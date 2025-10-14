Бог по имени Кузя

Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его

В нулевые в России появился человек, который убедил десятки людей, что он лучше Иисуса Христа. Он стал наживаться на верующих, избивал своих последователей и завел гарем. Люди бросали семьи и работу, отдавали все имущество и сбережения человеку, которого называли «богом Кузей». Как ему удалось собрать десятки миллионов рублей с православных — в материале «Холода».

В 2007 году Ольга Францева зашла в церковь в Москве и попала на службу «необычного» священнослужителя, называвшего себя епископом Романом. Ее так впечатлили его слова и «благостный вид», что она подошла к женщине, помогавшей ему на службе, и сказала, что хочет посодействовать батюшке в его трудах. Та в ответ позвала ее на его лекцию по православию.

Через неделю после этого, по словам журналистов НТВ, которые общались с Францевой годы спустя, она сказала мужу, что хочет развестись, а потом уволилась с работы — она была коммерческим директором крупного мясокомбината. После ухода жены муж Ольги тяжело заболел и умер.

Ольга Францева. Кадр: НТВ

В квартире «епископа Романа» жили несколько человек, которые, как и Ольга, верили, что повстречали удивительного человека, практически бога, и главная их цель — служить ему. «Он был очень обаятельным. Говорил тихим келейным голосом правильные и хорошие вещи», — вспоминала Францева.

Со временем «батюшка» начал называть себя Иисусом Христом и богом, а Ольга, уверовав в то, что так оно и есть, привела к нему племянника. Через несколько лет «бог» стал кричать на встречах, оскорблять и даже бить последователей. Однажды он сильно избил Ольгу, и она решила покинуть группу, но смогла сделать это только с четвертой попытки. У нее на лице остался шрам от избиения, а ее племянник отказался уходить вместе с ней.

Настоящее имя «епископа Романа» — Андрей Попов. У него никогда не было сана, а в 2014 и 2015 годах полиция нашла в его квартире сотни миллионов рублей. Он убеждал последователей отдавать ему свои накопления и квартиры, завел несколько «жен» и держал «зоопарк» с экзотическими животными.

Дважды воскресший

Как утверждала бабушка Андрея Попова, в 1977 году, когда ему был всего месяц, врачи не заметили у него инфекцию. У мальчика поднялась температура, и он попал в реанимацию. Там, как рассказывали журналистам и сам Попов, и его бабушка, у него случилась клиническая смерть, а потом он провел в коме с отеком мозга 10 дней.

После этого, по словам Попова, родители заметили, что он перестал следить глазами за игрушками и поняли, что он не видит. Позже глава культа говорил журналистам, что один его глаз видит в 100 раз хуже нормы, а второй — в 1000 раз.

Попов в детстве. Фото: НТВ

Когда Андрею было пять лет, ему якобы делали уколы для исправления зрения, но, как он утверждал, ошиблись с дозировкой, и у него случилась вторая клиническая смерть. Он уверял, что около шести часов врачи боролись за его жизнь, и он снова выжил (никаких подтверждений этого случая нет).

Позже Попов часто говорил о том, как опыт клинической смерти повлиял на него. «Никакое остаточное зрение не заставит тебя испытывать состояние полета, чувствовать, что тебя подхватывает какой-то ветер, поток и куда-то несет, и ты там не чувствуешь своего тела. Ты легкий как пушинка», — рассказывал он.

Вскоре после того случая его родители развелись. Как вспоминал Попов, несмотря на то, что отец часто его навещал, после каждой встречи он сам «очень переживал, страдал и плакал». Поэтому мать попросила бывшего мужа больше не приезжать, «чтобы просто не ухудшать ситуацию». «Он очень переживал, что папы нет. Останавливал прохожих и говорил: “А вы знаете, от меня папа ушел”», — рассказала бабушка Попова.

