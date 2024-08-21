Я продавала бессмысленные курсы в соцсетях

В последние годы в России появляется все больше инфобизнесменов-наставников, которые обучают наставничеству других людей. 24-летняя Арина из российского города-миллионника (имя героини изменено по ее просьбе) ушла с работы и заплатила за такое обучение несколько сотен тысяч рублей, стала наставницей, но вскоре разочаровалась в инфобизнесе. Теперь она считает его финансовой пирамидой, в которой одни люди обманывают других, чтобы те обманули третьих.

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С 2019 года я работала SMM-менеджером и достигла неплохого для нашего города заработка: на двух работах получала около 80 тысяч рублей, иногда доходило до 100 тысяч. На одной из работ сотрудникам доплачивали 15 тысяч в месяц, если они активно вели свою страницу во «ВКонтакте» как блог. Мне нравилось это делать: стали появляться подписчики, а одна коллега даже попросила научить ее вести блог. Я не продвигала себя как наставника, но по сути была им и делилась с ней своими знаниями без всякой программы — эта девушка заплатила мне 15 тысяч рублей.

Было здорово. Она внушила мне чувство уверенности, говорила, что я классно объясняю. И я укрепилась в мысли, что могу помогать другим людям, но за чек выше. Именно поэтому я позже так легко вовлеклась в обучение наставничеству.

В 2022 году я сначала ушла с одной работы, а потом меня уволили с другой. Тогда я была настолько уверена в себе, что решила выкупить у работодателя свой блог во «ВКонтакте», где у меня было около 100 подписчиков, чтобы вести его независимо от компании. Он обошелся мне в 30 тысяч — столько мне успели выдать в качестве «зарплаты блогера» в том проекте. Я думала начать работать на себя, стала читать популярные блоги и наткнулась на девочку, которая предлагала услугу наставничества (сейчас у ее страницы во «ВКонтакте» чуть больше пяти тысяч подписчиков, в описании сказано: «Я — причина твоего успеха». Девушка по-прежнему продает наставничество и консультации по блогингу, продвижению и продажам. — Прим. «Холода»).

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Я была как в танке: знала про курсы и онлайн-школы, ранее проходила групповые обучения, но именно про наставничество ничего не слышала. Информация о нем меня очень воодушевила: я подумала, что если специалист будет работать со мной лично, то я сто процентов добьюсь крутого результата.

Обычно это устроено так: ты приходишь на бесплатную консультацию, наставник сначала просто общается с тобой и только потом пытается продать услугу. На бесплатной консультации та девушка выслушала мою историю и сказала, что у меня большой потенциал. От нее была тотальная, ничем не подкрепленная поддержка в духе: «Ты стопудово окупишь обучение, 90% моих учеников в первый же месяц делают это, то есть за два месяца ты сделаешь классный прорыв. Так что, если не боишься попробовать, — дерзай, удача любит рисковых». А я что? Не рисковая? Да, конечно, я попробую.

«Наставник делает наставника, получается пирамида»

Я видела в этом огромный шанс. До этого у меня был позитивный опыт онлайн-обучения: после него я начинала зарабатывать больше. Но раньше я никогда не платила больше 40 тысяч рублей за курс, а два месяца наставничества у этой девушки стоили 200 тысяч. Конечно, я могла позволить себе только рассрочку. Из-за этого я сомневалась, попросила совета у своего молодого человека. Он меня не отговорил, сказал: «Я в тебя верю, все получится». Но я осознаю, что это было мое решение.

Я хотела увеличить свой доход до 150 тысяч рублей. По условиям рассрочки я должна была ежемесячно выплачивать по 20 тысяч. Я думала, что сначала буду использовать сбережения, а потом дело встанет на рельсы и все окупится. Какой бизнес начинается без вложений?

В обучение входили еженедельные созвоны с ней минут на сорок — час, парочка групповых «распаковок» личности (так в сфере инфобизнеса называют процесс, позволяющий глубже понять себя. — Прим. «Холода»), еще парочка мастермайндов — групповых мозговых штурмов с приглашенными специалистами — например, с психологом. Пять дней в неделю наставница была на связи в мессенджерах, еще она создала для меня страничку на Notion с материалами для обучения.

Она предлагала такой алгоритм: вести блог, писать посты, проводить кастдевы (от английского customer development, исследование потребностей клиентов с помощью глубинных интервью. — Прим. «Холода»), а потом переходить к продажам. Я созванивалась с потенциальными покупателями моего наставничества, но они были со мной практически на одном уровне квалификации, разве что я на одну ступень повыше, так что я далеко не всегда могла им помочь.

Одновременно с этим я формировала свой продукт — продумывала структуру обучающего курса. Я ожидала больше помощи от наставницы, но по факту ничего экспертного в этом обучении не было — извините меня, распаковать я себя и сама могу. Мне нужно было, чтобы кто-то помог мне грамотно построить методологию — сел и разобрал по полочкам, что нужно делать. Однако я этого не получила.

