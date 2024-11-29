«Верните мальчиков домой»

США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было

Гражданский конфликт во Вьетнаме в середине XX века разросся до противостояния двух систем: СССР и Китай поддерживали социалистов во главе с Хо Ши Мином, а США и Великобритания — силы, лояльные колониальным французским властям. Поначалу Штаты напрямую не вмешивались в конфликт и предоставляли союзникам финансовую и военную помощь, однако этого оказалось недостаточно, и в 1965 году США приняли решение ввести во Вьетнам свои войска. Американские военные отправились на другой конец света, чтобы противостоять социалистической угрозе, и эту операцию поддерживало население Соединенных Штатов. Однако там гибли тысячи солдат, и достаточно быстро общественное настроение изменилось на противоположное, что привело к самой масштабной антивоенной кампании в истории США. «Холод» показывает, как это было.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Предпосылки для войны во Вьетнаме сложились во время Второй мировой войны. Администрация французской колонии, каковой был Вьетнам в это время, позволила Японии сначала занять свои территории, а в конце войны передать власть в регионе марионеточным прояпонским правительствам. Однако после капитуляции Японии на территории Вьетнама местные коммунисты во главе с Хо Ши Мином провозгласили республику. Франция быстро вернула под свой контроль южную часть страны, но всю территорию колонии не смогла контролировать. Хо Ши Мина поддерживали Китай и СССР, а Южный Вьетнам, остававшийся лояльным французам, — США и Великобритания.

Антивоенный протест на Виньярд-стрит в Сиднее, 8 апреля 1965 года. Надпись на плакате в центре: «Верните мальчиков домой». Фото: The Tribune / State Library of New South Wales

В ходе затяжного противостояния силам Хо Ши Мина удалось нанести поражение французским силам, которые пошли на переговоры. В июле 1954 года были подписаны Женевские соглашения, которые предусматривали временное разделение страны на две части в районе 17-й параллели, а также обязывали стороны договориться о проведении всеобщих выборов в обеих частях, что должно было положить конец противостоянию и объединить Вьетнам.

Маршалы США тащат протестующего против войны во Вьетнаме на глазах у военной полиции во время марша к Пентагону, 21 октября 1967 года. Фото: Уоррен К. Леффлер / Библиотека Конгресса США

Однако США испугались усиления социалистических сил во Вьетнаме и не подписали соглашения в Женеве, а выборы в южной части Вьетнама были сорваны. Социалисты во главе с Хо Ши Мином, воспользовавшись нестабильностью на юге, в 1959 году приняли решение об объединении республики силовым путем.

Демонстранты идут мимо мемориала Линкольна во время марша к Пентагону. Надпись на плакате: «Поддержите наших солдат, верните их домой». Вашингтон, 21 октября 1967 года. Фото: Rolls Press / Popperfoto via Getty Images

Поначалу США не решались вводить в страну полноценный военный контингент, ограничиваясь поставками оружия, инструкторов и финансовой помощью. Ситуация начала меняться еще при президенте Джоне Кеннеди — если в 1959 году во Вьетнаме было 760 американских военных, то в 1964 году стало уже 23,3 тысячи.

Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка Мир 4 минуты чтения

Однако вступление США в войну произошло несколько позже: в августе 1964 года после, предположительно, двух нападений северовьетнамских катеров на корабли США президент Линдон Джонсон, который возглавил страну после убийства Кеннеди, инициировал военную операцию против катеров и нефтехранилищ социалистов, а затем Конгресс США практически единогласно (416 «за» в Палате представителей, 88 «за» и 2 «против» в Сенате) принял Тонкинскую резолюцию, которая дала право ввести войска во Вьетнам. Начался призыв, а военный контингент США в республике вырос в восемь раз — до 184,3 тысячи.

Антивоенный протест

Несмотря на то что президента Джонсона поддержали и парламент, и большинство американцев, участие США в войне во Вьетнаме вызвало негативную реакцию у части общественности. Например, в мае 1964 года студенты уже сжигали свои призывные карточки, а после принятия Тонкинской резолюции певица Джоан Баэз провела антивоенный марш, в котором приняли участие 600 человек.

Марш протеста против войны во Вьетнаме, Нью-Йорк, май 1968 года. Надписи на плакатах: «Немедленно верните солдат домой, Социалистическая партия Чикаго» и «Отказываемся платить военный налог». Фото: Jack Rosen / Getty Images

Религиозные сообщества, например квакеры (протестантское христианское движение, участники которого уезжали в Америку после Английской революции XVII века), организовывали протесты против участия США в войне во Вьетнаме еще 1950-х годах.

