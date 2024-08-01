Россия и Запад провели «исторический шпионский обмен»

Россия, Беларусь, Германия и США провели один из крупнейших обменов заключенными за всю современную историю России. По информации турецкого телеканала NTV, в результате обмена в Анкаре было освобождено 26 человек, в том числе два ребенка. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что прокомментирует обмен «в свое время». В то же время канцлер Германии Олаф Шольц уже сообщил, что лично встретит освобожденных из России заключенных, которых вскоре должны доставить в Германию и выступит с обращением. «Холод» следит за развитием событий.

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В результате обмена заключенными, который состоялся 1 августа 2024 года, из тюрем были освобождены 24 человека. Турецкий телеканал NTV сообщает, что в обмене принимали участие семь стран: Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

В результате обмена три переданы США, 13 человек отправятся в Германию (это освобожденные из российской тюрьмы граждане России и Германии), 10 человек полетят в Россию.

Из российской и белорусской тюрем освобождены 16 человек:

– оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров,

– журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева,

– бывшие главы Штабов Навального Ксения Фадеева, Лилия Чанышева и Вадим Останин,

– правозащитник Олег Орлов,

– художница Александра Скочиленко,

– бывший морпех США Пол Уилан,

– граждане Германии Кевин Лик, Герман Мойжес, Демури Воронин, Рико Кригер и Патрик Шёбель.

В Россию же взамен вернулись:

– киллер Вадим Красиков,

– агенты СВР Артем и Анна Дульцевы,

– агенты ГРУ Павел Рубцов и Михаил Микушин,

– кибермошенники Роман Селезнев, Владислав Клюшин;

– предприниматель, помогавший России обходить западные санкции Вадим Конощенок.

Вероятно в Россию также будут отправлены двое детей Артема и Анны Дульцевых, которые во время их нахождения в СИЗО.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лично встретит освобожденных из России заключенных, а также выступит с заявлением по поводу состоявшегося обмена.

Как и кого обменивали в прошлом В 2010 году из США депортировали 10 человек, которых ранее обвинили в шпионаже: Лидию Гурьеву, Наталью Переверзеву, Анну Чапман, Елену Вавилову, Вики Пелаэс, Владимира Гурьева, Михаила Куцика, Михаила Семенко, Андрея Безрукова, Михаила Васенкова. Российские власти тогда помиловали и освободили четверых: Геннадия Василенко, Александра Запорожского, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина. Еще один обмен состоялся в 2022 году: тогда осужденного на 20 лет за торговлю наркотиками российского летчика Константина Ярошенко выпустили из США взамен на осужденного в России гражданина США Тревора Рида (его обвинили в нападении на полицейского). Также в 2022 году россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет за заговор с целью убийства, доставку зенитных ракет и пособничество террористической организации, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к девяти годам колонии).

По данным «ОВД-Инфо», в России по политическим мотивам сейчас преследуется более 2700 человек, половина из них находится в заключении.

Бывший глава Штабов Навального Леонид Волков написал в своем телеграм-канале, что в рамках этого обмена должны были освободить и Алексея Навального. Однако политик погиб в колонии в Харпе.



Кого освободила Россия

Эван Гершкович — 32-летний журналист, гражданин США. Работал в The Wall Street Journal, раньше сотрудничал с The Moscow Times и Agence France-Presse.

Был в заключении с 29 марта 2023 года.

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Гершковича обвинили в шпионаже за то, что он якобы по заданию ЦРУ собирал секретные сведения о деятельности Уралвагонзавода. В июле 2024 года Гершковича приговорили к 16 годам заключения.

Пол Уилан — 54-летний бывший морской пехотинец США, гражданин США, Канады, Ирландии, Великобритании.

