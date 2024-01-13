В Петербурге на складе Wildberries произошел крупный пожар

В Пушкинском районе Петербурга на складе Wildberries произошел крупный пожар. Как сообщили в МЧС, возгорание локализовали на площади в 70 тысяч квадратных метров, передает РИА «Новости». Пострадавших нет, возгоранию присвоен высший уровень сложности.

Официально о причинах возгорания не сообщалось. Однако РБК со ссылкой на источник пишет, что в качестве предварительной версии рассматривается поджог.

В свою очередь, телеграм-канал Shot сообщает, что пожар начался ранним утром во время пересменки ночных и дневных сотрудников. В этот момент на складе находились не менее тысячи человек.

Как отмечает РБК, 10 января возле этого склада произошла массовая драка, после которой с ножевыми ранениями госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана — работника Wildberries. В последующие два дня на складе силовики проводили рейды.

В сети распространились многочисленные видео пожара. Особенно хорошо его видно с бортов самолетов, заходящих на посадку в петербургском аэропорту Пулково. Также сообщается, что дым от пожара распространился по соседним районам Петербурга.

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