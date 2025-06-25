Жрецы оргазма

Основательница компании OneTaste десятилетиями предлагала клиентам практиковать оргазмические медитации, чтобы излечиться от травм и лучше узнать себя. Оказалось, что за закрытыми дверями происходили странные ритуалы и опасные практики. Сотрудники годами не могли уйти из компании, влезали в огромные долги и теряли связь с реальностью. Как модную бизнес-вуман обвинили в эксплуатации и насилии — в рубрике «Культы» на «Холоде».

«Впервые, будучи трезвой, я сняла брюки перед незнакомым мужчиной»



Михаль рассказывает: в 2014 году ей было 28 лет, и она переживала из-за того, что у нее никогда не было оргазма. Она не раз обращалась с этой проблемой к врачам, но никто не мог ей помочь. В отношениях у нее не получалось расслабиться, она волновалась из-за того, как выглядит ее тело, а во время секса терялась, если партнер спрашивал, чего ей хочется.

Однажды на занятии йогой она услышала о практике, которая называется ОМ — оргазмическая медитация. «Преподавательница рассказала, что это революционный подход, который может помочь женщинам, у которых есть трудности с сексуальной жизнью», — вспоминает Михаль.

Что погубило «королеву неба» Муж решил сделать талантливую летчицу звездой — в одном из перелетов она погибла Мир 11 минут чтения

Она говорит, что идея оргазмической медитации показалась ей странной. С другой стороны, ей было интересно — вдруг это станет решением ее проблемы? Она решила сходить на бесплатное мероприятие от компании OneTaste, которая предлагала семинары и тренинги по оргазмическим медитациям. Она нередко проводила в разных городах встречи, куда приглашали всех желающих ознакомиться с практикой.

«Когда я зашла в помещение, мне бросилось в глаза, какие все вокруг яркие и энергичные, — говорит Михаль. — Женщины выглядели очень расслабленными и уверенными в себе». Ей показалось, что в зале царит атмосфера праздника. Михаль привыкла, что о женской сексуальности говорят «шепотом и неуверенно» — но здесь таких тем никто не стеснялся. У нее появилась надежда: может быть, ей наконец помогут.

Мужчина опустился на пол и стал при всех гладить ее клитор

Она рассказывает, что организаторы встречи предложили гостям «попробовать ОМ». Это прозвучало так непринужденно, словно речь шла о чашке чая. «Впервые, будучи трезвой, я сняла брюки перед незнакомым мужчиной в комнате, где было не меньше 80 незнакомцев, — вспоминает Михаль. — Его пальцы были холодными. Он надел перчатки и начал действовать».

Она говорит, что оргазма не испытала, но появилось «ощущение свободы» — приятно было впервые за долгое время не стыдиться своего тела и чувствовать, что оно принадлежит ей.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Я чувствую голод, который не могу утолить

К тому времени, когда Михаль впервые услышала про OneTaste, это уже была модная компания. О ней писали в журналах, она входила в топ-5000 самых быстрорастущих компаний США по версии издания Inc., а на мероприятия и мастер-классы в 2013 и 2014 году приходили тысячи людей. Основательница OneTaste Николь Дейдон давала интервью, а в 2011 году выступила на конференции TEDx — и ее речь разошлась на цитаты.

«Я слишком усердно работаю, слишком много ем, слишком много сижу на диетах, слишком много пью, покупаю слишком много вещей, слишком много отдаю — и я все равно чувствую голод, который не могу утолить», — так Дейдон описывала «мантру западных женщин».

Для того чтобы справиться с этим «голодом», Дейдон предлагала регулярно практиковать ОМ — и даже зарегистрировала товарный знак для этой процедуры. Выглядит она так: женщина раздевается ниже пояса и ложится на пол, сложив ноги «бабочкой» (ступни друг к другу, колени разведены). Второй человек — обычно мужчина — остается одетым. Он ставит таймер на 15 минут и все это время поглаживает верхнюю левую часть клитора женщины. Предполагается, что он при этом остается в перчатках и использует лубрикант.

