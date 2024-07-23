Кадыров «спасает» Wildberries

Рамзан Кадыров заявил, что рейдеры пытаются захватить компанию Wildberries. Ее основательницу, самую богатую женщину России Татьяну Бакальчук якобы удерживают от встреч с семьей некие братья Леван и Роберт Мирзояны — владельцы рекламной компании Russ. Об этом главе Чечни сказал при встрече супруг предпринимательницы Владислав Бакальчук, при этом еще месяц назад Татьяна Бакальчук открыто объявляла об объединении Wildberries и группы Russ. Кремль курировал сделку, но сейчас отмалчивается. В то время как Кадыров называет сделку «наглым рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук отрицает это и говорит, что причина нынешнего скандала — в ее разводе с супругом. «Холод» собрал все, что известно о споре вокруг крупнейшего российского маркетплейса.

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О «рейдерском захвате» Кадырову лично сообщил Владислав Бакальчук. Видео их разговора появилось в официальном телеграм-канале главы Чечни. Там Бакальчук жалуется на семейные проблемы: его супруга, по его словам, ушла из дома и «связалась с непонятной компанией», которая выводит активы из их общего бизнеса. Кадыров в ответ говорит, что не позволит «какому-то Левану» забрать бизнес и разрушить семью. Действия компании братьев Мирзоян Russ он назвал рейдерством, а разрешить конфликт поручил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову.

«Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», — заключает Кадыров на видеозаписи.

Татьяна Бакальчук прокомментировала ситуацию спустя полтора часа после публикации видео из резиденции Кадырова. Она заверила, что никакого рейдерского захвата не происходит — просто они с Владиславом находятся в процессе развода (Татьяна и Владислав Бакальчуки прожили в браке 21 год, у них семеро детей). При этом Владислав был в курсе происходящего с компанией, утверждает Татьяна: они вместе согласовывали объединения Russ и Wildberries. В качестве доказательства она опубликова совместную фотографию с презентации объединения WB и Russ.

Кадыров пообещал разобраться с «чертями»

Основное юрлицо Wildberries действительно недавно начало передавать бизнес совместной с Russ компании: в июле 26 дочерних компаний перешли под управление ООО «РВБ» (новой совместной структуры, которая была создана 4 июля). В новом юрлице компании Бакальчук принадлежит 65%, а остальные 35% достались структуре, владеющей группой Russ. До объединения с Russ ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежало Татьяне Бакальчук, а ее супругу — лишь 1%.

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Близкий к семье Бакальчуков анонимный источник Forbes подтвердил, что Татьяна Бакальчук недавно ушла от мужа. Ее супруг покинул компанию в начале июля, а до него из бизнеса вышел и другой сооснователь WB, Сергей Ануфриев.

Ни Владислав Бакальчук, ни Рамзан Кадыров не стали объяснять, в чем заключается схема «рейдерского захвата». По их словам, группа Russ «путем юридических махинаций» забирает себе активы компании Wildberries. Руководят процессом братья Леван и Роберт Мирзояны, а также несколько «известных кавказцев». Также, по словам Кадырова, эти люди разрушают семью и бизнес Бакальчуков — он назвал их «чертями».

«Я им говорю: если вы мужчины, не делайте этого. Вам я это не прощу. Выходите со мной на связь. Как вам не стыдно, будьте мужчинами. Это рейдерство. Я доведу это до руководства государства», — сказал Кадыров.

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Схема объединения, по словам Кадырова, не несет никакой пользы для Wildberries: оборот Russ в 100 раз меньше оборота WB. Глава Чечни также считает, что интересы бизнесов не совпадают: WB занимается онлайн-торговлей, а Russ — наружной рекламой.

В пресс-службе маркетплейса на слова Кадырова отреагировали заявлением о том, что компания работает «в стабильном режиме». Там также отметили, что обязательства по сделке исполняются в полном объеме.

Что известно о группе Russ

Компания Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы.

18 июня в Wildberries выпустили официальное заявление, в котором говорилось об объединении компании с Russ. Предполагалось, что Татьяна Бакальчук и упомянутый Кадыровым Роберт Мирзоян будут делить обязанности в новом проекте: Бакальчук станет гендиректором будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — главным исполнительным директором.

«Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», — говорилось в заявлении маркетплейса.

В Кремле заявления Кадырова о рейдерском захвате не комментируют, однако ранее там открыто сообщили, что заключить сделку поручил лично Владимир Путин. В обеих компаниях тогда предполагали, что объединение Wildberries и Russ поможет создать российского конкурента Amazon и Alibaba. Кроме того, в планах у компании также есть создание «крупнейшей цифровой банковской сети и платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT». Курировать сделку было поручено ​​замглавы администрации президента Максиму Орешкину.

Крупные перестановки в Wildberries начались еще в начале июля. Тогда компанию покинули сразу несколько топ-менеджеров. Среди них оказалась исполнительный директор Ольга Наумова, которая не успела проработать в Wildberries и месяца. Источники Forbes утверждают, что причиной столь скорого увольнения стали разногласия Наумовой с Татьяной Бакальчук: Наумова хотела управлять процессами, когда как Бакальчук «отдавать управление не собиралась».

Forbes писал, что сделка между Russ и WB повергла в шок участников рынка. Оставалось непонятным, что именно подразумевается под «объединением», а в WB и Russ ситуацию предпочли не прояснять. «Коммерсантъ» утверждал, что у компании Мирзоянов есть некий административный ресурс, нужный Wildberries для ведения онлайн-торговли.

Бенефициаром ООО «Русс Аутдор», по данным СМИ, выступает бизнесмен и член Совета Федерации Сулейман Керимов (официально это не подтверждалось). Источник The Bell утверждал, что сделка Russ с маркетплейсом Бакальчук — это попытка Керимова «влезть» в бизнес Wildberries.