Но, конечно, когда я увидела, что ее обучение за 200 тысяч она ведет спустя рукава, то подумала, что и сама так смогу.

Тем более, с ее подачи я писала свою программу обучения, за которую она меня постоянно хвалила. На тот момент я была не до конца уверена, что она говорит корректные вещи. Но тем не менее думала, что это классный эксперт и, когда дело дойдет до продаж, все будет супер.

Я продумала программу пятинедельного наставничества, хотела включить в нее весь свой опыт, но мне постоянно казалось, что его хватит лишь на пару недель, а дальше просто придется тянуть кота за яйца и использовать рычаг «я твоя наставница, я с тобой на связи». Тем не менее начался второй месяц обучения, и мы вышли в продажи. Я просила за пять недель моего наставничества 50 тысяч рублей.

Наставница дала мне план разговора на бесплатной консультации: узнаешь у человека, как дела, спрашиваешь, в какую точку он хочет прийти в жизни и почему еще этого не сделал, предлагаешь помечтать о планах, а потом говоришь, что вы вместе этого добьетесь с помощью курса наставничества.

Во «ВКонтакте» я была подписана на многих учениц этой девочки, и они писали, как у них все круто получалось, что они зарабатывают большие суммы. И для меня это было подтверждением, что алгоритм работает. Но я все делала, как мне говорили, — а ничего не получалось. У меня могло стоять по пять бесплатных консультаций в день — это отнимало очень много сил, времени, и при этом никто не соглашался купить курс.

Я делала, как это называла наставница, целевые действия, которые вообще не приводили меня к цели. Она послушала записи моих созвонов и сказала: «Ты все правильно делаешь, просто люди не те, ты подожди, если не купят сегодня, то купят завтра, не переживай». Обучение тем временем подходило к концу. Я потратилась на платный Zoom, на таргетированную рекламу своих услуг, устала от бесплатных консультаций, а продаж ноль.

На последней неделе обучения я неожиданно продала свои услуги со скидкой за 45 тысяч рублей. Этой девушке я действительно оказалась полезна: научила ее настраивать таргетированную рекламу, заниматься продвижением, но эти знания я получила не на обучении, а вынесла с предыдущих работ. То есть 200 тысяч я заплатила за неработающий алгоритм, подбадривание и постановку дедлайнов. На деле все сводится к тому, что наставник делает наставника, получается пирамида. Но тогда я не хотела этого видеть.

«Тебе продали какую-то хуйню»

После обучения я следила за своей наставницей в соцсетях, где она пуляла один за другим свои кейсы: как у одной ее ученицы за месяц выходит 300 тысяч рублей, у другой за два — 460, а у меня, сука, ничего не работает. Я тогда дико разочаровалась в себе и была близка к нервному срыву. Вдобавок у меня происходило несчастье за несчастьем: родственники умирали один за другим, а денег не было.

Обучение закончилось, и я моментально лишилась поддержки. Напоследок наставница сказала мне, что, наверное, я погорячилась с увольнением и, возможно, мне лучше вернуться в найм. Я чувствовала себя отщепенцем: у всех получилось, а я какой-то недомерок и со мной что-то не так. Мне казалось, что мне что-то не до конца объяснили, но я даже не знала, что спросить — как в школе на алгебре.

Я опять начала искать работу в SMM — то есть вернулась к тому, что меня заебало. У меня было ощущение, что я себя предаю. Все это происходило перед Новым годом — никто не искал новых сотрудников. В жизни была жопа. И в этот момент мне написала одна девочка и пригласила на бесплатную консультацию (блогерка, о которой идет речь, позиционирует себя как «женский наставник». В ее инстаграме чуть больше двух тысяч подписчиков. «Наглая, молодая, богатая. Учу женщин быть неудобными и создавать свою лучшую реальность», — сказано в описании профиля. — Прим. «Холода»). Я знала, к чему это приводит, но все равно согласилась. Мы говорили с ней три часа, и все это время она жестко мной манипулировала.

Я излила ей душу, и она внезапно сказала то, что я не решалась признать: «Тебе продали какую-то хуйню». После этого она предложила свое наставничество за 150 тысяч рублей. Я прямо сказала, что не могу себе это позволить, потому что у меня и так есть невыплаченная рассрочка. Она сказала, что я могу выплатить в рассрочку половину суммы, а остальное отдавать с продаж: «Вот тебе гарантия, что я лично заинтересована в твоих продажах».

