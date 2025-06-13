В крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии спасся лишь один человек. Рассказываем о тех, кому так же повезло в прошлом

12 июня 2025 года Boeing 787 Dreamliner вылетел из аэропорта индийского города Ахмадабад в Лондон. Через несколько секунд после взлета экипаж подал сигнал бедствия, а через минуту самолет не смог перейти в набор высоты и рухнул в жилом квартале Ахмадабада. По предварительным данным, в катастрофе погибли как минимум 290 человек: 229 пассажиров самолета, 12 членов экипажа и десятки людей на земле. Единственным выжившим оказался 40-летний британец индийского происхождения Вишвашкумар Рамеш. «Холод» вспоминает самые впечатляющие истории спасения, когда после падения самолета в живых оставался только один человек.

Упавший Boeing 787 Dreamliner. Фото: Amit Dave / Reuters

Крушение в Ахмадабаде стало самой крупной по числу жертв авиакатастрофой с единственным выжившим. Лайнер был заправлен топливом на восемь часов полета и взорвался сразу после падения. Обломки самолета упали на общежитие для студентов медицинского колледжа.

Среди вероятных причин эксперты называют отказ сразу двух двигателей или попадание в них птиц. Что на самом деле произошло с лайнером, станет известно только после официального расследования.

Вишвашкумару Рамеш. Фото: Hindustan Times

Как Вишвашкумару Рамешу удалось выжить и отделаться незначительными травмами, пока непонятно, но известно, что он сидел на месте 11A рядом с аварийным выходом. Рамеш рассказал журналистам, что «все произошло очень быстро»: через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а потом самолет рухнул.

«Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — рассказал Рамеш.

Весна Вулович — Национальная героиня

26 января 1972 года самолет McDonnell Douglas DC-9 югославской авиакомпании JAT летел из Стокгольма в Белград. По пути он должен был сделать две промежуточные посадки — в Копенгагене и Загребе. Через 46 минут после вылета из столицы Дании авиалайнер с 28 людьми на борту взорвался. Как выяснится позже, это был теракт.

Обломки самолета McDonnell Douglas DC-9 YU-AHT. Фото: Bureau of Aircraft Accident Archives

Взрыв случился на высоте 10160 метров. Выжить при внезапной разгерметизации на такой высоте почти невозможно, но если это и удастся, то вероятность выжить при падении с высоты в 10 километров почти нулевая. И тем не менее недалеко от деревни Србска Каменице в Чехословакии среди обломков Douglas DC-9 свидетель катастрофы Бруно Хонке обнаружил бортпроводницу, которая все еще была жива. Во время Второй мировой войны Хонке служил санитаром. Навыки полевого медика пригодились ему, и он смог оказать девушке первую помощь до приезда спасателей.

22-летняя бортпроводница Весна Вулович получила тяжелые травмы: ее парализовало ниже пояса, у нее был раздроблен таз, сломан позвоночник и произошло кровоизлияние в мозг. Она много месяцев провела в больнице и снова смогла ходить только после нескольких сложных операций.

Карта падения обломков рейса 367. Изображение: Karel x / Wikimedia Commons

Предположительно, в момент катастрофы Весну Вулович спасло ее низкое кровяное давление: иначе она могла бы умереть от разрыва сердца. Кроме того, она была пристегнута ремнями безопасности, а перед падением ее прижало тележкой к хвостовой части самолета. Обломки самолета упали на кроны деревьев, что тоже смягчило удар.

Имя Вулович внесли в Книгу рекордов Гиннесса: она стала человеком, выжившим при свободном падении с самой большой высоты. После выписки из больницы она хотела вернуться к работе бортпроводницей, но руководство авиакомпании JAT определило ее на работу в офисе.

Весна Вулович разговаривает с репортером после восстановления после катастрофы, 1973 год. Фото: Bettmann Archive / Getty Images

После катастрофы, которую сама девушка не помнила, Вулович стала национальной героиней Югославии и даже встретилась с тогдашним руководителем государства, диктатором Иосипом Броз Тито.

Вулович проработала в JAT до начала 1990-х годов. Ее уволили после участия в протестах против сербского президента Слободана Милошевича. В своих редких интервью она рассказывала, что не считает себя счастливой: она предпочла бы не попасть на тот рейс. Последние годы жизни Вулович провела в своей квартире в Белграде, где умерла в одиночестве 23 декабря 2016 года. Ей было 66 лет.



Лариса Савицкая — Чудо в тайге

24 августа 1981 года из-за ошибки диспетчера над Амурской областью столкнулись пассажирский Ан-24 и бомбардировщик Ту-16. В авиакатастрофе погибли 37 человек, которые находились в обоих самолетах.

