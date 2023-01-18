Мемы могут становиться важным оружием в информационной войне: через три месяца после вторжения России в Украину в интернете появилось сообщество NAFO (North Atlantic Fella Organization), которое борется с российской пропагандой с помощью мемов с сиба-ину, а министр обороны Украины Алексей Резников фотографируется в футболке с изображением Святой Джавелины — мемом-символом украинского сопротивления. «Холод» поговорил с историком искусств Дрезденского технического университета Вереной Штрауб, которая изучает мемы как политическую визуальную практику, о том, какую роль они начинают играть, когда интернет становится пространством войны.

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В чем секрет мемов? Почему они так популярны — в том числе и в политике?

— Заложенный в них юмор может стать механизмом преодоления тяжелых политических реалий. Мемы также превращают пассивного наблюдателя в активного участника: создать их легко — для участия в этой политической деятельности нет барьеров. Мемы объединяют людей, вокруг них образуются сообщества. Мем перевоплощается множество раз, и это перевоплощение может перерасти в своего рода политическое движение.

В каких политических контекстах мемы сыграли важную роль?

— Например, в контексте движения Occupy Wall Street в 2011 году: видео полицейского, равнодушно заливающего протестующих из перцового баллончика, разлетелось на мемы («casually pepper spraying cop»). Перенесение полицейского в другие контексты — например, в картину «Декларация независимости» американского художника Джона Трамбулла, образ статуи свободы и изображения поп-культуры от Симпсонов до Звездных войн и мемов с котами — подчеркивало абсурдность и пренебрежительность, с которой полицейский атаковал протестующих.

knowyourmeme.com

В других политических контекстах мемы стали способом борьбы с цензурой. В Китае, например, иконографический мем — это пластмассовые утки вместо танков на площади Тяньаньмэнь в память о расстреле протестующих в 1989 году. Поскольку в Китае эта трагедия все еще табуирована, мем стал для многих людей не только данью памяти тем событиям, но и способом протеста против государственной цензуры.

knowyourmeme.com

А какие мемы стали символичными в контексте российского вторжения в Украину?

— Здесь лидируют мемы интернет-сообщества NAFO (North Atlantic Fella Organization). Их цель — противодействие российской пропаганде: они высмеивают ее и собирают средства на помощь Украине.

Символ движения — собака породы сиба-ину по кличке Фелла и мемы с ней. Еще один важный образ этой войны, ставший символом украинского сопротивления, — мем Святая Джавелина, на котором Мадонна держит американский противотанковый ракетный комплекс Джавелин. С этим мемом сделали мерч и организовали благотворительную распродажу. Организаторам удалось собрать миллион долларов на помощь людям, пострадавшим от насилия из-за войны в Украине.

Фото: Ukrinform / Shutterstock / Vida Press

А какой мем NAFO стал наиболее популярным и почему?

— Мем — это не одна картинка, а сеть образов. Успех мема измеряется в популярности, а популярность — в количестве преобразований. Поэтому успех NAFO — множество интерпретаций мемов с Фелла. Пусть сиба-ину уже существовал в культуре мемов в множестве перевоплощений «Доге», его происхождение не так важно. Потому что еще одна отличительная черта мемов — это их гибкость и способность к трансформации в разных, порой противоположных контекстах.

Хороший тому пример — мем с популярным в TikTok зеркальным фильтром. Пророссийские тиктокеры показывали через этот фильтр братство россиян и русскоговорящих жителей Донбасса. На видео они складывали руки в форме сердца, над одной половиной которого было написано «Россия», а над другой — «Донбасс». На фоне играла песня «Брат за брата» исполнителя L’One. Проукраинские тиктокеры подхватили этот тренд: используя все тот же зеркальный фильтр они иронично складывали руки в форме сердца, над одной половиной которого писали «тиктокер без мнения», а над другой — «2000 рублей», намекая на предположительную плату, за которую российские тиктокеры делают видео о братстве России и Донбасса.

Недавно, кстати, вышло исследование, в котором автор проанализировал некоторые из таких пророссийских мемов и доказал, что они действительно были проплачены. Он нашел телеграм-канал, в котором распространялись сценарии для этих видео. Но то, что похожие видео были потом сняты проукраинскими тиктокерами, показывает, что в итоге мемы невозможно использовать в определенных политических целях, потому что невозможно проконтролировать, что с ними произойдет дальше.