Заботу об Андрее взяли на себя мать, дедушка и бабушка. Последняя приобщила его к православию. По ее словам, внук всегда любил животных — даже запрещал убивать комаров и мух, говоря, что это большой грех. Когда ему было около семи лет, у него появился кролик, которого он назвал Кузей. Позже ему купили попугая, и Андрей тоже назвал его Кузей. Попов говорил журналистам, что ему так нравилось это имя, что он хотел сменить на него и свое.

Мистика с православием

Как рассказал Попов журналистам, примерно до 14 лет он был «убежденным материалистом», а потом почувствовал, что «бог есть». В то же время он интересовался эзотерикой. По его словам, в подростковом возрасте он посещал выступления Андромеды Мзии Соломонии. В конце 1980-х Соломония была одним из набирающих популярность в СССР «экстрасенсов». Она утверждала, что является посланницей верховного разума и способна лечить все болезни. На встречах она объясняла слушателям, как ее душа во сне и в медитациях выходит из тела и путешествует по мирам.

«Это было то, что я искал. Там были не догмы, шаблоны, которые надо повторять, зазубривать и лучше больше ни о чем не думать. Там было живое слово, то, что нигде я больше услышать не мог», — рассказал журналистам Попов. Соломония, как он считал, была «его первым и единственным» учителем.

Андрей Попов. Кадр: НТВ

Попов не считал странным сочетать религию и мистику. «Любая религия ценит, в первую очередь, чтобы человек был человеком, а не свиньей, зверем, диктатором или вампиром», — объяснял Попов.

Как было указано на его сайте, который сейчас недоступен, он окончил школу с золотой медалью, а в 1999 году — исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. По словам журналистов, на историка он действительно учился, но диплом так и не получил. В том же году у него родился сын, но о нем и его матери, с которой Попов развелся, ничего не известно.

Служил в церкви и читал лекции

Неизвестно, как Попов начинал свою религиозную деятельность, но на протяжении нескольких лет он называл себя епископом Романом и носил черную рясу. В 2007 году Попов даже стал служить в храме Вознесения Господня на Гороховом поле в Москве. Но вскоре его оттуда выгнали, и он, по информации научного сотрудника антисектантского Центра религиоведческих исследований Татьяны Карпачевой, организовал богослужения в домовой церкви в подмосковной Лобне. По ее данным, секта «бога Кузи» возникла еще в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Но следствие по итогу смогло установить лишь, что Попов создал секту не позднее 2007 года.

Храм Вознесения Господня на Гороховом поле, где непродолжительное время служил Попов. Фото: Michael Vokabre / Wikimedia Commons

В 2007 году Попов, потеряв возможность служить в храме, начал читать лекции о православии в Институте почвоведения в Москве. Люди узнавали о Попове на православных ярмарках, и постепенно число его слушателей выросло до ста. Как пишет Карпачева, целевой аудиторией были люди, переживающие сильный стресс, — например, потерю близкого человека.

«Он отличный оратор, психолог. Он производил впечатление, представлялся этаким слепым провидцем. Хотя я уверена, что он лишь прикидывается незрячим», — описала Попова его бывшая последовательница Татьяна Полченская.

По словам Полченской, сначала Попов «говорил по Библии», но потом начал вплетать в лекции собственные идеи. Одна из них, например, что аборт — это избавление от ребенка, который в прошлом жизни был убийцей. Он часто использовал слова «карма», «чакра», «реинкарнация».

Вскоре случайные посетители лекций начали проверять, есть ли такой епископ в Русской православной церкви (РПЦ), и обнаруживали, что никакого официального статуса у Попова нет. На одном из форумов протоиерей Георгий Белодуров написал, что Попов — «псевдоправославный сектант, еретик и самозванец».

Татьяна Карпачева писала, что в защиту «епископа Романа» на форум приходили его последователи, которым Попов говорил, что рукоположен неофициально. «Человек учит любви, смирению, всепрощению, нравственности, как жить по совести. Простой, очень скромный, как ребенок, человек <…>. А его прозорливость поражает. Смотрит в душу — как книгу читает», — писал пользователь с ником «р.Б. Мария К.» в ответ на обвинения Белодурова в 2008 году. В итоге Попов перестал читать лекции в институте.

