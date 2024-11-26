Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии

Он выступает против войны, но пришел на митинг в Берлине с флагом России. Ему 16 лет, и он жалуется на травлю

В соцсетях и эстонских СМИ обсуждают поступок 16-летнего россиянина Луки Андреева, который 17 ноября пришел с российским флагом на антивоенный митинг в Берлине. Лука приехал на марш из Таллинна, где живет с 2021 года. После митинга его домашний адрес опубликовали в твиттере, несколько активистов потребовали депортировать его из Эстонии, а затем в одном из ведущих эстонских изданий вышла статья, в которой подростка назвали защитником российских интересов. «Холод» поговорил с Андреевым и рассказывает, почему его позиция вызвала такую реакцию.

17 ноября 2024 года в Берлине прошел антивоенный марш, в котором, по разным оценкам, участвовали около четырех-пяти тысяч человек. Митингующие во главе с Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой шли от парка Хенриетте-Херц до посольства России. У многих в руках были плакаты с пацифистскими лозунгами, флаги Украины и бело-сине-белые флаги, однако среди них затесались и несколько российских триколоров.

Фото: Imago / A. Friedrichs via Reuters Connect

Один из них на акцию принес 16-летний житель Таллинна Лука Андреев, который специально приехал в Берлин ради митинга. В начале марша он стоял с триколором в первых рядах — за Яшиным, Кара-Мурзой и Навальной — и объяснял свою позицию журналистам.

«Это флаг моей страны. Потому что я здесь за свою страну, за свободу этой страны и против Владимира Путина, который ведет антироссийскую войну под этим флагом. Он не смеет его отбирать у нас, россиян», — сказал Лука «Холоду».

Уже спустя несколько минут после начала марша митингующие потребовали убрать «фашистский триколор». По словам Луки, держаться с флагом в начале колонны ему удалось около 10 минут, а потом его отобрали․ Лука заявил, что флаг у него отняли два человека, но смог идентифицировать только одного из них — координатора Free Russia Foundation и помощника организаторов митинга Антона Михальчука.

Михальчук на это ответил, что триколор он не отбирал, а просто убрал человека с российским флагом из первой колонны. По его словам, это было необходимо, чтобы «в СМИ не появилась картинка» организаторов митинга, идущих под «символом российского вторжения». Он также назвал Луку «провокатором», который никак не реагировал на просьбы не вставать в первый ряд. Кроме триколора, принесенного Лукой, на акции было еще два флага России — их держали в конце колонны, и не просили убрать.

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Позднее СМИ идентифицировали человека, который, вероятно, отобрал флаг у Луки, — это политический активист Кирилл Цимкарженский: на одном из кадров с марша заметно, как похожий на него человек убегает из толпы с российским триколором в руках.

Сам Лука сказал, что попытался узнать, почему у него забрали флаг, у Яшина, которого «в любом случае уважает», однако тот не ответил на его вопрос, подумав, что Лука — сотрудник издания Sota, работу которого спонсирует Леонид Невзлин и которое ранее публиковало компрометирующую информацию о работе ФБК.

«Дело дошло до верхов»

Лука Андреев живет с семьей в Эстонии с 2021 года. У них нет эстонского гражданства, но есть ВНЖ. Родители Луки Александр и Серафима переехали в Таллинн из Санкт-Петербурга. На новом месте семья открыла магазин и театр деревянных игрушек TrickTrek, в котором проводятся спектакли и мастер-классы.

После митинга 17 ноября Луку Андреева начали критиковать в соцсетях и в эстонских СМИ. Эстонский политический активист Даниил Куракин написал в своем X (бывшем твиттере), что «дело дошло до верхов» и что «у чувака и его друзей теперь большие проблемы в Эстонии».

Ну несовершеннолетнего депортнуть скорее всего не выйдет, но по мозгам ему хорошо проедут. — Даня Куракин | WKAD | 🇪🇪🇪🇺🏳️‍🌈 (@moondragon_wkad) November 19, 2024

Некоторые пользователи твиттера отметили эстонскую полицию безопасности и призвали ее «обратить внимание» на Луку. Они также опубликовали скриншоты комментариев Луки в его телеграм-канале, где он писал, что хотел бы видеть Крым российским, и призывал к укреплению российской армии в случае, если режим Владимира Путина падет. Эстонская блогер Регина Бауэр написала, что Лука «засиделся» в стране.

Luka Andrejevi TG-s on väga palju huvitavat.

Aga selline pilt on vist täitsa piisav. https://t.co/Yzk2YFQ4DA pic.twitter.com/fVyMnb7rnv — Regina Bauer (@atLakeNATO) November 23, 2024

Перевод: В ТГ Луки Андреева много интересного. Но такой картинки, наверное, вполне достаточно.