Был в заключении с 28 декабря 2018 года.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Уилана обвинили в шпионаже. По версии следствия, приезжая в Россию с 2007 года, он собирал секретную информацию, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Владимир Кара-Мурза — 42 летний оппозиционный политик, журналист, историк. Имеет гражданство России и Великобритании. Был советником убитого политика Бориса Немцова, был членом демократического движения «Солидарность» и Координационного совета российской оппозиции. Лоббировал в Конгрессе США принятие «акта Магнитского», запрещающего въезд и вводящего блокировку финансовых активов в США для тех, кто ответственен за нарушение прав человека и коррупцию в России.

Был в заключении с 22 апреля 2022 года.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Кара-Мурзу обвинили в распространении военных фейков — из-за его выступления в Палате представителей штата Аризона; в участии в деятельности «нежелательной организации» — за участие в круглом столе Сахаровского центра; и в государственной измене — за выступления в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне, где он рассказывал о политических преследованиях в России, выборах и цензуре. В апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Мемориал» считает его политзаключенным.

Алсу Курмашева — 47-летняя журналистка, редактор «Радио Свободы», гражданка России и США.

Была в заключении с 18 октября 2023 года.

Фото: Алексей Насыров / Reuters

Курмашеву обвинили в распространении военных фейков за ее участие в качестве редактора в издании книги «​​Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». В июле 2024 года суд приговорил ее к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима. «Мемориал» считает ее политзаключенной.

Илья Яшин — 41-летний оппозиционный политик, бывший член партии «Яблоко» и «Парнас», муниципальный депутат в Москве, ближайший соратник убитого политика Бориса Немцова.

Был в заключении с 27 июня 2022 года.

Фото: Юрий Кочетков / pool / Reuters

В апреле 2022 года Илья Яшин провел прямой эфир в ютубе, где рассказал про убийства российскими военными жителей Бучи в Украине. За это его обвинили в распространении военных фейков. В декабре 2022 года суд приговорил Яшина к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. «Мемориал» считает его политзаключенным.

Александра Скочиленко — 33-летняя художница и музыкант из Санкт-Петербурга.

Была в заключении с 11 апреля 2022 года.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В марте 2022 года Скочиленко заменила несколько ценников в супермаркете «Перекресток» на бумажки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить войну. За это ее задержали и обвинили в распространении военных фейков. В ноябре 2023 года суд приговорил Скочиленко к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. «Мемориал» считает ее политзаключенной.

Ксения Фадеева — 32-летний политик, бывший координатор Штаба Навального в Томске, бывший депутат Томской областной думы.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

С декабря 2021 года Фадеевой назначили запрет определенных действий — она не могла пользоваться интернетом и общаться ни с кем, кроме родственников, в октябре 2023 года ей назначили домашний арест. Была в заключении с 13 ноября 2023 года.



Фадееву обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан — за руководство Штабом Навального в Томске. В декабре 2023 года суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей. «Мемориал» считает ее политзаключенной.

Лилия Чанышева — 42-летняя активистка, бывший координатор Штаба Навального в Уфе.

Была в заключении с 9 ноября 2021 года.

Фото: AP / Scanpix

Чанышеву обвинили в создании экстремистского сообщества, призывах к осуществлению экстремистской деятельности, участие и руководство некоммерческой организацией, посягающей на личность и права граждан — за руководство Штабом Навального в Уфе. Суд первой инстанции в июне 2023 года приговорил Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Однако в апреле 2024 года апелляционный суд ужесточил наказание до девяти с половиной годам. «Мемориал» считает ее политзаключенной.

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Вадим Останин — 47-летний активист, бывший руководитель Штаба Навального в Барнауле.

Был в заключении с 10 марта 2022 года.

Фото: «Поддержка политзаключённых. Мемориал»

Останина обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан — за руководство Штабом Навального в Барнауле. В июле 2023 года суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима. «Мемориал» считает его политзаключенным.

Олег Орлов — 71-летний правозащитник, один из учредителей общества «Мемориал».

Был в заключении с 27 февраля 2024 года.

