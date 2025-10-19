«Cамая страшная серийная убийца в стране»

Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому

Кэтлин Фолбигг посадили в тюрьму на 40 лет за убийство четверых детей. Ее вину якобы доказали записи из дневника, где она писала, что боится стать плохой матерью. 20 лет спустя появились убедительные доказательства ее невиновности, но даже после этого ее не хотели выпускать на свободу. История «самой ненавистной женщины» Австралии — в материале «Холода».

Кэтлин Фолбигг родилась в Австралии в неблагополучной семье. Ей не было и двух лет, когда отец зарезал ее мать: он напился и нанес ей 24 удара ножом. Кэтлин попала в чужую семью, где ее избивала приемная мать. Девочке было тяжело дома, и, когда ей было восемь лет, детский психолог посоветовал ей вести дневник, чтобы выплескивать свои эмоции.

В 18 лет Кэтлин познакомилась с Крейгом Фолбиггом, а через два года они поженились. В 1989 году у них родился сын Калеб. Родители сразу заметили, что ему было тяжело есть — как будто не хватало дыхания. Ребенка показали педиатру, и тот обнаружил у него ларингомаляцию, довольно распространенную аномалию развития гортани. Бывает, она исправляется сама собой к первому году жизни, а в других случаях может потребоваться простая операция.

Калеб. Фото: Channel 4 News / Youtube

Однажды ночью Крейг, как он вспоминал спустя годы во время судебного процесса, проснулся от криков Кэтлин. Он подбежал к жене и увидел, что у Калеба, которого она держала на руках, посинели губы. Родители вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Калеб умер на 19-й день жизни.

«Это снова случилось»

Через полтора года у них родился второй сын, которого назвали Патриком. Крейг уволился, чтобы проводить больше времени с сыном, а через три месяца, убедившись, что ребенок здоров, вышел на новую работу.

Однако вскоре Крейга снова разбудил «душераздирающий крик». Он прибежал в спальню к ребенку, где его уже держала на руках жена — Патрик был без сознания. Родители вызвали скорую, и Патрика удалось спасти. Врачи назвали случившееся «очевидным жизнеугрожающим событием» — этот медицинский термин использовали для описания состояния, когда ребенок внезапно перестает дышать или теряет сознание, но потом приходит в норму.

Крейг еще два года не мог оправиться от потери ребенка и был совершенно равнодушен к жене

Следующие два месяца Кэтлин ни на шаг не отходила от сына. У Патрика случались похожие эпизоды, из-за чего его часто отвозили в больницу. Кэтлин позже рассказывала, что в то время ей было очень тяжело: она была раздражена и подавлена. Но, как вспоминал ее муж, она никогда не срывалась на ребенке.

13 февраля 1991 года Крейгу на работу позвонила жена с криком «Это снова случилось!» Он приехал домой и увидел, что восьмимесячный Патрик лежит в кроватке. Он взял сына на руки и постарался провести реанимацию, а затем вызвал скорую, но Патрик все же умер.

Патрик. Фото: Channel 4 News / Youtube

За два года Кэтлин и Крейг потеряли двух сыновей. Вскрытие показало, что оба ребенка умерли по естественным причинам: Калеб от синдрома внезапной детской смерти (СВДС), а Патрик — из-за респираторного заболевания, которое вызвало эпилептические припадки.

Матрас с датчиком

Со смерти Патрика прошло полтора года, когда у Фолбиггов родился третий ребенок — девочка Сара. «Появление Сары не было попыткой заменить кого-то. Кажется, я просто хотела доказать себе, что могу стать хорошей мамой», — вспоминала Кэтлин Фолбигг спустя годы.

Вскоре родители заметили, что у Сары проблемы со сном: даже ночью она спала максимум три часа. Благотворительная организация по борьбе с СВДС подарила паре матрас с датчиком, который тогда рекомендовали детям с риском апноэ во сне (состояние, при котором спящий человек внезапно ненадолго перестает дышать).

Датчик срабатывал каждый раз, когда ребенок не шевелился длительное время. Крейг вспоминал, что громкие сигналы звучали почти каждую ночь, но это всегда была ложная тревога. По его словам, эти звуки сильно давили на психику Кэтлин.

