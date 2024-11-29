Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц

Екатерина Аршавина семь лет отработала в туристической фирме, но полгода назад уволилась и открыла собственную студию керамики. Свое дело пока не приносит стабильного дохода, зато ежемесячно забирает из бюджета семьи более 40 тысяч рублей на аренду и закупку материалов. Жить приходится за счет мужа. Специально для рубрики «Потрачено» Аршавина рассказала «Холоду» о своей жизни и отношении к деньгам.

Имя и фамилия героини изменены. Информация о заработке и тратах описана с ее слов.

Имя, фамилия: Екатерина Аршавина

Возраст: 35 лет

Город: город-миллионник в Центральной России

С кем живу: муж, две кошки

Должность и сфера: свободный художник, владелец студии керамики

Доходы: 160–170 тысяч рублей в месяц, 160 тысяч рублей — зарплата мужа, от 0 до 10 тысяч рублей — доходы героини

Жилье

Мы с мужем живем в квартире, которая мне досталась от родственников. Это трешка в спальном районе в старом доме. Район меня устраивает, в отличие от ремонта. В квартире нужно менять проводку, окна, делать косметический ремонт, но нам это сейчас совсем не по карману.

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Стиль жизни

Я графический дизайнер, который выгорел и ушел из профессии. Я стала продавать туристические туры и отработала в туризме семь лет, но примерно полгода назад я вновь все поменяла: ушла из найма и открыла свою студию керамики. Сейчас я свободный художник. Я провожу мастер-классы по керамике и делаю авторские изделия: вазы, тарелки.

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Доход у меня сейчас очень нестабильный: это может быть от 500 рублей за тарелку до 10 тысяч рублей за дизайн какого-то проекта. По старой памяти некоторые заказчики приходят ко мне и заказывают дизайн сайта или еще что-то. Пока что я живу на довольствии у мужа, но надеюсь сперва выйти на самоокупаемость, а затем и получать доход.

У нас были разные периоды: бывало, что он не работал, и тогда мы жили на мою зарплату в турфирме, потом он устроился, но у него была не такая хорошая зарплата. Сейчас его повысили, он стал зарабатывать 160 тысяч рублей в месяц, и я смогла уйти в вольные художники.

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Мы существенно вложились в студию: за ее аренду каждый месяц надо платить по 32 тысячи рублей, купили туда печь за 80 тысяч рублей, мебель. Работаю я там одна. Сейчас я начала делать серийную керамику — то есть разрабатываю, например, дизайн вазы и делаю пять примерно одинаковых ваз, чтобы их можно было отнести в магазин, который будет это продавать. Потому что ты не можешь принести в магазин одну вазу — магазинам такое неинтересно. От друзей-керамистов я знаю, что на таком можно зарабатывать, и надеюсь, что скоро и у меня появится стабильный доход.

Фото: Anne Nygård / Unsplash

Я также провожу мастер-классы в студии, но не ради заработка, а чтобы не закиснуть и не находиться всегда в одиночестве, чтобы в студию приходили люди, была какая-то движуха. Много зарабатывать на мастер-классах можно, только если делать на это ставку: вкладываться в рекламу и все время их проводить. Конкуренция у нас в городе достаточно большая, поэтому для меня это скорее подспорье.

Когда я работала в туризме, в 2016–2019 годах я успела попутешествовать. Доход в сфере туризма непостоянный, у меня был смешной оклад 18 тысяч рублей, а все остальное зависело от проданных туров. В среднем зарабатывала я 60 тысяч, но случались удачные месяцы и можно было заработать до 100 тысяч — тогда я откладывала лишние деньги и накопила около 300 тысяч рублей.

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На эти деньги я съездила в Турцию, Грецию, Южную Корею и Гонконг, расходы на которые частично брала моя компания или ее партнеры. Полностью за свой счет мы с мужем съездили в Грузию дней на 10 и в 2020 году планировали поездку в Италию. Выкупили билеты, забронировали гостиницы и билеты в музеи. Но начался локдаун. Нам компенсировали часть расходов на авиаперелеты, но все остальные деньги были потеряны.