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Весной 2023 года Орлова обвинили в дискредитации армии за статью «Им хотелось фашизма. Они его получили», которая была опубликована во французском издании «Mediapart». В октябре его приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей, однако после обжалования дело было возвращено в прокуратуру. В феврале 2024 года штраф заменили на реальный срок — два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. «Мемориал» считает его политзаключенным.

Кевин Лик — самый молодой заключенный по статье о госизмене (Лику 19 лет). Гражданин России и Германии.

Был в заключении с 23 февраля 2023 года.

Лика обвинили в государственной измене за то, что он якобы наблюдал и фотографировал воинские части в Майкопе, а фото отправлял «представителю иностранного государства». В декабре 2023 года суд приговорил его к четырем годам заключения в колонии общего режима. «Мемориал» считает его политзаключенным.

Рико Кригер — гражданин Германии, задержанный и осужденный в Беларуси.

Был в заключении с 6 октября 2023 года.

Фото: Белтелерадио / Reuters

Кригера обвинили в наемничестве, терроризме, агентурной деятельности, создании экстремистского формирования, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и в умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения. Следствие считает, что Кригер планировал вступить в «полк Калиновского» (полк белорусов, воюющих на стороне Украины). Кригер якобы по заданию службы безопасности Украины фотографировал воинскую часть, военную технику, железнодорожные пути и вагоны — и отправлял эти фотографии куратору, а также установил взрывчатку на ж/д путях, после чего намеревался улететь из Беларуси.



В конце июня 2024 года суд в Минске приговорил Кригера к смертной казни (расстрелу). 30 июля 2024 года Александр Лукашенко помиловал Кригера.

Андрей Пивоваров — 42-летний российский политик, экс-координатор общественной организации «Открытая Россия».

Был в заключении со 2 июня 2021 года.

Фото: AP / Scanpix

Пивоварова обвинили в сотрудничестве с «нежелательной организацией» — такой статус у «Открытой России» был еще с 2017 года. Поводом для уголовного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке с призывом донатить на проект «Объединенные демократы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты. 15 июля 2022 года суд приговорил политика к четырем годам колонии общего режима и на восемь лет запретил ему заниматься общественно-политической деятельностью.

Дитер (Демури) Воронин — 45-летний политолог, гражданин России и Германии.

Был в заключении с 19 февраля 2021 года.

Дитера Воронина обвинили в госизмене. Он фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, которому вынесли приговор по этой же статье. По версии ФСБ, Воронин мог получить от Сафронова секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами. Спецслужбы считали, что политолог работает на иностранные разведки. 9 марта 2023 года Мосгорсуд приговорил Воронина к тринадцати годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Патрик Шебель — 38-летний гражданин Германии.

Был в заключении с 16 января 2024 года.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Шебеля обвиняли в контрабанде наркотиков. По данным следствия, он привез из Германии в Россию мармеладных мишек с мариуханой. Его задержали на таможенном контроле в аэропорту Санкт-Петербурга. Приговор Шебелю пока не вынесли, а 29 июля суд вернул его уголовное дело в прокуратуру.

Герман Мойжес — юрист, идеолог велодвижения в Санкт-Петербурге.

Был в заключении с 28 мая 2024.

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Мойжеса обвинили в госизмене, детали дела не раскрывали. До обмена он находился в московском СИЗО «Лефортово».

Кого Россия получила взамен

Артем и Анна Дульцевы — российская супружеская пара.

Были в заключении с декабря 2022 года.

Дульцевы были задержаны в Словении. Они выдавали себя за граждан Аргентины под другими именами (Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос). Как писало издание The Wall Street Journal, Дульцевы были офицерами российской службы внешней разведки.

«Агентство» написало, что Дульцевых осудили 31 июля 2024 года, прямо накануне обмена. Им вменили шпионаж и приговорили к одному году и семи месяцам колонии — именно столько они провели под стражей с момента задержания. Как пишет «Агентство» со ссылкой на сайт суда, Дульцевы признали себя виновными.

