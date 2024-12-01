Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС

Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас вступила в должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам. Она дочь коммуниста, ярая защитница Украины и критик Владимира Путина. Каллас — одна из главных сторонниц оказания максимальной военной помощи Украине, за что получила прозвище «принцесса войны». Она недолюбливает Россию и выступает за жесткие антироссийские ограничения, за что даже украинские СМИ называли ее «русофобкой». Однако на родине отношение к ней неоднозначное: ее критикуют за рост налогов и слишком суровые решения в отношении русскоязычного населения. Перспективы «эстонской железной леди» на посту главного дипломата ЕС — в материале «Холода».

С 1 декабря 2024 года сменился состав Европейской комиссии, а пост верховного представителя Евросоюза по международным делам перешел от Жозепа Борреля к экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Она станет первым политиком на посту верховного представителя ЕС, который объявлен в розыск в России, из-за чего зарубежные СМИ называют Каллас «женщиной, разыскиваемой Владимиром Путиным». А в Кремле не скрывают негативного отношения к ней, называя ее ответственной «за надругательства над исторической памятью и враждебные действия по отношению к России».

Отдельную волну критики от российских властей Каллас получила за приветствие и благодарность участникам саммита NAFO (North Atlantic Fella Organization) — неформальной группы виртуальных энтузиастов, которые противодействуют российской пропаганде в том числе с помощью мемов и юмора. Именно члены NAFO высмеяли смерть российского туриста, который был атакован акулой во время отдыха в Египте. В одном из аккаунтов NAFO за нападение на россиянина акулу назвали «сотрудником месяца».

Greetings to #NAFOfellas at the first-ever #NAFOSummit in Vilnius.#NAFO is a living example of how to disarm Russian disinformation with humour, intelligence and enthusiasm. Behind every Fella is a real person who believes in #Ukraine’s victory.



Thank you for your service. pic.twitter.com/VWOkAe3udr — Kaja Kallas (@kajakallas) July 8, 2023

Эстония одной из первых встала на защиту Украины, начав поставки оружия для ВСУ еще до начала войны. Поэтому назначение Каллас на такой престижный пост в европейском блоке считают четким сигналом для Владимира Путина: ЕС и дальше будет поддерживать Украину. Еще до вступления в должность Каллас рассказала про свою будущую политику по отношению к России. Она считает, что ЕС неправильно вводит санкции: сейчас блок продлевает антироссийские ограничения каждые шесть месяцев, но в будущем они должны стать бессрочными, а отменить их сможет только единогласное решение 27 стран-членов. Новая глава европейской дипломатии выступает за конфискацию замороженных российских активов и призывает передать их Украине.

«Мы должны показать агрессору, что мы готовы защищаться и, если понадобится, сражаться. Иногда лучший способ достичь мира — быть готовым использовать военную силу», — написала Каллас в колонке для The New York Times спустя месяц после начала войны в Украине.

Добиваться ответственности новая глава европейской дипломатии планирует и от Китая, которому угрожала «последствиями» за помощь России в конфликте с Украиной. По ее словам, Пекину следует заплатить «более высокую цену» за его политику. Пока что она не раскрывает, что именно Евросоюз может сделать с Китаем, чтобы тот дистанцировался от России.

Эксперты сходятся во мнении, что Каллас — идеальный кандидат на эту должность, так как тема европейской безопасности и российской угрозы будет актуальна для Европы еще как минимум пять лет.

Дитя оккупации

Жесткая позиция Каллас по отношению к России может быть связана со сложным прошлым ее семьи в Советском Союзе. Ее родных насильно депортировали из Эстонии в Сибирь в 1949 году в ходе тайной операции «Прибой». Тогда Сталин приказал переселить жителей стран Балтии, чтобы «ликвидировать кулачество как класс» и установить контроль над территориями. На деле же среди депортированных больше всего оказалось детей и женщин, которые не успели скрыться от коммунистов. Среди них — мать, бабушка, и прабабушка Каи Каллас. Дедушку будущего эстонского премьера отправили в сибирский лагерь. Всего из Эстонии было депортировано более 20 тысяч человек.

