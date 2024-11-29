«Верните мальчиков домой»

Гражданский конфликт во Вьетнаме в середине XX века разросся до противостояния двух систем: СССР и Китай поддерживали социалистов во главе с Хо Ши Мином, а США и Великобритания — силы, лояльные колониальным французским властям. Поначалу Штаты напрямую не вмешивались в конфликт и предоставляли союзникам финансовую и военную помощь, однако этого оказалось недостаточно, и в 1965 году США приняли решение ввести во Вьетнам свои войска. Американские военные отправились на другой конец света, чтобы противостоять социалистической угрозе, и эту операцию поддерживало население Соединенных Штатов. Однако там гибли тысячи солдат, и достаточно быстро общественное настроение изменилось на противоположное, что привело к самой масштабной антивоенной кампании в истории США. «Холод» показывает, как это было.
Предпосылки для войны во Вьетнаме сложились во время Второй мировой войны. Администрация французской колонии, каковой был Вьетнам в это время, позволила Японии сначала занять свои территории, а в конце войны передать власть в регионе марионеточным прояпонским правительствам. Однако после капитуляции Японии на территории Вьетнама местные коммунисты во главе с Хо Ши Мином провозгласили республику. Франция быстро вернула под свой контроль южную часть страны, но всю территорию колонии не смогла контролировать. Хо Ши Мина поддерживали Китай и СССР, а Южный Вьетнам, остававшийся лояльным французам, — США и Великобритания.
В ходе затяжного противостояния силам Хо Ши Мина удалось нанести поражение французским силам, которые пошли на переговоры. В июле 1954 года были подписаны Женевские соглашения, которые предусматривали временное разделение страны на две части в районе 17-й параллели, а также обязывали стороны договориться о проведении всеобщих выборов в обеих частях, что должно было положить конец противостоянию и объединить Вьетнам.
Однако США испугались усиления социалистических сил во Вьетнаме и не подписали соглашения в Женеве, а выборы в южной части Вьетнама были сорваны. Социалисты во главе с Хо Ши Мином, воспользовавшись нестабильностью на юге, в 1959 году приняли решение об объединении республики силовым путем.
Поначалу США не решались вводить в страну полноценный военный контингент, ограничиваясь поставками оружия, инструкторов и финансовой помощью. Ситуация начала меняться еще при президенте Джоне Кеннеди — если в 1959 году во Вьетнаме было 760 американских военных, то в 1964 году стало уже 23,3 тысячи.
Однако вступление США в войну произошло несколько позже: в августе 1964 года после, предположительно, двух нападений северовьетнамских катеров на корабли США президент Линдон Джонсон, который возглавил страну после убийства Кеннеди, инициировал военную операцию против катеров и нефтехранилищ социалистов, а затем Конгресс США практически единогласно (416 «за» в Палате представителей, 88 «за» и 2 «против» в Сенате) принял Тонкинскую резолюцию, которая дала право ввести войска во Вьетнам. Начался призыв, а военный контингент США в республике вырос в восемь раз — до 184,3 тысячи.
Антивоенный протест
Несмотря на то что президента Джонсона поддержали и парламент, и большинство американцев, участие США в войне во Вьетнаме вызвало негативную реакцию у части общественности. Например, в мае 1964 года студенты уже сжигали свои призывные карточки, а после принятия Тонкинской резолюции певица Джоан Баэз провела антивоенный марш, в котором приняли участие 600 человек.
Религиозные сообщества, например квакеры (протестантское христианское движение, участники которого уезжали в Америку после Английской революции XVII века), организовывали протесты против участия США в войне во Вьетнаме еще 1950-х годах.
Дошло даже до того, что несколько активистов совершили самосожжение. Первой была эмигрировавшая из Германии и пережившая холокост 82-летняя активистка и антифашистка Элис Херц. Свою акцию она провела 16 марта 1965 года — она скончалась через 10 дней.
31-летний квакер Норман Моррисон сжег себя заживо перед зданием Пентагона 2 ноября 1965 года, а 9 ноября то же самое сделал 22-летний участник Католического рабочего движения Роджер Аллен Ла Порте. Все они повторяли поступок буддистского монаха Тхить Куанг Дыка, который публично сжег себя в 1963 году из-за притеснений Южным Вьетнамом буддистов.
Движущей силой антивоенного протеста стали студенты. Они устраивали так называемые сит-ины и тич-ины: первое, от английского sit-in, представляло из себя форму ненасильственного сидячего протеста, когда студенты занимали здания или общественные места, а второе, от английского teach-in, — неформальные лекции и собрания, собиравшие тысячи студентов, на которых они свободно дискутировали на политические темы и, в частности, выступали против войны. Первый такой тич-ин прошел в Университете Мичигана в 1965 году.
Со временем к протестам примкнули женщины, этнические меньшинства, представители рабочего и среднего классов, которым угрожал призыв, а митинги стали проходить все в большем количестве городов: Нью-Йорке, Сан-Диего, Беркли и многих других. Так, в Нью-Йорке в 1966 году митинги против войны собирали уже больше 20 тысяч человек, а в 1967-м — 400 тысяч человек.
