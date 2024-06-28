Подвергавшаяся критике за связи мужа с Россией премьер Эстонии стала главой дипломатии ЕС

Лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе утвердили кандидатуры руководителей блока на следующие пять лет, передает Би-би-си.

В частности, нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен оставили на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, бывшего премьера Португалии Антониу Кошту назначили на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каю Каллас — на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Мы должны продолжать работать вместе, чтобы гарантировать, что Европа является эффективным глобальным партнером, обеспечивающим свободу, безопасность и процветание наших граждан», — написала Каллас в социальной сети X.

В августе 2023 года Кая Каллас оказалась в центре пророссийского скандала. Транспортную компанию Stark Logistics, доля в которой принадлежит мужу Каллас Арво Халлику заподозрили в связях с Россией. Как выяснили журналисты издания ERR, после начала войны в Украине Stark Logistics продолжала вести бизнес в России.

В комментарии ERR глава компании Кристьян Крааг заявил, что компания уже заканчивает свою деятельностью в стране, а осуществляемые перевозки были связаны с перемещением продукции, остающейся на складе. Каллас, в свою очередь, тогда пояснила изданию, что не следит за деятельностью своего мужа. Позднее оппозиционные партии Эстонии выступили с требованием о выражении вотума недоверия премьеру, а сама Каллас извинилась за то, что компания ее мужа сотрудничала с Россией.

«Мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это», — отметила она.

После начала войны Каллас осудила российское вторжение и выступала за усиление поддержки Украины. В России на нее завели уголовное дело. Статья, по которой разыскивают премьера, неизвестна.

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