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Каллас часто вспоминает историю своей семьи в публичных речах. Она рассказывает, что ее мать, которой было всего шесть месяцев, увозили из Эстонии в Сибирь в вагоне для скота. Взрослые сушили ее пеленки на своих телах. Родные Каллас смогли пережить ссылку и вернулись в Эстонию спустя 10 лет. В понимании Каллас нынешняя Россия продолжает политику СССР, но жертвами становятся уже не эстонцы, а украинцы.

«Это зло продолжает жить в России. Оно продолжает свою агрессию против Украины, где оно пытается сломить веру украинцев в их свободу. Мы не должны этого допустить — иначе мы проснемся в гораздо более опасном мире. Мы должны постоянно напоминать миру, что агрессор никогда не изменится и никогда не остановится», — сказала Каллас во время выступления в честь 75-й годовщины депортации на мемориале Маарьямяэ.

Несмотря на репрессии, которым подверглась семья Каллас в СССР, она называла свою жизнь в советской Эстонии счастливой и яркой. Ранние годы ее жизни пришлись на период, когда в магазинах могло недоставать еды и одежды, но сама Каллас считала, что «детство делают счастливым вовсе не материальные вещи». Каллас вспоминает, как мать шила ей одежду, как она ходила на курсы народных танцев и путешествовала по всему Советскому Союзу. В других интервью она не так позитивно отзывается об ЭССР, рассказывая, что ей приходилось есть сметану с сахаром, так как ничего сладкого в магазинах не продавали. Этот период своей жизни она называла тюрьмой «без свободы, без выбора, без ничего».

Фото: kajakallas.ee

Некоторые критиковали Каллас за такие слова о Советской Эстонии. Все же будущая глава европейской дипломатии росла не в семье простых советских рабочих: ее отец Сийм Каллас принадлежал к номенклатуре, а после перестройки стал одним из самых влиятельных политиков Эстонии. Он 18 лет состоял в Коммунистической партии, а под закат Союза стал народным депутатом Верховного Совета СССР.

После развала Советского Союза он возглавил Банк Эстонии и даже был замешан в уголовном деле об одобрении так и не возвращенного кредита на один миллион долларов. Затем Каллас поработал министром финансов и министром иностранных дел, а в 2002 стал премьер-министром Эстонии, после чего долгое время был депутатом Рийгикогу (эстонский парламент), завершив политическую карьеру в сентябре 2024 года. Большие политические связи были еще у прадеда Каи Каллас: Эдуард Альвер был одним из основателей независимой Эстонии в 1918 году и первым начальником ее полиции. Позже он полгода проработал главой Полиции безопасности — эстонского аналога ФСБ.

Женское государство

Кая Каллас по образованию юрист и начинала свою карьеру в качестве советника в крупных юридических фирмах Эстонии. В 30 лет она решила всерьез заняться политикой и присоединилась к «Партии реформ», которую основал ее отец. Каллас успела поработать депутатом как в Рийгикогу, так и в Европарламенте. Пост премьер-министра Эстонии она заняла в 2021 году. 43-летняя Каллас стала первой женщиной на этом посту, причем при первой женщине-президенте Керсти Кальюлайд. Так Эстония стала первой страной в мире, которой полностью руководили женщины, избранные на свои должности.

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Каллас могла стать премьером Эстонии еще в 2019 году, когда получила больше всех голосов избирателей на выборах в парламент. После победы ее кандидатуру на должность премьера выдвинула все та же Кальюлайд. Решающее слово оставалось за депутатами Рийгикогу. Однако центристы решили объединиться с правыми евроскептиками и не стали поддерживать Каллас. Кресло премьера тогда сохранил кандидат от Центристской партии Юри Ратас, который через два года ушел в отставку из-за коррупционного скандала, а пост перешел Каллас. В 2023 году ее «Партия реформ» снова одержала победу на выборах.