Большую часть дня Крейг проводил на работе, а Кэтлин сидела с Сарой. Крейг спустя годы говорил на суде, что датчики на матрасе настолько сильно раздражали жену, что она готова была его выбросить. В конце концов Кэтлин не выдержала и, когда Саре было чуть больше двух месяцев, ненадолго вышла на работу.

Сара. Фото: Channel 4 News / Youtube

30 августа 1993 года Сара умерла в возрасте 10 месяцев. В ту ночь родители не использовали матрас с датчиками. Вскрытие показало, что Сара умерла по той же причине, что и Калеб, — синдром внезапной детской смерти. «Она была уже старше Патрика, и мы думали, что нам удастся ее уберечь», — вспоминала Кэтлин Фолбигг.

Причина смерти не установлена

После смерти Сары отношения Крейга и Кэтлин ухудшились. Как признавал Крейг, он еще два года не мог оправиться от потери третьего ребенка и был совершенно равнодушен к жене. Тогда Кэтлин поставила ему ультиматум: либо он обращается за помощью к психологу, либо они разводятся. Супруги несколько раз расставались, но снова сходились.

В мае 1996 года Кэтлин предложила мужу снова попробовать завести ребенка. 7 августа 1997 года у них родилась девочка Лора. Она была здорова, но на всякий случай в первые дни жизни ее забрали на обследование в специальную лабораторию по изучению сна. Позже ее разрешили забрать домой, но прикрепили к ее телу датчики — результаты измерений выводились на монитор. Этот аппарат тоже издавал громкие звуки, которые нервировали Кэтлин.

Спустя пару месяцев, как позже вспоминал Крейг, Кэтлин перестала использовать аппарат в дневное время, но подключала его ночью. Кэтлин раздражало, что, если монитор был включен, ей целыми днями приходилось слышать громкие сигналы тревоги, которые оказывались ложными. При этом именно Кэтлин чаще всего подходила к ребенку, когда срабатывали датчики.

Около года Лора чувствовала себя хорошо и даже успела сделать первые шаги. Тем временем атмосфера в семье была напряженной: супруги спали в разных комнатах, а однажды, как вспоминал Крейг, Кэтлин кричала на дочь и случайно сбила ее с ног.

Лора. Фото: Channel 4 News / Youtube

1 марта 1999 года полуторагодовалая Лора внезапно умерла. В последние часы жизни с ней была Кэтлин, пока Крейг был на работе. Сначала врачи называли причиной смерти вирусную инфекцию, которая поразила сердце, но после вскрытия пришли к другому выводу.

Судебно-медицинские эксперты не стали указывать причину смерти: узнав о судьбе других детей Фолбиггов, врач, проводивший вскрытие, насторожился. Он заподозрил Кэтлин в причастности к смерти Лоры, хотя никаких следов насилия на теле ребенка не было. Он рассказал о своих подозрениях полиции, и в том же году началось расследование.

Дочь своего отца

Версия о том, что Кэтлин причастна к смерти детей, могла показаться правдивой: она каждый раз находила их мертвыми, а ее муж в это время был либо на работе, либо спал. Крейг говорил в суде, что разбудить его не мог даже «взрыв бомбы».

Кэтлин в суде в 2004 году. Фото: Fairfax Media / Getty Images

Крейг стал помогать следствию. Он нашел дневники Кэтлин и, решив, что они помогут в расследовании, без спроса передал их полиции. Это стало роковым решением: 19 апреля 2001 года Кэтлин Фолбигг арестовали. Ей предъявили обвинения в убийстве четырех детей.

Записи из дневников Кэтлин легли в основу ее обвинения. Она писала, что у нее постоянный стресс и что она боится потерять еще одного ребенка. Самые яркие выдержки прокурор зачитывал на суде в апреле 2003 года, чтобы доказать вину Кэтлин.

