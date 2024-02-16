Алексей Навальный умер

18:49

Прокуратура Москвы выпустила предостережение об участии в несогласованных с властями акциях.

«В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в сообщении ведомства.

18:36

«Уважаемые граждане, просьба разойтись. Здесь никакого мероприятия не будет».

Полицейские требуют, чтобы желающие возложить цветы в память о Навальном у Соловецкого камня на Лубянке в Москве, разошлись. Люди оставляют цветы на снегу рядом с памятником.

18:12

В Москве у «Стены скорби» задержали девушку.

Она вышла к мемориалу жертвам политических репрессий с одиночным пикетом, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сообщают, что москвичи несут туда цветы в память об Алексее Навальном «почти без остановки».

18:12

В Новосибирске силовики не дали возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий местному депутату Антону Картавину. Сначала человек в штатском заявил депутату, что в «это время здесь не должно быть никого». Когда Картавин потребовал объяснений, полицейский в форме сообщил ему, что там, «возможно, находится взрывное устройство», и попросил «ради личной безопасности» отойти людей дальше от памятника.

После появления сообщений о смерти Навального в Новосибирске, как и в других городах России, люди начали приносить цветы в память о нем к памятнику жертвам политических репрессий. Вскоре после этого силовики оцепили монумент.

18:01

«Алексей, мы тебя никогда не забудем. И мы их никогда не простим», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

17:59

В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального? Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — говорится в посте.

17:49

Президент Франции Эммануэль Макрон:

«В сегодняшней России свободных духом отправляют в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству. Мои мысли обращены к его семье, близким и к российскому народу», — написал он в соцсети X.

17:31

В Мурманске задержали девушку, вставшую в одиночный пикет с плакатом «Его кровь на твоих руках, Вова».

17:31

Российский МИД ответил на заявления американских властей по поводу смерти Навального.

«Интересно, почему для Белого дома и госдепа смерть российского гражданина в российской исправительной колонии оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем гибель американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме? Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — говорится заявлении ведомства с заголовком «Запредельный цинизм».

17:29

Выступление супруги Алексея Навального Юлии Навальной на Мюнхенской конференции:

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я тоже думала, стоит ли мне идти сюда или сразу же лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене.

Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников. Потому что долгие годы — и вы все это знаете — мы не можем верить Путину, путинскому правительству: они всегда лгут.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех, находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией в последние годы».

17:21

«Смерть Алексея в российской тюрьме — это суровое напоминание об ужасающем подавлении несогласных [путинским] режимом. Мои искренние соболезнования его семье, всем демократически настроенным россиянам и тем, кто храбро сражается за свободу и демократию внутри России и за ее пределами», — заявила президент Молдовы Майя Санду.

17:19

Бывший член Совета по правам человека Игорь Каляпин считает, что Навального убили.

«Скажу так, что нет никаких сомнений, что Навального пытались убить. И я в свете этого не склонен считать, что вот именно сейчас, именно в этой ситуации у него действительно оторвался тромб», — заявил правозащитник телеканалу RTVI.

Каляпин также отметил, что «кто-то свои замыслы наконец довел до конца». Кроме того, он считает, что будет проведено формальное расследование, но реальную причину смерти Навального «мы не узнаем».

«Как раз сейчас, как раз перед выборами для того, чтобы снять на фоне предстоящих выборов дискуссии по поводу событий в Украине, по поводу всего вот этого. Я думаю, что просчитывать общественные настроения там научились. Я думаю, что это холодный такой, изуверский расчет», — подчеркнул он.

17:17

В Новосибирске силовики оцепили памятник жертвам политических репрессий якобы из-за поступившего сообщения о минировании. Ранее горожане начали приносить туда цветы в память об Алексее Навальном.

17:11

Тромбоз — «это то, чем можно объяснить все». Бывшая сотрудница ФСИН Анна Каретникова рассказала, что это удобный диагноз для тюремных медиков.

«ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком... переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: "почему больной умер?" — "да забудь, все равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет..."» — говорится в ее посте в фейсбуке.

Каретникова назвала этот диагноз «универсальным и сложно доказуемым».

«Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть. Ни от чего не загибался? Вчера здоровый был? Ну, подождем, конечно, но ты же понимаешь, что ТЭЛа с большой долей вероятности снова будет… А после этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть», — заключила она.