Из епископа в бога

Желая не терять связь со своими последователями, Попов начал организовывать собрания в квартире Жанны Фролушкиной — позже она стала известна как жена Попова, которая на 15 лет его старше (в официальном браке они не состояли). «Эта квартира принадлежала и принадлежит одному моему очень близкому человеку — Жанне. Она мне помогала, была среди тех, кто меня слушал… Это ее квартира, а не специально снятое для какой-то секты место», — пояснял Попов.

Попов рассказал, что они с последователями собирались один или два раза в неделю. Встречи проходили, по его словам, в формате «бесед, разборов, анализа». Участники могли остаться в квартире ночевать, а Попов, как он говорил, там не жил.

Большой Кондратьевский переулок, где находилась квартира Жанны. Фото: сервис Яндекс. Карты

Вскоре он сообщил последователям, что он и есть «бог» и назвал себя любимым именем Кузя. Так как квартира, где проходили встречи, находилась в Большом Кондратьевском переулке в Москве, участники начали называть себя «кондратами». А их главной целью стала «кондратизация всей планеты» с богом Кузей во главе.

По словам религиоведа Татьяны Карпачевой, Попов в какой-то момент начал называть себя воплощением Христа, Богородицы, Сергия Радонежского, Николая Угодника, архангела Гавриила, Иоанна Крестителя, пророка Ильи, Моисея. Кроме того, он говорил, что в прошлых жизнях был Юлием Цезарем, князем Владимиром, цесаревичем Алексеем, Михаилом Ломоносовым, Михаилом Лермонтовым и прочими персонами.

Поначалу новых последователей находили на православных ярмарках и приглашали на лекции Попова. Но позже попасть в секту стало сложнее: новых участников выбирали из тех, кто откликнулся в интернете на вакансию сотрудника ярмарки. Желая «помогать храму» люди проходили тренинги, где со временем им рассказывали о «чудесах» «бога Кузи», иногда называя его духовником умершего в 2008 году патриарха Алексия II.

он считал, что только он имеет право на женщин, поэтому бил мужчин по гениталиям

Поначалу Попов казался новым последователям спокойным человеком, которому чужды материальные блага. Он всегда одевался скромно, ходил в одном и том же зимой и летом: спортивные брюки и черная майка. Но со временем он стал вымогать у последователей деньги и недвижимость, принуждал отказываться от семьи и детей и бросать карьеру.

Пришел судить

Встречи в квартире не были похожи на лекции. Часто Попов проводил так называемые «выдры», посвященные разбору частной жизни одного из членов группы. На них человек отвечал на все вопросы, касающиеся его интимной, духовной, профессиональной жизни и финансового положения. Сперва встречи были мирными, но со временем «бог Кузя» начал материться, кричать, запугивать и даже бить последователей.

Указатель у дома, где проводились встречи с «богом Кузей». Кадр: НТВ

«Я не дурак! Поняли все? Твари! Сидеть! Я не дурак! Заблуждаетесь, собаки! Я вам никогда не поверю! Я вас насквозь вижу. Рабы проклятые! Проститутки мужского и женского пола!» — кричал Попов на «выдрах» (встречи записывались, а впоследствии диски с ними продавали слушателям по 300–700 рублей, чтобы они могли «очищаться» во время прослушивания).

Последователи не сопротивлялись и даже сами просили провести для них «выдру» за деньги (до 15 тысяч рублей), думая, что таким образом происходит «очищение». Попов заставлял их бить друг друга плетью, а удары от самого «бога» считались милостью.

В секте били за общение с посторонними людьми, звонки родственникам и употребления любых лекарственных средств. Чаще всего о «провинностях» «богу Кузе» рассказывали другие последователи. «Кузя контролировал каждый наш шаг. Если мы хотели позвонить родным, мы должны были спрашивать его разрешение. Если мы хотели купить одежду, мы должны были брать своего рода благословение. Он знал о каждом практически все», — вспоминала бывшая участница группы Ольга Францева.

