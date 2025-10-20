Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны

Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры

27-летняя Марина Левандовская училась на врача в Саратове и никогда не была за рубежом. После начала полномасштабной войны она с мужем уехала за границу. Они обосновались в Амстердаме, где ее муж нашел работу, а через полгода взяли квартиру в ипотеку. Левандовская рассказала «Холоду», как им удалось купить жилье в одном из самых дорогих городов Европы.

Я выросла в Тамбове, а в 2016 году поступила в медицинский университет в Саратове и переехала туда. В феврале 2022 года мы с моим будущим мужем Владимиром сразу решили, что надо переезжать за границу. Но я училась на последнем курсе, поэтому сперва мне нужно было получить диплом.

В июне я окончила университет. Обычно выпускники медицинских вузов выбирают специальность и поступают в ординатуру, но я не стала даже подавать документы туда, потому что мы уже готовились к переезду. И так получилось, что я ни дня не работала по образованию, хотя очень хотела быть врачом.

Вскоре объявили мобилизацию. Как врач, я тоже являюсь военнообязанной, и мы не понимали, что нас ждет, поэтому мы взяли нашу собаку и улетели в Стамбул — к тому моменту мы уже поженились. Через полгода мы изучили плюсы и минусы разных стран, и выбор сузился до Великобритании и Нидерландов. Вова — software-инженер, поэтому мы смотрели на страны, где развита IT-сфера и есть возможность через пять лет податься на ПМЖ, а затем и на гражданство.

В России женщины-врачи получают военно-учетную специальность (ВУС). Женщины с ВУС находятся в запасе и по закону могут быть призваны в армию, но в 2022 году во время мобилизации в Минобороны РФ заявили, что призыва женщин нет даже «в планах на будущее». По состоянию на 2025 год женщин с ВУС не призывали на войну, но они могут по собственному желанию подписать контракт на службу.

У разработчиков очень большие зарплаты

Вова стал искать работу в этих странах. Вскоре он увидел в инстаграме рекламу митапа IT-компании из Нидерландов в Стамбуле. Это встреча, на которой представители компании рассказывают о своих проектах и продуктах.

В день мероприятия в Стамбуле был ураган, а мы жили далеко от центра, поэтому муж не хотел туда идти. Но я сказала: «Нужно поехать — вдруг тебе понравится. Развеешься, познакомишься с людьми». В итоге он съездил на встречу и вернулся в полном восторге: ему очень понравился продукт и то, чем занимается компания. В тот же день он откликнулся на вакансию в Амстердаме, а потом прошел все этапы собеседования и получил оффер.

Владимир. Фото: предоставлено Мариной

Мужу всего 26 лет, но он очень хороший специалист в своей сфере. Поэтому ему всегда легко было найти работу. У разработчиков большие зарплаты даже в России: если сравнить с доходом врачей или учителей, то разница огромная.

Компания мужа наняла организацию, которая занималась всеми документами и вопросами по переезду. С нами работал человек, который говорил, какие документы нужно подготовить, чтобы оформить визу highly skilled мигранта (HSM), и записывал нас в консульство. Нам оставалось только предоставлять документы и приехать туда в нужный день. Это было небыстро, но мы получили все без проблем.

Покупать выгоднее, чем снимать

Осенью 2023 года мы переехали в Амстердам. Работодатели мужа оплатили отель на месяц, чтобы мы могли найти постоянное жилье. Потом мы быстро сняли квартиру за 2400 евро в месяц (около 230 тысяч рублей. — Прим. «Холода»). А вскоре узнали, что с визой HSM мы имеем право взять ипотеку через полгода после заключения контракта с работодателем.

В Нидерландах выгоднее платить за ипотеку, чем за съемное жилье. Тут низкая ставка по ней: еще пару лет назад можно было взять квартиру под 1–2% годовых. Кроме того, здесь можно претендовать на налоговый вычет по ипотеке, если это единственное жилье и вам меньше 35 лет. В нашем случае, например, могут вернуть примерно четверть уплаченных за год процентов.

Через год мы начали узнавать про ипотеку, потому что отдавать столько денег за аренду было неприятно. Особенно с учетом того, что в Саратове мы снимали квартиру в 10 раз дешевле.