Все громче звучали голоса лидеров мнений и известных активистов. В 1967 году лидер движения за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг заявил, что «если американская душа отравлена, то в свидетельстве о вскрытии должно быть написано “Вьетнам”», а философ Ноам Хомский написал эссе под названием «Ответственность интеллектуалов», в котором обвинил либеральные умы и технических экспертов в выдумывании псевдонаучных причин для вступления в войну.
К выборам 1968 года американцы в большинстве своем осознали, что провоенная риторика Джонсона, трубившая о военных успехах, не соответствует реальности. Война обвалила его рейтинги, и на следующих выборах победил кандидат-республиканец Ричард Никсон.
Пик
Никсон обещал закончить военный призыв и войну во Вьетнаме — он выиграл под лозунгами «почетного мира» и деэскалации. Объявленная позже «вьетнамизация» означала план его администрации по радикальному улучшению южновьетнамской армии, чтобы впоследствии та смогла сражаться без помощи американцев, а «почетный мир» — фраза из его президентской кампании, в которой он обещал закончить войну.
К началу правления Никсона во Вьетнаме погибли более 36 тысяч солдат. Однако новая администрация не сдержала предвыборные обещания, а позднее выяснилось, что Никсон и вовсе не собирался завершать войну. Во время президентской кампании он тайно договорился с южновьетнамскими властями, что мирные договоры не должны соблюдаться, а войну необходимо затянуть.
Люди быстро разочаровались в новом президенте. В августе 1969 года был впервые проведен Вудсток. Музыкальный фестиваль, на котором выступали против войны во Вьетнаме и за мир, стал знаковым событием.
Правление Никсона во многом ощущалось как продолжение работы Линдона Джонсона: обещания деэскалации, постепенного вывода войск и «вьетнамизации» не исполнялись, а американские солдаты продолжали погибать во Вьетнаме. Протест нарастал, и 15 октября 1969 года в США прошел марш, завершивший масштабный тич-ин, получивший название «национальный мораторий». Выступая перед журналистами, Никсон заявил, что «закон, творимый на улице, равен анархии» и «на нем это никак не скажется». Однако существуют свидетельства, что на самом деле Никсон был взбешен акциями протеста, так как протестующие поставили под сомнение обещания его предвыборной кампании.
Протесты против войны во Вьетнаме продолжались вплоть до 1973 года: 20 января около 100 тысяч протестующих собрались у мемориала Линкольну во время второй инаугурации президента Никсона, проходившей на фоне возобновившихся бомбардировок во Вьетнаме. А позже в том году власти все-таки вывели войска под лозунгами «почетного мира».
Последствия
27 января 1973 года Северный Вьетнам, Южный Вьетнам, Временное революционное правительство, созданное в Южном Вьетнаме в оппозицию действующему, и США подписали Парижские соглашения. Согласно договоренностям, последних американских военных вывели из Вьетнама 29 марта 1973 года. Главы делегаций США и Северного Вьетнама Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира.
По итогам войны погибшими числятся 58220 американских военных и более 300 тысяч были ранены. Всего за это время были призваны в армию около 1,9 миллиона человек, а расходы на войну в пересчете на современный курс доллара составили более триллиона долларов.
При этом реально война завершилась только в 1975 году: мирные соглашения не соблюдались, а войска Северного Вьетнама продолжали нападать на армию Южного Вьетнама. Война также перекинулась на соседние Камбоджу и Лаос. Убедившись, что США действительно ушли из страны и не намерены вмешиваться в конфликт, 30 апреля 1975 года Северный Вьетнам взял под контроль столицу Южного Вьетнама Сайгон. Через год, 2 июля 1976 года, Вьетнам объединился в одну социалистическую республику.
Также к социалистическому лагерю присоединились Камбоджа и Лаос. Из-за падения Сайгона тысячи лояльных Южному Вьетнаму военных дезертировали из армии, а опасавшиеся власти Хо Ши Мина граждане бежали из страны. В западной культуре они стали известны как «люди в лодках», так как покидали страну рискованными путями по воде. Оставшиеся в Сайгоне жители, ранее сотрудничавшие с властями Южного Вьетнама, подвергались репрессиям и их отправляли либо в «лагеря перевоспитания», где их пытали, либо в так называемые новые экономические зоны.
Символом американского поражения в непопулярной войне стала операция «Порывистый ветер». Когда стало понятно, что Сайгон падет, началась заранее спланированная операция по эвакуации гражданских американцев, преимущественно дипломатического состава. Вместе с ними эвакуировали и вьетнамских беженцев, опасавшихся репрессий со стороны Северного Вьетнама.
Во время данной операции корабли американского флота стояли у берегов Южного Вьетнама и служили площадкой для приземлявшихся вертолетов, которые занимались эвакуацией. Так за 29–30 апреля 1975 года американцам удалось эвакуировать 1737 граждан США и 5595 граждан других стран, преимущественно Вьетнама. Когда вертолеты с людьми садились на корабли, их сбрасывали в воду, чтобы освободить место для следующих вертолетов. Несмотря на успех операции, в СМИ широко разошлись кадры того, как солдаты сбрасывали с кораблей вертолеты в воду, — эти снимки и стали символом американского поражения.
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