На собраниях Попов говорил, что он сильнее и «намного круче» Иисуса Христа, потому что «на эту планету пришел не для того, чтобы просто любить и страдать», а для того, чтобы «судить». «Я пришел, чтобы мир от паразитов освободить! Представляете, какая миссия классная. Мне так нравится моя миссия!», — объяснял он.

Секс с «богом»

Как говорили журналисты НТВ, Попов якобы считал, что только он имеет право на женщин, поэтому бил мужчин по гениталиям. «Мужчин били ногами по гениталиям. Женщин били в живот, головой об пол, таскали за волосы», — рассказывала Францева.

У Попова было несколько неофициальных «жен»: Жанна Фролушкина, Ирина Шевченко, Екатерина Грехова, Анастасия Чеботарева. Других сторонниц Попов тоже часто принуждал к сексу.

«Когда он приглашал женщину, он регулярно находил, за что бы ее отпороть. Сначала выпорет, а потом займется любовью», — говорила бывшая наложница «Кузи» Дарья.

По словам Дарьи, Попов избивал ее за то, что она общалась с бывшим партнером. Однажды она получила несколько ударов палкой по лицу от каждого члена секты. Самые фанатичные могли бить по 40 раз. «Очень извращенный, распущенный, злой и жадный человек. Когда я только пришла, это был смиренный батюшка, рассказывающий о мироздании. Постепенно он превратился в чудовище», — вспоминала она.

Согласно свидетельским показаниям, избиения постепенно стали ежедневными, в них участвовали почти все последователи, а «те, кто не рукоприкладствовал, разбирались отдельно, и бывали избиты за равнодушие». Впрочем, Попов отрицал, что на встречах было насилие. По его словам, он мог говорить «нелицеприятные вещи», если человек «неправильно себя вел». «Может, из-за того, что я им что-то говорил, им казалось, что их унижают, топчут, избивают», — объяснял Попов.

Черная икра и панда

Чтобы расположить к себе «бога Кузю» последователи обустраивали домашний зоопарк с редкими животными, о которых Попов мечтал с детства, и устраивали для него «богатые» застолья. «Питался он очень хорошо — черная, красная икра, белая рыба. Абы что он не кушал», — вспоминала Францева.

Один из вольеров Попова, обнаруженных при обыске. Кадр: НТВ

В одной из двух квартир секты ежедневно собирались около 60 последователей, а в другой (площадью 200 квадратных метров) размещался зверинец. Там были крокодил по имени Тоша, игуана Гуня, змеи, рыбы и другие животные. «Под Новый год [мы] собрали ему на животных два миллиона», — рассказала Ольга Францева. По ее словам, однажды ученики хотели подарить ему краснокнижную малую панду, которая стоила на черном рынке полтора миллиона рублей.

«Смотри в глаза, хватит из себя святую делать, блять, я вижу, какая ты жадная, блять, сволочь. Это я тебя лечу, и ты мне на животных пожалела деньги. Ах ты сука, ах ты стерва. Это единственное, что меня радует в этом мире. Честно говоря, я думал, что тысяч 20 ты как минимум захочешь [пожертвовать]», — кричал на одну из последовательниц «бог Кузя» во время «выдр».

Мать одной из последовательниц рассказала, что ее дочь с мужем отдали «богу Кузе» свою квартиру в центре Москвы, на которую копили больше 30 лет, и стали жить на съемной.

Родственники — демоны

Члены секты рассказывали, что в ней существовала иерархия из нескольких кругов. Первый круг занимали самые близкие к Попову люди — его жены. За ними следовали приближенные к лидеру «воскресники», которые руководили другими последователями на православных ярмарках, и «субботники» — те, кто работал на ярмарках. Ниже всех в системе Кузи находились люди, которые могли бы стать его последователями, но еще не знали о нем, и «демоны» — те, кто не принял его.

К «демонам» чаще всего причислялись родственники последователей, которые не считали Кузю богом и пытались спасти близких от влияния секты. Попов убеждал последователей разводиться с супругами, бросать родителей, а детей отдавать на воспитание бабушкам или в интернат.

