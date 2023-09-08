Премьер-министр Эстонии призвала страны, граничащие с Россией, ввести единое торговое эмбарго

Страны, граничащие с Россией, должны ввести против нее единое торговое эмбарго. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает ERR.

Она подчеркнула, что ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкн отметил, что Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают. Он пояснил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.

Как заявила Каллас, другие страны, граничащие с Россией, пока не поддержали предложение Эстонии. По ее словам, ключевой страной в этом вопросе является Финляндия.

В августе На этой неделе эстонский телеканал ERR сообщил, что компания супруга Каллас Stark Logistics продолжала вести бизнес с Россией после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года.

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Позже Каллас заявила, что не знала о бизнесе мужа, извинилась за него и заявила, что не намерена подавать в отставку.

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