Спасатели прибыли на место падения только на следующее утро, так что надежды найти среди обломков выживших были исчезающе малы. К тому же считалось, что после падения с высоты 5220 метров никто выжить и не мог. Однако на третий день спасательная группа обнаружила в тайге единственную выжившую пассажирку — 20-летнюю Ларису Савицкую.

Лариса Савицкая и ее муж Владимир. Фото: Wojtek Laski / Getty Images

Савицкая жила в Благовещенске и училась в педагогическом институте. Весной 1981 года она вышла замуж, а летом молодожены полетели в свадебное путешествие. 24 августа Лариса и ее муж Владимир возвращались домой в Благовещенск из Комсомольска-на-Амуре. В самолете было много свободных мест, поэтому Савицкие сели не в середину самолета, как было указано в посадочном талоне, а в хвост.

В полете Лариса Савицкая спала. Она проснулась от резкого удара и внезапного холода. Ее выбросило в проход между сидениями, но она смогла добраться до ближайшего кресла и вжаться в него изо всех сил. После удара Лариса потеряла сознание и очнулась через несколько часов среди тел других пассажиров, в том числе ее мужа.

«Меня спасло много обстоятельств. То, что на пути падающего самолета были березы. То, что незадолго до катастрофы я смотрела художественный фильм о девушке, попавшей в такую же ситуацию и спасшейся благодаря тому, что она вжалась в кресло. То, что в момент катастрофы я не начала переживать и кричать, не впала в истерику… В любой ситуации надо попробовать спастись — а вдруг получится?» — рассказывала Савицкая.

Три дня Лариса жила в тайге в ожидании спасателей. Она получила тяжелые травмы, но могла передвигаться. Савицкая соорудила себе временный шалаш из обломков самолета. Не имея одеял и теплых вещей, на ночь она укрывалась чехлами от сидений. Несколько раз она пыталась привлечь внимание пролетавших над ней самолетов, размахивая руками, но спасатели принимали ее за геолога.

Реконструкция маршрутов столкнувшихся Ан-24 и Ту-16. Кадр: AVIA SVIT Реконструкции Авиакатастроф / Youtube

В итоге Савицкую нашли уже после того, как обнаружили большинство тел погибших пассажиров и членов экипажа. Ее срочно доставили в больницу: у девушки были множественные переломы, сотрясение мозга и травмы позвоночника. Также после падения она потеряла почти все зубы.

Последствия травм сказались на здоровье Савицкой, но инвалидность ей не дали. Она попала в российскую Книгу рекордов Гиннесса как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба. Государственная страховая компания СССР выплатила ей 75 рублей и еще 150 (средняя зарплата в то время) — за погибшего мужа.

Через пять лет после катастрофы Савицкая родила сына. Долгое время она не могла устроиться на работу по состоянию здоровья и жила только на пособие по уходу за ребенком. После перестройки она открыла фирму по продаже обуви. В 1990-х годах ее парализовало, но после курса реабилитации ее здоровье улучшилось, и она начала работать в риэлторской компании.

Лариса Савицкая в 2001 году. Фото: Wojtek Laski / Getty Images

Сейчас Лариса Савицкая живет в Москве со своим вторым мужем и сыном. Она не любит публичность и говорит, что устала от многочисленных интервью. Ей не хочется вспоминать про авиакатастрофу.

В 2021 году Савицкая стала консультантом на съемках российского фильма «Одна», основанного на ее истории.

Василий Андриенко — Вокруг умирали люди

29 февраля 1968 года самолет Ил-18 вылетел из Красноярска в Петропавловск-Камчатский. Через 35 минут после взлета лайнер резко снизился, а затем его начало бросать в воздухе в разные стороны и в итоге перевернуло.

Пилоты пытались связаться с авиадиспетчером, но из-за помех связи было сложно разобрать их слова. Позже выяснилось, что последними словами экипажа было: «Летим, горим. Полетели винты».

Ил-18Д авиакомпании «Аэрофлот», идентичный разбившемуся. Фото: Lars Söderström / Wikimedia Commons

Через пять минут после попытки пилотов связаться с диспетчером Ил-18 рухнул в тайге в Иркутской области. Позже комиссия так и не сможет установить причину катастрофы, но выяснит, что в полете случилась утечка топлива.

На борту разбившегося лайнера было 84 человека — 75 пассажиров и девять членов экипажа. Спасатели обнаружили на месте катастрофы только одного выжившего. Им оказался 20-летний солдат срочной службы Василий Андриенко, который возвращался из отпуска на Камчатку, где служил на военном аэродроме.

«Набрали высоту восемь тысяч метров, погасли огни “Пристегните ремни”, люди стали ходить по салону. Через полчаса они снова включились. Мы обратили внимание, что загорелся двигатель на левом крыле. Самолет стал выделывать виражи. Меня вытащило из кресла с ремнем безопасности к потолку. В салоне была паника, крики, стоны. Кто-то упал на меня. Эту картину даже вспоминать не хочется», — рассказывал Андриенко.

