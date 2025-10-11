Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид

В 2008 году 20-летняя модель Руслана Коршунова была на пике своей карьеры: она работала с Dior, появилась на обложке Vogue и стала лицом рекламы духов Nina Ricci. А потом она покончила с собой, прыгнув с высотного здания․ В ходе расследования выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев Коршунова ходила на тренинги личностного роста. Журналист, который пошел туда под прикрытием, рассказывал, что впал в длительную депрессию и думал о суициде. Смерть «русской Рапунцель» — в материале «Холода».

Субботним днем 28 июня 2008 года на углу Уолл-стрит в Манхэттене обнаружили тело 20-летней девушки. В полицейском отчете говорилось, что она упала из окна многоэтажного дома. В ее крови не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков. В своих апартаментах она не оставила записки. Следствие признало гибель суицидом.

Погибшей была модель Руслана Коршунова, которая стала всемирно знаменитой после съемок в рекламе духов Nina Ricci. Друзья и родственники Коршуновой не верили, что она могла покончить с собой на пике карьеры.

Незадолго до гибели Коршунова начала посещать тренинги личностного роста «Роза мира», организаторы которых обещали участникам, что благодаря им те станут уверенными в себе и добьются успехов. А через год после ее смерти в Киеве покончила с собой еще одна модель — Анастасия Дроздова. Она посещала те же самые курсы, что и Коршунова.

«Русская Рапунцель»

Руслана Коршунова родилась в 1987 году. Она выросла в военном городке под Алма-Атой (сейчас Алматы). Отец умер, когда Коршуновой было пять лет, и мать в одиночку растила Руслану и ее старшего брата.

Когда Коршуновой было 14 лет и она ходила на языковые курсы, ее заметила редактор бортового журнала авиакомпании Air Astana Ева Бехер. В одном из номеров должен был выйти материал о немецком языковом клубе, который посещала Коршунова. Бехер предложила ей сняться для статьи. Мать Русланы Валентина Кутенкова сначала была против того, чтобы дочь стала моделью, но в итоге согласилась при условии, что дочь не будут снимать обнаженной.

В 2003 году фотографии Коршуновой в журнале All Asia заметила рекрутер модельного агентства Models 1 Дебби Джонс, которая прилетала в Казахстан по делам. Ее восхитила внешность девушки. Джонс нашла ее номер телефона и предложила заключить контракт.

«Я случайно увидела ее. Она выглядела, как сказочное создание! Мы должны были найти ее, и мы искали повсюду, пока нам это не удалось! Она просто потрясающая — ее красота никогда не выйдет из моды», — вспоминала Джонс.

Руслана Коршунова в 2005 году. Фото:

Randy Brooke / Getty Images

Ей удалось уговорить мать девушки отпустить ее на съемки в Лондон. В 2005 году она выступила на показе на неделе моды в Нью-Йорке, а в журнале Vogue ее описали как «великолепную шатенку, которая станет хитом следующего модного сезона».

С тех пор с Коршуновой работали многие мировые бренды, в том числе Dior, DKNY, Kenzo и Moschino. За три года она появилась на обложках глянцевых журналов Vogue и Elle. Пиком карьеры Коршуновой стала реклама парфюма Nina от Nina Ricci, в которой она снялась в 2006 году — ролик получился таким ярким, что образ с аллюзией Евы, срывающей запретный плод, запомнили во всем мире. В зарубежной прессе модель прозвали «русской Рапунцель» за ее длинные волосы.

Другая сторона роскошной жизни

Друзья Коршуновой рассказывали, что модельный бизнес не изменил ее. По их словам, она не любила шумные вечеринки с алкоголем, много работала, писала стихи и рано ложилась спать. Коршунова принципиально не снималась топлес и отправляла большую часть своих гонораров семье.

Однако на вечеринки она все-таки иногда ходила. Их устраивали богатые мужчины, и модели могли посещать их бесплатно. Как рассказывала журналистам подруга Коршуновой по имени Мария, модельные агентства выдавали им мало денег на еду, и такие вечера иногда были их единственной возможностью нормально поесть.