Как можно понять, что мем — пропагандистский?

— В случае пророссийских мемов в TikTok часто использовались одинаковые описания и хэштеги. А порой перед ними даже стояло само слово — «описание». Будто кто-то скопировал и вставил текст не глядя. Еще один признак пропаганды — если мем клонируется, а не трансформируется. Это подозрительно. Но бывает и так, что у изначально пропагандистского мема появляются убежденные, непроплаченные последователи.

А что на данный момент известно о NAFO? Кто стоит за этой группой?

— Как это всегда бывает с мемами — отследить их точное происхождение сложно, но считается, что эта группа началась в мае 2022 года с твита польского пользователя @Kama_Kamilia с сиба-ину и флагом НАТО, трансформированным в NAFO. Мем стал популярным, и пользователи начали создавать свои интерпретации. За NAFO нет структуры — любой может создать мем и опубликовать его с хэштегом #NAFO.

NORTH ATLANTIC FELLA ORGANIZATION pic.twitter.com/dyUa8iXXbx — Kama (@Kama_Kamilia) May 24, 2022

Как ты считаешь, кто выигрывает войну мемов — Россия или Украина?

— Проукраинские мемы однозначно лидируют. Не только потому, что среди них больше успешных и смешных. Секрет еще и в том, что у украинцев больше платформ и каналов распространения. TikTok, например, в начале марта 2022 года заблокировал российским пользователям возможность добавлять контент. Россия и сама блокирует соцсети, поэтому возможности выкладывать посты и видео ограничены.

Конечно, блокировки можно обходить, но количество активных пользователей снижается. И это особенно важно в контексте конфликтной природы динамики развития мемов — когда каждая сторона оперативно реагирует и множит количество мемов.

Понятно. Россия изолируется и самоизолируется не только экономически и политически, но даже в сообществе мемов. Украинская сторона же, напротив, осваивает культуру мемов в свою пользу. В августе их Министерство обороны опубликовало твит с сиба-ину и благодарностью NAFO, например.

— Да, министр обороны Алексей Резников также публиковал твит в футболке со Святой Джавелиной. Это очень хороший пример того, что мемы — феномен, который нельзя игнорировать. Он выходит за пределы интернета и входит в поле публичной политики. Мемы охватывают огромное количество людей и политики могут использовать их для коммуникации.

We usually express gratitude to our international partners for the security assistance. But today we want to give a shout-out to a unique entity - North Atlantic Fellas Organization #NAFO.

Thanks for your fierce fight against kremlin’s propaganda &trolls.

We salute you, fellas! pic.twitter.com/AfDnXf7pfc — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2022

А какие типы мемов существуют на этом поле боя?

— Первый — это фотографии, которые сами по себе вызывают сильный отклик. Как длинный переговорный стол Путина, например. Здесь не надо много фотошопить и интерпретировать — оригинальное фото стало мемом само по себе. Пользователи, которые его распространяют, смеются над Путиным, но их репосты не обязательно выражают их политическую позицию. А вот мемы с #NAFO — это всегда политическое высказывание. Политические мемы в TikTok — еще более сильное высказывание, потому что автор показывает свое лицо. Это похоже на селфи-протесты.

Важная категория мемов в рамках движения NAFO — мемы, связанные с образами послевоенной Украины. Например, крымские мемы, которые изображают вечеринку на полуострове после победы Украины — сиба-ину на пляже, в панаме и очках. Таким образом NAFO предлагает еще и политическую перспективу, свое видение будущего.

А как ты оцениваешь мемы во время войны с этической точки зрения? Насколько уместна сиба-ину, например, в контексте тысяч погибших мирных жителей и миллионов украинцев, покинувших страну?

— В немецко- и англоязычных медиа этот вопрос часто обсуждается. Пусть многие мемы и против войны, но насколько уместен юмор в ситуации реальных человеческих страданий? Мне кажется, многое зависит от того, кто именно задает повестку. Потому что одно дело, когда украинцы постят смешные мемы о вторжении в их страну, и совсем другое — когда это делает человек, находящийся в безопасности в США, например. Даже если он это делает как жест солидарности с Украиной. Это важный вопрос, но такие мемы действительно аккумулируют ресурсы на поддержку Украины. Война длится уже 11 месяцев, и почти все это время, с появления движения NAFO в мае, мемы привлекают внимание пользователей к происходящему в Украине.