Каллас стала премьером в самый разгар коронавируса. Тогда ее правительство критиковали за слишком либеральный подход к ограничениям по сдерживанию пандемии, из-за которого в марте 2021 года Эстония вышла на первое место в мире по скорости распространения вируса среди населения. Но был и плюс: экономика страны смогла быстро восстановиться после пандемии и в Эстонии зафиксировали быстрый рост зарплат после кризиса.

Кая Каллас приносит присягу в парламенте в Таллина, 26 января 2021 года. Фото: Janis Laizans / Reuters

Новый удар по эстонской экономике нанесла война в Украине. К июлю 2022 года инфляция в Эстонии составила более 23%, что стало самым высоким показателем в Европе: средняя инфляция по ЕС тогда была 8,9%. В январе 2024 года показатели инфляции в Эстонии выровнялись до 5%, а в сентябре достигли 3,2%. Это все еще больше, чем средняя годовая инфляция в Европе (1,7%), но меньше, чем в таких странах, как Бельгия (4,3%) и Нидерланды (3,3%).

При этом Эстония — одна из стран-лидеров по помощи Украине, если считать вклад страны по соотношению этой помощи к ВВП. Эстония выделяет на помощь Украине 1,85% от собственного ВВП. Немногим больше нее выделяет только Дания — 1,86%. Ее балтийские соседи, Литва и Латвия, тратят меньше: 1,6% и 1,4% от ВВП соответственно. Польша и того меньше — 0,7%.

Дефицит бюджета Эстонии в 2023 году вынудил Каллас пойти на повышение налога с оборота с 20% до 22% (аналог НДС, который в России продавец включает в стоимость товаров и услуг). Новая ставка налога привела к росту цен. Каллас прямо сказала, что совершает «политическое самоубийство», соглашаясь на такую непопулярную реформу. Зато ее правительство приняло довольно популярное решение в социальной политике, легализовав в стране однополые браки: Эстония стала первой страной на постсоветском пространстве, где их признали на государственном уровне. Судя по опросам, более половины эстонцев поддержали это решение.

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При Каллас в Эстонии приняли долгожданные образовательные программы на эстонском языке: с 2024–2025 учебного года школы и детсады начали переводить обучение на государственный язык. Эту реформу пытались принять с 1993 года, но реализовать ее не удавалось из-за недостатка эстоноговорящих педагогов — проблема не решена до сих пор. Для многих школ реформа может обернуться жесткими штрафами: если в присутствии комиссии урок не смогут провести на эстонском языке, то учреждению придется выплатить штраф почти на 10 тысяч евро.

Сама Каллас, как и 67% населения Эстонии, владеет русским языком, но в разговорах с неэстонцами советует не переходить сразу на русский язык. Она считает, что так можно мотивировать русскоговорящих жителей Эстонии учить эстонский.

Кая Каллас — автор многих антироссийских инициатив. Она предлагала всем соседям России ввести единое торговое эмбарго на российские товары, а также призывала перестать выдавать россиянам шенгенские визы, ведь, по ее словам, поездки в Европу — это привилегия. Каллас советовала бежавшим от мобилизации россиянам не искать убежища в Эстонии, а бороться с режимом внутри России. Кроме того, ее правительство решило убрать советские памятники из Эстонии, за что на Каллас завели уголовное дело в России.

Скелет в шкафу мужа

В 2023 году Каллас столкнулась с крупнейшим кризисом доверия за время своего премьерства после скандала, связанного с бизнесом ее мужа Арво Халлика. Журналисты выяснили, что логистическая компания Stark Logistics, которая частично принадлежит Халлику, продолжила осуществлять перевозки в Россию после начала войны. Сама Каллас критиковала предприятия, которые продолжают работать с Россией после 24 февраля. Генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг попытался оправдаться и сказал, что компания «практически прекратила перевозки грузов в Россию» и выполняет последние загрузки.