Коршунова на острове Эпштейна В 2024 году в мировой прессе опубликовали судебные документы по уголовному делу финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и покончившего с собой в тюрьме в 2019 году. В них говорилось, что в 2006 году 18-летняя Коршунова летела на его частном самолете Boeing 727 под названием «Лолита-экспресс» на остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Известно, что там Эпштейн устраивал секс-туры для своих богатых друзей с участием моделей — некоторым из них было всего 14 лет.

«Для многих девушек работа моделью — это просто шанс встретить обеспеченного человека. Мужчинам не нужно было прикладывать много усилий, чтобы с кем-то переспать. Все это постоянно происходило вокруг нас», — вспоминала Мария и говорила, что Коршунова принципиально отказывалась от таких предложений.

Коршунова в рекламе Nina Ricci

Но однажды на одной из таких вечеринок она познакомилась с бизнесменом по имени Александр (фамилия неизвестна) и влюбилась в него. Подруга Коршуновой по имени Любовь вспоминала, что он был не очень молодым, но красивым мужчиной. У него было много девушек, и все они были моделями.

Коршунова тогда жила в Москве. У нее и Александра завязались отношения, и в какой-то момент они съехались. Она говорила подругам, что он хочет жениться на ней, и даже познакомила его со своей мамой. Но потом он бросил ее.

После расставания Коршунова публиковала грустные стихи в своем фейсбуке и, по воспоминаниям друзей, не могла есть и спать. Она также писала Александру многочисленные эсэмэски в надежде на то, что они помирятся. В результате ей позвонил его ассистент и попросил больше не беспокоить.

Одновременно с этим у Коршуновой начались неприятности на работе: ее стали реже звать на съемки. Тогда в надежде обзавестись новыми контактами она вернулась из Москвы в Нью-Йорк. К тому же, по словам ее подруги Евы Бехер, Коршунова выяснила, что модельное агентство, с которым она сотрудничала, присваивало себе большую часть ее гонорара.

«По самым скромным подсчетам, выходило полмиллиона долларов ущерба. Руслана собиралась подать на них в суд», — говорила Бехер «Известиям»

Коршуновой удалось получить контракт, и летом 2008 года она была на съемках в Париже. 27 июня 2008 года она вернулась в Нью-Йорк и тем же вечером встретилась с супермоделью Владой Росляковой. Они поужинали в бистро на Манхэттене, после чего Рослякова улетела в Париж.

На следующий день в гости к Коршуновой зашел ее новый молодой человек: 32-летний Марк Каминский, с которым она познакомилась весной 2008 года. Они договорились, что вечером пойдут на день рождения к знакомому.

Но через два часа после того, как Каминский уехал, тело Русланы Коршуновой нашли под окнами ее квартиры на Манхэттене. Она упала с высоты как минимум девятого этажа и мгновенно погибла. Через четыре дня ей должен был исполниться 21 год.

Нет причин для суицида

Во время обыска полиция не обнаружила ни предсмертных записок, ни признаков того, что в квартире находился кто-то посторонний. Алкоголя и наркотиков в крови Коршуновой тоже не обнаружили.

Полицейские у тела Коршуновой. Фото: James Keivom / NY Daily News Archive / Getty Images

Консьерж дома вспоминал, что длинные волосы Коршуновой были неровно обрезаны, хотя в последний вечер, когда ее видели живой, они выглядели как обычно. На столе в ее квартире лежал нож, которым разрезали строительную сетку на балконе — возможно, именно им отрезали волосы. Позднее сотрудник морга также обратил внимание на плохое состояние волос и даже предлагал родственникам надеть на покойную парик.

Гибель Коршуновой шокировала фэшн-сообщество, а журнал Vogue опубликовал памятную заметку о ней. Ее похоронили на Хованском кладбище в Москве — потому что, по словам ее матери, она очень любила этот город.

Следствие признало гибель Коршуновой самоубийством

Однако родственники и друзья Коршуновой не верили, что она могла решиться на такой поступок. Ее друг Александр вспоминал, что она позвонила ему за час до своей гибели. Он рассказывал, что ее голос звучал обычно и она была в хорошем настроении. Мать Коршуновой Валентина также считала, что у дочери не было никаких причин для суицида.