Цитаты из дневников Кэтлин Фолбигг: «Мне от Сары хотелось лишь одного: чтобы она заткнулась. И однажды она замолчала». «Надо как-то снять стресс. Я начинаю вымещать его на ней. Плохой поступок. Когда такое случается, возникают плохие мысли. Это больше никогда не повторится». «Глубоко подавлена и разгневана на саму себя. Я перешла черту. Сорвалась на ней. Я кричала с такой яростью, что всерьез напугала ее. С тех пор она не перестает плакать. В какой-то момент стало совсем невыносимо — я едва не швырнула ее на пол и не ушла. Но все же мне хватило сил сдержаться: я просто положила ее и отошла. Ушла в свою комнату и оставила ее плакать».

Некоторые записи показывали, что Кэтлин постоянно тревожилась и страдала от накопившейся усталости: «Отлучилась всего на пять минут, но показалось — на целую вечность. Я чувствую себя худшей матерью на свете. Меня охватил ужас при мысли, что и она меня покинет. Как Сара. Я знала, что бывала с ней вспыльчивой и жестокой, вот она и ушла. Не без помощи».

Вероятно, Кэтлин считала, что ее состояние стало причиной смерти детей. «На этот раз я обращусь за помощью и больше не буду пытаться все делать сама. Я знаю, что это было главной причиной моего стресса, и именно стресс заставлял меня совершать ужасные поступки», — писала Кэтлин.

40 лет тюрьмы

Особенно обвинителя смущала фраза, написанная 14 октября 1996 года, спустя три года после смерти третьего ребенка. «Очевидно, я дочь своего отца», — так цитировали ту запись СМИ. В суде приводили полную цитату: «Очевидно, я дочь своего отца, но, думаю, период, когда я теряла самообладание и раздражалась по поводу всего, уже прошел».

Обвинение восприняло это как признание вины, ведь отец Кэтлин был убийцей. Она безуспешно пыталась объяснить, что на самом деле имела в виду совсем другое: она считала своего отца неудачником и была уверена, что сама стала такой же в семейной жизни. В итоге суд не счел эту фразу из дневника важной.

Кэтлин на пути в Верховный суд Нового Южного Уэльса, май 2003 года. Фото: David Gray DG / FA / Reuters

«В них [дневниках] не было ни порядка, ни здравого смысла. На одной странице все могло начинаться с фразы: “Какой сегодня прекрасный день!” — потом посередине уже были слезы, а к концу — просто какие-то всплески чувств. Я лишь изливала эмоции», — объясняла спустя годы Фолбигг.

Против Кэтлин давал показания и ее муж Крейг. Он рассказывал, что жена часто срывалась на нем, посылала и хамила. Он говорил, что его мнение о супруге изменилось после того, как он прочитал ее дневники. «Тогда многое в моей жизни наконец стало понятно, и я поделился этим с полицией», — вспоминал Крейг.

Совпадения в виде смерти четырех младенцев на руках у одной женщины и записей из ее дневников оказалось достаточно для того, чтобы присяжные признали Кэтлин Фолбигг виновной. Ее приговорили к 40 годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение в течение ближайших 30 лет. Ее признали виновной в непредумышленном убийстве Калеба и в убийстве Сары, Патрика и Лоры. Троих детей она якобы задушила. После апелляции приговор пересмотрели, и срок сократили до 30 лет. Кэтлин отрицала свою вину.

Поломанный ген

В начале 2000-х годов история семьи Фолбигг потрясла Австралию: журналисты окрестили Кэтлин «самой страшной серийной убийцей страны». Она мгновенно превратилась в национального изгоя — даже в тюрьме ее пришлось изолировать, потому что ей угрожали другие заключенные. Единственной, кто не отвернулся от Кэтлин, была ее подруга детства Трейси Чепмен. Она начала выступать в ее защиту, и со временем к ней присоединились и другие люди.

В 2011 году справедливость приговора первой поставила под сомнение юрист Эмма Канлиф. А в 2018 году молодой юрист Дэвид Уоллес случайно наткнулся на документальный фильм о деле Кэтлин Фолбигг. Он заметил, что следствие сделало недостаточно, чтобы доказать вину матери — как минимум, не сделали генетический тест, чтобы узнать, могли ли дети болеть чем-то, что не видно на вскрытии.