Я хотела обдумать это, посоветоваться с парнем, но она меня не отпускала: «Ты сейчас закапываешься в своих страхах, если ты уйдешь, то останешься один на один со своим разумом, а разум будет сомневаться. Естественно, ты не пойдешь на этот шаг. Слушай свое сердце, решай сейчас: если я тебя отпущу думать, ты так до этого и не дойдешь». Я думала: может, просто захлопнуть ноутбук?

Я не знаю, почему это так на меня повлияло: видимо, потому что я была в подавленном состоянии. Мне сказали, что предыдущее обучение было говном, пообещали разработать нормальную методологию и подтянуть в продажах. Мы посмотрели метафорические карты (набор карточек с различными изображениями, который психологи используют как инструмент, помогающий клиенту понять себя. — Прим. «Холода»). Сейчас я понимаю, что она использовала их, чтобы сказать мне ровно то, что я хотела услышать, — особенность этих карт в том, что их можно трактовать как угодно. Главным крючком был вопрос про финансовые цели. Я сказала, что хотела бы зарабатывать 150 тысяч рублей. Она ответила: «А чего так мало? Иди на 500! Я вижу, что ты сможешь это сделать». Я знатно офигела и пошла к ней.

«Вся эта тусовка похожа на секту»

Сначала я была в диком восторге. Нас учили тому, что я сейчас называю мошенническими методами: не отпускать человека подумать во время продаж, потому что «думать — это ваш главный враг». Наставница говорила, что не люди решают, будут ли они покупать наш продукт, а мы решаем это за них. Уверяла: «Вы помогаете людям, им нужны ваши знания, продавайте свои продукты сразу за 100–150 тысяч рублей».

Цены брались из воздуха, и во всем этом был соревновательный элемент. Продала за 70 тысяч рублей? Дальше продавай за 100 тысяч. Цены ставятся, может, и с оглядкой на рынок, но другие в этой сфере тоже неадекватно оценивают себя. Есть девочки, которые продают свое обучение за 300–500 тысяч рублей, хотя им по 20 лет.

Люди без профессионального опыта делают курсы под копирку и продают каким-то неебическим образом.

Перед тем, как назвать клиенту цену на свои услуги, ты всегда играешь с ним в игру, мол, угадай сам, сколько это стоит, и дальше он прощупывает почву по принципу «горячо — холодно», то есть ты перекладываешь ответственность за ценообразование на другого человека. В такой игровой форме человек не чувствует, что его обманывают. Есть еще такая уловка, ты говоришь: «Как ты собираешься прийти к своим финансовым целям, зарабатывать много, если ты сама в себя не вложила эту сумму и не понимаешь, сколько ты стоишь?»

Эта наставница, как и многие другие инфобизнесмены, сначала продавала курс, а потом по ходу доделывала контент. В итоге к концу обучения она так и не досняла некоторые уроки. Договора у нас не было.

Вся эта тусовка похожа на секту: постоянные медитации, вера во вселенную. Причем сами по себе медитации полезны, но не когда ты на них перекладываешь ответственность за свой успех. Наставница нам много всего объясняла, но все это, если честно, было какой-то фигней. Но это у меня сейчас такое мнение.

А тогда я поверила в этот новый алгоритм и начала на энтузиазме искать клиентов любыми способами, не только в блоге. Мне объяснили, что нужно покупать левые телефонные номера, делать с них массовые рассылки. Если кто-то тебе отвечает — значит, все: стопудово хочет пойти в обучение.

Нас научили открывать ИП, по сути — два клика, но это дало такую уверенность — типа, ебать я предприниматель! А еще благодаря этому можно оформлять рассрочки.

Мы находили условных хомячков — часто это довольно травмированные или неуверенные в себе люди. Сначала их нужно вдохновить — эти разговоры иногда затягивались на несколько часов — и только после этого продавать.

К концу первого месяца мне удалось сделать три продажи, и все они были за очень высокий чек — в сумме вышло 300 тысяч рублей. Я впервые в жизни столько заработала. Однако нас учили продавать, но не говорили, как потом вести себя с учениками. Убеждали, что если у них что-то не получается, значит, просто у человека карма такая: ты даешь нечто большее, чем возможность зарабатывать, — ты даешь перестройку мышления. Якобы не ты плохой и лыжи не едут, а ситуация так сложилась, что у человека не получается, что же поделать-то! В этом нет твоей вины.

«Я разочаровалась в себе и плакала по 15 раз в день»

Некомфортно мне стало, когда я начала работать с девочками, которые купили мои услуги. Одной из них я предложила ту же схему, что применили со мной: оплати сейчас часть, остальное докинешь с продаж. Я созванивалась с ней несколько раз в неделю, помогала на всех этапах, но мои рекомендации не работали, так как ей не хватало опыта. Искусственно сформировать его за два месяца невозможно. Условно, ты советуешь делать посты, а человек постоянно пишет с ошибками, советуешь начать снимать видео, а он не хочет пользоваться другими платформами. Но я за этого человека взялась, он оформил кредит, а отказать в процессе уже невозможно, потому что деньги в обороте.