Андрей Попов. Кадр: НТВ

По словам сектоведа Татьяны Карпачевой, Попов говорил, что «демоны должны быть в аду», их «можно обманывать, и Господь за это не накажет». Он призывал членов группы обманывать родственников любыми средствами и убеждать их переписывать на себя недвижимость. Одна из последовательниц якобы хвасталась, что врала бывшему мужу о своей онкологии, чтобы получать от него деньги на лекарства.

Карпачева утверждала, что Попов говорил последователям, что он может легко навредить и даже «убрать» надоевших родственников, подвергнув их «мистической каре». Свое оружие он называл «шарьком». Если у кого-то действительно умирал родственник, то Кузя убеждал их, что это он кинул в них «шарьки на смерть». На собраниях такие новости встречали овациями и радостными возгласами.

Как писала Карпачева, Попов говорил своим последователям, что они живы только потому, что он так хочет. «Я могу смерти желать человеку. Лютой смерти желать человеку я могу. И не только ненавидеть и желать лютой смерти. Я могу как бог эту смерть просто сделать», — кричал он на встречах с последователями.

Во время обыска Попов прятался от полицейских за спинами своих последовательниц

Чтобы посвящать все время «богу Кузе», члены секты бросали работу. «Моя внучка, которую я последний раз видела в 2010-м, оставила колледж. Сектанты бросают семьи, маленьких детей, потому что Кузя говорит, что все близкие — демоны», — вспоминала бывшая последовательница Татьяна Полченская.

Экономика секты

Бывшие последователи Попова говорили журналистам, что за время существования секты он должен был стать долларовым миллионером за счет мошенничества на православных выставках. Там последователи торговали его книгами, предлагали оплатить молебны, которые должен был провести Попов и брали деньги на «строительство» храма.

Еще во время чтений лекций Попов и его последователи начали участвовать в православных ярмарках в Москве и регионах. Чтобы легально иметь возможность работать там, члены секты ездили в бедные сельские церкви и далекие монастыри и предлагали священнослужителям представлять их храм на православной ярмарке. Настоятелю платили небольшую сумму — от 5 до 10 тысяч рублей взамен на доверенность с печатью храма. Дальше сектанты вели торговлю без ведома батюшек, которым впоследствии было сложно запретить использовать свое имя на ярмарках.

Деньги, позже найденные при обыске квартир Попова. Кадр: НТВ

Посетителям ярмарок предлагали заказать молебен с просьбой избавить от любой проблемы. Продавцы рассказывали легенду о «прозорливом старце», который обладает даром исцеления и будет молиться и днем и ночью совершенно бескорыстно. А вырученные деньги (300–500 рублей за молебен) пойдут в детский приют или на нужды церкви. На вопрос, можно ли навестить священника, сектанты якобы убеждали, что церковь находится далеко, рядом с исправительной колонией, куда сложно добраться и негде остановиться.

Часто последователи «бога Кузи» на ярмарках занимали несколько стендов, которые якобы принадлежали разным монастырям и храмам. На них было немного товаров: недорогие иконы, открытки, календари. Главный продукт — молебны на полгода или год. Они были разных видов: «о даровании супруга (супруги)», «об избавлении от одиночества», «о решении жилищного вопроса», «о помощи в судебных делах», «о работе и материальном благополучии», «о взаимопонимании между родителями и детьми», «об избавлении от компьютерной зависимости». Молитва, снимающая грех аборта, как утверждали годы спустя журналисты НТВ, продавалась за 3000 рублей.

Очень распространенными были молебны об избавлении от различных заболеваний: головной боли, болезни ног, глаз и онкологии. На выставках также распространялись брошюры, в которых были напечатаны, например, «духовные причины заболеваний онкологией». По мнению Попова, причинами были:лицемерие, глубоко запрятанные обиды, упрямство, самолюбие, самобичевание, излишняя забота о близких и категоричность.

