Оппозиции надо вернуть себе российский флаг

17 ноября в Берлине состоялась большая акция российской оппозиции в изгнании. На митинг пришли люди с триколором, что вызвало недовольство некоторых протестующих — часть толпы скандировала: «Мы против триколора». Политический активист Тимофей Мартыненко считает, что отказ от официального российского флага — это ошибка оппозиции.

Начать стоит с того, что дискуссия о флаге — больше, чем дискуссия о символе. Это разговор не о том, чем украсить наши акции, обложки видеороликов и лацканы пиджаков, а о том, что и кому хочет транслировать оппозиция, проводником каких идей, ценностей и образа будущего она хочет выступить. От этого во многом зависят ее шансы на успех.

Этот разговор уже идет — и его не избежать, не повесить на «учредительное собрание» и «парламент будущей России», как предлагают Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Это задача, решение которой в наших руках здесь и сейчас.

Оппозиция отдалилась от широкого общества

Я убежден, что отказ от триколора в начале полномасштабного вторжения в Украину был ошибкой оппозиционного сообщества. Эмоциональный порыв, стоящий за этим решением, понятен. Люди были в шоке, им было больно, стыдно и страшно. Однако ответственность политиков и лидеров общественного мнения заключалась в том, чтобы часть этих эмоций направить в конструктивное русло, а часть — помочь переработать и преодолеть, потому что они разрушительны. К сожалению, эти эмоции, одним из объектов которых стал триколор, были либо подхвачены, либо оставлены без ответа. Простой пример — то, как многие оппозиционные объединения без какой-либо рефлексии начали в своей публичной деятельности заменять российский флаг на бело-сине-белый.

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Отказ от триколора отдалил оппозицию от широкого общества в России. А значит, сделал ее дальше и от прекрасной России будущего, ведь без поддержки обычных людей идея о демократии ничего не стоит — ее невозможно навязать сверху и силой.

Конечно, дело не только во флаге, а в комплексной повестке, которая, помимо отказа от триколора, включила в себя навязывание коллективной вины, постоянные самоуничижительные оглядки на чужое мнение (то абстрактных украинцев, то не менее абстрактных европейцев) и попытки посыпать голову пеплом и безуспешно каяться. Надо признать, что этим занимались не все члены оппозиционного движения, но даже самые крупные и адекватные силы зачастую не давали внятных ответов на острые вопросы и не рисковали (или просто стыдились) обращаться к темам идентичности, достоинства, патриотизма и интересов России и ее граждан.

Алексей Навальный, его жена Юлия и брат Олег на марше на Страстном бульваре в память о Борисе Немцове. Москва, 24 февраля 2019 года. Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Так, например, самый простой, понятный и эффективный лозунг «вернуть наших солдат домой», лишенный широкой поддержки среди оппозиции, превратился в злобный и вредный мем про «наших мальчиков». Робко звучащая дискуссия об остановке насилия затмилась шквалом высказываний о разделе России, репарациях (без какого-либо конструктивного обсуждения плюсов и минусов) и необходимости «отмываться от крови» (но так, разумеется, никогда и не отмыться). Так, в конце концов, фраза «Россия — это не Путин, а мы» стала звучать фальшиво, потому что Путину отдали даже триколор, под которым годами колотили дубинками Немцова, Навального и самого Яшина, а также тысячи россиян, выступающих за демократию.



Отказ от триколора вместе с этим «комплексным обедом» из вины и стыда прочертил жирную разделительную линию между оппозицией и широким обществом.

Желая максимально дистанцироваться от путинской агрессии, оппозиция дистанцировалась от страны. Какая-то ее часть активно, какая-то — пассивно, бросив попытки найти конструктивные, понятные и позитивные идеи, с которыми можно было бы обратиться к широкой аудитории в качестве альтернативы дискурсу унижения и покаяния.

