Новым генсеком НАТО станет пока еще действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру утвердили все 32 члена альянса. 57-летний Рютте — один из самых стильных политиков Европы, предпочитающий ездить на работу на велосипеде. С первого дня войны он безоговорочно поддержал Украину, а с Владимиром Путиным находится в напряженных отношениях более 10 лет. Зато он подружился с Дональдом Трампом и получил прозвище «тефлоновый Марк» за умение избегать скандалов. «Холод» рассказывает, чего стоит ожидать от нового главы НАТО.

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Рютте — настоящий старожил европейской политики. Он возглавляет правительство Нидерландов почти 14 лет, дольше всех своих предшественников. В Европе дольше него у власти находится лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. У нидерландского политика есть вторая работа: он преподает обществознание в средней школе в Гааге, где и живет. Нидерланды при Рютте одна из немногих стран НАТО, которая достигла стандарта альянса по расходам — 2% от ВВП.

Рютте сменит на посту генсека НАТО норвежца Йенса Столтенберга, который возглавляет альянс почти 10 лет. Столтенберг уйдет в начале октября после официального окончания своих полномочий. Он должен был покинуть этот пост еще в начале февраля 2022 года, когда уже был назначен главой Центробанка Норвегии, но планы поменялись из-за российского вторжения в Украину. В марте 2022 года члены НАТО договорились продлить полномочия Столтенберга, хотя на его пост претендовали видные европейские политики, в том числе бывший премьер Британии Борис Джонсон и эстонский премьер Кая Каллас.

Официальной процедуры избрания генерального секретаря НАТО не существует — страны просто пытаются договориться. Выборы генсека альянса называют крайне непрозрачной процедурой. Как правило, кандидата выбирают среди высокопоставленных европейских политиков, однако решающее слово по назначению нового генсека остается за Вашингтоном. Кандидатуру Рютте утвердили все члены альянса, включая Венгрию и Румынию, которые поначалу возражали. А также Турция, с президентом которой у Рютте был конфликт.

Скромный и раздражающий

Нидерландский премьер — младший из семи детей в семье. Его отец пережил японский трудовой лагерь для пленных во время Второй мировой войны. Один из его старших братьев умер во время эпидемии СПИДа в 1980-х годах. Несмотря на свой статус, Рютте живет очень скромно: ездит на велосипеде до королевского дворца, до 2021 года обходился без охраны, а до 2022 года пользовался старой кнопочной Nokia. В 2021 году ему все же назначили усиленную охрану из-за угроз похищения со стороны наркомафии.

Марк Рютте приезжает на избирательный участок во время выборов в Палату представителей в Гааге, 17 марта 2021 года. Фото: Robin Utrecht / Abaca Press / Reuters

От Nokia Рютте пришлось отказаться в 2022 году. Телефон пережил скандал с удалением смсок государственной важности (телефону не хватало памяти), а вот государственный визит в США — нет: он просто перестал работать. Каждый год Рютте ездит в одни и те же места в отпуск: кататься на лыжах в швейцарские Альпы и гулять по Нью-Йорку. Когда он приезжает на саммиты ЕС в Брюссель, то всегда останавливается в одном и том же номере привычной ему гостиницы.

Рютте — жесткий переговорщик. В 2020 году он приехал на саммит Евросоюза с биографией композитора Фредерика Шопена. Он взял книгу с собой на переговоры, чтобы скоротать время за чтением — не хотел тратить время на бессмысленные переговоры. «Наша позиция известна, и я не вижу, о чем можно вести переговоры», — заявил тогда Рютте. Европейские лидеры обсуждали дефицит финансирования в 75 миллиардов евро, который образовался из-за выхода Британии из ЕС. Нидерланды были против повышения взносов для нормализации бюджета блока. Бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель взбесило такое поведение нидерландского премьера.

Марка Рютте называют давним критиком Владимира Путина. Он описывал российского президента как «хладнокровного, жестокого и беспощадного» человека. В 2021 году Рютте заявлял, что не приедет на саммит ЕС, если за столом переговоров придется сидеть с Путиным. «Не переоценивайте Путина мысленно. Я много разговаривал с этим человеком. Он не сильный человек, он не сильный парень», — описывал Путина нидерландский политик.

На его позицию по России сильно повлияло крушение пассажирского боинга над Украиной в 2014 году. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур и был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», дислоцированного в Донецкой области. В результате погибли все 298 пассажиров, 196 из которых были гражданами Нидерландов. Суд в Гааге признал бывшего министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в крушении авиалайнера и приговорил его к пожизненному сроку.

Нидерланды при Рютте выступали за активную военную поддержку Украины. Амстердам поставляет Киеву истребители F-16 и обучает украинских пилотов, а министр обороны правительства Рютте Кайса Оллонгрен заявляла, что в военной поддержке Украины ограничений быть не должно. В марте 2024 года Рютте приехал в Харьков, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания двустороннего соглашения по безопасности. Несмотря на безоговорочную поддержку Украины, Рютте не выступает против переговоров с Россией, но этот шаг Нидерланды готовы поддержать лишь тогда, когда Россия начнет выполнять нормы международного права.

Заклинатель Трампа

США как минимум дважды интересовались, не хочет ли Рютте занять пост генсека НАТО, но он отказывался из-за занятости на посту премьера Нидерландов. Причем кандидатура Рютте устраивает как действующего президента США Джо Байдена, так и и его соперника на грядущих выборах — Дональда Трампа. Рютте был одним из немногих европейских лидеров, который нашел общий язык с Трампом. На саммите альянса в 2018 году Трамп в резкой форме пригрозил выйти из НАТО, если члены альянса не увеличат военные расходы. За закрытыми дверями американского лидера не удавалось урезонить ни президенту Франции Эмманюэлю Макрону, ни Меркель. Тогда скандал урегулировал именно Рютте. «Мне нравится этот парень», — сказал Трамп о нем.

Марк Рютте и Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 18 июля 2019 года. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

За умение общаться с бывшим президентом США Рютте получил прозвище «Заклинатель Трампа». Это положительное качество для будущего генсека НАТО, так как Трамп может стать одной из главных проблем для альянса в случае своего переизбрания на пост президента. Выборы, в которых, вероятно, будет участвовать Трамп, начнутся через месяц после того, как Рютте заступит на пост главы НАТО.

Переизбрание Трампа, скорее всего, сорвет планы Украины по присоединению к НАТО: Киев, который третий год находится в состоянии активной войны, все еще надеется на партнеров по военному блоку и, вероятно, обратится к ним за дополнительной помощью в преддверии зимы. Более того, Трамп уже пообещал сократить финансирование Украины, если вернется в Белый дом.

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Уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг предлагал защищать Украину, поставив ей дополнительные системы противовоздушной обороны, так как Украине нужно защищать инфраструктуру и энергетические объекты. Вполне вероятно, что Рютте продолжит политику своего предшественника. Новому генсеку НАТО придется договариваться не только с Трампом, но и с правыми политиками в Европе, которые скептически относятся к НАТО и тем более к его расширению. Главный соперник Макрона, лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прямо сказала, что вступление Украины в альянс дестабилизирует Европу и приведет к перманентному состоянию войны. Планы НАТО по Украине не поддерживает и Венгрия во главе с Орбаном.