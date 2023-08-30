Журналисты нашли связь между бизнесом мужа эстонского премьера и разгоном протестных митингов в России и Беларуси

Эстонская компания Spark Logistics, доля в которой принадлежит мужу премьера страны Кайи Каллас Арво Халлику, оказалась косвенно причастна к разгону протестных митингов в России и Беларуси. Об этом пишет эстонское издание Eesti Päevaleht.

Журналисты изучили годовой финансовый отчет российской компании «Метапринт», которая является дочкой одноименной эстонской компании, занимающаяся поставками различных товары в Россию.

Из документа следует, что одним из партнеров эстонской Metaprint была российская компания «Тюменские аэрозоли». Ей поставлялись компоненты необходимые для изготовления баллонов со слезоточивым газом, которые затем продавали российским и белорусским силовикам.

Как пишет телеграм-канал «Сирена», один из рекламных слоганов расположенного в Беларуси завода «Тюменских аэрозолей» за 2018 год звучал так: «Правоохранители России и Беларуси оценили наш слезоточивый газ!»

При этом перевозкой компонентов, которые Metaprint поставлял «Тюменским аэрозолям», занималась Stark Logistics. Как отмечает Eesti Päevaleht, из отчетности следует, что с конца февраля 2022 по конец августа 2023 годов Metaprint поставила товаров в Россию на общую сумму почти в 30 миллионов евро. При этом она заплатила за перевозку Stark Logistics около полутора миллионов евро.

23 августа эстонский телеканал ERR сообщил, что муж премьера страны Кайи Каллас Арво Халлик владеет долей и участвует в управлении компанией Stark Logistics, которая продолжает вести бизнес с Россией после начала российского вторжения в Украину.

После этого Халлик пообещал продать свою долю в компании и уйти из ее руководства. Эстонская оппозиция потребовала отставки Каллас, которая не раз обвиняла своих политических противников в связях с Россией. Сама же Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа и не намерена уходить со своего поста.

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