«На столе у нее остался листок с планом на следующий день, где был пункт “Отнести книгу в библиотеку”. Разве будет человек писать так, если собрался умереть?» — вспоминала Валентина Кутенкова.

По словам Росляковой, которая ужинала с Коршуновой накануне ее смерти, во время встречи она не выглядела странной или расстроенной.

«Она написала мне, когда я приземлилась, нормально ли я добралась. Должно быть, в Нью-Йорке было утро. А потом через несколько часов… через несколько часов я увидела в новостях, что она мертва», — вспоминала Рослякова.

Друг и бывший партнер Коршуновой Артем Перченок, наоборот, замечал, что она в последнее время изменилась. По его словам, у Коршуновой были неприятности на работе, за которые она винила себя.

Манхэттен, 2008 год. Фото: Kamel15 / Wikimedia Commons

Записи Коршуновой в интернете также показывали, что за несколько месяцев до гибели она находилась в подавленном состоянии. Мировые издания цитировали посты, которые она публиковала в своих соцсетях: «Я так потеряна. Найду ли я себя когда-нибудь?», «Больно так, как будто кто-то вырвал часть меня, безжалостно растоптал и выбросил».

«Твой путь начался»

Расследованием смерти Коршуновой занялся британский журналист Питер Померанцев. Он пытался выяснить, что могло стать причиной суицида.

Кто такой Питер Померанцев? Померанцев родился в Киеве в 1977 году. Спустя год его отца, поэта Игоря Померанцева, КГБ арестовало за распространение антисоветской литературы. После этого семья эмигрировала в Западную Германию, а потом в Лондон. В 2001 году Померанцев переехал в Москву и писал для мировых изданий статьи о России. В 2014 году выпустил документальную книгу о жизни в Москве Nothing is True and Everything is Possible («Ничто не истинно, все возможно»). Одна из глав в книге посвящена расследованию смерти Коршуновой.

Померанцев общался с друзьями и семьей Коршуновой. Все они утверждали: она не могла убить себя.

Спустя несколько месяцев после начала расследования Померанцеву позвонили: еще одна модель покончила с собой. Это была подруга Коршуновой 24-летняя Анастасия Дроздова. Она выбросилась с высотки в Киеве.

Дроздова родилась в Киеве. В детстве ее отдали в балетную школу. Когда ей было 17 лет, она пошла на кастинг на конкурс красоты престижного модельного агентства Elite Model Look и победила среди несколько сотен претенденток. На российском этапе конкурса Дроздова вышла в финал. После того как ей предложили контракт о работе в Токио, она вернулась домой и сказала матери, что больше не будет заниматься балетом и сосредоточится на модельном бизнесе. Тогда Дроздова переехала из Киева в Москву. Она часто летала в Европу на съемки и модные показы, мечтала работать менеджером по туризму после окончания модельной карьеры и получила диплом по этой специальности. Перед смертью в 2009 году она была в Киеве — вероятно, навещала родных.

Померанцев встретился с матерью Дроздовой, Ольгой. Та рассказала ему, что в день смерти дочери вернулась домой поздно. Зайдя в комнату дочери, она обнаружила там записку. В ней говорилось: «Прости меня за все. Кремируй меня». В милиции ей сказали, что ее дочь погибла при падении с высоты.

Дроздова рассказывала Померанцеву, что до этого дочь вела себя подозрительно: она отказывалась выходить из комнаты и сидела под пуховым одеялом в 40-градусную жару. Она также сильно похудела: при росте 177 сантиметров весила всего 47 килограммов, у нее начались резкие перепады настроения, и она часто конфликтовала с близкими.

Могила Дроздовой. Фото: «Пусть говорят»

В отчаянии, Ольга Дроздова начала обыскивать комнату дочери в надежде найти какое-то объяснение ее смерти и нашла бумаги из организации под названием «Роза мира». На них было написано: «Анастасия, твоя колыбельная — конец зимы. Твой путь начался».

Ольга вспомнила, что еще полтора года назад дочь говорила о каких-то тренингах личностного роста под названием «Роза мира». Анастасия объяснила, что эти курсы преобразят ее и сделают лучше. На них она ходила вместе с Русланой Коршуновой.