он до конца своих дней был уверен, что бывшая жена ответственна за смерть их детей

К тому времени Кэтлин сидела в тюрьме уже 15-й год. Когда ее посадили в 2003 году, ученые только научились «читать» человеческий геном, но это стоило очень дорого. Однако к 2018 году секвенирование генов (способ расшифровать ДНК) стало более доступным.

Уоллес позвонил генетику Кароле Винуэсе, которая работала в Австралийском национальном университете. Она уже разбирала похожий кейс семьи из Северной Македонии, где по непонятным причинам умерли четыре младенца. Впоследствии у них нашли генетическую мутацию.

Карола Винуэса. Фото: Francis Crick Institute

К делу подключился коллега Винуэсы, генетик Тодор Арсов. Он приехал в тюрьму, чтобы поговорить с Кэтлин. Она рассказала, что часто теряла сознание во время физических нагрузок и беременностей, а однажды даже упала лицом вниз в тюремной душевой. Для генетика это стало «звоночком», и в следующий визит он взял у нее образец слюны.

Результаты секвенирования пришли спустя несколько месяцев: в ДНК Кэтлин нашли мутацию в гене CALM2. При нарушении в работе этого гена у человека может внезапно остановиться сердце — особенно если он болел или перенес тяжелую нагрузку. Эту генетическую особенность ученые уже связывали с внезапной смертью детей.

Оставалось доказать, что Кэтлин передала «поломанный» ген CALM2 детям. Исследователи смогли найти образцы тканей Патрика и Сары. Но с Лорой и Калебом все оказалось сложнее: получилось достать лишь несколько капель крови, оставшиеся после неонатального скрининга (анализ, который берут у детей сразу после рождения).

Выяснилось, что Лора и Сара унаследовали мутацию CALM2 от Кэтлин. У Патрика и Калеба этой мутации не было, но их смерти можно было объяснить другими причинами — проблемами с дыханием и СВДС. Позже выяснилось, что у сыновей была мутация в другом гене — известно, что поломка в таком же гене вызывала эпилепсию у мышей. Однако даже такие доказательства не убедили суд в 2019 году, и Кэтлин осталась в тюрьме.

«Для меня это палка о двух концах. С одной стороны, я утверждаю, что невиновна и не убивала своих детей. А с другой — я передала им ген, который стал причиной их смерти», — говорила спустя годы Фолбигг.

«У меня не осталось времени на гнев»

В 2021 году Кэтлин снова попросила пересмотреть приговор, но судья оставался непреклонен. Со временем научных доказательств опасности мутации в гене CALM2 для младенцев становилось все больше, а общественный резонанс — все шире. Около 100 ученых, среди которых были два лауреата Нобелевской премии, подписали петицию с требованием помиловать Кэтлин.

На дело обратила внимание губернатор штата Новый Южный Уэльс Маргарет Бизли. И в ноябре 2022 года дело Фолбигг начали пересматривать в связи с открывшимися обстоятельствами. 5 июня 2023 года Бизли помиловала Кэтлин. Она вышла из тюрьмы спустя 20 лет и сейчас живет в австралийском Ньюкасле.

Государство предложило выплатить Фолбигг компенсацию в два миллиона австралийских долларов (чуть больше 100 миллионов рублей), но ее адвокаты считают эту сумму сильно заниженной. Они напомнили о кейсе Линди Чемберлен, которая провела в тюрьме три года по ложному обвинению в убийстве ребенка, и получила 1,3 миллиона австралийских долларов.

Кэтлин после освобождения в 2023 году. Фото: AAP Image / Dan Himbrechts / Reuters

Крейг Фолбигг повторно женился в 2004 году, и в 35 лет снова стал отцом. Он умер через год после освобождения Кэтлин из тюрьмы. По словам журналистов, он до конца своих дней был уверен, что бывшая жена ответственна за смерть их детей.

«В этом году мне исполняется 58, — говорит Кэтлин. — Мне осталось лет 30, максимум 40 — у меня просто не осталось времени на гнев. Мне предстоит столько прожить, наверстать упущенное, пережить столько впечатлений — все то, чего я была лишена, и что теперь по крупицам возвращаю себе».