Николь Дейдон на конференции TEDx в 2011 году. Кадр: TEDx Talks / Youtube

«Я посвятила этой практике 10 тысяч часов», — говорила Дейдон. Она добавляла, что это не просто мастурбация, а способ почувствовать настоящее единение с другим человеком, прервать внутренний монолог и сосредоточиться на своих ощущениях в текущем моменте.

По словам основательницы, сама она впервые услышала об этой практике на вечеринке: незнакомый мужчина предложил ей снять брюки и попробовать оргазмическую медитацию. Она никогда в жизни ничего подобного не испытывала и захотела поделиться своим открытием с другими. Годами она училась у калифорнийского секс-гуру, прославившегося подобными практиками, а в 2004 году открыла первые ретрит-центры.

Они жаловались на внутренний голод. Она говорила, что ответ один — оргазм

Сначала дела шли не очень хорошо. «У нас бывало по два посетителя в неделю, — вспоминала предпринимательница. — Один из них оказывался почтальоном, а второй говорил, что ошибся адресом».

Компания возникла на Западном побережье США, в Калифорнии — там, где царит дух экспериментов и любовь к неординарным духовным практикам, а мода на альтернативную медицину стала почти мейнстримом. По словам многих бывших сотрудников и журналистов, это было особенно удачное место для подобного начинания: среди бизнесменов и технологических специалистов Силиконовой долины оно оказалось востребованным.

$60 000 Столько стоило годовое членство в OneTaste с возможностью посещать любые занятия

Помимо встреч и семинаров, компания OneTaste предлагала длительные интенсивы и ретриты, а также годовое членство за 60 тысяч долларов, позволяющее посещать любые занятия. Старательные ученики могли стать сотрудниками компании — например работать в отделе продаж или стать «мастерами ОМ» — профессиональными тренерами оргазмических медитаций, которые обучали других и демонстрировали свои умения на конференциях и бесплатных мероприятиях. При этом бренд был построен именно на женских оргазмах — и в своих посланиях Николь Дейдон делала на этом акцент.

Постоянные ученики и сотрудники компании селились в коммунах. С утра до вечера они вместе занимались оргазмическими медитациями, а также вели продажи, связываясь с потенциальными клиентами по телефону или отправляя им сообщения. Многие ради этого бросали основную работу и семью.

«Не совсем проституция»

Михаль вспоминает: после бесплатного мастер-класса по оргазмическим медитациям с ней связалась директор по продажам из OneTaste Рейчел Червиц и пригласила на встречу. Она предложила Михаль записаться на интенсивный шестимесячный тренинг — он стоил 12 тысяч долларов. Та не могла себе позволить потратить такую сумму: она работала ассистентом учителя и жила скромно.

Рейчел Червиц. Фото: Stephen Yang / Bloomberg via Getty Images

«Я ответила, что мне надо подумать, — рассказывает она. — Но Рейчел сказала, что оргазм не ждет и надо делать то, что хочется, и тогда деньги сами появятся. Потом она достала компьютер и помогла мне оформить заявку на кредитную карту с годовым беспроцентным периодом. Она также сделала мне скидку в 10 тысяч долларов. Так я и записалась на интенсив».

По словам Михаль, после встречи она думала: «Ну я и влипла, как же я буду расплачиваться?» Но ей очень хотелось ближе познакомиться с людьми из OneTaste и стать причастной к тому, что делает компания. Скоро она решила бросить прежнюю работу и начать продавать курсы по оргазмическим медитациям. Михаль переехала в коммуну OneTaste в Бостоне и вместе с новыми соседями стала по четыре раза в день практиковать ОМ.