К началу локдауна мы остались совсем без накоплений, было примерно 600 евро, которые мы планировали взять с собой в поездку в Италию, и все. И я не жалею, что потратила свои накопления на поездки — хоть успела посмотреть мир немного. Начиная с 2020 года, мне не с чего откладывать, но в связи с тем, что в России постоянно инфляция, откладывать рубли я и не вижу смысла.

Инвестиции и сбережения

Вкладывать деньги в инвестиции у меня не получается — я недостаточно организованный человек для того, чтобы следить за всем этим. Мой способ — распихивать небольшие суммы по разным углам: я откладываю бумажные купюры в книжки, в шкатулки, в карманы. Так, даже если нас прижмет и будет совсем нечего есть, мы хотя бы сможем сходить в магазин и купить базовый набор продуктов на тысячу-полторы, которые найдем в моей заначке. Такой у меня смешной способ хомячить деньги.

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Единственное, о чем я жалею, — что я не взяла ипотеку на квартиру побольше. Несколько лет назад я получила небольшое наследство, которое решила куда-то вложить. И я купила маленькую однокомнатную квартиру в ипотеку на 20 лет под 6% годовых с ежемесячным платежом 10 тысяч рублей в месяц. В этой квартире сейчас живет моя мама. Я думаю, что надо было взять ипотеку на большую квартиру для себя, но с нынешними ставками о кредите не стоит и мечтать.

До 2020 года мы с мужем нередко ездили в мини-путешествия по области или в соседние регионы, когда ты едешь на машине с одной-двумя ночевками. У нас выходило по 20–30 тысяч рублей на такие поездки. Но сейчас то же самое в два-три раза дороже, и, хорошо зная, какие цены в туризме были раньше, я не хочу тратить столько денег.

У нас с друзьями была традиция: на Новый год мы арендовали загородный домик на несколько дней на две-три семьи и проводили там каникулы. Раньше домик можно было арендовать за 20 тысяч рублей. На этот Новый год мы забронировали дом недалеко от Калининграда за 60 тысяч. Это дорого для нас, ведь еще надо покупать билеты на самолет и будут траты там, но мы с мужем рассудили так, что давно не были ни в каком отпуске, и решились потратиться.

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С финансовой точки зрения мы живем неплохо: у моего мужа очень хорошая зарплата. Но из-за того, что я пока не зарабатываю и на аренду студии уходит существенная сумма каждый месяц, я испытываю стресс. У нас с ним стихийно-смешанный бюджет: муж переводит половину своей зарплаты, а потом мы тратим каждый сам на то, на что считает нужным. Но если у меня на карте меньше 50 тысяч рублей, я уже не могу спокойно спать и думаю, что мы нищие. Несколько лет назад такой суммой было 10 тысяч.

Сейчас у нас практически сломалась плита. Новая стоит в районе 30 тысяч рублей, но мы не можем просто так себе позволить такую покупку. Придется откладывать несколько месяцев.

У нас с мужем есть один кредит, по которому мы платим по пять тысяч рублей в месяц — взяли его на ноутбук для меня. Кредитных карт нет.

Еда

Мы практически не пользуемся доставкой готовой еды: я предпочитаю готовить сама, потому что домашняя еда менее вредная. Я мясоедка, люблю говядину, но часто позволить себе ее не могу, поэтому чаще всего готовлю курицу — разные ее части. Муж — овощеед, он любит разные рагу. Я беру еду с собой, когда езжу в студию.

Фото: Mateusz Feliksik / Unsplash

Если мы идем закупать продукты на неделю, то враз уходит пять-шесть тысяч рублей. Но чаще всего ходим ежедневно покупать что-то по мелочи и тратим, наверное, от 400 до 1500 рублей за покупку. Обычный набор продуктов — это курица, овощи, крупы. Не могу сказать, что я не смотрю в магазинах на ценники, — я стараюсь покупать продукты по акции. Мы любим хорошее вино, один-два раза в неделю пьем вино с хорошим сыром. Думаю, что на еду мы тратим 30–35 тысяч рублей в месяц.

С праздничной едой у меня ассоциируется только оливье на Новый год. Я не большая фанатка застолий. Если есть какой-то повод, который хочется отметить, мы с мужем покупаем шампанское подороже и сыр камамбер.

В кафе мы ходим редко, один-два раза в неделю. У нас есть любимое кафе, где продают вкусные круассаны, и забегаловка, где делают вкусный том-ям. Иногда ходим туда в выходные.

