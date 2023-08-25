Выступавшая за разрыв связей с Россией премьер Эстонии попалась на связях с Россией

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас называют «железной леди» Европы. До аннексии Крыма она последовательно выступала против сотрудничества с Россией, а до начала полномасштабного вторжения предлагала поставлять Украине оружие. После 24 февраля 2022 года ее антироссийские высказывания стали только жестче, причем они касались уже не только правительства, но и простых россиян. Однако сама Каллас оказалась связана с Россией: выяснилось, что бизнес ее мужа Арво Халлика работает с Россией до сих пор. Оппозиция уже потребовала от Каллас подать в отставку, сама же она считает, что ее муж не нарушал санкций, и причин для отставки не видит. «Холод» пересказывает главное о скандале в Эстонии.

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Что произошло?

Эстонское издание ERR выяснило, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас, продолжает осуществлять перевозки в Россию, несмотря на критику эстонского правительства в адрес компаний, которые делают подобное. В политических кругах Эстонии разразился скандал: чиновники требуют отставки премьер-министра. Сама она не считает, что произошло что-то противоречащее ее позиции, и не видит для отставки никаких причин.

Генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг попробовал оправдаться, что компания «практически прекратила перевозки грузов в Россию». По его словам, поездки, которые совершает компания сейчас, — это последние загрузки. «В частности, вывоз [оборудования и] мусора с заводов, чтобы их деятельность могла быть остановлена», — сказал Крааг.

Генеральный директор компании не ответил на вопросы, какие именно виды поставок осуществлялись в Россию и в каком объеме. Согласно годовым отчетам Stark Logistics за 2020 и 2021 годы, доход компании от операций в России превысил 1,1 миллиона евро. В отчете за 2022 год данных по России уже не было.

Реакция Каллас на расследование

В ответ на вышедшее расследование премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в своих соцсетях: «ERR опубликовал сегодня новость, в которой говорится, что компания, связанная с моим мужем, ведет бизнес в России. Я хотела бы подчеркнуть, что у моего мужа нет клиентов из Российской Федерации».

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вся торговля и деловые отношения с Россией должны быть прекращены до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину. У моего мужа есть доля в логистической компании. Он объяснил, что эта компания помогает одному из его эстонских клиентов прекратить свою производственную деятельность в России в соответствии с законом и санкциями. Любые дальнейшие вопросы должны быть адресованы этим компаниям», — написала Каллас.

После этого была организована пресс-конференция, где Каллас ответила на вопросы журналистов о бизнесе супруга. В самом начале она сказала, что ранее не вникала в детали бизнеса своего мужа и не имеет отношения к его предпринимательской деятельности. По словам Каллас, через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину компания Stark Logistics прекратила оказание именно логистических услуг в России, но продолжала и до сих пор продолжает осуществлять грузоперевозки для своего эстонского партнера.

На вопрос корреспондента о том, не видит ли Каллас в этом этической проблемы, она ответила: «Этическая проблема в коммерческой деятельности в России есть, и я всегда это говорила. Бизнес в России нужно прекращать. И мой муж через месяц после начала войны сделал это». На повторный вопрос об этической проблеме Каллас ответила: «Я вижу в этом этическую проблему, поэтому в сентябре это закончится». 25 августа муж премьера Арво Халлик объявил, что он покинет компанию Stark Logistics и продаст свою долю в ней.

Реакция в парламенте

Реакция на произошедшее у однопартийцев премьер-министра и оппозиционных партий кардинально разная. Однопартиец Каллас министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что объяснений премьера достаточно и вопрос можно считать закрытым. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что доверяет Каллас, но ожидает дальнейших разъяснений.

Оппозиция же считает, что Каллас должна покинуть пост премьер-министра. «Это крайне позорный скандал, когда премьер-министр ездит повсюду, представляя себя большим другом Украины, требует закрыть товарооборот и прекратить деловые отношения с Россией как от других стран, так и от эстонских фирм, а ее муж полтора года беспрепятственно занимается этим так, будто это не касается нашего премьер-министра. Я считаю, что в этой ситуации премьеру не остается ничего иного, кроме как уйти в отставку», — заявил депутат Хенн Пыллуаас.

Заместитель председателя оппозиционной Консервативной партии Эстонии Март Хельме заявил: «Кая Каллас должна немедленно уйти в отставку и перестать обвинять других людей в обслуживании российских интересов». Президент Эстонии Алар Карис сказал, что общественность ждет объяснений от премьер-министра, а после этого «ей придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, каковы будут [ее] дальнейшие действия». Также он добавил: «Я думаю, что деталей [в истории с бизнесом мужа], безусловно, больше».

Позже Каллас сказала, что не видит оснований для своей отставки, и обвинила оппозицию в раздувании скандала. Через два дня после выхода расследования Центристская партия Эстонии решила инициировать переговоры о вотуме недоверия премьер-министру. «Члены фракции Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб имиджу Эстонии», — заявил председатель фракции Центристской партии Танель Кийк. Эта партия занимает 16 парламентских мест из 101.

Почему к Кае Каллас столько вопросов?

Кая Каллас много лет последовательно высказывается против взаимоотношений с Россией, а после полномасштабного вторжения России в Украину ее риторика стала еще более жесткой. Каю Каллас называли «железной леди» Европы за ее отказ идти на какие-либо компромиссы с Владимиром Путиным. Во время ее правления Эстония заняла более заметную роль на международной арене, чем ранее. На парламентских выборах в марте 2023 года Партия реформ и ее председатель Каллас набрали самое большое количество голосов в своей истории (партия получила 37 мест, на три места больше, чем на предыдущих выборах; сейчас это самая крупная партия в парламенте Эстонии). Кае Каллас предрекали пост генерального секретаря НАТО.

После объявления мобилизации в России она выступила против выдачи въездных виз россиянам. «Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны», — сказала она. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — писала Каллас в своем твиттере, призывая не выдавать россиянам визы.

Помимо этого, Каллас выступала за переход на обучение на эстонском языке (до 2022 года некоторые образовательные учреждения преподавали на русском) и за демонтаж советских памятников.

В декабре 2022 года Каллас говорила, что «не считает правильным» участие эстонских госкомпаний в перевозках товаров, в частности никеля, из России, даже если они не попадают под санкции. А за три месяца до скандала, связанного с бизнесом ее мужа, она заявила, что ей пришлось «умолять» эстонские компании найти «моральный ориентир» и отказаться от «серых» поставок в Россию подсанкционных товаров.