Я должна была практиковать ОМ четыре раза в день, даже если плохо себя чувствовала или не хотела, чтобы меня кто-то трогал

Ее брат Дэвид рассказывает, что в тот период его сестра сильно изменилась. «Она бросила свою квартиру, мебель, собаку, — говорит он. — Все сильнее отдалялась от семьи. Даже когда Михаль физически была с нами, все ее внимание было сконцентрировано на телефоне — в групповых чатах OneTaste».

Сама Михаль сначала была в восторге от коммуны. Раньше она никогда не жила с соседями, и ей нравилось, что дома всегда есть с кем поговорить. Что касается оргазмических медитаций, то, по ее словам, они действительно дарили новые ощущения.

Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих Общество 11 минут чтения

«Раньше я всегда думала только о том, как угодить другим в сексе, — рассказывает она. — Никто не говорил мне просто лечь, закрыть глаза и сконцентрироваться на своих ощущениях».

Но со временем появились проблемы. Михаль заметила, что ее психологическое состояние ухудшается: «С одной стороны, благодаря ОМ я стала лучше владеть своим телом. А с другой, наоборот, у меня отняли это право. Я должна была практиковать ОМ четыре раза в день, даже если плохо себя чувствовала или не хотела, чтобы меня кто-то трогал».

Михаль пробовала отказываться от практик. Но тогда учителя и сотрудники более высокого ранга спрашивали: «В чем настоящая проблема? Чего ты боишься?» Ей казалось, если она не хочет оргазмических медитаций, значит, с ней что-то не так и в этом ее вина.

Кроме того, ей часто приходилось практиковать ОМ с людьми, прикосновения которых были ей неприятны. «Нам говорили про закон аверсии, — объясняет она. — Чем больше у тебя отторжение какого-то человека, тем лучше с ним практиковать ОМ». Михаль рассказывает, что из-за этого соглашалась на практики, которых не хотела.

«Моими партнерами бывали люди, которые занимали более важную позицию в OneTaste, и я думала, они лучше знают, что делают, — вспоминает она. — Поэтому я не могла сказать, что мне что-то не нравится — казалось, это я чего-то не понимаю». Женщина говорит, что практики стали для нее настолько мучительными, что иногда она чувствовала, что у нее пропадает голос и не получается произнести ни звука. Со временем, по словам Михаль, она словно утратила чувство реальности.

Черная вдова Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное Криминал 9 минут чтения

Была и еще одна проблема — денежная. Михаль платили небольшую комиссию за продажи, но не регулярно. При этом ей нужно было продолжать оплачивать интенсивы по оргазмическим медитациям. У нее накопились долги по кредиткам в десятки тысяч долларов.

Михаль говорит, что в OneTaste было немало женщин, которые тоже не могли себе позволить платить за курсы. Тогда им предлагали познакомиться с богатым мужчиной-клиентом, который сможет заплатить за них, — и стать их партнером по оргазмическим медитациям.

«Однажды меня представили обеспеченному мужчине, — вспоминает Михаль. — Он меня не привлекал, но готов был заплатить за курсы. Это была не совсем проституция, но не так уж сильно от нее отличалось».

После увольнения она испытывала полноценные симптомы ПТСР, и у нее даже были мысли о самоубийстве

Тем не менее она согласилась принять его деньги — а позже вышла за него замуж. На церемонии не было ни родственников Михаль, ни знакомых из ее «прежней» жизни. Только новые «друзья» и коллеги из OneTaste.

Женщина говорит, что, хоть и покупала все новые курсы, ее психологическое состояние ухудшалось. Она ругалась с родными и часто просыпалась от кошмаров. Ей страшно было уходить из OneTaste и возвращаться к обычной жизни, но чем дальше, тем больше она понимала, что это придется сделать. В конце концов в сентябре 2015 года, почти через год после прихода в организацию, Михаль решилась ее покинуть — а вместе с ней и ее муж. Правда, долго их отношения не продержались: они вскоре развелись.

