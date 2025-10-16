Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий

Душевой шланг и лейка — идеальное место для размножения микроорганизмов. После каждого использования внутри них образуется изолированная от внешних воздействий среда, где размножаются бактерии. Во время душа миллионы микроорганизмов попадают на тело человека и вдыхаются им, что иногда может вызывать смертельно опасные заболевания, такие как «болезнь легионеров» и тяжелые формы пневмонии. Как защититься — в материале «Холода».
Невидимый мир
Здоровье и благополучие человека неразрывно связаны с качеством среды и микробиомами — сообществами микроорганизмов, населяющих конкретную среду. У зданий могут быть свои микробиомы, на которые влияют жильцы: их чистоплотность, личная гигиена, выбор продуктов питания — а также географическое положение. Даже в пределах одной квартиры микробиомы могут сильно различаться. Так, вирусы, обитающие на насадках для душа или шлангах, связаны с бактериями, которые встречаются в почве и питьевой воде, а, например, вирусы на зубных щетках связаны уже с человеческим микробиомом.
По словам ученых, на каждом квадратном сантиметре внутренней поверхности душевых шлангов живут бактерии, количество которых колеблется от миллионов до сотен миллионов. Вместе с другими микроорганизмами они образуют так называемую биопленку. Большинство из них безвредны, но среди этого множества встречаются микобактерии (род бактерий семейства Mycobacteriaceae), в том числе родственные возбудителям туберкулеза.
Также в биопленке можно найти различные грибы, например, Exophiala (мезофильные черные дрожжи из семейства Herpotrichiellaceae), Fusarium (род преимущественно анаморфных аскомицетовых грибов), а также Malassezia (род дрожжевых грибов, обитающих на коже большинства людей и животных). Некоторые обитатели биопленки, особенно если иммунитет человека ослаблен, могут вызывать кожные, дыхательные, а также оппортунистические инфекции, такие как микобактериоз легких, пневмоцистная пневмония, цитомегаловирусная инфекция и герпес.
Это инфекции, вызываемые микроорганизмами, которые обычно не вызывают болезни у людей с крепким иммунитетом, но могут приводить к тяжелым и даже смертельным заболеваниям у пациентов с пониженным иммунитетом.
В самых неблагоприятных случаях душ может стать рассадником Legionella pneumophila — бактерии, вызывающей легионеллез — опасную форму пневмонии. По словам экспертов, этот болезнетворный микроорганизм может поселиться в душе уже через четыре недели после начала его использования, особенно если вода там застаивалась, а пик размножения наступает спустя 22 недели.
Почему душ становится микромиром
Душевой шланг и лейка, которыми регулярно пользуются, сами по себе являются благоприятным местом для размножения микроорганизмов. Дело в том, что после каждого использования внутри них образуется теплая, влажная и при этом изолированная от внешних воздействий среда. Благодаря этому всего за несколько часов на внутренних поверхностях образуется биопленка. При следующем включении воды ее частички превращаются в аэрозоль, который может попадать не только на кожу, но и в легкие.
«Риск представляют только душевые, загрязненные легионеллой и другими условно-патогенными микроорганизмами. Если душ загрязнен именно L. pneumophila, то риск заражения считается относительно высоким из-за непосредственной близости человека к точке образования аэрозоля», — пояснил микробиолог из Швейцарского федерального института водных наук и технологий в Дюбендорфе Фредерик Хаммес.
Большинство людей вряд ли рискуют подхватить опасную инфекцию через душевую лейку, особенно если часто ею пользуются. Тем не менее на скорость роста бактерий, как показали исследования, влияет и материал, из которого изготовлена душевая фурнитура.
Особенно благоприятная среда для микроорганизмов образуется внутри шлангов из пластифицированного полихлорвинила (PVC-P). Этот материал выделяет в воду частицы, которые являются пищей для бактерий. В свою очередь, в шлангах из сшитого полиэтилена (PE-Xc.) такого эффекта не наблюдается и количество микробов там в среднем оказывается в 100 раз меньше.
Также на число бактерий влияет форма лейки. Например, закрепленная на потолке лейка с эффектом дождя может увеличивать число бактерий в воздухе душевой на 12%, а простая — примерно на 9%. Еще одним важным фактором является состав самой воды — даже в хлорированной воде встречаются устойчивые к дезинфекции микобактерии.
Как обезопасить себя
Все вышесказанное вовсе не повод отказываться от привычных гигиенических процедур. По словам специалистов, есть несколько простых шагов, которые могут серьезно снизить уровень угрозы и сделать ваш душ безопаснее.
- Включив воду, не заходите под струю сразу. Прежде чем встать под душ, подождите несколько минут. За это время выделение патогенов из биопленки снизится до минимума.
- По возможности обращайте внимание на температуру воды. Если вы используете водонагреватель, то держите температуру воды в нем на уровне 60°C — это сдержит рост обитающих там бактерий Legionella pneumophila.
- Не доверяйте рекламе. Описанные выше меры необходимы, даже если вы используете лейку и шланг, которые производители называют «антибактериальными». Ученые доказали, что принципиальной разницы в численности бактерий и патогенов между обычными и «антибактериальными» лейками нет.
- После душа ванную комнату рекомендуется проветривать. Водный аэрозоль, содержащий бактерии, может оставаться в воздухе в течение часа после использования душа. Вытяжка или открытое окно снижают риски.
- Регулярно промывайте душевую лейку горячей водой, а также очищайте от накипи, время от времени замачивая ее в лимонном соке или уксусе. Это помогает разрушить образующуюся внутри нее биопленку.
- Если кто-то из членов вашей семьи находится в группе риска, то эксперты советуют менять шланг и душевую насадку не реже раза в год.