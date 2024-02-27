Сопредседателю «Мемориала» заменили штраф на реальный срок

Головинский районный суд Москвы приговорил сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Уголовное дело против Орлова возбудили весной 2023 года. Поводом стала его антивоенная статья «Им хотелось фашизма. Они его получили». Изначально текст на французском языке был опубликован в издании Mediapart, а позже Орлов выложил его перевод на русский в своем фейсбуке.

«Кровавая война, развязанная режимом Путина в Украине, — это не только массовое убийство людей, уничтожение инфраструктуры, экономики, объектов культуры этой замечательной страны. Не только разрушение основ международного права. Это еще и тяжелейший удар по будущему России», — говорилось в статье.

В октябре 2023 года суд, рассмотрев это дело, признал Орлова виновным и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей. Однако прокуратура обжаловала это решение и дело направили на новое рассмотрение. Обвинение просило суд назначить Орлову три года лишения свободы.

В ходе нового процесса Орлов заявил, что ему не понятна суть предъявленных обвинений. Он пояснил, что, по версии обвинения, статью он опубликовал руководствуясь мотивами вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военным. Одной из традиционных российских ценностей, по словам Орлова, всегда были права и свободы человека. Таким образом получается, что его — правозащитника с опытом в несколько десятилетий — обвиняют в том, что он выступает против гарантии этих прав.

Орлов также подчеркнул, что высказал в статье лишь собственное мнение, что отдельно там было указано. «Мне совершенно непонятно, как можно преследовать меня или любого другого человека за высказанное мнение», — сказал он.

Кроме того, Орлов заявил суду, что отказывается отвечать на вопросы и участвовать в прениях. «Оставляю за собой только одно право — выступить с последним словом», — заявил Орлов. Он пояснил, что, принимая такое решение, опирается на опыт поведения некоторых правозащитников советской эпохи: Татьяны Великановой, Сергея Ковалева, Александра Подрабинека, Вячеслава Бахмина и других. «Они отказывались от участия в заведомо неправосудных судебных процессах», — сказал Орлов.

Отказавшись давать показания сам, Орлов также запретил своим адвокатам вызывать в суд свидетелей защиты. Он пояснил, что сделал это, так как опасается, что, выступив в суде в его защиту, эти люди могут быть признаны российскими властями «иноагентами». Самого Орлова Минюст внес в реестр «иноагентов» 2 февраля 2024 года. В свою очередь, свидетели обвинения по этому делу в суд не явились.

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