Главная финансовая задача прямо сейчас

Ближайшие крупные финансовые задачи — это траты на поездки. Мы уже забронировали дом в Калининградской области и купили билеты, куда поедем на Новый год, теперь надо будет отложить около 40 тысяч рублей на траты там.

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А в феврале муж поедет в Сочи кататься на сноуборде: билеты он купил еще летом и забронировал отель, теперь надо отложить на ски-пасс и докупить что-то из оборудования. В Сочи нас звали вместе, но ехать вдвоем намного дороже, поэтому я буду заниматься своей студией, а муж отдохнет.

Последняя крупная покупка

Печь для обжига керамики — она стоила 80 тысяч рублей. Я тогда еще работала и часть суммы оплатила сама, а часть — с зарплаты мужа.

Пенсия

Я периодически думаю о пенсии, но не знаю, что буду делать. Надежды на государство у меня нет никакой. Единственное, что я для себя вижу, — негосударственный пенсионный фонд, но пока я ничего не делаю для того, чтобы откладывать деньги себе на пенсию. Сейчас происходит стремительная инфляция, копить деньги в рублях бессмысленно. Я не знаю, что делать.

Ежемесячные расходы:

– аренда студии — 32000 рублей вместе с коммуналкой;

– ипотека — 11000 рублей;

– коммуналка — 12500 рублей: 10000 рублей за нашу квартиру и 2500 рублей — за мамину;

– страховка на ипотеку — 3000 рублей в год, или 250 рублей в месяц;

– кредит — 5000 рублей (на ноутбук);

– налог на имущество — 7000 рублей в год, или 583 рубля в месяц;

– страховка на машину — 10000 рублей в год, или 834 рубля в месяц;

– ремонт машины — 40000 рублей в год, или 3334 рубля в месяц;

– продукты — 30000–35000 рублей;

– связь, интернет — 1500 рублей;

– коты (наполнитель и еда) — 4000 рублей;

– бензин — 3000–4000 рублей;

– здоровье — 4000–6000 рублей;

– сервисы (Яндекс.Музыка) — 1150 рублей: 400 рублей в месяц и 750 рублей — за сайт студии;

– развлечения (бары, музеи, кафе, кино) — 9900 рублей: 5000 рублей — кафе, 3000 рублей — муж тратит в баре, 1000 рублей — кофе с собой, 500 рублей — кино на двоих, 400 рублей — музеи;

– спорт — 9000–16000 рублей в год (три-четыре месяца в год по 3000–4000 рублей), или 750–1334 в месяц;

– косметика — 5000–6000 рублей три раза в год, или 1250–1500 в месяц;

– косметолог — 10000 рублей раз в полгода, или 1667 рублей в месяц;

– стрижка — 6000 рублей в год на двоих, или 500 рублей в месяц;

– глина — 5000–6000 рублей;

– одежда — около 5000 рублей;

– бытовая химия — около 2000 рублей;

– подарки или цветы друзьям и родственникам — около 1000 рублей в месяц.



Всего: 136218–141552 рубля в месяц (без учета трат на путешествия один-два раза в год).

Доходы: 160000–170000 рублей в месяц.

Блиц

Какое у вас вообще отношение к деньгам? В более молодом возрасте я думала, что деньги не важны, что главное — искусство, какие-то высшие смыслы. Сейчас я думаю, что те, кто так говорят, — лгут. Деньги очень важны — это эквивалент всего на свете. Я бы хотела быть более финансово грамотным человеком, но, к сожалению, у меня не получается.

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Мне очень тяжело работать за большие деньги, но на износ — я пробовала. Лучше я буду работать за меньшие деньги, но меньше.

Считаете ли вы свой доход достойным? Я считаю достойным доход моего мужа, но я к нему не имею никакого отношения. У меня сейчас дохода нет, а если учесть траты на студию, то я в минусе. Поэтому не могу ответить. Спросите через годик.

На что не хватает дохода? Я бы очень хотела, но не могу себе позволить сейчас оплатить для мамы отпуск, чтобы она куда-то съездила.

Планируете ли рост дохода и за счет чего? Планирую зарабатывать и увеличивать доход за счет продажи авторской керамики.

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