Кая Каллас и Арво Халлик. Фото: AP / Scanpix

Ситуацию усугубил тот факт, что Stark Logistics могла быть косвенно причастна к разгону протестных митингов в России и Беларуси. Компания мужа Каллас ввозила в Россию продукцию компании Metaprint. Та поставляла компоненты для изготовления баллонов со слезоточивым газом, которые затем продавали российским и белорусским силовикам. За перевозку компонентов Stark Logistics получила полтора миллиона евро в 2022–2023 годах.

Компания «Тюменские аэрозоли» — российский клиент Metaprint — отрицала, что в баллоны закачивался слезоточивый газ. Гендиректор российской компании Юрий Холодилин заявлял, что приобретенные у Metaprint баллоны шли под кислородные аэрозоли, а затем либо продавались в России, либо экспортировались в Эстонию, Германию и Великобританию.

Президент Эстонии Алар Карис тогда заявил, что скандал вокруг Каллас подорвал доверие союзников к Эстонии, и советовал Каллас подать в отставку после скандала.

«Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее саму, ее близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы», — заявил эстонский президент.

Депутат-консерватор Хелир-Валдор Сеэдер потребовал допросить Каллас в парламенте, чтобы она разъяснила источники доходов своей семьи. Оппозиционные партии в Рийгикогу призвали ее уйти в отставку еще до начала разбирательств. Депутаты грозились объявить вотум недоверия премьеру, но дело так ничем и не закончилось.

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Каллас пришлось извиняться, но она отказалась подавать в отставку с поста премьера. По ее словам, компания Халлика прекратила сотрудничество с Россией через месяц после начала войны, хотя СМИ писали, что она продолжила перевозить туда грузы из Эстонии для фирмы Metaprint. В августе 2023 года Халлик продал свои доли в предприятии «за цену бутерброда». Предшественник Каллас Юри Ратас скандал подобного масштаба пережить не смог и был вынужден подать в отставку, Каллас же удалось сохранить свой пост.

«Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это», — сказала тогда Каллас.

Эстонским госкомпаниями в принципе запрещено вести бизнес с Россией. Сама Каллас признавалась, что буквально умоляла местные частные компании отказаться от «серых» сделок, которые помогли бы России обходить санкции. С начала войны экспорт товаров из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан и Армению вырос в четыре раза. Товары, однако, не доходят до этих стран, а остаются в России, которая выступает якобы транзитным пунктом на этом маршруте.

Пошла на повышение

Скандал с бизнесом мужа не отразился на карьере Каллас. В июне лидеры стран ЕС утвердили ее кандидатуру на должность верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. В июле она подала в отставку с поста премьера Эстонии, чтобы переехать на работу в Брюссель. До нее пост верховного представителя ЕС почти 5 лет занимал испанец Жозеп Боррель. До официального назначения Кае Каллас пророчили пост генсека НАТО, да и она сама была не против возглавить военный альянс, но в итоге НАТО возглавил бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, друг Дональда Трампа и давний критик Владимира Путина.

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На новой должности у Каллас будет ограниченная власть. Верховный представитель выполняет функции переговорщика от Европы на мировой арене — по сути это министр иностранных дел всего ЕС.

Выбор человека на эту должность далек от прозрачных демократических выборов: кандидата на этот пост назначает Европейский совет — орган, куда входят президенты и премьеры стран ЕС. На деле же кандидата выбирают лидеры шести стран ЕС (Греции, Польши, Испании, Германии, Франции и Нидерландов), а затем его должны одобрить представители остальных европейских государств. Такой процедурой недовольны премьер Италии Джорджа Мелони и ее коллега из Венгрии Виктор Орбан: их на переговоры основной шестерки не пригласили. В итоге Мелони голосовала против кандидатуры Каллас, а Орбан решил воздержаться.

