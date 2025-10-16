Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий

Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?

Душевой шланг и лейка — идеальное место для размножения микроорганизмов. После каждого использования внутри них образуется изолированная от внешних воздействий среда, где размножаются бактерии. Во время душа миллионы микроорганизмов попадают на тело человека и вдыхаются им, что иногда может вызывать смертельно опасные заболевания, такие как «болезнь легионеров» и тяжелые формы пневмонии. Как защититься — в материале «Холода».

Невидимый мир

Здоровье и благополучие человека неразрывно связаны с качеством среды и микробиомами — сообществами микроорганизмов, населяющих конкретную среду. У зданий могут быть свои микробиомы, на которые влияют жильцы: их чистоплотность, личная гигиена, выбор продуктов питания — а также географическое положение. Даже в пределах одной квартиры микробиомы могут сильно различаться. Так, вирусы, обитающие на насадках для душа или шлангах, связаны с бактериями, которые встречаются в почве и питьевой воде, а, например, вирусы на зубных щетках связаны уже с человеческим микробиомом.

Даже в хлорированной воде встречаются опасные бактерии

По словам ученых, на каждом квадратном сантиметре внутренней поверхности душевых шлангов живут бактерии, количество которых колеблется от миллионов до сотен миллионов. Вместе с другими микроорганизмами они образуют так называемую биопленку. Большинство из них безвредны, но среди этого множества встречаются микобактерии (род бактерий семейства Mycobacteriaceae), в том числе родственные возбудителям туберкулеза.

Malassezia globosa. Фото: AJC1 / Wikimedia Commons

Также в биопленке можно найти различные грибы, например, Exophiala (мезофильные черные дрожжи из семейства Herpotrichiellaceae), Fusarium (род преимущественно анаморфных аскомицетовых грибов), а также Malassezia (род дрожжевых грибов, обитающих на коже большинства людей и животных). Некоторые обитатели биопленки, особенно если иммунитет человека ослаблен, могут вызывать кожные, дыхательные, а также оппортунистические инфекции, такие как микобактериоз легких, пневмоцистная пневмония, цитомегаловирусная инфекция и герпес.

Что такое оппортунистические инфекции Это инфекции, вызываемые микроорганизмами, которые обычно не вызывают болезни у людей с крепким иммунитетом, но могут приводить к тяжелым и даже смертельным заболеваниям у пациентов с пониженным иммунитетом.

В самых неблагоприятных случаях душ может стать рассадником Legionella pneumophila — бактерии, вызывающей легионеллез — опасную форму пневмонии. По словам экспертов, этот болезнетворный микроорганизм может поселиться в душе уже через четыре недели после начала его использования, особенно если вода там застаивалась, а пик размножения наступает спустя 22 недели.

Почему душ становится микромиром

Душевой шланг и лейка, которыми регулярно пользуются, сами по себе являются благоприятным местом для размножения микроорганизмов. Дело в том, что после каждого использования внутри них образуется теплая, влажная и при этом изолированная от внешних воздействий среда. Благодаря этому всего за несколько часов на внутренних поверхностях образуется биопленка. При следующем включении воды ее частички превращаются в аэрозоль, который может попадать не только на кожу, но и в легкие.

«Риск представляют только душевые, загрязненные легионеллой и другими условно-патогенными микроорганизмами. Если душ загрязнен именно L. pneumophila, то риск заражения считается относительно высоким из-за непосредственной близости человека к точке образования аэрозоля», — пояснил микробиолог из Швейцарского федерального института водных наук и технологий в Дюбендорфе Фредерик Хаммес.

Большинство людей вряд ли рискуют подхватить опасную инфекцию через душевую лейку, особенно если часто ею пользуются. Тем не менее на скорость роста бактерий, как показали исследования, влияет и материал, из которого изготовлена душевая фурнитура.

Особенно благоприятная среда для микроорганизмов образуется внутри шлангов из пластифицированного полихлорвинила (PVC-P). Этот материал выделяет в воду частицы, которые являются пищей для бактерий. В свою очередь, в шлангах из сшитого полиэтилена (PE-Xc.) такого эффекта не наблюдается и количество микробов там в среднем оказывается в 100 раз меньше.

Также на число бактерий влияет форма лейки. Например, закрепленная на потолке лейка с эффектом дождя может увеличивать число бактерий в воздухе душевой на 12%, а простая — примерно на 9%. Еще одним важным фактором является состав самой воды — даже в хлорированной воде встречаются устойчивые к дезинфекции микобактерии.

Как обезопасить себя

Все вышесказанное вовсе не повод отказываться от привычных гигиенических процедур. По словам специалистов, есть несколько простых шагов, которые могут серьезно снизить уровень угрозы и сделать ваш душ безопаснее.

Фото: Shutterstock

Включив воду, не заходите под струю сразу. Прежде чем встать под душ, подождите несколько минут. За это время выделение патогенов из биопленки снизится до минимума.



По возможности обращайте внимание на температуру воды. Если вы используете водонагреватель, то держите температуру воды в нем на уровне 60°C — это сдержит рост обитающих там бактерий Legionella pneumophila.



Не доверяйте рекламе. Описанные выше меры необходимы, даже если вы используете лейку и шланг, которые производители называют «антибактериальными». Ученые доказали, что принципиальной разницы в численности бактерий и патогенов между обычными и «антибактериальными» лейками нет.



После душа ванную комнату рекомендуется проветривать. Водный аэрозоль, содержащий бактерии, может оставаться в воздухе в течение часа после использования душа. Вытяжка или открытое окно снижают риски.



Регулярно промывайте душевую лейку горячей водой, а также очищайте от накипи, время от времени замачивая ее в лимонном соке или уксусе. Это помогает разрушить образующуюся внутри нее биопленку.



Если кто-то из членов вашей семьи находится в группе риска, то эксперты советуют менять шланг и душевую насадку не реже раза в год.