«Роза мира»

Тренинги личностного роста под названием «Роза мира» (в честь одноименного религиозно-мистического романа писателя Даниила Андреева) основал в 1999 году бизнесмен Владислав Новгородцев. До этого он работал в российском филиале американской компании Lifespring, которая называлась «Открытый форум».

Что такое Lifespring? Эта организация, которую основал в 1974 году американец Джон Хэнли. За несколько лет она стала популярным «тренингом личностного роста» в США. Как и в Lifespring, система в «Розе мира» делилась на несколько уровней: базовый курс, продвинутый и лидерская программа. Второй курс стоил дороже предыдущего, а третий курс был бесплатным, если участник приведет кого-то на первый уровень. В Lifespring инструкторы требовали, чтобы люди делились своими личными историями. Посетителям нельзя было пропускать занятия, рассказывать о том, что происходит на курсах, а на тренингах запрещалось даже выходить в туалет и носить часы. Кроме того, от участников программы требовали, чтобы те привели на тренинги своих друзей или родственников. Уже в конце 1970-х годов к организации начали подавать первые судебные иски. Рост компании резко остановился после волны негативных публикаций о психотических эпизодах и даже смертях участников тренинга. В 1980-е годы бывшие участники начали массово подавать в суд на организацию за ущерб ментальному здоровью. Lifespring никогда не признавала своей вины по многочисленным судебным искам, но откупалась от истцов крупными суммами — до 500 тысяч долларов. Доход компании в то время достигал более 15 миллионов долларов в год, а в 1989 году руководство организации заявило, что их курсы посетили более 300 тысяч человек. Психологи и эксперты по культам в 1980-е годы описывали тренинги по системе Lifespring как неэтичные и вредные для психического здоровья. По мнению специалистов, они были направлены на то, чтобы человек быстро почувствовал зависимость от курсов и терял способность к критическому мышлению и контролю над ситуацией. По такой же схеме работала и «Роза мира».

Сначала «Роза мира» была корпоративной и групповой коуч-программой, а в 2000-е годы организация стала почти полной копией Lifespring. Трехдневный курс стоил около 27 тысяч рублей (с учетом инфляции в 2025 году это более 80 тысяч). Они проходили в одном из павильонов ВДНХ в Москве.

«Я являюсь мастером в области системы мышления человека в целом. В этом мало кто разбирается, поэтому тренеров такого класса в России не больше, чем космонавтов», — рассказывал про себя Новгородцев в интервью красноярской газете «Конкурент» в 2010 году.

Заподозрив, что эти курсы как-то связаны со смертью моделей, Померанцев отправил туда журналиста под прикрытием с псевдонимом «Алекс» и снабдил его скрытой камерой. Тот рассказывал, что курсы проходили в темном помещении, где все кричали. По его мнению, это было сделано специально для того, чтобы заглушить сознание человека.

Курсы вел «лайф-коуч», который очень быстро говорил в плохо настроенный микрофон — так, чтобы ушам было немного больно, писал Померанцев. На записи в его словах можно было расслышать: «В ближайшие дни вы почувствуете дискомфорт, страх. Но это хорошо. Это внутренний барьер, который вы должны преодолеть».

В какой-то момент тренинга все находившиеся в комнате должны были встать и хором продекламировать: «Я никому не расскажу, что здесь происходит. Я не буду делать никаких записей. Я не буду опаздывать. Я не буду употреблять алкоголь во время учения».

Фото: Unsplash

В зале находилось около 40 человек — от них требовали признаться в самых тяжелых эмоциях и переживаниях. После того как коуч вывел всех участников на эмоции, он заявил, что они сами виноваты во всех несчастьях.

«Если вас уволили — ваша вина. Изнасиловали — ваша вина. Вы все полны жалости к себе», — пересказывал слова тренера Алекс. Чтобы «избавиться от образа жертвы», тренер заставлял участников разбиться на пары и поделиться теми же воспоминаниями, но принимая ответственность за них. Это могло продолжаться часами.