Кая Каллас проходит слушания по утверждению в должности в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе, 12 ноября 2024 года. Фото: Johanna Geron / Reuters

Зато назначению Каллас радовались страны Балтии. Для этих государств, которые хотят иметь больше влияния в европейских структурах, новая роль Каллас имеет символическое значение. Теперь у Латвии, Литвы и Эстонии появился рычаг давления на Европейский союз в вопросах ужесточения политики по отношению к России. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал назначение Каллас «общей победой». Другие же члены ЕС боятся, что Каллас будет сосредоточена только на России и не будет думать об Африке, Ближнем Востоке или Южной Америке. Сама же Каллас считает, что сможет найти понимание с Глобальным Югом благодаря опыту Эстонии, тоже прошедшей через опыт «страны — колонии СССР».

Кого обошла Каллас?

Каллас была не единственной кандидатурой на пост верховного представителя ЕС, но она оказалась самой подходящей. При распределении высших должностей в ЕС учитывают политические взгляды кандидата, местоположение его страны и даже гендер политика. Это делается для равной репрезентации Востока, Запада и Центра Европы. Каллас подходила по всем критериям — женщина либеральных взглядов из Восточной Европы. Кроме того, она еще давно заручилась поддержкой французского президента Эммануэля Макрона.

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С Каллас соперничали в основным политики-мужчины из Западной Европы, однако была и другая кандидатка — министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес. От Бельгии также был предложен и действующий премьер Александр де Кро, но в Европе не захотели отдавать эту должность представителю Бенилюкса. По этим же причинам из гонки выбыл глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.

Реальную конкуренцию Каллас представлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он, как и Каллас, представитель Восточной Европы и критически относится к России: например, на заседании ООН в феврале 2024 года он по пунктам раскритиковал речь представителя России Василия Небензи, исправив фактические ошибки в каждом его предложении. Но у Сикорского есть слабое место: он избирался от «Гражданской платформы», которая входит в крупнейшее в Европарламенте правоцентристское объединение — Европейскую народную партию. Главный представитель этой фракции, Урсула фон дер Ляйен, уже заняла отведенное их политической силе место в Европейской комиссии.

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Фото: Melissa Rosca / Hans Lucas via Reuters Connect

На пост также претендовал однопартиец Каллас по фракции Renew Europe в Европарламенте, бывший премьер Ирландии Михол Мартин. Против его назначения могла сыграть осторожная позиция Ирландии в конфликте России и Украины: при Мартине Ирландия отказалась поставлять Украине оружие, ограничившись только отправкой гуманитарной помощи и приемом беженцев.

Лестница хаоса

Эстонию Каллас оставила с экономическими проблемами: правительство увеличивает дефицит бюджета, наращивая военные расходы. Сейчас дефицит находится на уровне 3,5% от ВВП, но, по прогнозам эстонского Минфина, в 2025 году он достигнет 5,3%. Сокращать его власти намерены увеличением налогов и снижением социальных расходов, что прямо ударит по малообеспеченным эстонцам и пенсионерам: из-за инфляции они в год будут терять сумму, равную одному месячному доходу.

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Антироссийская риторика и война в Украине повысили международный статус Каи Каллас. История репрессий ее семьи, непосредственная близость Эстонии с Россией, понимание логики действий Владимира Путина — все это дало ей преимущество в борьбе за пост главного дипломата Евросоюза. Из регионального политика Восточной Европы она может превратиться в ключевую фигуру объединенной Европы.

Кая Каллас (в желтом) среди еврокомиссаров нового состава, 27 ноября 2024 года. Фото: Dpa / Reuters

Приоритетом Каллас на новом посту будет укрепление безопасности Европы. В этом ей помогут опыт и долгая жизнь по соседству с Россией, которая считается угрозой блоку. Война в Украине обнажила проблемы в военной подготовке в Европе: стали очевидны уязвимости разведки и недостаток боеприпасов. А Каллас уже предлагала расширять финансирование оборонных возможностей ЕС.

Также от Каллас ждут, что она найдет подход к крупным союзникам России — Китаю и Ирану. В своих речах новая глава европейской дипломатии говорит о том, что нужно давление на партнеров России, однако эксперты пока затрудняются с прогнозами, какой именно будет внешняя политика ЕС при Каллас.

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