Черная вдова

Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное

В декабре 2013 года 75-летний японец Исао Какехи умер в своем доме всего через месяц после свадьбы. Полиция редко проводила расследования в отношении гибели пожилых людей: чаще всего они умирали по естественным причинам. Но смерть Какехи стала исключением из практики: она показалась полицейским подозрительной, потому что Какехи совсем недавно женился на едва знакомой женщине. Что показало расследование — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



28 декабря 2013 года около 10 вечера в японскую службу спасения поступил вызов. 67-летняя пенсионерка Тисако Какехи из города Муко в префектуре Киото сообщила, что ее мужу, Исао Какехи, бывшему сарариману (термин, используемый для обозначения «белых воротничков» в Японии), стало плохо.

«Мой муж упал на пол, он без сознания, и его тело холодное», — сообщила Тисако диспетчеру. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи обнаружили тело Исао Какехи на полу второго этажа. Они попытались сделать ему сердечно-легочную реанимацию, после чего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

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Изначально смерть Какехи списали на проблемы с сердцем. По словам Рёдзи Нисияма, полицейского из Киото, который участвовал в расследовании, обычно полиция Японии считает, что пожилой человек умер по естественным причинам, от старости, если на теле погибшего нет следов насильственной смерти.

Но одному из детективов показалось странным, что всего лишь за месяц до смерти Какехи женился на женщине, которую встретил через брачное агентство. Они едва познакомились, а через несколько недель съехались и отпраздновали свадьбу.

Свадьба за свадьбой

Вскрытие показало, что в крови Какехи были ионы цианида — то есть следы отравления цианистым калием. Те же выводы подтвердил и полицейский судмедэксперт. Так у полиции появились доказательства, что смерть Какехи все-таки была насильственной, что стало поводом для начала расследования.

Полиция стала обращать внимание и на другие похожие смерти пожилых мужчин. Оказалось, сразу в нескольких из них фигурировало имя вдовы Какехи — Тисако.

Тисако Какехи. Фото: AP / Scanpix

Тисако Какехи родилась 28 ноября 1946 года в городе Яхата в префектуре Фукуока. К моменту, как она встретила Исао Какехи и вышла за него замуж, ей было 66 лет. Какехи был ее четвертым мужем.

По утверждениям японских СМИ, Тисако закончила «очень конкурентную» старшую школу, но поступить в вуз у нее не получилось: консервативные родители были против дальнейшей учебы.

В юности Тисако работала банковским служащим. В 1969 году она впервые вышла замуж — за водителя грузовика. Впоследствии они вместе открыли небольшой бизнес по печати на ткани. Муж умер в сентябре 1994 года, когда ему было 54 года, вскоре после того как его выписали из больницы после болезни. Тогда бизнес полностью перешел под управление Тисако, но она не справилась, потеряла деньги и была вынуждена занимать у друзей. В 2003 году ее дом в городе Кайдзука, префектура Осака, был выставлен на аукцион. В 2002 и 2005 годах еще двое мужчин, с которыми встречалась Тисако, умерли вскоре после знакомства с ней.

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После первого брака Тисако была замужем еще трижды. Второй и третий мужья Тисако — 69-летний фармацевт и 75-летний фермер — умерли при невыясненных обстоятельствах. Вскоре после смерти последнего Тисако сменила свою фамилию на девичью. Как предполагало информагентство Jiji, смена фамилии могла быть нужна Тисако, чтобы она могла получить статус незамужней женщины, необходимый для регистрации в брачном агентстве. При этом, по другим данным, впервые она обратилась в брачное агентство еще в 1998 году.

Как бы то ни было, в 2011 году через брачное агентство Тисако познакомилась с 71-летним Масанори Хонда, жившим в Осаке. Он был в хорошей физической форме для своего возраста и, несмотря на диабет, продолжал заниматься спортом. По словам знакомых, пара планировала свадьбу. Но Хонда до нее не дожил.

9 марта 2012 года он упал с мотоцикла и потерял сознание вскоре после того, как встретился выпить кофе с Тисако. Менее чем через два часа он умер в больнице — врачи предположили, что от сердечного приступа.

Уже в октябре 2012 года у Тисако появились новые романтические отношения — с 75-летним Минору Хиоки. До того как встретиться с ней, Хиоки страдал от одиночества и лечился от рака легких. В июле того года он успешно завершил курс лучевой терапии и ожидал полного выздоровления. Врачи оценивали здоровье Хиоки как стабильное.

Когда он познакомился с Тисако, она стала писать ему письма — в одном из них она сказала, что хочет «навсегда быть вместе» с Хиоки. Они стали близки и часто проводили время вместе: ходили на свидания и оставались ночевать друг у друга.

20 сентября 2013 года Хиоки потерял сознание прямо во время ужина в ресторане. Тисако сразу же позвонила в службу спасения. Прибывшим врачам она объяснила, что у Хиоки «неизлечимый рак». Спасти Хиоки не удалось — он умер через два часа после ужина.

Позже выяснилось, что от странного и внезапного приступа едва не умер и другой бывший партнер Тисако — 78-летний Суэхиро Тошиаки. Днем 18 декабря 2007 года Тисако, Суэхиро и его дети от другого брака вместе пошли пообедать. Через 15 минут после обеда Суэхиро потерял сознание и начал задыхаться на улице. Тисако отвезла его в больницу, и врачам удалось его спасти.