Еще у меня была группа из двух девочек, и за один и тот же материал одна заплатила 70 тысяч рублей, а вторая 100. При этом они обе не были нацелены на результат, забили хуй и даже не приходили на созвоны, хотя вложили деньги. Я давала им задания, а они ничего не делали. Я винила в этом себя. Было страшно, что они потребуют деньги назад, но в итоге они этого не сделали.

На второй месяц у меня пошел жуткий спад энергии, то есть я сделала эти три продажи, а дальше снова ничего не получалось. Я постоянно жила в тревожке: непонятно, будет ли еще доход, а я уже заплатила налоги, купила себе кресло и проектор. За две недели я заработала 300 тысяч, но их пришлось растягивать на несколько месяцев, при этом еще выплачивать кредиты. В сухом остатке я жила на 20–25 тысяч в месяц. На обычной работе я получала гораздо больше.

Думаю, у меня было ценностное сопротивление: я не хотела наебывать людей, и поэтому больше ничего не продала. Мне не хотелось, чтобы люди оказались в такой же ситуации, как я.

Я не стала продлевать наставничество, но в итоге еще и оказалась должна. Несмотря на то, что регулярных продаж не было, наставница требовала оставшуюся сумму — 80 тысяч рублей. От этого напора я вообще охуела, мои розовые очки разбились. Я просто перестала читать сообщения группы и чат с ней, решила, что лучше забыть про этот опыт.

Ни одна из моих трех последних клиенток не достигла результата. Я стала переосмыслять этот опыт. Ум начал проясняться, и я задумалась: а что это вообще было? Так я впала в жуткую депрессию. Я разочаровалась в себе и плакала по 15 раз в день.

Я поняла, что деньги все-таки пахнут и лучше зарабатывать честным трудом, чем продавать воздух. Обострились страхи, что меня могут засудить. Я думала, что ничего не стою, ничего не смогла сделать и умру под забором.

Денег на терапию у меня уже не было. Поделиться этим с близкими я толком не могла. Если я плакалась парню, он успокаивал меня и говорил: «Ты же все делала, как тебе сказали, ты не виновата». Но для меня это звучало как «ты позволила этому быть». Защищая меня, он будто напоминал, что я к этому причастна, что я, как осел, доверилась другому человеку; зачем и нахуя — непонятно. Я еще сильнее чувствовала стыд и злость на себя.

У меня стали появляться суицидальные мысли. Для меня это был красный флажок: все-таки это ненормально, когда ты думаешь: «Вот бы меня машина сбила». Я приняла решение, что надо себя вытаскивать.

«Людям с синдромом самозванца повезло больше»

Я создала телеграм-канал, в котором был только один подписчик — я. В него я скидывала кружочки со слезами и рассказами. Если проскролить его, в тот период будут только слезы-слезы-слезы. Но это меня спасло: обычно, если меня действительно что-то гложет, я это не озвучиваю. А возможность проговорить свою боль мне сильно помогла.

Через некоторое время я начала обновлять резюме и искать работу. Найти ее было довольно просто — мой опыт оказался хорошим. Я быстро нашла две работы, загрузила себя деятельностью, появилось ощущение, что я действительно чего-то стою. Но я продолжаю жить с опаской, что в любой момент на меня могут подать в суд.

Теперь у меня аллергия на наставничество. Я стала замечать у многих блогеров мошеннические приемы. Тебе, по сути, продают волшебную таблетку, говорят, что наставник — твой спаситель. Но ты продаешь услугу жертве ситуации, и это очень страшное дело.

Нет никакой разницы, купил ты обучение за 50 тысяч или за полмиллиона: все эти наставники — ученики одних и тех же людей. Теперь я во все это не верю.

Этот опыт помог мне повзрослеть. Я перестала быть наивным человеком, стала более трезво оценивать себя, свои состояния, поняла, что забота о себе проявляется вообще в других вещах. Раньше для меня были ценны деньги, теперь — то, как я ими распоряжаюсь.

Я бы разделила типичных клиентов наставников на две группы. Первая — тревожные люди, которые переживают, что у них закончатся деньги и они умрут на помойке. Часто это еще и люди с синдромом самозванца, обесценивающие собственные достижения. Это я себя описываю. Вторая — люди, которые, может, ничего не достигли, но любят тратить деньги и «живут в легкости» — это могут быть и девочки из обеспеченных семей. Они верят, что деньги достаются легко, и им очень просто что-то внушить.

Мне кажется, что в этой ситуации людям с синдромом самозванца повезло больше, потому что они в нужный момент могут себя остановить. Их самозванец в итоге откроет им глаза и скажет: «А не ерунду ли ты делаешь?»