Она говорит, что после увольнения из OneTaste испытывала полноценные симптомы ПТСР, и у нее даже были мысли о самоубийстве.

Школа магии

Михаль — далеко не единственная, кто рассказал о губительном влиянии OneTaste. В 2018 году агентство Bloomberg опубликовало большое расследование, посвященное деятельности компании. Помимо истории Михаль там были отзывы других учеников и сотрудников, и они складывались в пугающую картину.

Бывшие адепты OneTaste рассказывали, что в компанию старались привлекать эмоционально уязвимых и травмированных людей. Они работали без оплаты или за гроши, чтобы продемонстрировать «преданность» делу.

Людей, не задействованных в компании, принято было называть «маглами» и говорить, что те «живут в матрице»

Кроме того, выяснилось, что в коммунах участники не только практиковали ОМ, но и занимались друг с другом сексом — причем далеко не всегда сами могли выбирать с кем. Менеджеры «назначали» партнеров и указывали, кто с кем должен переспать.

Они также вспоминали, что людей, не задействованных в компании, принято было называть «маглами» и говорить, что те «живут в матрице». Кроме того, OneTaste несколько раз проводила мероприятия под названием «Школа магии», больше похожие на мистические церемонии. Там были танцы со змеями, а «избранных» последователей посвящали в «жрецы оргазма». Один из сотрудников в интервью заявил, что OneTaste была религией, а не просто коммерческой компанией.

В 2020 году вышел подкаст Би-би-си под названием «Культ оргазма». В нем тоже были интервью с бывшими сотрудниками организации. Один из них — Руан — рассказал, что пришел в OneTaste, когда ему было 24 года. «Я лишился работы, переживал экзистенциальный кризис и искал что-то новое», — вспоминал он.

По словам Руана, его в первую очередь заворожила личность основательницы компании — Николь Дейдон. «Она сказала мне: “Ты пытаешься сделать вид, что у тебя все хорошо, но внутри тебя много темноты”. И это меня зацепило», — так он описывает их первую встречу.

Мы выписывали свои самые сокровенные страхи и зачитывали друг другу. Позже это помогало нам продавать курсы: мы знали, на какие точки нужно давить

Другая участница тоже сказала, что была «заворожена Николь» и в то же время ее боялась. Она объяснила, что среди сотрудников OneTaste принято было бороться за благосклонность и внимание основательницы и стараться ей угодить.

Бывшие последователи также подробно рассказали о том, что происходило в коммунах. По их словам, это были дома на 40–50 человек. Кроватей, однако, было намного меньше, и участники нередко спали вместе.

«По утрам мы делали упражнение, которое называлось “инвентаризация страха”, — вспомнила одна из участниц. — Мы выписывали свои самые сокровенные страхи и зачитывали друг другу. Позже это помогало нам продавать курсы: мы знали, на какие точки нужно давить».

Женщины создали подпольную «империю абортов» Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет Мир 9 минут чтения

Участники подкаста также говорили, что продажи велись с помощью манипуляций. По их рассказам, на мероприятия OneTaste старались завлечь красивых, но неуверенных в себе и малообеспеченных женщин — а также мужчин с достатком из сферы IT, у которых не складывалась личная жизнь. Предполагалось, что привлекательные женщины будут выступать в качестве приманки: мужчины будут покупать курсы, чтобы практиковать ОМ с ними.

Чем больше в СМИ появлялось подобных историй, тем чаще OneTaste называли культом или сектой. Если раньше у организации была репутация современной компании в сфере wellness (индустрии, построенной на здоровом образе жизни), то теперь в прессе ее упоминали в основном в связи с обвинениями.

Николь Дейдон. Кадр: Eros Platform / Youtube

Еще до того, как Bloomberg выпустил разгромное расследование, Николь Дейдон продала компанию трем своим сотрудникам за 12 миллионов долларов. Сама же осталась в роли визионера и вдохновителя. После того как в прессе появились обвинения, деятельность компании начали расследовать агенты ФБР.