На одном из тренингов, как пишет Померанцев, коуч упомянул Коршунову — спросил, помнит ли кто-то ее. Увидев кивки, он сказал, что хорошо ее знал, и назвал ее «типичной жертвой». Одна из участниц тренинга, по рассказу журналиста Алекса, подняла руку и спросила: «Разве вам не жаль, что одна из ваших учениц покончила с собой?»

«Иногда лучше покончить с собой, чем не меняться. И то, что вам так жаль эту девушку, означает, что вы тоже жертва. Это был ее выбор», — ответил ей коуч․

К концу дня участникам давали домашнее задание: например, обнять 10 человек по дороге домой. С ними постоянно держали связь — Алексу, как рассказывал Померанцев, звонили и, манипулируя, звали на курсы опять. Когда журналист сказал, что у него нет денег, ему ответили: «Это твоя задача. Найди деньги. Это покажет, что ты можешь быть сильным».

Кем был «Алекс» и что он рассказывал о «Розе мира» Вероятно, «Алексом» была спецкорреспондент «Новой Газеты» Елена Костюченко. В 2019 году она опубликовала пост на своей странице в фейсбуке, где писала, что в 2008 году встретилась в Москве с британским журналистом, который рассказал, что делал фильм об истории жизни модели и ее гибели. Он объяснил, что вышел на секту, которая заманивает людей под видом курсов личностного роста. Она пошла туда под прикрытием. Костюченко писала, что была уверена, что на ее сознание секта никак не повлияет. Кроме того, ей казалось, что тренинговый центр в Москве не может быть культом. Она записалась на пятидневный тренинг, который стоил 17 тысяч рублей, и поехала в офис «Розы мира» на ВДНХ. После 12-часового тренинга, который показался Костюченко «белибердой», она решила, что просто зря потратила день. Она вспоминала, что ей все время очень хотелось спать, но она не могла уснуть на курсах, потому что периодически тренер очень громко кричал. На следующий день тренер дал участникам упражнения — они должны были оценивать друг друга и озвучить свои мысли друг о друге. На обеде одна из участниц тренинга, журналистка музыкального телеканала по имени Марьяна, сказала, что ее бесит происходящее, а тренер унижает участников. «Я помню внезапное раздражение после ее слов — как она смеет так говорить, демотивировать остальных? Я удивилась этим мыслям и этому раздражению. Потом из зала заорали, что перерыв закончен, и я, дожевывая булку, поплелась садиться. Что было дальше — я не помню. Я не помню. Мне очень страшно до сих пор, но я не помню. Хвостик этого дня и следующие два — сплошная чернота. Я помню отрывки. Помню, что я лежу на полу зала и плачу — и плачут рядом», — вспоминала Костюченко. Она запомнила, что тренер обвинял ее в том, что она «боится ответственности», и называл ее ужасным человеком. Она вспоминала, что начала говорить «не свои слова» и находилась в трансе. На третий день тренинга журналистка Марьяна, которая раньше возмущалась, сказала: «Мне очень стыдно, что я жила в отрицании, теперь я вижу истину про себя и про мир, спасибо вам». «Такое прекрасное и болезненное чувство единства. Я помню, что их всех очень любила. И что на третий день я сижу на стуле и думаю — надо встать и сказать, что у меня скрытая камера между сиськами. Стыдно врать таким замечательным людям. Я должна встать и сказать: я журналист. Я пришла разоблачать вас, но сейчас я вижу, что вы меняете мир к лучшему. Они простят меня. И я не встала — не потому, что боялась за судьбу проекта. А потому, что боялась, что меня выгонят. И я не узнаю, что дальше, не стану сильной, не изменюсь сама», — рассказывала Костюченко. На четвертый день она стала доказывать психологу и журналисту, которые с ней работали над материалом, что они неправильно все поняли и что ведущие «Розы мира» помогают людям изменить жизнь и помочь другим. А те, кто покончил с собой, — слабые люди. Тогда психолог запретила отправлять Костюченко на пятый день тренинга. «На пятом дне обещали дать новые жизненные ориентиры вместо старых — а мне бы такие очень пригодились. Мне было очень стыдно подводить ребят — там делали такую штуку про взаимную ответственность, ставили в пары и объясняли, что если один уходит с тренинга, уходит и его партнер. […] Через 15 минут после начала тренинга мне начала звонить моя куратор. Журналист взял трубку и сказал, что если она еще раз наберет этот номер, что если вообще кто-то из их ебучей конторы наберет этот номер, к ним придут менты и прокуратура. Потом уже я сама не брала трубки», — писала Костюченко. Через пару недель после посещения тренинга Костюченко обнаружила, что ее ничто не радует. Работа, книги, музыка, еда, друзья и прогулки не вызывали у нее никаких эмоций. Журналистка почувствовала отчаяние, а потом — апатию. Антидепрессанты, которые ей прописали, не действовали. Она боялась темноты, оставаться одной в квартире и даже идти до метро. Все это время Костюченко не могла работать, а еще к ней все чаще стали приходить мысли о суициде. «Я помню, как я впервые подумала — если доползти до окна, все кончится. Эта мысль была таким светом, спасительным островом. Она возвращалась. Но я уже ничего не хотела достаточно сильно, даже умереть, я была не способна на сверхусилие. Между мной и балконом было ровно три метра и одна дверь. Доползти до балкона сил не было, тело было ватным. Потом я сообразила, что наша квартира на пятом этаже, и, если я выкинусь, я могу не умереть и все продолжится, только меня положат в психушку. О психушке у меня было тогда представление, что там лежат человеческие отбросы, попасть туда — хуже, чем умереть», — писала Костюченко в своем посте. В 2019 году Костюченко писала, что она все еще испытывала последствия пребывания в психокульте. С того момента у нее несколько раз повторялись депрессивные эпизоды, и она чувствовала, что после посещения тренинга потеряла часть своей личности.

