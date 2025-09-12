Худший авторынок мира прямо сейчас

Автомобильная отрасль России переживает самый тяжелый кризис за последние годы — продажи новых машин обвалились на рекордные 28% за полгода и, по прогнозам, скоро спад перевалит за 30%. Ни одна страна мира не показывает таких катастрофических цифр. Уже закрылись 200 автосалонов, дилеры предлагают скидки до трех миллионов рублей, лишь бы избавиться от «залежавшихся» машин, а к концу года из-за кризиса без работы могут остаться 150 тысяч человек. Аварийная остановка — в материале «Холода».

Некоторые аналитики надеялись, что с приходом лета спрос оживится — но значительного роста продаж не случилось. По данным Минпромторга, с января по июнь в России продали 607478 новых машин. Годом ранее за тот же период было продано 844662 — разница более чем ощутимая.

1 трлн может потерять российский бюджет из-за кризиса на автомобильном рынке

Ситуация вроде бы не новая: похожие просадки случались в 2015 и 2020 годах. Но тогда рынок быстро приходил в себя, а эксперты объясняли произошедшее мировыми кризисами или нестабильностью российской экономики. Сейчас же, по словам экспертов, все по-другому.

«Продаж мало у всех дилеров, продавцов, у частных перепродавцов. Если вы приедете на таможню, естественно, вы увидите там машины, но временной лаг — порядка двух месяцев. Сейчас заезжает то, что было куплено в конце февраля. Машин, которые не могут распродать, действительно много», — говорит эксперт по автоподбору и автоблогер Кирилл Чернов.

С начала года уже закрылись около 200 автосалонов — это примерно 5% от всех дилеров, которых в России насчитывается около четырех тысяч, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петра, скидки у дилеров уже доходят до трех миллионов рублей — лишь бы поскорее избавиться от запасов на складах.

Война и китайцы

Проблемы с автопродажами начались еще в 2022 году. Тогда на фоне войны в Украине, санкций и инфляции объемы продаж на российском авторынке рухнули на 59%. Если в 2021 году россияне купили 1,67 миллиона машин, то через год — всего 687 тысяч.

Более 100% составляет наценка на стоимость нового авто в России из-за различных ограничений

Когда в марте 2022 года США и ЕС запретили поставки «роскошных» моделей в Россию (дороже 50 тысяч евро), западные бренды один за другим начали приостанавливать работу своих российских заводов и уходить с российского рынка, официально объясняя все проблемами с поставками. Уже к первому кварталу 2023 года доля проданных новых европейских, американских, японских и корейских машин на рынке упала с 67% до 6%.

Из-за наступившего дефицита запчастей в марте 2022 года российские власти впервые за 20 лет легализовали параллельный импорт. Но даже с учетом альтернативных поставок и услуг перегонщиков покупка западных моделей стала проблематичной — налоги, наценка и транспортировка увеличили возможную цену автомобиля практически в два раза. В 2025 году популярные модели авто из Европы, как правило, нельзя найти дешевле четырех миллионов рублей, учитывая все пошлины и услуги по доставке.

Из чего складывается стоимость авто в России? В 2025 году покупка нового европейского автомобиля для россиян оборачивается переплатой более 100% к его изначальной цене. При ввозе машины в Россию за нее нужно заплатить таможенный сбор и пошлину, которые обойдутся примерно в четверть стоимости авто. К этому прибавляется утилизационный сбор, который обойдется больше чем в полмиллиона рублей, плюс расходы на оформление документов. Если же автомобиль привозит брокер и передает клиенту «под ключ», сумма становится еще выше: сверху добавляются НДС, акциз, доставка, наценка дистрибьютора и возможные дополнительные платежи, если при растаможке возникнут сложности. Для подержанных автомобилей налоги и сборы будут считаться по-другому: машины старше трех лет и старше пяти лет облагаются по отдельным схемам.

Поэтому в 2023 году, когда рынок начал восстанавливаться от шока и продажи взлетели на 69% по сравнению с 2022-м, Россию наводнили китайские машины, а уже к 2023 году их доля выросла с 8,9% до 42%.

Крах иллюзий

В 2024 году для переживших кризис автодилеров наконец наступила небольшая передышка — продажи новых автомобилей по итогам 12 месяцев выросли на 39%. Китайские компании развернули сборку автомобилей в России, а многие модели азиатских марок полюбились россиянам.

По прогнозу аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия», уже в 2026 году рынок должен был восстановиться и выйти на уровень довоенных продаж. Но пока говорить об этом преждевременно — уже в январе 2025 года продажи вновь начали стремительно падать.

На этот раз, по словам экспертов, это лишь начало долгого затяжного кризиса. Дело в том, что предыдущие падения были вызваны в основном внешними признаками — войны, карантин. Россияне быстро отходили от шока, привыкали к новым условиям и вновь начинали покупать авто. Однако в 2025 ситуация изменилась: теперь проблемы внутренние.