Сами сотрудники OneTaste в комментариях журналистам отрицали обвинения. Они заявляли, что не оказывали на сотрудников давления, не заставляли влезать в долги и не поощряли насилие. По словам представителей компании, в 2016 году они даже наняли специалиста по работе с травмой, чтобы убедиться, что никому не навредят.

Выжившие в авиакатастрофах — как им это удалось В крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии спасся лишь один человек. Рассказываем о тех, кому так же повезло в прошлом Мир 12 минут чтения

Они также утверждали, что никогда не использовали сотрудников в качестве приманки, и все происходило добровольно. А что касается магических ритуалов, то это якобы было просто «игрой».

Когда в СМИ посыпались обвинения, компания OneTaste закрыла зарубежные филиалы и перестала проводить открытые мероприятия для всех желающих. Организация переименовалась в «Институт ОМ» и стала в основном распространять обучающие онлайн-материалы, посвященные медитациям. В ней остались всего несколько десятков ведущих сотрудников, которые теперь жили в одной калифорнийской коммуне.

Выпустить зверя

В 2022 году, на фоне уже идущего расследования, на Netflix вышел документальный фильм Orgasm Inc. Выяснилось, что у бывших сотрудников OneTaste есть и другие истории, которыми они раньше не делились. Здесь речь уже напрямую шла о насилии.

В фильме рассказывалась история девушки по имени Айрис. Сама она отказалась появиться перед камерами, но ее сестра зачитала записи из ее дневника с воспоминаниями о жизни в коммуне OneTaste:

Одной женщине дали задание найти мужчин, которые ее изнасилуют

«Я проснулась в гневе. Мой парень ударил меня по лицу так, что у меня треснула губа и остался синяк вокруг глаза. Мне сказали, что это моя вина: я вынудила его. Его внутренний зверь лишь ответил на то, чего хотело мое тело. Я пострадала от насилия в прошлом и теперь неосознанно стремлюсь к нему. Никто за меня не заступился».

В дневнике Айрис рассказывалось, что внутри коммуны существовала концепция, будто бы в людях (в первую очередь — в мужчинах) живет внутренний «зверь», и его нельзя подавлять.

Другая бывшая сотрудница это подтверждала. Она говорила: «Нас учили, что для мужчин естественно быть хищниками. Мы должны принимать их натуру, это должно нас привлекать. Одной женщине дали задание найти мужчин, которые ее изнасилуют».

В дневнике Айрис была и такая запись: «Сегодня участник нашей коммуны выпустил зверя. Он стал при всех трясти меня и кричал, что хочет меня бить и насиловать. А потом другие осудили меня за то, что я испугалась. По их мнению, я должна была принять “зверя” с любовью».

Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела Мир 10 минут чтения

В фильме также демонстрировались малоизвестные кадры с участием основательницы OneTaste Николь Дейдон, где она говорила: «Настоящий способ защититься от изнасилования — это включиться в процесс, тогда это не будет насилием», и призывала освободиться от «историй про жертву». Она также заявляла, что ее отец развращал детей (подтверждений этому нет) — но она не считает его плохим человеком, а лишь тем, кто не вписывается «в третье измерение», то есть не соответствует правилам и законам «обычного мира».

Другие участники тоже говорили, что в коммуне существовали спорные взгляды о том, что можно считать насилием и кто является пострадавшей. Одна из бывших сотрудниц сказала: «Нас стыдили, если мы “выставляли себя жертвами”». Другой бывший сотрудник добавил: «Людей подначивали к тому, чтобы быть жестокими друг с другом и выпускать зверя, это поощрялось, и мы утрачивали понимание добра и зла».

