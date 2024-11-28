Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия

Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка

В Нигерии группа мошенников выдавала себя за медиков и предлагала женщинам купить «чудодейственные препараты» с неизвестным составом, которые якобы помогают забеременеть. Спустя некоторое время у некоторых пациенток вздувался живот, и мошенники поздравляли их с «наступившей беременностью». Зачатия на самом деле не происходило — и впоследствии для женщин разыгрывали сцену с родами, во время которых их усыпляли либо накачивали галлюциногенами, а потом давали им чужого ребенка. Рассказываем о загадочной афере, которая включает в себя торговлю младенцами.



Чудодейственное средство

Мошенническую схему в Нигерии расследовали журналисты Би-би-си. По их данным, в этой стране сейчас один из самых высоких уровней рождаемости в мире. Женщины, которые не могут забеременеть, подвергаются социальному давлению и жестокому обращению. Из-за этого они готовы прибегнуть к чему угодно, только чтобы родить ребенка.

Мошенники, называющие себя врачами и медсестрами, убеждают пациенток, что у них есть чудодейственное средство от бесплодия, которое якобы гарантированно поможет забеременеть. Первый этап «лечения», которое стоит несколько сотен долларов, представляет из себя инъекцию, напиток или вещество, которое вводится во влагалище. Сами «роды» можно «вызвать» только за дополнительную плату — для этого женщины должны купить «дорогой и редкий препарат».

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После начала приема сомнительных препаратов женщин просят не посещать врачей в обычных больницах. Мошенники утверждают, что эмбрион якобы растет вне утробы матери и его не смогут обнаружить никакие снимки или тесты на беременность.

Местная жительница Чиома (имя изменено) более восьми лет пыталась забеременеть. По ее словам, из-за отсутствия детей члены семьи ее супруга Айка (имя изменено) давили на нее и уговаривали Айка жениться на другой женщине. В отчаянии женщина обратилась в одну из «клиник», которая предложила ей нетрадиционное лечение от бесплодия.

15 месяцев беременности

Чиома утверждает, что ей удалось забеременеть и она «родила» ребенка по имени Хоуп, которого «вынашивала» около 15 месяцев. По ее словам, когда наступило время для «родов», лже-врач сделал ей укол в поясницу и потребовал тужиться. Женщина не поделилась подробностями того, как у нее появился Хоуп, но отмечает, что ее «роды» были болезненными.

Другие пациентки, которых тоже обманули мошенники, рассказали разные истории о том, как проходили их «роды». Одним вводили анестезию, после которой они просыпались со шрамами, которые обычно остаются от кесарева сечения. Другие поделились, что им вкололи инъекцию, вызвавшую сонливость и галлюцинации о реальных родах.

Фото: Joice Kelly / Unsplash

Комиссар по делам женщин и социальному обеспечению штата Анамбра Ифи Обинабо, расследовавшая преступную схему, узнала о произошедшем с Чиомой и хотела забрать у нее ребенка. Она же отдавать ребенка не захотела, хотя и признала, что стала жертвой мошенников. В итоге комиссар разрешила Чиоме оставить ребенка, пока биологические родители не заявят о своих правах на него.

Никто из пострадавших или представителей власти, с которыми беседовали журналисты, не знает, что входит в состав препаратов, предлагаемых мошенниками. Некоторые женщины рассказали, что после первого этапа «лечения» они почувствовали вздутие живота — так многие из них поверили в свою «беременность».

Эксперты считают, что, пока в стране не изменится отношение к бесплодию и репродуктивным правам женщин, подобные аферы продолжат процветать.

Прием у мошенников

Журналистам Би-би-си удалось записаться на прием к лже-врачу одной из таких «клиник», притворившись парой, которая уже восемь лет не может зачать ребенка. Мошенница, называющая себя «доктором Рут», проводит свои «консультации» каждую вторую субботу месяца в кабинете полуразрушенного отеля в городе Ихиала на юго-востоке штата Анамбра.

Атмосферу в коридорах отеля журналисты под прикрытием назвали «наполненной позитивом». По их словам, когда женщине сообщают о случившейся «беременности», там начинается «бурное празднование».

На приеме «доктор Рут» гарантировала подставным пациентам, что ее «лечение» сработает. Она предложила женщине получить инъекцию и даже выбрать пол будущего ребенка.

Журналисты под прикрытием отказались от инъекции, и «доктор Рут» продала им пакетик с измельченными «препаратами» и еще несколько таблеток, которые журналистка должна была принимать дома. К ним прилагалась инструкция о том, когда можно заниматься сексом.

За первый этап «лечения» они заплатили 205 долларов. Журналистка не принимала выданные ей препараты, однако спустя четыре недели «доктор Рут», проведя по животу женщины прибором, похожим на ультразвуковой сканер, услышала «сердцебиение ребенка» и поздравила ее с «беременностью».

«Доктор Рут» объяснила, что теперь паре придется заплатить за «дефицитный и дорогой препарат», необходимый для рождения ребенка. Его стоимость составляет около 1180 долларов.

Без этого лекарства беременность может проходить дольше девяти месяцев, утверждала лже-врач. «Ребенок будет недоедать — нам придется снова его наращивать», — заявила она.

Торговля младенцами

Для завершения «лечения» мошенникам нужны новорожденные дети, которых они передают новоиспеченным родителям после фейковых родов. Для того чтобы провернуть эту схему, мошенники обращаются к отчаявшимся и уязвимым женщинам. Чаще всего это молодые девушки, которые не смогли прервать нежелательную беременность из-за запрета на аборты.

Фото: Monika Kozub / Unsplash

В феврале 2024 года сотрудники министерства здравоохранения штата Анамбра провели рейд в учреждении, где Чиома «родила» Хоупа. На видеозаписи, которую журналисты получили от властей, видно огромное здание с двумя корпусами. В одном из этих корпусов были комнаты с медицинским оборудованием, в другом — нескольких беременных женщин, которые, как сообщается, находились там не по своей воле.

Несколько женщин рассказали изданию, что их заманили туда обманом: они сказали, что даже не подозревали, что их детей отдадут клиентам мошенников.

Одна из пострадавших, Уджу (имя изменено), рассказала, что боялась, что родные узнают о ее беременности, и искала выход из этой ситуации. По ее словам, мошенники предложили купить у нее ребенка за 475 долларов, и она согласилась. На вопрос о том, не жалеет ли Уджу о своем решении, она ответила: «Я запуталась».

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