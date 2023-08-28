Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась за то, что логистическая компания ее мужа продолжила работать в России после начала войны в Украине. В то же время она отказалась покидать из-за этого свой пост, пишет издание Delfi.

«Мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это», — сказала Каллас.

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Она добавила, что ее супруг Арво Халлик прекратил сотрудничество с Россией через месяц после начала войны. «Я считаю, что мой муж своими действиям — продав за цену бутерброда свою долю в предприятии, которое он строил годами, — показал, что он действительно понимает суть претензий, и не словами, а действиями взял на себя ответственность», — отметила премьер.

Каллас также сказала, что планирует продолжить работу на посту премьер-министра. По ее словам, оппозиция может выдвинуть ей вотум недоверия, если соберет достаточное количество голосов.

Ранее эстонский телеканал ERR сообщил, что компания Stark Logistics, 25% которой принадлежит мужу Каллас, продолжила вести бизнес в России после начала войны в Украине. При этом сама Каллас последовательно выступала за прекращение бизнеса в России. 24 августа она заявила, что не имеет отношения к компании своего мужа.

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