17:10

Чиновники ФСИН решают, где будет проходить вскрытие тела Алексея Навального. Об этом пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на источники в ведомстве.

«В центральном управлении сейчас решается вопрос, где будет проходить вскрытие для установления причин смерти Алексея Навального. В Харпе морг укомплектован всем необходимым, но устаревшим оборудованием. Скорее всего родственники будут настаивать на тщательной проверке токсикологами, на предмет возможного отравления», — предполагает один из них.

Он также заявил, что власти будут заинтересованы в том, чтобы установить реальную причину смерти, так как «обвинения в том, что они причастны к смерти Навального, Кремлю сейчас не выгодны». «Самым логичным» собеседник издания назвал проведение вскрытия в Москве.

Другой источник отметил, что, если вскрытие проведут в Харпе или Салехарде, это может означать, что ФСИНу есть, что скрывать: «Там проведут вскрытие и тут же тело уничтожат».

«Если сотрудники службы к смерти Навального не причастны, то им выгоднее, чтобы провели все возможные экспертизы. И тогда вполне возможно, что тело доставят в Москву», — пояснил он.

17:06

В Перми люди тоже приносят цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Фото: «Холод».

16:44

Издание Msk1 удалило из своего телеграм-канала комментарий члена СПЧ Евы Меркачевой о смерти Навального. В нем говорилось, что причиной смерти политика могли стать постоянные заключения в штрафные изоляторы.

16:42

Политолог Екатерина Шульман заявила, что Навального убили, чтобы он не мешал предвыборной кампании Путина.

«Во вторник я слышала аудиозапись его голоса с одного из многочисленных судебных заседаний, в которых он участвует. Это был голос бодрого, энергичного, здорового человека. Я могу это подтвердить. Это значит, что он был убит. Он был убит для того, чтобы он не мешал проведению выборной кампании. Это то, что лежит на поверхности и чего нельзя не видеть. Это чудовищное преступление», — сказала она, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности.

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16:33

«Страх перед одним человеком только подчеркивает, что система, которую построил Путин, слабая и прогнившая. Россия ответственна за это», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

16:30

16:25

Светлана Тихановская также выступила с заявлением в своем Х: «Я потрясена новостями о смерти Алексея [Навального]. Сегодня мое сердце с его семьей. Эта трагедия — очередное доказательство, что человеческая жизнь для диктаторов ничего не значит. Я требую от международного сообщества действий, чтобы защитить моего мужа и других политических заключенных, которые находятся в страшной опасности».

16:22

Россияне несут цветы в память об Алексее Навальном к памятникам жертвам политических репрессий. Так, цветы и фотографии политика заметили у монументов в Новосибирске, Казани, Ульяновске и Томске.

16:13

«Глубоко обеспокоена и опечалена новостями о смерти Алексея Навального. Путин ничего так не боится, как несогласия от своего собственного народа. Жуткое напоминание о том, каков Путин и его режим. Давайте объединимся в борьбе за защиту свободы и безопасности тех, кто осмеливается выступить против автократии», — заявила в своем X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

16:11

Людмила Ивановна Навальная, мама Алексея Навального: «Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен».

16:06

Президент Европарламента Роберта Метсола написала в Х: «Мир потерял борца, чья смелость останется в поколениях. Шокирована смертью лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и его жизнь — но не его достоинство. Его бой за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми».

16:04

В России и за рубежом планируют провести акции в память об Алексее Навальном.

Так, в Таллине памятная акция начнется у российского посольства в 16:00 по местному времени. В Риге людей зовут к 17:00 также к зданию российской дипмиссии. В Амстердаме акция намечена на 18:00.

Кроме того, акцию памяти Навального анонсировали в Казани.

15:58

Бригада «скорой помощи» прибыла к Навальному через семь минут после вызова. Медики пытались реанимировать политика в течение получаса. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Лабытнангской городской больнице.

15:56

Евросоюз возлагает «единоличную ответственность» за смерть Навального на власти России. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается», — цитирует его слова официальный телеграм-канал.

15:55

Михаил Ходорковский призвал россиян вписать имя Алексея Навального в избирательные бюллетени на президентских выборах в марте.

«Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ», — написал Ходорковский в своем телеграм-канале.

15:52

Аппарат «Единой России» запретил своим депутатам комментировать смерть Навального.

Соответствующее сообщение было разослано депутатам Госдумы от ЕР, сообщает «Агентство», отмечая, что копия сообщения есть в распоряжении издания.

В нем говорится, что депутатам стоит «держаться строго в русле трактовок ФСИН», «а лучше вообще воздержаться от комментариев».

15:50

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о смерти Навального.

«Смерть Алексея Навального — это трагедия для демократии и тех, кто защищает человеческие права. Мои соболезнования его семье и тем, кто продолжает бороться за демократию в России», — написала президент в соцсети Х.

15:47

«Диагноз "тромбоэмболия", который пытаются поставить Навальному, неправомочен. Это можно установить только по результатам вскрытия. У Навального не было рисков для образования тромбов», — заявил «Новой газете» врач анетезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который был в группе врачей, приехавших из Москвы в Омскую больницу, куда Навального доставили после отравления в августе 2020 года.

Ранее о том, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба, писали российские пропагандистские СМИ.

«Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал в 2020 году», — подчеркнул Полупан.

15:40

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил: «Россия обращается к внешней политике так же, как относится к своим же гражданам. Она превратилась в жестокое государство, которое убивает людей, мечтающих о лучшем будущем — как Немцов [тогда] или Навальный сейчас: в тюремном заключении и запытанный до смерти за то, что решил сопротивляться Путину. Покойся с миром».

15:39

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в смерти Навального.

«Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, измученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он ничего не должен сохранить. Он все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное», — сказал Зеленский.

15:33

Заявление МИД Франции:

«Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе. Его смерть в тюрьме напоминает нам о реальности режим Владимира Путина. Его семье, любимым и россиянам Франция выражает свои соболезнования».

15:31

«Я молюсь, чтобы информация оказалось неправдой. Алексей — один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал», — написал в своем телеграм-канале незарегистрированный кандидат в президенты России Борис Надеждин.

15:29

«Ужасными новостями» назвал сообщения о смерти Навального премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия», — написал он в соцсети X.

15:20

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «саморазоблачительной» «моментальную» реакцию лидеров стран НАТО и обвинения в адрес России в связи с сообщениями о смерти Навального.

«Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — заявила она.

15:14

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а «Россия должна ответить на серьезные вопросы».

15:10

Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов назвал смерть Алексея Навального убийством и заявил, что к этому привели условия тюремного содержания.

15:10

К смерти Навального привело бесконечное нахождение в ШИЗО, посчитала член СПЧ Ева Меркачева.

«Вот он был раз, второй, третий, и счет нахождения в ШИЗО пошел просто на десятки уже. ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания <…> Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человек помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в ШИЗО. Вот это чудовищно, понимаете?» — сказала она изданию MSK1.

15:04

Президент Латвии Эдгар Ринкевич стал первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщения о смерти Навального.

«Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям», — сказал он.

В 2021 году президент США Джо Байден грозил России «разрушительными» последствиями в случае, если Навальный умрет в тюрьме.

15:00

Как утверждает телеграм-канала Baza, Навальному стало плохо около 11 часов по московскому времени, ему вызвали скорую помощь. В 12:17 медики констатировали смерть.

14:55

14:49

Навальный не жаловался на здоровье, пишет ТАСС, ссылаясь Общественную наблюдательную комиссию ЯНАО.

14:45

Владимиру Путину доложили о смерти Навального, пишет ТАСС со ссылкой на Пескова.

Причины смерти Навального должны выяснить медики, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками и выяснениями, и так далее. Уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которым сейчас ФСИН руководствуется», — добавил он на видео, которое опубликовал пропагандист Павел Зарубин.

14:40

Соратники Алексея Навального сообщают, что никаких подтверждений смерти политика нет. Адвокат вылетает в Харп, где находится колония.

«ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим».

Отбывавший наказание политик Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на заявление регионального управления ФСИН.

«16.02.2024 года в исправительной колонии Nº 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в нем.

ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Государственный канал RT, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что у Навального оторвался тромб.

Адвокат Навального Леонид Соловьев отказался комментировать сообщения о смерти своего подзащитного. «По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — сказал он «Новой газете».