Василий Андриенко в молодости. Кадр: ЛенТВ24 / Youtube

Молодой человек потерял сознание еще до столкновения с землей, поэтому не помнил падения. Он очнулся от холода, лежа в лесу под сосной. По его словам, рядом с ним лежали люди, которые какое-то время еще были живы. Один за другим они умирали от травм и мороза. Андриенко спасло то, что он смог развести небольшой костер и согреться.

Солдат провел на морозе 13 часов. От шока он не чувствовал боли, но не мог подняться: у него были сломаны позвоночник, рука и обе ноги. Вдобавок к травмам после ночи на морозе у него начались обморожение, двусторонняя пневмония и воспаление почек. Сначала на место катастрофы вышли лесники, которые вызвали врачей и спасателей. Вместе с Андриенко госпитализировали еще одного выжившего мужчину, но позже он умер на операционном столе.

Андриенко в 2021 году. Кадр: ЛенТВ24 / Youtube

Самого Андриенко сначала доставили в больницу небольшого поселка Чунский. Потом его перевели в военный госпиталь Иркутска и дали инвалидность. Реабилитация после катастрофы заняла около пяти лет. После выписки из больницы Андриенко женился, переехал в Ленинградскую область и пошел работать в ГАИ. В 1990-х годах он возглавил отделение милиции в поселке Будогощь Ленобласти, а после выхода в отставку его избрали депутатом поселкового совета. Он и сейчас в этой должности.

Юлиана Кёпке — Затерянная в джунглях

24 декабря 1971 года турбовинтовой самолет Lockheed L-188A Electra перуанской авиакомпании LANSA выполнял рейс из столицы страны Лимы в провинциальный город Пукальпу. На борту находилось 92 человека. В полете лайнер попал в грозовой фронт — началась сильная турбулентность, а затем в правый двигатель ударила молния.

Из-за взрыва топлива оторвалось правое крыло, самолет вошел в штопор и стал падать. От перегрузок оторвалось и левое крыло. Самолет разбился в джунглях в провинции Пуэрто-Инка.

В катастрофе выжило 14 человек, но 13 пассажиров умерли через несколько часов после падения от травм и отсутствия экстренной помощи. В живых осталась только 17-летняя немка Юлиана Кёпке, которая летела вместе со своей матерью к отцу.

После падения девушка потеряла сознание и пришла в себя только на следующий день. У нее была сломана ключица, повреждены ноги, а левый глаз не видел из-за лопнувших сосудов. Рядом с ней после падения не было ни души.

Через четыре дня Юлиана поняла, что она — единственная выжившая со своего рейса. Спасателям было сложно найти место крушения из-за густой растительности в джунглях. И, видимо, Юлиана понимала это, так как решила сама выйти к людям. Она двинулась вниз по течению ручья. Отец-биолог учил ее, что ручьи впадают в более крупные реки, на которых могут быть поселения людей.

Юлиана Кёпке в фильме «Крылья надежды» в 1998 году

Из еды у Юлианы был только небольшой кулек с конфетами. Впоследствии она жалела, что оставила среди обломков самолета пирог, который при падении смешался с грязью. Она пила воду из ручья, а ночевала у деревьев, укрывшись листьями.

В джунглях непрерывно шел дождь, девушке постоянно мешали насекомые. Из-за влажности на правом плече Юлианы открылся нарыв, и в ране завелись личинки. На девятый день Кёпке обнаружила пришвартованную лодку, но людей поблизости не было. Рядом с лодкой стояла канистра с бензином, которым она обработала свою рану и извлекла личинок.

На тот момент силы Юлианы почти иссякли. Она зашла в хижину рядом с лодкой и уснула там на полу. Через несколько часов Кёпке нашли лесорубы, которые отвезли ее в ближайшую деревню, накормили и доставили в больницу. Благодаря ее показаниям спасатели нашли место катастрофы и тела всех погибших.

В 1974 году про историю Кёпке сняли художественный фильм «Чудеса еще случаются». Он получил негативные отзывы критиков и самой Кёпке. Но в 1981 году сюжет этого фильма помог спастись другой выжившей в авиакатастрофе — советской студентке Ларисе Савицкой.

Юлиана Кёпке в 2019 году. Фото: Cancillería del Perú / Flickr

После катастрофы Юлиана переехала в Германию, выучилась в университете на биолога и стала доктором наук. В 1998 году она вернулась на место крушения, чтобы сняться в документальном фильме «Крылья надежды» режиссера Вернера Херцога, который и сам чудом избежал авиакатастрофы: 24 декабря 1971 года не попал на рейс, разбившийся в джунглях. В 2000 году после смерти отца Кёпке возглавила исследовательскую станцию в лесах Перу.

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