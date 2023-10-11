Суд назначил председателю ликвидированного «Мемориала» Олегу Орлову штраф по делу о «дискредитации» армии

Головинский районный суд Москвы приговорил председателя ликвидированного «Мемориала» Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей. Его признали виновным по уголовному делу о «дискредитации» армии. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда. В ходе процесса обвинение просило назначить Орлову штраф в размере 250 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Орлова стал антивоенный пост в фейсбуке. Ранее его дважды привлекали к ответственности по административной статье о «дискредитации» армии за антивоенные пикеты.

Сам Орлов в ходе процесса не отрицал своей антивоенной позиции и, более того, сообщил суду, что занимал ее задолго до начала российского вторжения в Украину. Так, по словам Орлова, он протестовал против введения советских войск в Афганистан, а затем пытался предотвратить начало первой чеченской войны.

Говоря о нынешних обвинениях в свой адрес Орлов подтвердил, что участвовал в антивоенных пикетах и писал антивоенные статьи, поскольку ему было важно «сказать о тьме, в которую наша страна опускалась, и дать название этой тьме». «Критика не может быть дискредитацией. Сама эта статья [о дискредитации] сформулирована так, что понять ничего невозможно», — заявил он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.