Коршунова ходила на тренинги три месяца — потом улетела в Нью-Йорк на съемки. А Дроздова посещала их целый год.

По воспоминаниям друзей, девушкам постоянно звонили из «Розы Мира». Они всегда брали трубку и иногда разговаривали часами. Подруга Коршуновой Мария рассказывала Померанцеву, что однажды, когда они вместе были в лондонском ресторане, Руслане позвонили, после чего она выбежала на улицу и начала останавливать прохожих, чтобы перешнуровать им ботинки.

Обе девушки звали на тренинги своих матерей, но те отказались. Ольга Дроздова вспомнила, как ее дочь радовалась своему прогрессу после тренингов.

«Она говорила: “Я стала гораздо увереннее. Я теперь знаю, как идти, что мне делать”. Через некоторое время она сказала мне: “Мама, иди посмотри, вот моя новая фотография”. Она открывает компьютер, и [я вижу, как] моя красивенная модельная девочка сидит в мусорном контейнере. Я говорю: “Что это такое?”, не поняла ее юмора. Она ответила: “Ну, это такое задание. На наших тренингах говорят: если ты можешь спуститься в самый низ и прочувствовать все это, значит, ты можешь многое”», — рассказала мать Дроздовой.

Через несколько месяцев, которые девушки провели в «Розе мира», друзья Коршуновой и Дроздовой заметили изменения в их поведении. Дроздова пропускала кастинги и стала замкнутой. Она то скандалила, то плакала. Коршунова стала агрессивной и впервые в жизни начала ругаться. Обе модели похудели.

«Вините модельный бизнес»

Некоторые знакомые моделей в разговорах с Померанцевым говорили, что «Роза мира» точно замешана в их смерти. Однако найти доказательства этому Померанцеву ему не удалось.

Сотрудники организации отрицали свою причастность к гибели девушек.

Владислав Новгородцев. Фото: @novgorodtsev

Руководитель «Розы мира» Владислав Новгородцев обвинил Коршунову и Дроздову в употреблении наркотиков. По его словам, Дроздова «нажиралась каждую пятницу и не помнила, где она находилась». Жена Новгородцева Татьяна, которая вела тренинги в «Розе мира», также заявляла, что гибель девушек никак не связана с их курсом.

По мнению основателя института по исследованию психокультов Рика Росса, это классическая модель поведения таких организаций. Они всегда обвиняют в случившейся трагедии не себя, а жертву. Организации, подобные Lifespring и «Розе мира», раскачивают своих посетителей на эмоциональных качелях, и для многих эти курсы «становятся наркотиком». После возвращения с тренингов эти люди чувствуют пустоту и потерянность.