Кадр: Orgasm Inc: The Story of OneTaste / Netflix

Сестра Айрис рассказала, как та однажды позвонила ей в слезах. Она рассказала, что ее изнасиловали и избили несколько человек, ее тошнило. В озвученных в фильме записях говорилось: «Я не хотела практиковать ОМ, не хотела, чтобы меня трогали. А мне говорили не ехать в госпиталь. Говорили, что меня тошнит, потому что так из меня выходит старая травма».

В конце концов, по словам женщины, она уговорила сестру покинуть коммуну. Позже ее записи собирались использовать в суде против компании OneTaste — но в итоге их отклонили в качестве доказательства. Юристы компании заявили, что материалы сфабрикованы, и апеллировали к тому, что Netflix заплатил семье за использование этих материалов.

Их заставляли эмоционально «ломать» друг друга

Однако в фильме одна из бывших сотрудниц OneTaste, которая выступала под своим настоящим именем, подтвердила, что видела сексуализированное насилие в отношении Айрис. Также известно, что в 2015 году семья Айрис судилась с компанией OneTaste, и те выплатили ей денежную компенсацию в 325 тысяч долларов. Однако о чем именно был судебный спор — неизвестно, поскольку участники договорились не разглашать итоги. В компании отрицают, что дело касалось насилия.

Игра в «убийство»

Бывшие сотрудники также сказали, что их заставляли эмоционально «ломать» друг друга. Например, Руан — тот же человек, который ранее давал комментарии Bloomberg и Би-би-си — припомнил игру под названием «убийство».

«Все вместе говорили кому-то одному самые ужасные вещи, — рассказал он. — Я помню, однажды в центре круга была девушка, которую явно готовили на высокопоставленную роль в команде. Но она колебалась, прежде чем полностью стать частью OneTaste. И мы стали говорить ей очень страшные слова, ведь мы все знали самые слабые и уязвимые места друг друга. Она плакала, и я в тот момент чувствовал себя по-настоящему нехорошо».

«Нас осталось двое… Сил больше нет…» Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины Общество 23 минуты чтения

Журналистка из Bloomberg, основываясь на интервью с бывшими сотрудниками компании, также рассказала, что во время открытых мероприятий с потенциальными клиентами использовались «коммуникационные игры», которые позволяли выведать слабые места людей.

«Кто-то был в середине, и ему задавали самые разные вопросы. А сотрудники сидели в конце зала и записывали то, что может им пригодиться. Например, этот человек недавно развелся, а этот чувствует себя некомфортно с женщинами. Позже они обсуждали, кого из сотрудников нужно послать к определенному клиенту, чтобы с большей вероятностью завлечь в компанию».

Руан. Кадр: Ruwans Truth / Youtube

При этом многие из тех, кто прошел через OneTaste, говорили, что в какой-то момент этот опыт сделал их жизнь лучше. «Я раньше страдал от сильной тревожности и большую часть времени чувствовал себя ужасно, — говорил Руан. — В коммуне я мог быть собой настоящим, и это мне помогало».

Бывшая сотрудница по имени Одри вспоминала: «Я стала более расслабленной и социальной, больше узнала о мужчинах, увидела их эмоциональную сторону». Однако герои фильма сходились в одном: в какой-то момент все это зашло слишком далеко.

Мне намекали, что я слишком много думаю о деньгах

Они также критиковали модель продаж, построенную по принципу пирамиды, где участники все больше влезали в долги. Они работали в продажах с утра до ночи, но получали лишь нерегулярные выплаты.

«Когда я пришел в компанию, мне обещали 20% от продаж, — говорил Руан. — Это должна была быть весомая сумма. Потом выяснилось, что эти 20% должны были быть разделены между пятью людьми. Потом — что имелись в виду проценты от определенной продажи. Когда я задавал вопросы, мне намекали, что я слишком много думаю о деньгах».

«Взрослые люди приняли решения»

В 2023 году Николь Дейдон и директору по продажам Рейчел Червиц предъявили обвинение в эксплуатации — точнее, в «сговоре с целью принуждения к труду». Обычно именно такие обвинения предъявляют сутенерам и тем, кто вовлекает в рабство нелегальных мигрантов.