Вернуть веру в самих себя и своих сограждан

Аргументы о необходимости отказа от флага, которые я часто слышу, при ближайшем рассмотрении кажутся мне надуманными. «Это флаг вторжения» — но у вторжения есть свои символы (Z и V), а большинство российских граждан вряд ли при вопросе об ассоциациях с триколором назовут его символом войны. «Этот флаг для всего мира символизирует фашизм» — но обычный западный гражданин не думает ежедневно о символизме триколора, он с большой вероятностью не сможет даже найти Украину на карте.

Хороший пример здесь — видео с Екатериной Шульман, которая на марше оппозиции в Берлине рассуждает о том, что использовать триколор нельзя, потому что «во время войны национальный флаг становится знаменем воюющей армии», — на фоне колонны с триколором. Это лучшая иллюстрация того, что вернуться к нашему флагу нам мешают только собственные эмоции и когнитивные искажения.

«Во время войны национальный флаг становится знаменем воюющей армии».



Екатерина Шульман — об использовании российского триколора во время антивоенной акции в Берлине pic.twitter.com/DvMudOhOow — Холод (@holodmedia) November 18, 2024

Надо также понимать, что часть людей, которые в публичном поле давят на вину и стыд и призывают похоронить триколор (иногда вместе с Россией и ее гражданами), делают это злонамеренно. Речь даже не о ботах (хотя наверняка в это вовлечены и они), а о тех, кто пытается сделать российскую оппозицию максимально пассивной, ничтожной, непривлекательной и раздираемой внутренними противоречиями. Наверное, эти люди верят, что так будет лучше «для мира», но нам важно не поддаваться на подобные манипуляции. Наша цель — вернуть веру в самих себя и своих сограждан.

Да и, в конце концов, что для нас важнее: мнение некоторой части политически ангажированных жителей Запада или эффективная, в том числе на уровне символов, борьба за сердца российских граждан, а вместе с ними — за мирную, демократическую и процветающую Россию? Никто лучше нас не знает, как вести эту борьбу, и поэтому главное, что мы можем сделать для мира, — быть верными себе.

Победить вину и стыд

Конечно, я могу согласиться с тем, что триколор вообще вне контекста может быть кем-то неправильно воспринят. Однако у этой проблемы есть простое решение. Можно добавить на флаг любой антивоенный символ — от голубя мира до красного мака. Так мы покажем связь со страной и собственной традицией сопротивления, продемонстрируем, что «Россия — это не Путин», что во главе угла для нас — благо страны и ее граждан, что вина и стыд не отравляют нашу повестку, и одновременно выступим против войны и нынешней власти.

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Вместе с этим нужно найти в себе силы победить вину и стыд и обратиться к таким пугающим темам, как возвращение наших солдат домой; победа (настоящая, а не путинская) России, которая заключается в том, чтобы вывести войска из Украины — и тем самым сохранить жизни сограждан, выйти из изоляции и повысить уровень жизни; достойное место в мире, которому нашей стране все еще есть что предложить. Я убежден, что упор нужно делать не на самоуничижение, а на достоинство, собственные интересы и позитивное будущее — только так альтернатива режиму станет действительно привлекательной.



Отличный пример, к которому мы можем обратиться, — движение в США против войны во Вьетнаме, которое активно использовало американские флаги, лозунги про «наших мальчиков» и апелляцию к интересам страны и народа. И было массовым и довольно успешным, хоть и не остановило войну.

Женщины проводят демонстрацию против войны во Вьетнаме в кампусе Калифорнийского университета в Беркли, 1964 год. Надпись на плакате: «Верните наших мужчин домой». Фото: Ted Streshinsky / CORBIS / Corbis via Getty Images

Конечно, и мы не остановим войну. Антивоенные движения практически никогда не достигают этой цели (ряд американских экспертов, среди которых бывший директор ЦРУ, считают, что антивоенное движение повлияло на решение правительства США выйти из войны. — Прим. «Холода»). Но это и не должно быть нашей первой целью, потому что война — лишь симптом диктатуры. Мы должны стремиться к мирной, демократической и процветающей России.

Отказ от триколора был частью сложного процесса проживания эмоций. Возвращение к нему может стать символическим отражением исцеления — и возвращения к себе, к своей силе и своему голосу. К тем, кто мы есть и кем быть не перестанем, — патриотами нашей страны.

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