Марина с мужем. Фото: предоставлено героиней

Многие коллеги Вовы к тому моменту уже купили квартиры, и мы взяли у них контакты ипотечного консультанта (адвайзера) и риелтора. Адвайзер нужен, чтобы рассчитать, на какую сумму банк может выдать вам ипотеку. Если в России банк решает, давать ли тебе ипотеку на конкретную недвижимость, то здесь сначала нужно узнать, квартиру по какой цене ты можешь себе позволить, и уже с этой информацией искать жилье. И, собственно, эту сумму вам и называет адвайзер.

Покупка квартиры — это аукцион

Нам было важно, чтобы квартира была в новом доме с лифтом, потому что у нас французский бульдог, которому из-за особенностей породы нельзя прыгать по лестницам. Желательно площадью от 70 квадратных метров и чтобы там была ванна. В Нидерландах это редкость — обычно здесь душевые кабины. Еще мы хотели, чтобы рядом было парковочное место, потому что собирались купить машину.

В центре почти нет нового жилья, поэтому мы рассматривали более удаленные районы. Из видео на ютубе мы узнали про район Айбург (расположен на искусственно возведенных островах на озере Эймер. — Прим. «Холода») и съездили туда. Покатались по нему на велосипедах и поняли, что он нам подходит. К тому же от дома до центра всего 15 минут на трамвае.

В прошлом году я устроилась на работу проджект-менеджером и уволилась через месяц

В Нидерландах жилищный кризис: желающих приобрести жилье гораздо больше, чем квартир. Поэтому почти всегда жилье продают посредством аукционов: если на квартиру за 500 тысяч евро 20 желающих, выиграет тот, кто предложит за нее больше денег. Чтобы не переплатить, нам и понадобился риелтор. Его услуги обходятся примерно в три-пять тысяч евро (около 290–480 тысяч рублей. — Прим. «Холода»), или они берут комиссию — 1% от стоимости квартиры.

Мы сходили где-то на пять просмотров. Та квартира, которая понравилась нам больше всего, продавалась за 550 тысяч евро (52,6 миллиона рублей). Мы предложили за нее больше, и стали ждать решения владельцев. Потом мы несколько раз повышали предложение через риелтора: сначала на 5000 евро, потом на 10 тысяч. В итоге мы подняли стоимость квартиры на 15%, до 632 тысяч евро (60,5 миллиона рублей. — Прим. «Холода»).

Район Айбург в Амстердаме. Фото: предоставлено Мариной

Вскоре нам позвонила агент и сказала, что если мы добавим еще 2000 евро, то квартира наша. Мы согласились. Это очень редкая история для Амстердама: многие люди месяцами пытаются выиграть оффер, и у них не получается.

Слишком много тратим

Чтобы оформить ипотеку, нужно было подтвердить, что с момента трудоустройства мужа прошло полугода. Еще нужен был действующий ВНЖ, документы от работодателя и выписки о зарплате — ничего сверхъестественного не требовалось. Потом мы подписали у нотариуса предварительный договор купли-продажи, и через полтора месяца в день передачи ключей подписали уже финальный документ.

У нас не было проблем из-за российских паспортов: ни у адвайзера, ни у риелтора не было вопросов про гражданство. Многие переехавшие по визе HSM зарабатывают больше местных жителей, которым зачастую даже сложнее купить здесь жилье.

Квартира Марины и Владимира. Фото: предоставлено героиней

Мы взяли ипотеку на 30 лет под 3,9% годовых — это считается высокой ставкой, но что поделать, сейчас она выросла. Мы платим за нее 3000 евро в месяц (287 тысяч рублей. — Прим. «Холода»). Мы не можем досрочно выплатить ипотеку раньше, чем через 10 лет: в год нельзя платить без штрафа сумму больше 10% от нее.

В декабре 2024 года мы переехали. Квартира находится в доме 2012 года постройки, ее площадь — 92 квадратных метра. Мы не искали такую большую квартиру, нам просто повезло. Там было уже почти все готово для жизни, оставалось только перевезти мебель: здесь почти никогда не продают и не сдают меблированное жилье.

За электричество, отопление и воду мы платим до 200 евро в месяц (чуть больше 19 тысяч рублей. — Прим. «Холода»), примерно столько же уходит на обслуживание дома. На собаку, медицинскую страховку и интернет ежемесячно уходит примерно 500–800 евро (48–76,5 тысяч рублей. — Прим. «Холода»).