Российская экономика находится на пороге потребительского кризиса: зарплаты россиян не успевают за ростом цен. Покупательская способность падает по всей России: доля тех, кому денег не хватает даже на базовые нужды, растет, поэтому все больше россиян просто отказывают себе в покупке новых автомобилей. Тем более что даже Lada Granta, стоившая в 2021 году от 532 тысяч рублей, к 2025-му подорожала до 750 тысяч.

Высокие кредитные ставки не позволяют поддерживать рынок даже кредитными средствами: нынешние условия для россиян неподъемные. По словам автоэкспертов, изначально повышение ключевой ставки задумывалось как охлаждение рынка, но в итоге привело к его полной заморозке. Так, объем автокредитов в первые пять месяцев 2025 года сократился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основная часть населения сейчас покупает машину в крайних случаях — ДТП, серьезная поломка и так далее», — объясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

На продажи повлияла и скудность предложения. Тренд на китайские автомобили в 2024 году быстро пошел на спад — по оценкам аналитиков, доля таких китайских марок, как Haval, Chery, Geely и их суббрендов, за последний год снизилась на 7−10%, а с января по апрель 2025 года поставки из КНР в целом сократились на 47% к тому же периоду прошлого года.

Скидки на новые китайские автомобили уже дошли до 37%. Более того, россияне даже начали избавляться от недавно приобретенных китайских машин — за 2024 год число объявлений о продаже таких авто выросло в два раза. При этом многим моделям выставленных на продажу машин нет и двух лет. Зачастую причина продаж новых китайских машин — в их качестве: потребители недовольны им. По мнению экспертов, примерно 20–25% продавцов поняли, что китайские автомобили все-таки не оправдывают их ожидания.

К проблемам потребителей добавилось и повышение сборов за утилизацию импортных автомобилей и оборудования на 70–85% в конце 2024 года, а также заявление Минпромторга, что до 2030 года ставка будет повышаться на 10–20% ежегодно.

Lada никому не нужна

Одной из главных жертв обвала автомобильного рынка оказались российские автомобили, особенно Lada. С августа 2024 года продажи компании в России снизились на 28,4%, согласно данным «Автостата».

Все ключевые модели «АвтоВАЗа» потеряли покупателей. Granta продавалась на 31% хуже, чем в прошлом августе, Niva Legend — на 19%, а продажи Vesta рухнули сразу на 43%. Чтобы распродать прошлогодние стоки, «АвтоВАЗ» даже предлагал щедрые скидки: на Lada Vesta 2024 года — минус 200–240 тысяч рублей при цене базовой комплектации в 1,6 миллиона, на Niva — минус 100 тысяч, на Granta — 50 тысяч.

Но, видимо, акции не особенно помогли, ведь уже в июле «АвтоВАЗ» сообщил, что впервые с 2022 года сотрудники компании могут перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за «ситуации на рынке»: высокой ключевой ставки, ужесточения условий по автокредитам и большого объема импортных машин, ввезенных в 2024 году.

«Скидки не особо помогают. Недавно встречались ассоциацией дилеров бренда, и там прозвучали оценки, что на складах по-прежнему стоит более 300 тысяч автомобилей, из них треть — Lada, — признается один из дилеров. — На складской площадке не осталось места, Lada некуда ставить».

По итогам первого полугодия Lada вошла в пятерку самых пострадавших от кризиса популярных брендов. Сильнее продажи снизились только у Solaris — падение составило почти 70%, китайских Omoda — 54%, Changan — 43,5% и Geely — минус 38%. При этом доля Lada на рынке опустилась ниже 25%, хотя еще в прошлом году компании принадлежало не менее 30%.

Цена провала

В июле 2025 года в России было продано 120,6 тысячи новых легковых машин — на 11,4% меньше, чем годом ранее. В августе продажи составили 125,3 тысячи, что уже на 19% ниже уровня прошлого года. К концу 2025 года Минпромторг прогнозирует падение российского авторынка на 40%.

«Это не падение, он прямо грохнулся. И мы считаем, что это очень серьезная вещь», — комментирует ситуацию с авторынком президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Экономические и геополитические факторы не способствуют развитию нашего рынка в привычном формате. Продажа автомобилей теперь не является основным фактором устойчивости бизнеса. И те автодилеры, которые все еще базируют свой бизнес на купле-продаже машин, действительно испытывают очень серьезные сложности, — рассказали в пресс-службе ГК «Рольф».

до 150 тысяч человек могут остаться без работы из-за кризиса

Для стимуляции продаж в России уже задумались о законодательных ограничениях — например, РОАД продвигает повышение налога на автомобили старше 15 лет, чтобы россияне чаще избавлялись от старых машин. Путин же только призвал россиян покупать отечественную продукцию, даже если она «немного дороже», и заявил, что закупка автомобилей за рубежом может привести к потере суверенитета.

По оценкам дилеров, в сентябре российский авторынок может ожидать рекордное падение. Как минимум треть автосалонов завершит год с убытками, государственный бюджет лишится около триллиона рублей налогов, а без работы могут остаться до 150 тысяч человек. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) допускают, что в 2025 году авторынок откатится к показателям девятилетней давности.