Вадим Красиков — причастный к российским спецслужбам россиянин.

Был в заключении с 23 августа 2019 года.

Фото: Reuters

В августе 2019 года в Берлине он застрелил бывшего полевого командира ичкерийских войск Зелимхана Хангошвили. В декабре 2021 года немецкий суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. По версии суда, Красиков, который использовал документы на имя Вадима Соколова, действовал по заказу российских властей. По информации журналистов, он связан с отделом ФСБ «Вымпел» как минимум с 2007 года.

На возможный обмен Владимир Путин намекал во время интервью с американским телеведущим Такером Карлсоном. Он назвал Красикова «патриотом», который «ликвидировал в одной из европейских столиц бандита».

Владислав Клюшин — 42-летний россиянин.

Был в заключении с марта 2021 года.

Фото: U.S. Dept. of Justice / Reuters

Клюшина обвинили в участии в мошеннической схеме на фондовом рынке на сумму около 100 миллионов долларов, которая основывалась на украденной путем взлома секретной информации о прибыли компаний. Власти США утверждают, что он присвоил себе более 33 миллионов долларов.

В сентябре 2023 года Клюшина осудили за кибермошенничество на фондовом рынке и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Вадим Конощенок — россиянин, которого также признали виновным в обходе санкций и закупках военных приборов для России.



Был в заключении с декабря 2022 года.

Фото: US Department of Justice

По данным Минюста США, он был связан с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые закупали электронные компоненты для разработки оружия. Фирмы управляли сетью подставных компаний и банковских счетов по всему миру, чтобы обходить санкции.

В октябре 2022 года Конощенка задержали власти Эстонии: он пытался вывезти в Россию более тридцати типов полупроводников и электронных компонентов. В ноябре его задержали при попытке вывоза американских патронов. В июле 2023 года Конощенка экстрадировали из Эстонии в США, в суде он отказался признавать вину. Американская прокуратура считает его офицером ФСБ.

Роман Селезнев — российский хакер, сын депутата Госдумы.

Был в заключении с июля 2014 года.

Фото: US Department of Justice

По версии обвинения, «Селезнев и его сообщники взломали тысячи компьютеров по всему миру, в том числе системы многочисленных малых бизнесов в Западном округе Вашингтона». Селезнева обвинили в похищении миллионов номеров кредитных карт, которые он затем продал другим преступникам. По версии обвинения он также создал два автоматизированных пункта продажи реквизитов кредиток, которые позволили преступникам легко находить и покупать похищенные данные.

Селезнев признал вину. В августе 2016 года жюри присяжных в США признало Селезнева виновным по 38 из 40 вменяемых ему пунктов обвинения. В 2017 году суд приговорил его к 27 годам заключения, а также к необходимости выплатить компенсацию на сумму 170 миллионов долларов.

Павел Рубцов (Пабло Гонсалес) — 42-летний испанский журналист, вероятный агент ГРУ.

Был в заключении с 27 февраля 2022 года.

Рубцова обвинили в шпионаже в пользу России. В феврале 2022 года его задержали в польском городе Пшемысль. По информации журналистов, Рубцов сотрудничал с ГРУ и внедрялся в Фонд Бориса Немцова и в окружение его дочери Жанны. Польские спецслужбы получили доступ к его цифровым носителям, где журналист детально описывал деятельность организации, самой Немцовой и студентов Летней школы журналистики, которую устраивает фонд.

Михаил Микушин — 45-летний россиянин.

Был в заключении с октября 2022 года.

Микушина задержали в Норвегии, там он представлялся исследователем бразильского происхождения под именем Жосе Ассис Джаммария. Он работал в Университете Тромсё. Вскоре после задержания он сам заявил, что на самом деле является гражданином России. По данным норвежских спецслужб, Микушин занимался незаконной разведкой и сбором информации для российских властей.

Его обвинили в незаконной разведке, которая может нанести ущерб национальным интересам. Его не успели осудить до обмена, который состоялся 1 августа.