В 2025 году начался судебный процесс над ними. Главным вопросом во время заседаний стало то, можно ли назвать происходившее в компании принуждением — или все участники пошли на это добровольно.

Им кажется, что если они покинут группу, то станут «предателями»

Обвинение заявляло, что компания OneTaste склоняла женщин к тому, чтобы заниматься сексом с мужчинами ради финансовой выгоды предпринимательницы. Прокуроры также говорили, что Николь Дейдон использовала психологические тактики, чтобы сделать сотрудников зависимыми от компании и отрезать их от внешнего мира.

Адвокат Дженнифер Бонджин — по совместительству защитница Харви Вайнштейна — утверждала, что в OneTaste все происходило добровольно и что «взрослые люди приняли решения, за которые теперь не хотят отвечать».

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома Общество 20 минут чтения

Во время суда также возник вопрос о том, можно ли в действительности считать эту компанию культом. Некоторые специалисты, выступавшие на процессе, сказали, что признаки культа действительно есть. Один из экспертов объяснил, что в подобных группах у людей снижается способность критически мыслить и появляются иррациональные страхи. Им кажется, что если они покинут группу, то станут «предателями».

Однако защита настаивала на том, что участников никто не удерживал в организации насильно, не шантажировал и не запугивал, как это нередко случается в деструктивных религиозных организациях.

Тем не менее Дейдон и Червиц признали виновными. Присяжные признали, что обе они — «мошенницы, которые наживались на уязвимых людях». В конце сентября им должны огласить приговор — каждой из них может грозить до 20 лет тюрьмы.

Николь Дейдон по дороге в суд в 2023 году. Фото: Stephen Yang / Bloomberg via Getty Images

Сама Дейдон заявила, что продолжит работу и в тюрьме: будет учить заключенных практиковать ОМ. Она сказала: «Что может быть лучше, чем работать с женщинами, которые играют не по правилам?»

Во время судебных процессов многие журналисты отмечали любопытный факт. Изначально компания OneTaste позиционировала себя почти как феминистская: Дейдон обращалась к женщинам и предлагала им союзничество. Бывшие участницы говорят: всю жизнь они старались подстраиваться под других и стыдились себя, а здесь им пообещали, что они освободятся.

До 50% женщин испытывают сложности в том, чтобы достичь оргазма с партнером

В итоге все получилось наоборот. Однако автор подкаста Би-би-си Настаран Таваколи-Фар задалась вопросом: может быть, это обещание — и есть одна из причин, по которой столько людей вовлеклись в OneTaste?

На сегодняшний день до 50% женщин испытывают сложности в том, чтобы достичь оргазма с партнером, а около 10% никогда его не испытывали. При этом женская сексуальность в общественном сознании остается чем-то стыдным, и многие не могут обратиться с этой проблемой к врачам. А те, кто обращаются, рискуют столкнуться с несерьезным отношением или даже осуждением.

Ведущая подкаста Би-би-си говорит, что много лет писала про wellness-индустрию и пыталась понять, что заставляет женщин обращаться к альтернативной медицине, духовным практикам и непроверенным средствам.

Моя дагестанская семья травит меня из-за блога Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого Общество 8 минут чтения

«Я видела, как женщины пробуют все, от глубоких чисток до кристаллов для лечения травм. Мои собеседницы годами обращались к врачам с жалобами на здоровье. Часто их игнорировали, говорили: “Все в твоей голове”, утверждали, что это просто последствие стресса и нужно не обращать внимания. Вместо того чтобы сдаться, эти женщины взяли лечение в свои руки».

Журналистка рассуждает: может быть, главный секрет «культа» OneTaste — в том, что женщины устали от презрения и недоверия. И когда им предложили альтернативный путь, пообещав силу и освобождение, — поверили, потому что это звучало слишком заманчиво.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X