Померанцеву удалось встретиться с представителем «Розы мира» Владимиром — «коучем» Дроздовой и Коршуновой. Он спросил, известны ли случаи, когда у людей была депрессия после тренингов․ Владимир сказал, что такое бывает.

«Анастасия уже была потеряна. Мы пытались ей помочь, мы действительно пытались. Но она отказалась от трансформации. Вините модельный бизнес, может быть, наркотики, но не нас», — говорил он.

Когда речь зашла о Коршуновой, он заявил, что она не могла покончить с собой. «У Русланы было то, что мы называем “откатом”. Она чувствовала себя немного странно. Она могла блуждать по городу, не понимая, что она делает. Она плакала по ночам», — сказал он. Но, по словам Владимира, к моменту, когда она вернулась в Нью-Йорк, она была в порядке.

Фамилию Владимира Померанцев не указывает, но, возможно, это Владимир Воробьев․ В интервью «Комсомольской правде» он сообщил, что говорил с Коршуновой за несколько часов до ее смерти. Он также сказал, что Коршунова испытывала к нему чувства.

Владимир говорил, что перед гибелью Коршунова позвонила ему, но он ответил, что сидит в баре, и попросил перезвонить. «Я уверен, что Руслану убили», — сказал он напоследок Померанцеву.

Коршунова. Фото: Randy Brooke / Getty Images

Этой версии придерживалась и мать Коршуновой Валентина. Она считала, что все дело в деньгах, которые причитались Руслане.

«Cекта хоть и опасна, но толкнуть Руслану на суицид не могла. Да и вообще, мою дочь убили, без сомнения <…> Виной тому — деньги. Я так и не получила ни копейки из тех миллионов, которые заработала Руслана. Все деньги забрал через суд ее агент вместе со своими адвокатами и якобы друзьями дочери, включая ее экс-бойфренда», — сказала она в разговоре с «Известиями», не уточнив имя бывшего партнера Коршуновой.

Что сейчас с «Розой мира»?

После расследования Питера Померанцева тренинговым центром заинтересовался Следственный комитет. Но никаких доказательств вины и улик против организаторов и тренеров «Розы мира» следователи не нашли. В СК расследование гибели Коршуновой назвали «гиблым делом»: модель не оставила предсмертной записки, а доказать факт доведения до самоубийства всегда очень сложно.

Но в 2011 году, после выхода расследования Померанцева, основатель «Розы мира» Владислав Новгородцев заявил, что закрывает центр. По его словам, после ажиотажа из-за гибели Коршуновой и Дроздовой от него «разбежалась вся клиентура».

«И спрашивается, из-за чего? Из-за того, что мы делали доброе дело, а какие-то супермодели, ведущие болезненный образ жизни, покончили с собой», — говорил Новгородцев в комментарии «Известиям». Он не ответил на вопросы корреспондента «Холода» о том, что он сейчас думает о смерти моделей и претензиях к «Розе мира».

Владислав Новгородцев. Фото: @novgorodtsev

Но на самом деле после закрытия «Розы мира» Новгородцев продолжил свою деятельность, то есть просто сменил название тренингов: сначала на «Новгородцев Education», а теперь — «Новгородцев PRO». В соцсетях он называет себя тренером и коучем с 28 годами опыта и 37 тысячами учеников. На его сайте рекламируются тренинги по той же системе Lifespring: базовый, продвинутый и мастерский курсы (который раньше назывался «лидерским»).

Новгородцев обещает, что его тренинги помогут тем, у кого нет энергии для жизни и проблемы со здоровьем, людям, у которых есть финансовые проблемы или долги. Также он приглашает записаться на базовый курс людям с проблемами в отношениях и тем, кто постоянно работает.

Отзывы про деятельность «Новгородцев Education» варьируются от восторженных до резко негативных. Некоторые пользователи пишут, что рекомендуют всем пройти эти курсы и что они изменили их жизнь к лучшему. В других рецензиях тренинги Новгородцева и его самого обвиняют в грубом обращении с клиентами, в примитивности курсов и раскачке эмоций людей, которая может привести к усугублению психологических проблем.

