химии есть проверенные рекомендации для точного анализа образцов, сказал преподаватель химии и профессор Фредерик Биин из Амстердамского университета Врийе, который специализируется на пиро-ГХ/МС, — однако рекомендации не всегда работают в случае с выявлением микропластика. Впрочем, некоторые ученые пренебрегают даже базовыми правилами — например, не делают повторные замеры, не проверяют точность оборудования на образцах с известным содержанием микропластика или не учитывают все то же фоновое загрязнение образцов.

Кусочки пластика. Фото: Alamy

«Мы все еще видим достаточно много работ, в которых могут не соблюдаться стандартные и самые надежные лабораторные методы, которым надо бы следовать. Поэтому вы не можете быть уверенными, что результаты [вашего исследования] полностью или частично не получились под влиянием этих ошибок», — заявил Биин.

Много работ, где просто не соблюдаются стандартные и самые надежные методы исследований

В январе 2025 года Кассандра Райерт, химик-эколог из Университета Квинсленда в Австралии, провела исследование и насчитала 18 популярных работ, авторы которых не учли риск завышенного содержания микропластика. «Я убеждена, что это проблема всей отрасли, — заявила Райерт. — Я думаю, концентрации [микропластика в тканях человека], о которых говорят в исследованиях, зачастую абсолютно нереалистичны».

По ее словам, у ученых пока нет более надежного метода, однако далеко не все понимают проблему и не перепроверяют результаты. Сложившуюся ситуацию Райерт назвала «немного сумасшедшей». По ее словам, она «не встречала доказательств», что микрочастицы пластика диаметром более трех микрометров могут преодолевать биологические барьеры и проникать в кровоток — а вот нанопластик может, однако у ученых нет оборудования, которое выявило бы эти частицы в человеческих тканях.

Так что там с бутылками?

Ошибочные данные о количестве микропластика в организме человека могут привести к тому, что политики будут принимать неверные нормы и ограничения. Есть и противоположная опасность: лоббисты из химической промышленности могут воспользоваться недоверием к ученым и начать доказывать, что вообще все их опасения лишены оснований, а риски от загрязнения природы пластиком незначительны.

«С нами связывается множество людей, крайне обеспокоенных тем, сколько пластика находится в их телах. Ответственность [ученых] заключается в том, чтобы сообщать достоверные научные данные, а не пугать население понапрасну», — сказала Кассандра Райерт.

Она настаивает, что публиковать исследования со слабыми доказательствами безответственно, потому что это сеет панику. Впрочем, это еще не означает, что в человеческом организме совсем нет пластика.

«В нашем организме действительно есть пластик — я думаю, это можно предположить с уверенностью, — сказал Душан Материч. — Но реальные доказательства того, насколько его много, еще предстоит получить».

Кусочки пластика. Фото: Unsplash

По словам Райерт, большинство вредных веществ, которые люди вдыхают или проглатывают, вероятно, выводятся из организма — однако наука не до конца понимает влияние частиц пластика на здоровье человека, поэтому соблюдать меры предосторожности не помешает.

Ученые на всякий случай советуют не пить из пластиковых бутылок, не использовать утварь из пластика при готовке, не разогревать пищу в пластиковых контейнерах и проветривать жилые помещения. Однако технологии совершенствуются и, по словам профессора Фредерика Биина, «мы все больше и больше уменьшаем неопределенность».