При заказе одного молебна, как пишет Татьяна Карпачева, продавцы советовали взять сразу несколько со словами «батюшка благословил к любому молебну заказывать еще молебен о вразумлении». Таким образом один посетитель мог оставить на стенде от тысячи рублей за раз.

В 2008 году средний заработок с одного стенда составлял около 100 тысяч рублей в неделю. Со временем эта цифра увеличивалась в несколько раз, достигнув в 2012 году двух-трех миллионов, как рассказала НТВ бывшая последовательница «бога Кузи» Ольга Францева.

Попов в рясе священника. Кадр: НТВ

Впрочем, одна из «жен» Попова, Жанна Фролушкина отрицала, что на православных ярмарках можно столько заработать. «Мы предлагали провести расследование, посадить специалиста, пусть даже психолога, на православной выставке, выделить ему стенд, чтобы посмотреть, можно ли там собрать миллионы, те огромные суммы, которые везде озвучивали. Это просто дикость!», — говорила она в 2019 году.

По утверждению журналистов, Андрей Попов оставлял своим подчиненным треть от вырученного на выставке, но вычитать из их «зарплаты» деньги за проживание в квартире секты. В результате они получали небольшие суммы.

По словам бывших членов секты, никто эти молебны не читал, а бумажки выбрасывались. Позже Попов рассказал, что он, как бог, и так знает, что людям нужно, поэтому смысла в чтении молебнов нет. Из-за этого обманы от Попова ушли некоторые преданные последователи.

Большинство же последователей не считали свою работу мошенничеством. Им выдавались памятки, в которых были указания: «Перед работой и в течение дня необходимо просить владыку [Попова] “Вразуми людей, готовых и неготовых, прийти к нам”»; «Если не просят совета, не вразумляйте»; «Если беседа затягивается, вежливо заканчивайте ее и прощайтесь, не давайте вас “вампирить”. Можно ограждать себя огненным кольцом».

Попов также зарабатывал дистанционным «освящением» машин и квартир за 2000 рублей и «крещением» — он просто клал руки на голову человеку. Кроме того, он написал больше 50 брошюр (на его сайте было указано 300) со своим «учением» и стихами.

Деньги коробках

В апреле 2013 года РПЦ назвала секту «бога Кузи» опасной и деструктивной. В отделе Московского патриархата по взаимодействиям церкви и общества предупредили, что в группе «применяются методы физического и психического воздействия на человека, вплоть до угроз и избиений». В РПЦ заявляли, что лидер секты выдает себя за бога и обманывает верующих на православных ярмарках.

В ноябре 2013 года съемочная группа телекомпании «ТВ Центр» готовила сюжет про секту и пытались встретиться с ее лидером. Но последователи Попова набросились на журналистов и сопровождающую их бывшую последовательницу Францеву. «Затем сектанты распылили из баллончика неизвестный аэрозоль белого цвета», — сообщал телеканал. Продюсер получила химический ожог лица, а Францева — ожоги лица и глаз. Видеоаппаратура, как утверждали журналисты, была сломана.

8 мая 2014 года полицейские пришли с обыском в квартиры на Краснопролетарской улице и в Большом Кондратьевском переулке, где собирались последователи «бога Кузи». В коробках, разложенных по шкафам они нашли 150 тысяч долларов и более 200 миллионов рублей. Деньги были изъяты.

Деньги, найденные при обыске квартир. Кадр: НТВ

Полицейские также обнаружили домашний зоопарк с 50 видами редких животных и птиц, которые находятся под угрозой исчезновения. Большинство из них подпадали под Конвенцию о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры, которая регулирует их экспорт и импорт, сообщили в московском главке МВД.

Кроме того, в квартирах нашли религиозную литературу, поддельные печати, фиктивные разрешения на сбор пожертвований, записи с лекций лидера группы и брошюры «бога Кузи», а также фото- и видеоматериалы якобы с детской порнографией на компьютерах (в приговор обвинение в обороте детского порно не попало).