Тошиаки был очень близок к тому, чтобы умереть от удушья, и навсегда остался инвалидом: после случившегося у него нарушилась работа мозга и зрения. Вскоре они с Тисако расстались. В 2009 году он умер в возрасте 79 лет.

Тисако Какехи. Фото: AP / Scanpix

По утверждению японского таблоида Flash, к 2014 году Тисако была зарегистрирована в 10 агентствах из разных префектур Японии. В ее профиле было написано, что она любит садоводство, кино и путешествия, а еще что она «постарается приложить все усилия, чтобы удовлетворить потребности» партнера.

В критерии, по которым Тисако просила агентства находить ей мужчин, входили значительный достаток — от 10 миллионов йен в год, — а также отсутствие детей или родственников.

«Она показалась мне нормальным и добрым человеком, который преодолел множество трудностей. Ее манера говорить была мягкой и нежной», — рассказывал японскому изданию Tokyo Reporter руководитель агентства в Осаке, в котором была зарегистрирована Тисако.

Все мужчины, с которыми встречалась или за которых выходила замуж Тисако, имели недвижимость и значительные накопления, оставленные на жизнь на пенсии.

Обыкновенная бабушка

После расследования, длившегося 11 месяцев, Тисако стала главной подозреваемой. Полиция Осаки повторно изучила смерть Масанори Хонды и также обнаружила в его крови следы цианистого калия — у полиции сохранился образец его крови. Тисако Какехи была арестована 19 ноября 2014 года.

Во время допроса она отрицала свою причастность к смерти Исао Какехи и говорила, что пошла его проверить: Исао так и не спустился со второго этажа, хотя обычно в это время собирался принимать ванну. По ее словам, когда она поднялась, обнаружила его лежащим на татами на спине рядом с его рабочим столом, после чего она запаниковала и сразу же вызвала скорую.

«Я только вышла замуж, и мой муж умер. Они [врачи] нашли в его крови наркотики и теперь подозревают меня, и у меня проблемы. Ко мне приходили полицейские», — рассказывала после допроса Тисако своим соседям.

Следователи обыскивают дом Тисако Какехи и ее покойного мужа Исао, Киото, 2014 год. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Полицейским также удалось найти горшок из-под растения, который Тисако пыталась выбросить, недалеко от дома, — в нем был закопан небольшой пакетик с цианидом. Отвечая 10 июля на вопрос о том, где Тисако взяла цианид, она ответила: «Я получила его от партнера по бизнесу. Мне стоило выбросить его тогда, когда бизнес [по печати на ткани] развалился».

Адвокаты Тисако долгое время отрицали, что она совершила убийство, а сама Тисако в ответах японскому телеканалу Asahi утверждала, что «даже не знает, как убивать» и откуда взялся цианистый калий.

Несмотря на это, полиция выдвинула против нее обвинения в убийстве мужа, а также подозревала Тисако в убийствах и других партнеров — с 2007 по 2013 годы как минимум шесть мужчин погибли, будучи в отношениях с ней. Более того, обычно они умирали вскоре после того, как вписывали Тисако в завещание. На следующий день после смерти Хонды Тисако вызывала слесаря, чтобы тот вскрыл его сейф. Пособие на смерть и наследство в сумме составили около 138 тысяч долларов. Также полиции удалось выяснить, что, еще будучи в отношениях с Исао Какехи, Тисако параллельно встречалась с двумя другими мужчинами.

Рассмеюсь и умру

Следствие длилось несколько лет. Тисако отрицала причастность к убийствам своих партнеров, при этом в деле появлялось все больше потенциальных жертв. В 2016 году адвокаты потребовали провести психиатрическую экспертизу Тисако, утверждая, что она страдает деменцией.

Из-за этого суд над ней начался лишь 26 июня 2017 года — ее обвиняли в убийстве троих мужчин и покушении на жизнь четвертого. По версии следствия, ее основным мотивом были деньги — от 10 мужчин она получила около 5,5 миллиона долларов в виде наследства. Правда, все полученные ей деньги она потеряла из-за неудачных вложений на фондовой бирже.

Тисако Какехи. Кадр: TBS NEWS DIG Powered by JNN / Youtube

10 июля 2017 года во время одного из заседаний Тисако заявила, что действительно отравила Исао Какехи цианистым калием. «Я убила своего мужа. У меня нет намерения скрывать, что я виновна. Если завтра меня приговорят к смертной казни, то я просто рассмеюсь и умру», — заявила она в суде.

Она также сказала, что решила отравить Какехи, когда поняла, что он не так щедр с ней, как со своими бывшими партнершами. А также потому что ей нужны были деньги, чтобы расплатиться с долгами.

Однако уже на следующем заседании Тисако изменила показания и заявила, что не помнит о своем признании. Адвокаты Тисако настаивали, что ее показаниям верить нельзя, так как у нее тяжелая форма деменции. Однако психиатр, хоть и нашел у Тисако болезнь Альцгеймера, заявил, что она протекает в легкой форме и начала развиваться уже после задержания.

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Суд над Тисако продлился четыре месяца. Ее признали виновной в убийстве Исао Какехи и приговорили к смертной казни через повешение. Причастность к остальным смертям, в частности, ее первого мужа в 1994 году, подтвердить не удалось: его тело, как и тела остальных мужчин, кремировали.

В 2019 году защита Тисако подала апелляцию — она дошла до комиссии Верховного суда Японии. Приговор остался в силе, но так и не был приведен в исполнение. 26 декабря 2024 года на тот момент уже 78-летняя Тисако умерла в тюремной камере.

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