В Нидерландах не самые дешевые продукты. Помню, сперва меня шокировало, что килограмм куриного филе стоит 18 евро (1700 рублей. — Прим. «Холода»). Но зато здесь все качественное. На продукты мы тратим около тысячи евро в месяц. Когда я рассказала об этом в инстаграме, многие мне написали, что это слишком много. Но нам так комфортно: когда мы решали покупать жилье, мы все рассчитали, чтобы не приходилось ужиматься. При этом мы почти не ходим в рестораны и кафе, чаще готовим дома.

Все счастливы и не перерабатывают

Я начала учить нидерландский, и сейчас знаю его примерно на уровне A2, то есть могу читать объявления, понимать рекламу. Но говорить мне пока сложно. К счастью, в Амстердаме почти все знают английский и сразу переходят на него, когда видят, что ты не очень хорошо знаешь местный язык. Обычно иммигранты учат его для сдачи экзамена на гражданство. Впрочем, это не самый сложный язык, в нем много общего с английским и немецким, и если ты знаешь один из них, то все становится проще.

Интеграция в местное общество пока дается нам сложно. Мы оба интроверты, к тому же говорить с незнакомцами на новом языке еще тяжелее. С местными жителями мы максимум здороваемся в подъезде или немного болтаем на собачьей площадке. Зато мы общаемся с другими иммигрантами: большинство коллег Вовы тоже русскоязычные, и у него появились приятели на работе.

Фото: предоставлено Мариной

Амстердам мне нравится, хотя в центре грязно и очень много туристов — особенно в квартале красных фонарей и на улицах с кофешопами. Но чем дальше от центра, тем чище, приятнее и комфортнее там находиться. Мы были и в других городах Нидерландов — они красивые и ухоженные, похожи друг на друга. Многие жалуются на погоду, но не так уж тут дождливо. Мне комфортно в таком климате.

Местные жители очень расслабленные: у них нет такой гонки, как у нас, они не стремятся успеть ко всем дедлайнам и работать до ночи. Здесь у людей есть тот самый work-life balance (баланс между работой и личной жизнью. — Прим. «Холода»), о котором все мечтают. В России тебе никогда никто не улыбается, а здесь гуляешь летом по набережной — и все вокруг счастливые и довольные.

Меня радует, что я стала часто путешествовать. До нашего переезда в Стамбул я ни разу не была за границей, а с тех пор, как мы живем в Нидерландах, я побывала на Майорке, Кипре и два раза ездила в Париж. Еще мы с Вовой летали в Казахстан и Дубай.

Большие возможности

Несмотря на то, что я получила диплом врача, я не хочу здесь работать в медицине. Пока у меня нет желания проходить сложную и дорогую процедуру подтверждения российского диплома. Без ординатуры я все равно смогу работать только врачом-ассистентом (ANIOS), а чтобы стать акушером-гинекологом, как я хотела в России, нужно учиться еще лет шесть. В прошлом году я устроилась на работу проджект-менеджером и уволилась через месяц: на собеседовании обещали интересную работу и дружелюбный коллектив, но на деле там не было ни того, ни другого. Поэтому сейчас я просто «счастливая домохозяйка», а дальше будет видно.

Если я окажусь в жизненной ситуации, когда мне нужно будет работать, я обязательно куда-то устроюсь. А пока я начала вести блог о жизни Амстердаме. Со временем у меня появилось много подписчиков, которые живут здесь. Почти каждый день мне пишут и предлагают встретиться.

Фото: предоставлено Мариной

Я поняла, что в эмиграции людям сложно искать новые знакомства. Поэтому решила организовать несколько встреч, чтобы все могли познакомиться и найти новых друзей. Несколько раз в месяц мы собираемся с моими подписчиками и придумываем, как будем проводить время. У нас был пикник в парке, бранч, мы играли в настольные игры.

В последний раз ходили в порнотеатр — актеры занимались сексом на сцене и танцевали. Мы пошли туда скорее в шутку, поэтому сидели на дальнем ряду и смущенно смеялись. Мы не пожалели, что сходили: теперь у нас есть веселая история, чтобы рассказывать другим, но «шоу» не очень интересное, я бы не стала всем советовать этот театр.