Среди прочего в своем телеграм-канале Лука критикует российскую оппозицию и организаторов митинга — Free Russia Foundation. За четыре дня до берлинского митинга он написал, что считает «недопустимым работать на гранты иностранных государств», и назвал Free Russia Foundation «суками и сволочами».

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«Я считаю, что единственный шанс на спасение России — это объединение российского общества. Не должно иметь значение, каких политических взглядов вы придерживаетесь, от либерала до Zника, мы все должны понять, что мы один народ! Только мы есть друг у друга, только друг с другом нам по пути», — писал Лука в сентябре 2024 года.

Он считает, что оппозиционеры-эмигранты должны выступать против отмены русской культуры и языка, не допустить передачу замороженных активов России Украине, высказываться против ударов по гражданской инфраструктуре России и добиваться упрощенного въезда в ЕС для россиян.

«Много людей хочет, чтобы меня депортировали»

20 ноября, после шествия с флагом и последующей из-за этого критики в твиттере, Лука написал, что его начали травить. Он пожаловался, что его называют провокатором и призывают депортировать из страны.

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«Сначала кто-то в твиттере начал сливать мои личные данные, включая адрес проживания. Затем все участники моего с друзьями любительского документального фильма о политике Эстонии отказались продолжать участие и потребовали удалить отснятые материалы», — рассказал Лука, отметив, что его пытаются выставить врагом эстонского государства.

22 ноября в одной из крупнейших эстонских газет Postimees вышел текст про Луку, а на уличном билборде в Таллинне появилась его фотография. Надпись под фото подростка гласила: «Молодой человек, приехавший в Эстонию три года назад, размахивает российским флагом и духом Кремля».

Фото: «Лука Андреев | Блог»

В статье издание назвало Луку «защитником интересов России». Журналисты процитировали его посты, где он критиковал Free Russia Foundation, призывал выступать против отмены российской культуры и добиваться, чтобы Украина не получила замороженные российские активы.

«Хотя Андреев еще очень молод, он занимает активную политическую позицию и занимается публичной общественной деятельностью. Он где-то находит деньги и время ездить в разные страны для демонстрации своих взглядов и для оппонирования, снимать документальное кино политической направленности», — говорится в статье.

Журналисты Postimees написали, что обратились к Луке и его родителям с вопросами, кто финансирует поездки активиста на антивоенные акции и съемки его документального фильма о русских в Эстонии. В ответ он и его мать пообещали пожаловаться в полицию на травлю.

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Лука Андреев в разговоре с «Холодом» сказал, что считает публикацию в Postimees информационной атакой на него. По его словам, текст вышел, несмотря на то что родители не давали разрешения называть в СМИ личные данные своего несовершеннолетнего сына.

«По характеру вопросов я понял, что меня хотят выставить врагом Эстонии и уже после выхода этой статьи в таком значимом издании может возникнуть прямое внимание властей к моей персоне. Я этого опасаюсь. Много людей писало в твиттере доносы в спецслужбы Эстонии с просьбами “отправить меня на родину” или словами “посмотрите, какой рашист живет у вас в стране”. Много людей хочет, чтобы меня депортировали, и предпринимают для этого действия», — сказал Лука «Холоду».

Мать Луки Андреева отказалась от разговора с «Холодом». По ее словам, в его интересах семья не готова давать комментарии после публикации той статьи.

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После выхода текста в Postimees активистка Регина Бауэр выложила фото, на котором Лука Андреев сидит с российским флагом на Певческом поле в Таллинне. В комментариях пользователи предложили купить ему билет до Москвы и депортировать его семью в Россию.

В день выхода статьи, 22 ноября, Луку Андреева также внесли в список сайта «Миротворец», где хранятся данные людей, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Его назвали провокатором, который распространяет кремлевскую пропаганду в своем телеграм-канале.

«Мне правда нужно объяснять, что это все не имеет никакого основания и это все просто неправда? Я думаю, нет. Странные люди зачем-то ищут себе врагов, где их нет… кринж. С другой стороны, на “Миротворце” было множество достойных людей. Приятно, конечно, стоять с ними в одном ряду, но, с другой стороны, я чувствую, что я этого не заслужил — я просто вышел с флагом против войны», — написал в своем канале Лука.

Глава южнокавказского отделения Free Russia Foundation Егор Куроптев заявил, что не согласен с позицией Луки, но не считает приемлемой травлю, публикацию личных данных или дискредитирующих баннеров.

«Призывы депортировать активиста, который написал множество постов, в том числе подпадающих под несколько политических уголовных статей в Россию, — это жесть. Если в Эстонии был нарушен закон, а я в этом сомневаюсь, местные власти разберутся. Но в любой стране, в рамках закона, мы точно должны сделать все, чтобы никто из активистов или активисток не попал в руки кремлевской машины репрессий», — отметил он.

По состоянию на 25 ноября эстонские власти никак не отреагировали на историю с Андреевым.