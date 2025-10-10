Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой

Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах

Двухлетний Оливер Стауб был на отдыхе со своей семьей, когда в их машину врезался грузовик. В результате аварии мальчик получил травмы, которые считаются «несовместимыми с жизнью»: его череп был отделен от позвоночника и спинного мозга. Врачи сообщили родителям, что их сын умрет в течение нескольких дней. О своей истории семья Стаубов рассказала на собственном сайте, посвященном чудесному спасению сына.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Когда профессор неврологии, заведующий кафедрой нейрохирургии Чикагского медицинского университета Мохамад Байдон впервые увидел снимки Оливера после автомобильной аварии, он отнесся к ним скептически и спросил, жив ли этот ребенок. «Позвоночник был полностью перерезан», — вспоминает Байдон.

Авария произошла 17 апреля 2025 года, когда Оливер вместе со своими родителями и братьями-близнецами ехал навестить семью своей матери в Мексике. В их минивэн врезался бронированный автомобиль. За рулем была мать Оливера Лаура Стауб-Гарсия — она получила черепно-мозговую травму, а ее рука оказалась раздроблена. У отца — Стефана Стауба — были сломаны ребра.

«Беззащитный, слабый старик» В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив Криминал 10 минут чтения

Близнецам повезло больше. У пятилетнего Себастьяна был небольшой порез на лбу, а его близнец Джулиан и вовсе не пострадал. В то же время Оливер, сидевший на заднем ряду, сгорбился в автокресле, его голова была в неестественном положении, а глаза полуоткрыты.

«Я был уверен, что он мертв», — рассказал позже отец мальчика.

Тетя Оливера, которая ехала в другой машине, делала мальчику искусственное дыхание, пока его везли в отделение неотложной помощи, а затем ребенка на самолете доставили в больницу в Мехико.

более $1 миллиона составили расходы на лечение Оливера

Там врачи сказали родителям, что Оливер не проживет и недели и предложили пожертвовать его органы, на что семья была готова согласиться. Однако, когда они пришли попрощаться со своим ребенком, ему неожиданно стало лучше. Тогда врачи изменили свой прогноз, сообщив, что мальчик, вероятно, выживет, но останется парализованным ниже шеи до конца жизни.

Вынужденная миграция

Лететь домой в Германию Оливеру все еще было опасно, а счета за лечение росли. Поэтому его семья приняла решение выставить свое жилье в Европе на продажу и остаться в Мексике у родителей Лауры, в доме которых для мальчика оборудовали комнату.

Оливер в больнице. Фото: Our Journey with Oliver

«Это было болезненное решение. Мы уехали с чемоданами на пять недель отпуска и больше не вернулись», — вспоминает отец мальчика.

Через 39 дней Оливера выписали из больницы с шейным ортезом и трахеальной трубкой. Тем не менее жизнь мальчика оставалась под постоянной угрозой.

«Доктор Байдон сказал нам, что он может умереть, просто чихнув», — рассказала мать Оливера.

Тем не менее родители мальчика были полны решимости бороться за его жизнь, в то время как врачи оставались настроены максимально скептически. «Он никогда не заговорит. Он никогда не будет пить, он никогда не будет есть», — говорили они. Однако медики снова ошиблись.

Первую ИИ-актрису возненавидели Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике Мир 7 минут чтения

Даже доктор Байдон, который был известен своими исследованиями в области лечения травм спинного мозга с помощью стволовых клеток, казалось, до конца не верил в успех. «Он сказал: “Я ничего не могу вам гарантировать. Это очень тяжелый случай. Я могу обещать, что смогу осмотреть его”», — вспоминает Лаура.

Однако медики снова ошиблись

Тогда семья столкнулась с новой проблемой: кроме уже накопившихся медицинских счетов, было необходимо оплатить транспортировку Оливера в больницу в американском Чикаго, для чего требовалось более 300 тысяч долларов.

Чтобы собрать деньги, Стаубы создали страницу на краудфандинговом сайте GoFundMe, а затем связались с благотворительным фондом бывшего профессионального футболиста Тони Крооса. Там согласились оплатить все расходы, общая сумма которых в итоге превысила миллион долларов.

Невероятное спасение

11 июля Байдон вместе с командой врачей Чикагского медицинского университета провели первую из двух операций, целью которых было стабилизировать череп Оливера и восстановить его соединение с позвоночником.

Оливер до аварии. Фото: Our Journey with Oliver

По словам врачей, операция была чрезвычайно рискованной, а угроза жизни ребенка сохранялась и в первые дни после нее. По словам Байдона, сердце мальчика в какой-то момент остановилось, но врачам удалось запустить его снова. Уже спустя несколько дней Оливер удивил медиков.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

Как рассказал Байдон, мальчик начал двигать правой рукой, но большинство врачей сочли это просто спазмом. Однако с течением времени двигательная активность ребенка росла, вскоре он смог сжать пальцы родителей, а затем пошевелить пальцами другой руки и ног.

«Это было просто чудом, которое превзошло все наши ожидания», — говорит Байдон.

В августе Оливер вместе с семьей вернулся в Мексику, где Стаубы арендовали дом в штате Мичоакан. Родители утверждают, что с каждым днем состояние мальчика улучшается. Он проходит курс физиотерапии и начал двигать левой рукой.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

По словам специалистов, в конце октября родители Оливера, вероятно, смогут снять с него шейный воротник. Они надеются, что однажды он сможет дышать без аппарата искусственной вентиляции легких. Возвращение способности самостоятельно ходить остается мечтой, но родители Оливера полны оптимизма.

В следующем году Стаубы планируют снова отвезти Оливера в Чикагский университет для участия в исследовании лечения стволовыми клетками, которое проводит Байдон. Последний снова предупреждает, что нет никаких гарантий того, что состояние Оливера продолжит улучшаться. Однако он тут же оговаривается, что мальчик уже доказал, что до сих пор врачи ошибались в прогнозах в его отношении «на каждом этапе».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности