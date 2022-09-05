Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд признал бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, двум годам ограничения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. Защита обжалует приговор.

В зал на приговор пустили близких и друзей журналиста. «Я вас люблю», — сказал им Сафронов после того, как судья Дмитрий Гордеев огласил решение.

Сторона обвинения запрашивала 24 года заключения, ограничение свободы на два года и штраф 500 тысяч рублей. 30 августа, запрашивая срок, прокурор Эльвира Зотчик предложила Сафронову признать вину в обмен на 12 лет лишения свободы.

Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года, предъявили обвинение в госизмене, арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово». На тот момент он менее полтора месяца работал советником главы «Роскосмоса». Следствие утверждает, что он передавал секретные данные зарубежным спецслужбам. Журналист не согласен с обвинением.

«Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой », — сказал Сафронов в последнем слове.

Неделю назад издание «Проект» опубликовало обвинительное заключение по уголовному делу против Сафронова. В документе нет доказательств вины журналиста, а данные, которое следствие считает засекреченными, на самом деле находились в открытом доступе. Суд отказался приобщить расследование «Проекта» к делу.

Источник: «Свободу Сафронову!», «Проект», «Русская служба Би-Би-Си»