Мирные демонстранты, собравшиеся вокруг памятника Вашингтону в знак протеста против войны во Вьетнаме, 1967 год. Фото: Dick Swanson / Getty Images

Дошло даже до того, что несколько активистов совершили самосожжение. Первой была эмигрировавшая из Германии и пережившая холокост 82-летняя активистка и антифашистка Элис Херц. Свою акцию она провела 16 марта 1965 года — она скончалась через 10 дней.

Антивоенная демонстрация на Пятой авеню, Нью-Йорк, апрель 1969 года. Фото: Circa Images / GHI / Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images

31-летний квакер Норман Моррисон сжег себя заживо перед зданием Пентагона 2 ноября 1965 года, а 9 ноября то же самое сделал 22-летний участник Католического рабочего движения Роджер Аллен Ла Порте. Все они повторяли поступок буддистского монаха Тхить Куанг Дыка, который публично сжег себя в 1963 году из-за притеснений Южным Вьетнамом буддистов.

Антивоенные демонстранты у здания правительства США на акции протеста против моратория на прекращение войны во Вьетнаме, 15 октября 1969 года. Надпись на подносе: «Сопротивление — это патриотизм». Фото: Leif Skoogfors / Corbis via Getty Images

Движущей силой антивоенного протеста стали студенты. Они устраивали так называемые сит-ины и тич-ины: первое, от английского sit-in, представляло из себя форму ненасильственного сидячего протеста, когда студенты занимали здания или общественные места, а второе, от английского teach-in, — неформальные лекции и собрания, собиравшие тысячи студентов, на которых они свободно дискутировали на политические темы и, в частности, выступали против войны. Первый такой тич-ин прошел в Университете Мичигана в 1965 году.

Мужчина со смайликами на пуговицах и американскими флагами с символом мира во время демонстрации против войны во Вьетнаме, Сан-Франциско, конец 1960-х. Фото: Harold Adler / Underwood Archives / Getty Images

Со временем к протестам примкнули женщины, этнические меньшинства, представители рабочего и среднего классов, которым угрожал призыв, а митинги стали проходить все в большем количестве городов: Нью-Йорке, Сан-Диего, Беркли и многих других. Так, в Нью-Йорке в 1966 году митинги против войны собирали уже больше 20 тысяч человек, а в 1967-м — 400 тысяч человек.

Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии Общество 8 минут чтения

Все громче звучали голоса лидеров мнений и известных активистов. В 1967 году лидер движения за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг заявил, что «если американская душа отравлена, то в свидетельстве о вскрытии должно быть написано “Вьетнам”», а философ Ноам Хомский написал эссе под названием «Ответственность интеллектуалов», в котором обвинил либеральные умы и технических экспертов в выдумывании псевдонаучных причин для вступления в войну.

Национальные гвардейцы штата Огайо в противогазах и с винтовками продвигаются вверх по Бланкет-Хилл сквозь облака слезоточивого газа, оттесняя студентов Кентского государственного университета во время антивоенной демонстрации 4 мая 1970 года. Протесты, первоначально вызванные вторжением США в Камбоджу, привели к гибели четырех протестующих (и ранениям еще девяти) после того, как Национальная гвардия открыла огонь по студентам. Фото: Howard Ruffner / Getty Images

К выборам 1968 года американцы в большинстве своем осознали, что провоенная риторика Джонсона, трубившая о военных успехах, не соответствует реальности. Война обвалила его рейтинги, и на следующих выборах победил кандидат-республиканец Ричард Никсон.

Пик

Никсон обещал закончить военный призыв и войну во Вьетнаме — он выиграл под лозунгами «почетного мира» и деэскалации. Объявленная позже «вьетнамизация» означала план его администрации по радикальному улучшению южновьетнамской армии, чтобы впоследствии та смогла сражаться без помощи американцев, а «почетный мир» — фраза из его президентской кампании, в которой он обещал закончить войну.

Студенты Университета Сан-Диего, держащие плакат с надписью «Верните все войска домой!», 1971 год. Фото: University of San Diego

К началу правления Никсона во Вьетнаме погибли более 36 тысяч солдат. Однако новая администрация не сдержала предвыборные обещания, а позднее выяснилось, что Никсон и вовсе не собирался завершать войну. Во время президентской кампании он тайно договорился с южновьетнамскими властями, что мирные договоры не должны соблюдаться, а войну необходимо затянуть.

Люди быстро разочаровались в новом президенте. В августе 1969 года был впервые проведен Вудсток. Музыкальный фестиваль, на котором выступали против войны во Вьетнаме и за мир, стал знаковым событием.