Во время обыска Попов прятался от полицейских за спинами своих последовательниц. Через две недели его вызвали в отделение полиции на допрос, но от дачи показаний он отказался. Тогда «бог Кузя» и его последователей так и не арестовали.

Бабушка Попова в 2014 году говорила журналистам, что не считает, что ее внук — лидер тоталитарной секты, который наживался на людях. И добавила, что живет на скромную пенсию и каждый день готовит что-то вкусное в надежде, что ее навестит любимый внук.

250 миллионов

10 сентября 2015 года полиция ворвалась в квартиры семи последователей «бога Кузи». В этот раз у Попова нашли около 43 миллионов рублей и более 20 тысяч долларов. Силовики забрали все компьютеры, флэшки и тетрадь, где велись финансовые подсчеты. По словам начальника пресс-службы столичного главка МВД, данные с них доказывали, что члены группы незаконно «завладели денежными средствами граждан».

Попова и несколько его ближайших помощников, среди которых были бухгалтер секты Галина Маркевич и доверенное лицо лидера Надежда Розанова, задержали. Через неделю полицейкие взяли под стражу Жанну Фролушкину. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Их арестовали и отправили в СИЗО.

Попов в суде. Кадр: НТВ

3 ноября 2015 года МВД сообщило, что возбудило еще одно дело против Попова — о создании, руководстве и участии в религиозной организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, «бог Кузя» и его ближайшие соратники применяли физическое и психическое насилие, а также вымогали деньги. Никто из четырех подсудимых вину не признал.

Спустя почти три года после задержания, 16 июля 2018 года суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в создании организации, деятельность которого сопряжена с насилием над людьми, а также в мошенничестве и хищении чужого имущества. Три его соратницы получили чуть меньше пяти лет заключения каждая. Согласно приговору, сумма хищений составила всего 7,4 миллиона рублей, несмотря на то, что только во время обысков было изъято больше 250 миллионов рублей.

Куда делись деньги? Гражданский муж Фролушкиной Юрий Цукерман (Ананченко) в 2016 году с помощью подложных документов украл со счета МВД 215 миллионов рублей, которые считались на тот момент вещественными доказательствами. В 2018 его задержали, а в 2020 — приговорили к шести годам заключения. К тому моменту он успел потратить 130 миллионов.

Страдал в тюрьме

Меньше, чем через год все фигуранты дела вышли на свободу, так как их срок учитывал время, проведенное в СИЗО до приговора из расчета «день за полтора».

Экзотических змей, крокодилов, черепах, ящериц и других животных, найденных в квартирах, передали Московскому зоопарку. Оказалось, что многие животные попали к Попову незаконным путем. Например, самое редкое животное из коллекции — ехидну, привезенную из Австралии — вовсе запрещено без разрешения властей вывозить за пределы континента.

«Мы не знаем, кто эти люди, которые ухаживали за животными, но надо отдать им должное — животные в хорошем состоянии», — говорила журналистам руководительница службы по внешним коммуникациям Московского зоопарка Анна Качуровская.

В январе 2020 года полиция задержала «жену» Андрея Попова Анастасию Чеботареву — скрипачку, народную артистку России — и еще шестерых адептов секты. Они три года находились в розыске и скрывались от следствия. Против них было возбуждено дело о мошенничестве и создании секты (это обвинение позже было отменено). В сентябре 2021 года Пресненский суд Москвы приговорил Чеботареву и еще двух человек к двум годам и семи месяцам исправительной колонии общего режима. Еще пятерых — к условному сроку.

После выхода из колонии об Андрее Попове практически ничего не известно. В 2020 году он рассказал российским СМИ, что «приходит в себя», пишет стихи и книги. «После тюрьмы я окончательно перестал бояться смерти, потому что это было пребывание в такой вечной неизвестности, в изоляции от близких, любимых, друзей, от всех и от всего, что было мне дорого. У меня есть друзья, с которыми я общаюсь и до тюрьмы общался, и они не забывали обо мне. Я выжил только благодаря мыслям о боге и желанию увидеть их», — говорил Попов.

