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Кадыров «спасает» Wildberries

Он назвал «рейдерским захватом» сделку, которую одобрил лично Путин. Что вообще происходит?

23.07.2024

Рамзан Кадыров заявил, что рейдеры пытаются захватить компанию Wildberries. Ее основательницу, самую богатую женщину России Татьяну Бакальчук якобы удерживают от встреч с семьей некие братья Леван и Роберт Мирзояны — владельцы рекламной компании Russ. Об этом главе Чечни сказал при встрече супруг предпринимательницы Владислав Бакальчук, при этом еще месяц назад Татьяна Бакальчук открыто объявляла об объединении Wildberries и группы Russ. Кремль курировал сделку, но сейчас отмалчивается. В то время как Кадыров называет сделку «наглым рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук отрицает это и говорит, что причина нынешнего скандала — в ее разводе с супругом. «Холод» собрал все, что известно о споре вокруг крупнейшего российского маркетплейса.

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О «рейдерском захвате» Кадырову лично сообщил Владислав Бакальчук. Видео их разговора появилось в официальном телеграм-канале главы Чечни. Там Бакальчук жалуется на семейные проблемы: его супруга, по его словам, ушла из дома и «связалась с непонятной компанией», которая выводит активы из их общего бизнеса. Кадыров в ответ говорит, что не позволит «какому-то Левану» забрать бизнес и разрушить семью. Действия компании братьев Мирзоян Russ он назвал рейдерством, а разрешить конфликт поручил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову.

«Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», — заключает Кадыров на видеозаписи.

Татьяна Бакальчук прокомментировала ситуацию спустя полтора часа после публикации видео из резиденции Кадырова. Она заверила, что никакого рейдерского захвата не происходит — просто они с Владиславом находятся в процессе развода (Татьяна и Владислав Бакальчуки прожили в браке 21 год, у них семеро детей). При этом Владислав был в курсе происходящего с компанией, утверждает Татьяна: они вместе согласовывали объединения Russ и Wildberries. В качестве доказательства она опубликова совместную фотографию с презентации объединения WB и Russ. 

Кадыров пообещал разобраться с «чертями»

Основное юрлицо Wildberries действительно недавно начало передавать бизнес совместной с Russ компании: в июле 26 дочерних компаний перешли под управление ООО «РВБ» (новой совместной структуры, которая была создана 4 июля). В новом юрлице компании Бакальчук принадлежит 65%, а остальные 35% достались структуре, владеющей группой Russ. До объединения с Russ ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежало Татьяне Бакальчук, а ее супругу — лишь 1%. 

Близкий к семье Бакальчуков анонимный источник Forbes подтвердил, что Татьяна Бакальчук недавно ушла от мужа. Ее супруг покинул компанию в начале июля, а до него из бизнеса вышел и другой сооснователь WB, Сергей Ануфриев.

Ни Владислав Бакальчук, ни Рамзан Кадыров не стали объяснять, в чем заключается схема «рейдерского захвата». По их словам, группа Russ «путем юридических махинаций» забирает себе активы компании Wildberries. Руководят процессом братья Леван и Роберт Мирзояны, а также несколько «известных кавказцев». Также, по словам Кадырова, эти люди разрушают семью и бизнес Бакальчуков  — он назвал их «чертями». 

«Я им говорю: если вы мужчины, не делайте этого. Вам я это не прощу. Выходите со мной на связь. Как вам не стыдно, будьте мужчинами. Это рейдерство. Я доведу это до руководства государства», — сказал Кадыров.

Схема объединения, по словам Кадырова, не несет никакой пользы для Wildberries: оборот Russ в 100 раз меньше оборота WB. Глава Чечни также считает, что интересы бизнесов не совпадают: WB занимается онлайн-торговлей, а Russ — наружной рекламой.

В пресс-службе маркетплейса на слова Кадырова отреагировали заявлением о том, что компания работает «в стабильном режиме». Там также отметили, что обязательства по сделке исполняются в полном объеме. 

Что известно о группе Russ

Компания Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы. 

18 июня в Wildberries выпустили официальное заявление, в котором говорилось об объединении компании с Russ. Предполагалось, что Татьяна Бакальчук и упомянутый Кадыровым Роберт Мирзоян будут делить обязанности в новом проекте: Бакальчук станет гендиректором будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — главным исполнительным директором.

«Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», — говорилось в заявлении маркетплейса.

В Кремле заявления Кадырова о рейдерском захвате не комментируют, однако ранее там открыто сообщили, что заключить сделку поручил лично Владимир Путин. В обеих компаниях тогда предполагали, что объединение Wildberries и Russ поможет создать российского конкурента Amazon и Alibaba. Кроме того, в планах у компании также есть создание «крупнейшей цифровой банковской сети и платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT». Курировать сделку было поручено ​​замглавы администрации президента Максиму Орешкину. 

Крупные перестановки в Wildberries начались еще в начале июля. Тогда компанию покинули сразу несколько топ-менеджеров. Среди них оказалась исполнительный директор Ольга Наумова, которая не успела проработать в Wildberries и месяца. Источники Forbes утверждают, что причиной столь скорого увольнения стали разногласия Наумовой с Татьяной Бакальчук: Наумова хотела управлять процессами, когда как Бакальчук «отдавать управление не собиралась».

Forbes писал, что сделка между Russ и WB повергла в шок участников рынка. Оставалось непонятным, что именно подразумевается под «объединением», а в WB и Russ ситуацию предпочли не прояснять. «Коммерсантъ» утверждал, что у компании Мирзоянов есть некий административный ресурс, нужный Wildberries для ведения онлайн-торговли. 

Бенефициаром ООО «Русс Аутдор», по данным СМИ, выступает бизнесмен и член Совета Федерации Сулейман Керимов (официально это не подтверждалось). Источник The Bell утверждал, что сделка Russ с маркетплейсом Бакальчук — это попытка Керимова «влезть» в бизнес Wildberries.

Автор
Александра Ястребова
Фото на обложке
Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press
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