Полицейские на акции протеста против войны во Вьетнаме на Бойлстон-стрит в Бостоне, 16 апреля 1970 года. Фото: Spencer Grant / Getty Images

Правление Никсона во многом ощущалось как продолжение работы Линдона Джонсона: обещания деэскалации, постепенного вывода войск и «вьетнамизации» не исполнялись, а американские солдаты продолжали погибать во Вьетнаме. Протест нарастал, и 15 октября 1969 года в США прошел марш, завершивший масштабный тич-ин, получивший название «национальный мораторий». Выступая перед журналистами, Никсон заявил, что «закон, творимый на улице, равен анархии» и «на нем это никак не скажется». Однако существуют свидетельства, что на самом деле Никсон был взбешен акциями протеста, так как протестующие поставили под сомнение обещания его предвыборной кампании.

«Марш на Вашингтон» 9 мая 1970 года. Фото: Owen Franken / Getty Images

Протесты против войны во Вьетнаме продолжались вплоть до 1973 года: 20 января около 100 тысяч протестующих собрались у мемориала Линкольну во время второй инаугурации президента Никсона, проходившей на фоне возобновившихся бомбардировок во Вьетнаме. А позже в том году власти все-таки вывели войска под лозунгами «почетного мира».

Последствия

27 января 1973 года Северный Вьетнам, Южный Вьетнам, Временное революционное правительство, созданное в Южном Вьетнаме в оппозицию действующему, и США подписали Парижские соглашения. Согласно договоренностям, последних американских военных вывели из Вьетнама 29 марта 1973 года. Главы делегаций США и Северного Вьетнама Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира.

Чешское бархатное Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было Мир 6 минут чтения

По итогам войны погибшими числятся 58220 американских военных и более 300 тысяч были ранены. Всего за это время были призваны в армию около 1,9 миллиона человек, а расходы на войну в пересчете на современный курс доллара составили более триллиона долларов.

Протестующие против войны во Вьетнаме несут перевернутые американские флаги и изображение президента США Ричарда Никсона на Тремонт-стрит в Бостоне, 14 апреля 1972 года. Надпись на плакате справа: «Немедленно верните все войска домой». Фото: Ellis Herwig / The Boston Globe via Getty Images

При этом реально война завершилась только в 1975 году: мирные соглашения не соблюдались, а войска Северного Вьетнама продолжали нападать на армию Южного Вьетнама. Война также перекинулась на соседние Камбоджу и Лаос. Убедившись, что США действительно ушли из страны и не намерены вмешиваться в конфликт, 30 апреля 1975 года Северный Вьетнам взял под контроль столицу Южного Вьетнама Сайгон. Через год, 2 июля 1976 года, Вьетнам объединился в одну социалистическую республику.

Группа ветеранов на западной стороне здания Капитолия во время антивоенной демонстрации, 19 апреля 1971 года. Фото: Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images

Также к социалистическому лагерю присоединились Камбоджа и Лаос. Из-за падения Сайгона тысячи лояльных Южному Вьетнаму военных дезертировали из армии, а опасавшиеся власти Хо Ши Мина граждане бежали из страны. В западной культуре они стали известны как «люди в лодках», так как покидали страну рискованными путями по воде. Оставшиеся в Сайгоне жители, ранее сотрудничавшие с властями Южного Вьетнама, подвергались репрессиям и их отправляли либо в «лагеря перевоспитания», где их пытали, либо в так называемые новые экономические зоны.

Просто чилловый парень В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами Интернет и мемы 7 минут чтения

Символом американского поражения в непопулярной войне стала операция «Порывистый ветер». Когда стало понятно, что Сайгон падет, началась заранее спланированная операция по эвакуации гражданских американцев, преимущественно дипломатического состава. Вместе с ними эвакуировали и вьетнамских беженцев, опасавшихся репрессий со стороны Северного Вьетнама.

Южновьетнамский UH-1 сталкивают за борт корабля, чтобы освободить место на палубе. Фото: U.S. Marines / Wikimedia Commons

Во время данной операции корабли американского флота стояли у берегов Южного Вьетнама и служили площадкой для приземлявшихся вертолетов, которые занимались эвакуацией. Так за 29–30 апреля 1975 года американцам удалось эвакуировать 1737 граждан США и 5595 граждан других стран, преимущественно Вьетнама. Когда вертолеты с людьми садились на корабли, их сбрасывали в воду, чтобы освободить место для следующих вертолетов. Несмотря на успех операции, в СМИ широко разошлись кадры того, как солдаты сбрасывали с кораблей вертолеты в воду, — эти снимки и стали символом американского поражения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X